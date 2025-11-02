Palatului Știrbei, drumul până la mall de lux al unei bijuterii de pe Calea Victoriei
HotNews.ro, 2 noiembrie 2025 15:50
Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei este una dintre cele mai cunoscute și mai impunătoare reședințe nobiliare din centrul Bucureștiului. Contruit în 1835, după planurile arhitectului francez Michel Sanjouand, la comanda viitorului domn al Țării…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
16:00
Jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv se apară: „Eram prinși între ciocan și nicovală” # HotNews.ro
„Regret mult ce s-a întâmplat, ar fi trebuit, poate, să aplic un avertisment verbal sau cel mult scris,”, spune jandarmul care l-a amendat joi pe organizatorul comemorării a 10 ani de la tragedia din clubul…
16:00
VIDEO Liderul USR, apel la mobilizare în partid, în prezența lui Nicușor Dan: „Se căsătorește cineva în afară de domn` președinte?” # HotNews.ro
Dominic Fritz a transmis un îndemn la mobilizare în USR, duminică, la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, făcând aluzie la declarația recentă a președintelui Nicușor Dan cu privire la…
15:50
Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei este una dintre cele mai cunoscute și mai impunătoare reședințe nobiliare din centrul Bucureștiului. Contruit în 1835, după planurile arhitectului francez Michel Sanjouand, la comanda viitorului domn al Țării…
Acum o oră
15:40
Va interveni Rusia în conflictul dintre SUA și Venezuela? Răspunsul enigmatic al Kremlinului # HotNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut duminica aceasta că Rusia are contacte cu Venezuela, în momentul în care a fost întrebat despre relatările privind o posibilă solicitare de asistență din partea liderului…
15:40
VIDEO Nicușor Dan spune că „există discuții” pentru suplimentarea trupelor aliate din România. Președintele a indicat și „marea miză a vizitei în Statele Unite” # HotNews.ro
Președintele României a declarat, duminică, că decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din țara noastră „este un gest cu o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de…
15:40
AUR va decide luni, în ședința Consiliului Național de Conducere, dacă o susține pe realizatoarea TV Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei, au declarat pentru HotNews surse politice din partid. „Avem luni ședință Consiliului…
15:20
VIDEO Momentul în care Nicușor Dan a izbucnit în râs. Ce l-au întrebat jurnaliștii despre Călin Georgescu # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat duminică ce s-ar întâmpla în cazul în care premierul Ilie Bolojan ar pleca de la Palatul Victoria. După ce a fost prezent la lansarea candidatului USR, Cătălin Drulă, pentru…
Acum 2 ore
15:00
Președintele Nicușor Dan a comentat duminică solicitarea făcute de liderul AUR, George Simion, pentru pază din partea SPP, după ce acesta a reclamat că a primit zeci de amenințări, iar sediul central al partidului a…
14:40
Cum ți-au căzut pe neobservate din plasă două cofraje mari de ouă. Cât mai valorează 100 de lei în 2025 # HotNews.ro
În urmă cu șapte ani, o sută de lei avea o cu totul altă putere. În august 2018, cu 100 de lei puteai cumpăra 147 de ouă. În august 2025, cu un salariu dublu, nu…
14:20
Criticat că vrea ca soția lui să treacă la creștinism, JD Vance a denunțat un „comentariu odios” # HotNews.ro
Vicepreședintele american JD Vance, care și-a exprimat public speranța ca soția sa Usha, crescută în religia hindusă, să se convertească la creștinism, și-a apărat poziția în fața criticilor pe care le-a stârnit, informează AFP. Catolic…
Acum 4 ore
14:00
„Libertatea fără discernământ e derapaj, e cădere liberă, e haos”. Interviu cu scriitoarea Ioana Pârvulescu la celebrarea unei figuri importante a rezistenței anticomuniste # HotNews.ro
La 17 ani de la dispariția Monicăi Lovinescu, vocea ei rămâne un reper moral pentru cultura română. Gala care îi poartă numele, ajunsă la a treia ediție, premiază nu doar valoarea intelectuală, ci și curajul…
13:10
Cine sunt cei doi bărbați suspectați că au înjunghiat 10 oameni în tren, în Marea Britanie # HotNews.ro
Poliția britanică a furnizat mai multe informații despre atacul cu cuțitul din tren la mai bine de 14 ore de la incident. Comisarul John Loveless de la Poliția Transporturi a declarat presei că atacul tren…
13:00
Bătaie în plină stradă între mai multe tinere, de Halloween, filmată. Polițiștii au deschis o anchetă # HotNews.ro
Mai multe tinere au fost filmate în timpul unui scandal care s-a produs în plină stradă, la Cluj-Napoca. Una dintre ele este trântită la pământ şi aproape dezbrăcată. Potrivit Cluj 24, evenimentul a avut loc…
12:50
Reacția lui Vasile Bănescu după ce în Catedrala Neamului a fost cântată o melodie pe versurile legionarului Radu Gyr: „Face un enorm rău Bisericii” # HotNews.ro
„Gyr-area unei ideologii anticreștine?”, se întreabă Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și acum membru CNA într-un text-reacție după ce în Catedrala Mântuirii Neamului s-a auzit o melodie pe versuri de Radu…
12:40
Avertisment ferm al salvamontiştilor după tragediile de pe munte. Pericol pentru turiştii fără experienţă # HotNews.ro
Salvamontiştii din Sibiu avertizează că, deşi vremea s-a încălzit semnificativ, în zona înaltă a Munţilor Făgăraş condiţiile sunt dificile, iar turiștii fără experiență și echipați necorespunzător riscă dacă se aventurează. „Chiar dacă afară s-a încălzit…
12:30
„Nașul AI” avertizează că giganții tech nu pot face profit decât dacă înlocuiesc munca umană cu inteligența artificială / „Nu probabil. Nu posibil. Trebuie” # HotNews.ro
Logica economică a revoluției AI nu permite prea mult spațiu pentru forța de muncă umană, spune Geoffrey Hinton, informaticianul laureat al premiului Nobel care a contribuit la inventarea tehnologiei din spatele ChatGPT, potrivit Fortune. Într-un…
12:20
VIDEO O melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, interpretată de un cor de copii în Catedrala Neamului. Deputat UDMR: „Nu este o greşeală, ci o prăbuşire morală” # HotNews.ro
O melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, a fost interpretat în 30 octombrie de corul Patriarhiei Tronos Junior în Catedrala Naţională. Iniţiativa a stârnit controverse, iar liderul deputaţilor UDMR Csoma Botond consideră…
Acum 6 ore
11:50
VIDEO Rusia tocmai a lansat la apă un nou tip de submarin capabil să lanseze cea mai nouă super-armă nucleară: „Va remodela planificarea navală în toată lumea” # HotNews.ro
Rusia a lansat la apă primul său submarin nuclear capabil să transporte torpile nucleare „Poseidon”, noua super-armă a Rusiei gândită ca nave sau drone în sine, ce pot parcuge distanțe uriașe, pot sta în așteptare…
11:30
Atenţionare de călătorie pentru românii care merg în Bulgaria. Podul Giurgiu-Ruse se închide complet # HotNews.ro
Autorităţile bulgare vor suspenda temporar circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu pentru toate categoriile de autovehicule, marți, 4 noiembrie, din cauza unor lucrări de renovare, a transmis, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Circulația rutieră pe…
11:30
Cu puțin timp înainte de atac, un ministru din guvernul britanic a mers cu trenul: Nu-mi pot imagina cât de șocați au fost pasagerii # HotNews.ro
Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat în emisiunea Sunday Morning de la Sky News că nivelul de amenințare teroristă din Marea Britanie rămâne neschimbat în ciuda atacului de sâmbătă seară și adezvăluit că…
11:00
FOTO Trenul groazei din Anglia. Când a auzit „fugiți, fugiți, e un tip care înjunghie pe toată lumea”, un martor a crezut că este o farsă de Halloween # HotNews.ro
Martorii atacului cu cuțitul din trenul care circula sâmbătă seară între Doncaster și Kings Cross din Londra au descris momentele de groază prin care au trecut. Olly Foster, una dintre persoanele care se aflau în…
10:30
VIDEO Spectacol faraonic la Cairo, la inaugurarea „celui mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizații”. „Mărturie vie a geniului poporului egiptean” # HotNews.ro
Un spectacol faraonic a marcat sâmbătă seara inaugurarea oficială a Marelui Muzeu Egiptean din Cairo, informează AFP. „Scriem un nou capitol al istoriei prezentului și viitorului, în numele acestei patrii antice”, a declarat președintele Abdel…
10:20
Nicușor Dan spune că a fost sfătuit să se căsătorească în campania pentru alegerile prezidențiale și explică de ce nu a făcut-o # HotNews.ro
„Se va întâmpla 100%”, a spus președintele Nicușor Dan despre o viitoare căsătorie cu partenera sa, Mirabela Grădinaru. Într-un interviu pentru Cotidianul, Nicușor Dan a fost întrebat ce se va întâmpla mai repede – o eventuală…
Acum 8 ore
10:10
Soldații nord-coreeni capturați de Ucraina vor să dezerteze în Coreea de Sud: „Au implorat” # HotNews.ro
Cei doi soldaţi nord-coreeni care luptau pentru Rusia şi au fost capturaţi de Ucraina şi-au exprimat dorinţa de a dezerta în Coreea de Sud, a declarat duminică pentru AFP o organizaţie care lucrează cu dezertori…
09:50
Noi trageri LOTO duminică 2 noiembrie. Report de aproape 9 milioane de euro la Loto 6/49 și de peste 7 milioane de euro la Joker # HotNews.ro
Un report de peste 45,57 milioane de lei (8,96 milioane de euro) se înregistrează la Loto 6/49, la categoria I, iar la Joker, la aceeași categorie, este un report de 37 milioane de lei (peste…
09:40
Opoziția spune Guvernului să dea informații despre atacul care a avut într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei, sâmbătă seară. Zece persoane, dintre care nouă cu răni care le pun viața în pericol, au fost…
09:20
Trump amenință că va interveni militar în Nigeria și îi cere Pentagonului să se pregătească / „Uciderea creştinilor trebuie să înceteze imediat” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că a ordonat Pentagonului să înceapă planificarea unei posibile acțiuni militare în Nigeria, intensificând criticile la adresa guvernului care nu reușește să oprească persecuția creștinilor în această țară…
09:20
VIDEO John Malkovich, Sean Bean și Tim Burton, la premiera de gală a filmului „Cravata galbenă” # HotNews.ro
Filmul „Cravata galbenă”, ce are ca subiect viața tumultoasă a marelui dirijor Sergiu Celibidache, a avut premiera de gală sâmbătă seară, la Sala Palatului, la care au participat nume cunoscute din industria mondială a cinematografiei.…
09:00
Răspunsul unui om de afaceri elvețian când a fost întrebat dacă a fost presat politic ca să-și vândă afacerea unui apropiat al lui Viktor Orban # HotNews.ro
„Un grup media pro-Orban care cumpără principalul tabloid din Ungaria înaintea alegerilor din 2026”, a relatat recent Reuters. În schimb, Marc Walder, CEO și unul dintre acționarii publicațiilor elvețiene Ringier, a spus că „această tranziție…
08:20
Plan pentru blocarea retragerii trupelor americane din România şi din alte ţări de pe flancul estic, scrie presa ucraineană # HotNews.ro
O alianţă bipartită formată din personalităţi influente din domeniul apărării din Congresul american intenţionează să blocheze planul controversat al administraţiei Trump de a retrage trupele din România şi din alte avanposturi NATO, potrivit unor surse…
08:20
LISTA investitorilor chemați de UE să participe la Scaleup Europe Fund, fondul european de miliarde de euro, pentru finanțarea companiilor de tehnologie în expansiune # HotNews.ro
Comisia Europeană a chemat la discuții, zilele trecute, un grup de investitori din mai multe țări UE, pentru a participa, eventual, la înființarea viitorului Scaleup Europe Fund, un mega-fond de miliarde de euro, pentru finanțarea…
08:20
Digi bate toate recordurile în Spania. Clienții pleacă de la concurență și vin la operatorul român # HotNews.ro
Operatorul român de telecomunicații Digi a doborât în Spania, în octombrie, toate recordurile sale istorice de creștere lunară a portabilității numerelor, depășind recordul anterior cu peste 96.000 de noi clienți. Citește mai mult pe Profit.ro.
Acum 12 ore
08:00
Echipa bucureşteană FCSB a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea Universitatea Cluj, în etapa a 15-a din Superligă. Darius Olaru, autorul celor două goluri se gândeşte deja la meciul din Liga Europa, cu…
07:50
Un atac cu drone ucrainene a avariat și a incendiat un petrolier și infrastructura unui important terminal petrolier din portul Tuapse, situat în Marea Neagră, în cursul nopții, au declarat duminică autoritățile din regiunea sudică…
07:30
Cătălin Drulă își lansează oficial candidatura la Primăria Capitalei. La evenimentul USR participă și Nicușor Dan # HotNews.ro
Cătălin Drulă va fi desemnat formal candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, duminică, iar la eveniment va lua parte și președintele României, Nicușor Dan, potrivit surselor HotNews. Duminică au loc conferința municipală a filialei…
07:20
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat cu soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor” # HotNews.ro
În total, 10 persoane, dintre care nouă cu răni care le pun viața în pericol, au fost duse la spital.după o serie de înjunghieri într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei, sâmbătă, iar doi bărbați…
07:10
Norvegia a descoperit că autobuzele electrice produse de chinezii de la Yutong pot fi oprite de la distanță. Bucureștiul cumpără troleibuze de la aceeași companie # HotNews.ro
Ruter, compania de transport public din Oslo, a testat în secret siguranța propriilor autobuze electrice din China. Concluzia este că acestea pot fi pornite și oprite de la distanță de către producătorul chinez Yutong, relatează…
07:00
O altă față a sistemului medical din România. „Empatia nu poate fi impusă printr-un Ordin de ministru. Însă lipsa empatiei poate fi penalizată” # HotNews.ro
Săptămâna trecută, o femeie de 37 de ani din România, Lavinia Vlad, s-a întors cu bine acasă, după ce a fost externată dintr-un spital din Belgia. Ajunsese acolo într-o stare gravă, cu 70% arsuri pe…
Acum 24 ore
23:20
Israelul spune că cele trei cadavre primite recent din Fâșia Gaza nu aparțin unor ostatici # HotNews.ro
Cele trei cadavre neidentificate provenite din Gaza, predate vineri seara Israelului prin intermediul Crucii Roşii, nu sunt ale ostaticilor răpiţi în 7 octombrie 2023 de Hamas, a declarat sâmbătă pentru AFP un purtător de cuvânt…
23:10
Rusia „denunță ferm forța militară excesivă” utilizată de SUA în Marea Caraibilor. Mesaj de susținere de la Moscova pentru conducerea Venezuelei # HotNews.ro
Ministerul rus al afacerilor externe a reclamat sâmbătă „forța militară excesivă” desfășurată de SUA în Marea Caraibilor în cadrul unei campanii de combatere a traficului de droguri și și-a exprimat susținerea pentru conducerea Venezuelei, relatează…
22:40
SuperLiga: FCSB le suflă în ceafă echipelor din play-off, după o victorie facilă la Cluj # HotNews.ro
FCSB s-a impus sâmbătă seară pe terenul Universității Cluj, scor 2-0, și a egalat-o la puncte pe Oțelul, ocupanta ultimului loc de play-off, însă formația gălățeană încă nu și-a jucat meciul din această etapă. După…
22:30
Ministrul Muncii anunță stimulente pentru angajarea tinerilor: „Statul va finanța parțial acest loc de muncă” / „O să avem buget disponibil pentru mii de tineri” # HotNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat într-un interviu difuzat sâmbătă de Antena 3 că „avem nevoie de stimularea ocupării forței de muncă” și a anunțat un program în acest sens pentru tinerii care se află…
22:00
China urmează să lanseze Mengzhou-1, noua navă spațială care va transporta astronauți pe orbită # HotNews.ro
China va lansa Menghzou-1, vehiculul său spațial de nouă generație conceput pentru a transporta astronauți în spațiu, în anul 2026, a anunțat sâmbătă Agenția chineză pentru zboruri spațiale cu echipaj uman (CMSA), informează Xinhua, conform…
21:30
SUA îndeamnă Libanul să urmeze exemplul Siriei și să se așeze la masa discuțiilor cu Israel. „Vă vom ajuta” # HotNews.ro
Un oficial american de rang înalt a îndemnat Libanul, sâmbătă, să încerce să poarte discuții directe cu Israelul, în contextul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la intensificarea atacurilor israeliene asupra bastioanelor Hezbollah, la aproape…
21:20
Echipa piteşteană FC Argeş a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 15-a din Superligă. La Clinceni, Unirea a pierdut cu FC Argeş, după un meci în care nu a…
21:10
Lupta pentru „poarta de intrare în Donețk”. Situație dificilă pentru trupele ucrainene într-o zi în care Rusia susține că a distrus forțele speciale trimise la Pokrovsk / Mesaj ferm de la Kiev # HotNews.ro
Situația rămâne critică la Pokrovsk, orașul din estul Ucrainei considerat „poarta de intrare în Donețk”. Kievul anunță că forțele sale speciale continuă lupta pentru apărarea orașului, în timp ce Moscova susține că le-a distrus complet…
21:10
Ghid ANAF 2025: Informații pentru firme despre noul plafon de scutire de TVA, stabilit prin Ordonanța 22/2025 # HotNews.ro
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov a publicat joi un ghid în format PDF cu informații despre Ordonanța nr. 22/2025, pentru modificarea Codului Fiscal, cea prin care s-a stabilit noul plafon al cifrei de…
21:00
Arme de 2,4 milioane de dolari confiscate în cea mai letală operațiune antidrog din istoria Braziliei. Unele aparțin unor armate străine # HotNews.ro
Autoritățile au confiscat 120 de arme în timpul recentei operațiuni antidrog din Rio de Janeiro, în care au murit cel puțin 121 de persoane, a anunțat guvernul statal, sâmbătă, potrivit AFP. În acțiunea de marți…
20:40
Minoră găsită într-o cutie în subsolul unui bărbat cunoscut pe Snapchat, în SUA. Alte două arestări în dosar # HotNews.ro
O adolescentă în vârstă de 13 ani din Louisiana, SUA, care dispăruse după ce l-a cunoscut pe un bărbat pe internet, a fost găsită în viață, într-o cutie, în locuința lui din Pennsylvania, alături de…
20:20
Virgil Popescu, după ce George Simion a cerut protecția SPP: „Când m-ai agresat în Parlament nu ți-a fost teamă. Când ai urlat că vii peste mine acasă erai mare viteaz” # HotNews.ro
Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu, agresat în Parlament de liderul AUR în urmă cu trei ani, a reacționat sâmbătă după ce liderul AUR, George Simion, a cerut protecția Serviciului de Protecție și Pază (SPP)…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.