Un buboi care nu se mai sparge. Ca să nu spună public câți bani au băgat în presă pentru a cumpăra știri, lideri din PSD și PNL spun că sunt amenințați cu clauzele de confidențialitate de patronii de media
HotNews.ro, 2 noiembrie 2025 19:20
Vineri, 24 octombrie, s-au împlinit 100 de zile de la ultima solicitare trimisă PSD și PNL despre banii plătiți presei. Încălcarea legii a devenit un lucru banal și pentru Ilie Bolojan și pentru Sorin Grindeanu.…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
19:30
Ilie Bolojan nu merge în Parlament, după ce a fost chemat de PSD și AUR să dea explicații / Invocă agenda „foarte încărcată” și cere reprogramarea chemării sale în legislativ # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, chemat luni în Parlament de PSD și AUR, va solicita Birourilor permanente să reprogrameze evenimentul „pentru o zi care să permită armonizarea agendelor”, a anunțat Guvernul, duminică seară, printr-un comunicat de presă.…
Acum 30 minute
19:20
Un buboi care nu se mai sparge. Ca să nu spună public câți bani au băgat în presă pentru a cumpăra știri, lideri din PSD și PNL spun că sunt amenințați cu clauzele de confidențialitate de patronii de media # HotNews.ro
Vineri, 24 octombrie, s-au împlinit 100 de zile de la ultima solicitare trimisă PSD și PNL despre banii plătiți presei. Încălcarea legii a devenit un lucru banal și pentru Ilie Bolojan și pentru Sorin Grindeanu.…
19:10
Fostul comandant al forțelor americane din Europa: „Rusia e în război cu noi toți. De ce am reduce prezența SUA în România acum?” # HotNews.ro
Fostul comandant al forțelor armate americane din Europa, Generalul (r) Ben Hodges, a criticat, într-un interviu acordat TVR Info, decizia Pentagonului de a reduce prezența militară americană în România și alte trei state din estul…
Acum o oră
18:50
Donald Trump spune că Xi Jinping știe care ar fi „consecințele” unei invazii a Chinei în Taiwan # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că omologul său chinez, Xi Jinping, cunoaște „consecințele” unei eventuale acțiuni militare chineze împotriva Taiwanului, dar a evitat să spună ce plănuiește în cazul în care China ar invada…
18:40
Patriarhia spune că versurile piesei „Avem o țară”, cântată de un cor de copii în Catedrala Neamului, au fost atribuite „în mod total eronat” legionarului Radu Gyr / Ce spune un istoric # HotNews.ro
Patriarhia Română a reațcionat duminică seara și susține că versurile piesei „Avem o țară” au fost atribuite în mod eronat poateului propagandist legionar Radu Gyr, după ce imagini video au apărut online cu un cor…
Acum 2 ore
18:30
Jaful de la Luvru a fost comis de infractori „mărunți”, nu de profesioniști, spune procuroarea-șefă a Parisului. Doi dintre suspecți sunt un cuplu cu copii # HotNews.ro
Procurorul-șef al Parisului a declarat duminică că în spatele jafului spectaculos de bijuterii de la Luvru s-ar afla infractori „mărunți”, nu de profesioniști din lumea crimei organizate, adăugând că doi dintre suspecți sunt un cuplu…
18:20
Superliga: UTA Arad, prima victorie după nouă etape / Metaloglobus, pe ultimul loc din campionat # HotNews.ro
Echipa UTA Arad a dispus duminică, pe teren propriu, scor 2-0, de gruparea bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 15-a din Superligă. Caramalău a ratat pentru Metaloglobus, în minutul 22, când a trimis cu capul pe…
18:10
Incertitudine privind participarea premierului Ilie Bolojan luni în Parlament, unde a fost chemat de PSD și AUR # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a fost chemat de PSD în Parlament, luni, cu sprijinul AUR, însă este neclar deocamdată dacă va da curs invitației. Premierul va anunța abia luni dacă merge sau nu, spun sursele politice…
18:00
VIDEO George Simion, despre participarea lui Nicușor Dan la evenimentul USR: „În alte timpuri un astfel de gest provoca imediat suspendarea” # HotNews.ro
Deputatul George Simion, liderul AUR, l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru decizia de a participa la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Parlamentarul susține că gestul președintelui a fost…
Acum 4 ore
17:30
Sondaj CURS: AUR, pe primul loc în intenția de vot, urmat de PSD și PNL. POT „atrage votanții nehotărâți și tineri” # HotNews.ro
AUR s-ar clasa pe prima poziție dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cu un scor de 35%, potrivit unui sondaj de opinie făcut de CURS la nivel național în perioada 14-26 octombrie. Dacă…
17:20
VIDEO Un livrator străin, agresat pe o stradă din Popești-Leordeni / O femeie îl lovește cu un cablu de încărcător și îl amenință: „Dacă suni la poliție, ce? Te bat” / Precizările IPJ Ilfov # HotNews.ro
Polițiștii din Ilfov au deschis o anchetă după apariția unui clip video în care un livrator străin este agresat de două persoane, pe o stradă din Popești-Leordeni. În imagini, publicate de Știrile Kanal D, se…
17:10
Cât mai valorează o mașină după 4 ani: Dacia face legea în Germania, cu cele mai bune valori reziduale # HotNews.ro
Dacia a atins cele mai ridicate valori reziduale din istoria mărcii, potrivit celoe mai noi date de prețuri analizate de Proffit.ro. Prețurile mici de achiziție și valoarea percepută de clienți îi ajută pe proprietari să…
17:00
Nicușor Dan, criticat de un senator PSD, după ce a fost la evenimentul USR: „La fel ca Bolojan, întinde prea mult coarda. Se poate rupe când le e lumea mai dragă” # HotNews.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir l-a criticat duminică pe președintele Nicușor Dan pentru decizia de a participa la evenimentul USR de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Social-democratul susține că președintele Nicușor Dan…
16:50
Șeful Consiliului Concurenței spune că plafonarea prețurilor la alimente nu mai are rost. „Sper că e ultima” # HotNews.ro
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, este de părere că măsura de plafonare a preţurilor la alimente nu ar mai trebui prelungită, deoarece nu mai are impact, iar piaţa a învăţat să se adapteze şi s-au…
16:30
Regele Charles vrea să îl lase pe fratele său mai mic fără gradul de viceamiral, ultimul titlu militar de care se mai bucura fostul prinț Andrew # HotNews.ro
Guvernul britanic face demersuri pentru a-l lăsa pe Andrew Mountbatten Windsor, fost duce de York, fără ultimul său titlu militar onorific, cel de viceamiral, la solicitarea Regelui Charles al III-lea, potrivit anunțului făcut de secretarul…
16:00
Jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv se apară: „Eram prinși între ciocan și nicovală” # HotNews.ro
„Regret mult ce s-a întâmplat, ar fi trebuit, poate, să aplic un avertisment verbal sau cel mult scris,”, spune jandarmul care l-a amendat joi pe organizatorul comemorării a 10 ani de la tragedia din clubul…
16:00
VIDEO Liderul USR, apel la mobilizare în partid, în prezența lui Nicușor Dan: „Se căsătorește cineva în afară de domn` președinte?” # HotNews.ro
Dominic Fritz a transmis un îndemn la mobilizare în USR, duminică, la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, făcând aluzie la declarația recentă a președintelui Nicușor Dan cu privire la…
15:50
Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei este una dintre cele mai cunoscute și mai impunătoare reședințe nobiliare din centrul Bucureștiului. Contruit în 1835, după planurile arhitectului francez Michel Sanjouand, la comanda viitorului domn al Țării…
15:40
Va interveni Rusia în conflictul dintre SUA și Venezuela? Răspunsul enigmatic al Kremlinului # HotNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut duminica aceasta că Rusia are contacte cu Venezuela, în momentul în care a fost întrebat despre relatările privind o posibilă solicitare de asistență din partea liderului…
15:40
VIDEO Nicușor Dan spune că „există discuții” pentru suplimentarea trupelor aliate din România. Președintele a indicat și „marea miză a vizitei în Statele Unite” # HotNews.ro
Președintele României a declarat, duminică, că decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din țara noastră „este un gest cu o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de…
15:40
AUR va decide luni, în ședința Consiliului Național de Conducere, dacă o susține pe realizatoarea TV Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei, au declarat pentru HotNews surse politice din partid. „Avem luni ședință Consiliului…
Acum 6 ore
15:20
VIDEO Momentul în care Nicușor Dan a izbucnit în râs. Ce l-au întrebat jurnaliștii despre Călin Georgescu # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat duminică ce s-ar întâmpla în cazul în care premierul Ilie Bolojan ar pleca de la Palatul Victoria. După ce a fost prezent la lansarea candidatului USR, Cătălin Drulă, pentru…
15:00
Președintele Nicușor Dan a comentat duminică solicitarea făcute de liderul AUR, George Simion, pentru pază din partea SPP, după ce acesta a reclamat că a primit zeci de amenințări, iar sediul central al partidului a…
14:40
Cum ți-au căzut pe neobservate din plasă două cofraje mari de ouă. Cât mai valorează 100 de lei în 2025 # HotNews.ro
În urmă cu șapte ani, o sută de lei avea o cu totul altă putere. În august 2018, cu 100 de lei puteai cumpăra 147 de ouă. În august 2025, cu un salariu dublu, nu…
14:20
Criticat că vrea ca soția lui să treacă la creștinism, JD Vance a denunțat un „comentariu odios” # HotNews.ro
Vicepreședintele american JD Vance, care și-a exprimat public speranța ca soția sa Usha, crescută în religia hindusă, să se convertească la creștinism, și-a apărat poziția în fața criticilor pe care le-a stârnit, informează AFP. Catolic…
14:00
„Libertatea fără discernământ e derapaj, e cădere liberă, e haos”. Interviu cu scriitoarea Ioana Pârvulescu la celebrarea unei figuri importante a rezistenței anticomuniste # HotNews.ro
La 17 ani de la dispariția Monicăi Lovinescu, vocea ei rămâne un reper moral pentru cultura română. Gala care îi poartă numele, ajunsă la a treia ediție, premiază nu doar valoarea intelectuală, ci și curajul…
Acum 8 ore
13:10
Cine sunt cei doi bărbați suspectați că au înjunghiat 10 oameni în tren, în Marea Britanie # HotNews.ro
Poliția britanică a furnizat mai multe informații despre atacul cu cuțitul din tren la mai bine de 14 ore de la incident. Comisarul John Loveless de la Poliția Transporturi a declarat presei că atacul tren…
13:00
Bătaie în plină stradă între mai multe tinere, de Halloween, filmată. Polițiștii au deschis o anchetă # HotNews.ro
Mai multe tinere au fost filmate în timpul unui scandal care s-a produs în plină stradă, la Cluj-Napoca. Una dintre ele este trântită la pământ şi aproape dezbrăcată. Potrivit Cluj 24, evenimentul a avut loc…
12:50
Reacția lui Vasile Bănescu după ce în Catedrala Neamului a fost cântată o melodie pe versurile legionarului Radu Gyr: „Face un enorm rău Bisericii” # HotNews.ro
„Gyr-area unei ideologii anticreștine?”, se întreabă Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și acum membru CNA într-un text-reacție după ce în Catedrala Mântuirii Neamului s-a auzit o melodie pe versuri de Radu…
12:40
Avertisment ferm al salvamontiştilor după tragediile de pe munte. Pericol pentru turiştii fără experienţă # HotNews.ro
Salvamontiştii din Sibiu avertizează că, deşi vremea s-a încălzit semnificativ, în zona înaltă a Munţilor Făgăraş condiţiile sunt dificile, iar turiștii fără experiență și echipați necorespunzător riscă dacă se aventurează. „Chiar dacă afară s-a încălzit…
12:30
„Nașul AI” avertizează că giganții tech nu pot face profit decât dacă înlocuiesc munca umană cu inteligența artificială / „Nu probabil. Nu posibil. Trebuie” # HotNews.ro
Logica economică a revoluției AI nu permite prea mult spațiu pentru forța de muncă umană, spune Geoffrey Hinton, informaticianul laureat al premiului Nobel care a contribuit la inventarea tehnologiei din spatele ChatGPT, potrivit Fortune. Într-un…
12:20
VIDEO O melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, interpretată de un cor de copii în Catedrala Neamului. Deputat UDMR: „Nu este o greşeală, ci o prăbuşire morală” # HotNews.ro
O melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, a fost interpretat în 30 octombrie de corul Patriarhiei Tronos Junior în Catedrala Naţională. Iniţiativa a stârnit controverse, iar liderul deputaţilor UDMR Csoma Botond consideră…
11:50
VIDEO Rusia tocmai a lansat la apă un nou tip de submarin capabil să lanseze cea mai nouă super-armă nucleară: „Va remodela planificarea navală în toată lumea” # HotNews.ro
Rusia a lansat la apă primul său submarin nuclear capabil să transporte torpile nucleare „Poseidon”, noua super-armă a Rusiei gândită ca nave sau drone în sine, ce pot parcuge distanțe uriașe, pot sta în așteptare…
Acum 12 ore
11:30
Atenţionare de călătorie pentru românii care merg în Bulgaria. Podul Giurgiu-Ruse se închide complet # HotNews.ro
Autorităţile bulgare vor suspenda temporar circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu pentru toate categoriile de autovehicule, marți, 4 noiembrie, din cauza unor lucrări de renovare, a transmis, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Circulația rutieră pe…
11:30
Cu puțin timp înainte de atac, un ministru din guvernul britanic a mers cu trenul: Nu-mi pot imagina cât de șocați au fost pasagerii # HotNews.ro
Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat în emisiunea Sunday Morning de la Sky News că nivelul de amenințare teroristă din Marea Britanie rămâne neschimbat în ciuda atacului de sâmbătă seară și adezvăluit că…
11:00
FOTO Trenul groazei din Anglia. Când a auzit „fugiți, fugiți, e un tip care înjunghie pe toată lumea”, un martor a crezut că este o farsă de Halloween # HotNews.ro
Martorii atacului cu cuțitul din trenul care circula sâmbătă seară între Doncaster și Kings Cross din Londra au descris momentele de groază prin care au trecut. Olly Foster, una dintre persoanele care se aflau în…
10:30
VIDEO Spectacol faraonic la Cairo, la inaugurarea „celui mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizații”. „Mărturie vie a geniului poporului egiptean” # HotNews.ro
Un spectacol faraonic a marcat sâmbătă seara inaugurarea oficială a Marelui Muzeu Egiptean din Cairo, informează AFP. „Scriem un nou capitol al istoriei prezentului și viitorului, în numele acestei patrii antice”, a declarat președintele Abdel…
10:20
Nicușor Dan spune că a fost sfătuit să se căsătorească în campania pentru alegerile prezidențiale și explică de ce nu a făcut-o # HotNews.ro
„Se va întâmpla 100%”, a spus președintele Nicușor Dan despre o viitoare căsătorie cu partenera sa, Mirabela Grădinaru. Într-un interviu pentru Cotidianul, Nicușor Dan a fost întrebat ce se va întâmpla mai repede – o eventuală…
10:10
Soldații nord-coreeni capturați de Ucraina vor să dezerteze în Coreea de Sud: „Au implorat” # HotNews.ro
Cei doi soldaţi nord-coreeni care luptau pentru Rusia şi au fost capturaţi de Ucraina şi-au exprimat dorinţa de a dezerta în Coreea de Sud, a declarat duminică pentru AFP o organizaţie care lucrează cu dezertori…
09:50
Noi trageri LOTO duminică 2 noiembrie. Report de aproape 9 milioane de euro la Loto 6/49 și de peste 7 milioane de euro la Joker # HotNews.ro
Un report de peste 45,57 milioane de lei (8,96 milioane de euro) se înregistrează la Loto 6/49, la categoria I, iar la Joker, la aceeași categorie, este un report de 37 milioane de lei (peste…
09:40
Opoziția spune Guvernului să dea informații despre atacul care a avut într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei, sâmbătă seară. Zece persoane, dintre care nouă cu răni care le pun viața în pericol, au fost…
09:20
Trump amenință că va interveni militar în Nigeria și îi cere Pentagonului să se pregătească / „Uciderea creştinilor trebuie să înceteze imediat” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că a ordonat Pentagonului să înceapă planificarea unei posibile acțiuni militare în Nigeria, intensificând criticile la adresa guvernului care nu reușește să oprească persecuția creștinilor în această țară…
09:20
VIDEO John Malkovich, Sean Bean și Tim Burton, la premiera de gală a filmului „Cravata galbenă” # HotNews.ro
Filmul „Cravata galbenă”, ce are ca subiect viața tumultoasă a marelui dirijor Sergiu Celibidache, a avut premiera de gală sâmbătă seară, la Sala Palatului, la care au participat nume cunoscute din industria mondială a cinematografiei.…
09:00
Răspunsul unui om de afaceri elvețian când a fost întrebat dacă a fost presat politic ca să-și vândă afacerea unui apropiat al lui Viktor Orban # HotNews.ro
„Un grup media pro-Orban care cumpără principalul tabloid din Ungaria înaintea alegerilor din 2026”, a relatat recent Reuters. În schimb, Marc Walder, CEO și unul dintre acționarii publicațiilor elvețiene Ringier, a spus că „această tranziție…
08:20
Plan pentru blocarea retragerii trupelor americane din România şi din alte ţări de pe flancul estic, scrie presa ucraineană # HotNews.ro
O alianţă bipartită formată din personalităţi influente din domeniul apărării din Congresul american intenţionează să blocheze planul controversat al administraţiei Trump de a retrage trupele din România şi din alte avanposturi NATO, potrivit unor surse…
08:20
LISTA investitorilor chemați de UE să participe la Scaleup Europe Fund, fondul european de miliarde de euro, pentru finanțarea companiilor de tehnologie în expansiune # HotNews.ro
Comisia Europeană a chemat la discuții, zilele trecute, un grup de investitori din mai multe țări UE, pentru a participa, eventual, la înființarea viitorului Scaleup Europe Fund, un mega-fond de miliarde de euro, pentru finanțarea…
08:20
Digi bate toate recordurile în Spania. Clienții pleacă de la concurență și vin la operatorul român # HotNews.ro
Operatorul român de telecomunicații Digi a doborât în Spania, în octombrie, toate recordurile sale istorice de creștere lunară a portabilității numerelor, depășind recordul anterior cu peste 96.000 de noi clienți. Citește mai mult pe Profit.ro.
08:00
Echipa bucureşteană FCSB a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea Universitatea Cluj, în etapa a 15-a din Superligă. Darius Olaru, autorul celor două goluri se gândeşte deja la meciul din Liga Europa, cu…
07:50
Un atac cu drone ucrainene a avariat și a incendiat un petrolier și infrastructura unui important terminal petrolier din portul Tuapse, situat în Marea Neagră, în cursul nopții, au declarat duminică autoritățile din regiunea sudică…
07:30
Cătălin Drulă își lansează oficial candidatura la Primăria Capitalei. La evenimentul USR participă și Nicușor Dan # HotNews.ro
Cătălin Drulă va fi desemnat formal candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, duminică, iar la eveniment va lua parte și președintele României, Nicușor Dan, potrivit surselor HotNews. Duminică au loc conferința municipală a filialei…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.