Mesajul trimis de ruși Washingtonului și convorbirea tensionată care au dus la anularea summitului Trump-Putin
HotNews.ro, 31 octombrie 2025 08:20
Statele Unite au anulat summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, în urma poziției ferme a Moscovei cu privire la cererile dure referitoare la Ucraina, potrivit Financial Times,…
• • •
Acum 5 minute
09:00
Tanczos Barna: Noi nu avem reforme serioase făcute încă. Am promis Comisiei Europene că facem şi n-am făcut – am zis să ne lase, că, pe cuvântul nostru de pionier, o să facem # HotNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că România încă nu are încă reforme serioase făcute, deşi am fost cu spatele la zid pentru că am promis de prea multe ori Comisiei Europene că facem şi n-am…
Acum 15 minute
08:50
Şeful CNAIR a anunțat în ce condiții se va putea merge doar pe autostradă de la București la Adjud # HotNews.ro
Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru pe A7, a declarat şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Cristian…
Acum 30 minute
08:40
FOTO Cum vrea Egiptul să-și revitalizeze turismul, cu 7 milioane de vizitatori în plus anual: Pariu pe un uriaș obiectiv, de 50 de hectare # HotNews.ro
Oficialii egipteni speră că inaugurarea unui nou muzeu sâmbătă va accelera revigorarea industriei turismului, afectată de mai bine de un deceniu de tulburările interne, pandemie și de conflictele regionale, scrie Reuters. Oficialii consideră că Marele…
08:40
Colectarea veniturilor fiscale este o problemă de siguranţă naţională, avertizează un proeminent economist # HotNews.ro
Contextul economic este următrul: România se află într-un moment de inflexiune fiscală. După ani de deficite crescute și cheltuieli publice accelerate, guvernul a început o corecție bugetară complicată, dar inevitabilă. Autoritățile sunt forțate să oprească…
Acum o oră
08:20
Mesajul trimis de ruși Washingtonului și convorbirea tensionată care au dus la anularea summitului Trump-Putin # HotNews.ro
Statele Unite au anulat summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, în urma poziției ferme a Moscovei cu privire la cererile dure referitoare la Ucraina, potrivit Financial Times,…
08:10
Leagănul civilizației e în pericol de a se prăbuși în nisip după mii de ani, din cauza unui fenomen implacabil # HotNews.ro
Oficialii irakieni trag un semnal de alarmă pentru a salva monumentele din leagănul civilizației în contextul în care mii de ani de istorie riscă să dispară: vechile orașe din sudul Irakului se confruntă cu eroziunea…
Acum 2 ore
07:50
Conducătorii auto angajați ai operatorilor de transport rutier nu vor mai putea fi obligați, prin contract de muncă, contract de transport, dispoziție internă a angajatorului sau solicitare din partea beneficiarului transportului, furnizorului mărfurilor sau intermediarilor,…
07:40
SUA vor reduce efectivele militare din Bulgaria, Ungaria și Slovacia începând de luna viitoare, după retragerea parțială din România # HotNews.ro
Oficiali ai administraţiei Trump au transmis aliaţilor că reducerile de efective militare din România reprezintă doar o primă etapă, urmând ca alte reduceri să aibă loc în Bulgaria, Ungaria şi Slovacia, chiar de la jumătatea…
07:40
Inteligența artificială intră în marile bănci centrale, inclusiv la BNR. „Am văzut multe cazuri de IA utilizată în fraude”, spune un oficial BNR # HotNews.ro
De la analiza inflației la detecția riscurilor bancare și până la interpretarea tonului comunicatelor oficiale, algoritmii de tip machine learning și NLP (natural language processing) încep să schimbe modul în care sunt luate deciziile de…
07:10
Cozile de la patiseriile Luca din Varșovia – exemplul de succes românesc neașteptat, povestit de un profesor polonez care a studiat limba română la universitate # HotNews.ro
Aproape ștearsă de pe fața pământului în Al Doilea Război Mondial, Varșovia a renăscut din ruine, a depășit traumele comunismului și oferă astăzi un model de dezvoltare. Și nu doar economică. HotNews a mers în…
07:10
INVESTIGAȚIE. Schema prin care muncitorii străini care vin în România sunt escrocați și lăsați în ilegalitate. Apoi urmează amenințările și uneori, agresiunea: „Vezi că te joci cu mine. O să te sune altcineva de azi înainte” # HotNews.ro
Mii de cetățeni asiatici sunt împinși anual în ședere ilegală în România. Asta pentru că mulți antreprenori și agenții preferă să îi plătească la negru, pentru că e mai profitabil. Dar lipsa unui contract îi…
07:10
Cine sunt membrii noului Guvern al Republicii Moldova / Prioritatea acestuia: finalizarea negocierilor cu UE până în 2028 # HotNews.ro
Premierul desemnat al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va cere în Parlament, pe 31 octombrie, votul de încredere pentru noul Guvern și aprobarea programului de guvernare intitulat „UE, Pace, Dezvoltare”. Executivul va avea 18 membri –…
Acum 8 ore
01:40
FOTO-VIDEO Organizatorul marșului în care s-a cerut dreptate pentru victimele de la Colectiv, amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare” / „N-am cuvinte să descriu” # HotNews.ro
Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre organizatorii marșului în amintirea tragediei din clubul Colectiv, a fost amendat joi seară de către Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”.…
01:30
UE abandonează „chat control”, cea mai controversată măsură din legea sa împotriva pornografiei infantile # HotNews.ro
Uniunea Europeană va renunţa la cea mai criticată măsură dintr-un proiect de reglementare împotriva pedofiliei online, și anume o tehnologie care ar fi permis scanarea conversațiilor private, a indicat joi o sursă diplomatică. Comisia Europeană…
Acum 12 ore
00:20
Probleme mari pentru președintele Columbiei: Nu-și mai poate încasa salariul, iar o companie a refuzat chiar și să-i alimenteze avionul # HotNews.ro
Președintele columbian Gustavo Petro are mari probleme să-și încaseze salariul după ce a fost lovit de sancțiunile Statelor Unite, a declarat joi avocatul acestuia, pentru AFP. Petro, soția acestuia, unul dintre fiii lui și ministrul…
00:00
Orban îi va cere lui Trump să facă excepție pentru Ungaria în aplicarea sancțiunilor contra companiilor petroliere rusești # HotNews.ro
Ungaria speră să fie exceptată de la aplicarea sancțiunilor impuse de SUA împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft, astfel încât să poată continua să importe petrol și gaz natural din Rusia, subiect ce va…
30 octombrie 2025
23:50
Uraganul Melissa, care a lăsat în urmă cel puţin 24 de morţi în Haiti, a devastat regiuni întregi din Jamaica şi a inundat Cuba, urmează să ajungă joi în Insulele Bermude, după un parcurs de…
23:30
Acord în coaliție pe reducerea numărului de senatori și deputați. Tanczos Barna: „Varianta de 300 de parlamentari este periculoasă” # HotNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, la Digi24, că în coaliţia de guvernare există un acord de principiu privind propunerea UDMR de a scădea cu 10% numărul de parlamentari, el afirmând că reducerea la 300 a…
23:30
Al doilea cel mai puternic om din SUA nu se sfiește să spună că va urma „un dezastru” în aviația americană, dacă perioada de „shutdown” continuă # HotNews.ro
Vicepreședintele american JD Vance a avertizat joi asupra unui potențial colaps în perioada sărbătorilor dacă „închiderea” guvernului federal („shutdown”) se va prelungi până în sezonul aglomerat al călătoriilor de Ziua Recunoștinței și i-a îndemnat pe…
23:10
Audierea în Senat pentru confirmarea propunerii lui Trump în funcţia de Chirurg General al SUA, amânată după ce candidata a intrat în travaliu. Cine este Casey Means, influencer şi antrenoare de wellness # HotNews.ro
Audierea planificată de Comisia pentru sănătate a Senatului SUA pentru Casey Means, propusă la funcţia de chirurg general de către președintele Donald Trump, a fost amânată joi după ce candidata a intrat în travaliu, relatează…
23:00
Numărul de refugiați primiți de SUA în 2026, la un minim istoric. Etnia avantajată de noile reguli # HotNews.ro
SUA au fixat la circa 7.500 numărul de refugiaţi din alte ţări ale lumii pe care sunt gata să-i primească, un număr istoric scăzut şi care va include în principal albi sud-africani, potrivit unui document…
22:50
Sorin Grindeanu, despre creșterea salariului minim: „Oamenii să fie plătiți după munca lor și conform regulilor UE” # HotNews.ro
Angajații din România trebuie să aibă salarii decente, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, care a și emis o Directivă în acest sens, a afirmat joi seară liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Întrebat despre…
22:30
Șeful armatei ucrainene recunoaște „situația dificilă” în care a ajuns fortăreața strategică Pokrovsk. Cel mai nou ordin pe care l-a dat comandanților din prima linie # HotNews.ro
Comandantul suprem al forțelor armate ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, a avertizat că activitatea trupelor ruse se intensifică în jurul orașului Pokrovsk, situat în Donețk, pe linia frontului, afirmând că „situația este dificilă”, informează joi BBC…
22:20
Regele Charles i-a retras titlul de prinț fratelui său. Andrew va trebui să părăsescă și reședința de la Windsor # HotNews.ro
Regele Charles III al Marii Britanii i-a retras titlul princiar fratelui său mai tânăr Andrew și a dispus plecarea lui din castelul Windsor din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni de natură…
21:50
Avertismentul lui Dragoș Anastasiu, după ce Oana Gheorghiu a preluat funcția de care el a deținut-o în Guvern # HotNews.ro
Antreprenorul Dragoş Anastasiu, fost vicepremier, a afirmat, joi seară, că activitatea Oanei Gheorghiu va fi sub lupă, iar greleşile îi vor fi vânate. Cu toate acestea, el apreciază numirea şi se declară fericit că premierul…
21:40
Aeroportul din Vilnius, capitala Lituaniei, s-a închis temporar joi din cauza baloanelor meteorologice care zburau în apropierea lui, au anunțat reprezentanții aeroportului, într-o postare pe Facebook, acesta fiind al șaselea incident de acest fel din…
21:20
Premierul Bolojan, despre chemarea sa la Parlament de către PSD și AUR: „Voi răspunde instituțional/ Problemele strategice nu sunt transformate în circ” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, la Antena 1, că va răspunde „instituțional” la convocarea sa la Parlament pentru a da explicații legate de retragerea trupelor americane din România. Totodată, șeful Executivului a spus că chestiuni…
21:10
ChatGPT a scris o continuare pentru „Game of Thrones”, dar lucrurile nu au decurs conform așteptărilor # HotNews.ro
Când un judecător federal american a decis să permită continuarea unui amplu proces colectiv împotriva OpenAI, el a citat și literatură de tip „fan fiction” inspirată de cărțile pe care se bazează „Game of Thrones”…
20:50
Adolescent dispărut pe munte în Bucegi, găsit de meteorologul de serviciu de la staţia Omu. A căzut şi a suferit un traumatism la coloană. Acţiune de durată a salvamontiștilor # HotNews.ro
Un adolescent în vârstă de 17 ani, aflat cu familia pe munte, în Bucegi, s-a rătăcit, joi după-amiază, iar autorităţile, alertate, au intervenit pentru căutarea lui, inclusiv cu un elicopter. Băiatul a fost găsit de…
20:50
Premierul Bolojan explică de ce autoritățile au amânat două zile anunțul despre retragerea trupelor americane # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, la Antena 1, că anunțul privind retragerea unor trupe americane de la baza Mihail Kogălniceanu a fost amânat timp de două zile de către autoritățile de la București întrucât…
20:50
Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declarațiile sale în care a promovat idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori…
20:30
Ilie Bolojan critică conducerea companiilor de stat și arată cu degetul spre Romatsa: „Anul acesta și-au dublat salariile la 20.000 de euro lunar” # HotNews.ro
Guvernul trebuie să corecteze situațiile în care conducererile companiilor de stat și-au dublat salariile, fără să aibă criterii de performanță sau chiar în situația în care au înregistrat pierderi, a declarat joi seară premierul Bolojan,…
Acum 24 ore
19:50
Prințul William a câștigat un proces intentat revistei Paris Match. Moștenitorul coroanei britanice ține la respectarea vieții sale private # HotNews.ro
Prinţul William al Marii Britanii şi soţia sa, Kate, au câştigat un proces privind încălcarea vieţii private intentat revistei franceze Paris Match pentru publicarea unor fotografii realizate de paparazzi cu ei şi cu copiii lor…
19:50
Cei doi medici de la spitalul „Bagdasar Arseni” din Capitală, suspectaţi de ucidere din culpă în cazul morţii unui pacient cu arsuri, puși sub control judiciar # HotNews.ro
Cei doi medici de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, acuzați de ucidere din culpă într-un dosar penal după ce nu au aplicat tratament corespunzător unui pacient cu arsuri, care a decedat, vor…
19:40
Replica PSD după ce PNL a atacat cu Nordis. „PNL nu a respectat procedura, suntem de acord să votăm proiectul săptămâna viitoare” # HotNews.ro
Liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Ștefan Popa, a recunoscut pentru HotNews că PNL a depus o solicitare pentru ca „proiectul Nordis” să fie introdus pe ordinea de zi. „Domnul Andronache a cerut suplimentarea ordinii…
19:40
VIDEO Oana Gheorghiu: „Nu cred că Sorin Grindeanu are ceva cu mine/ Voi veni cu un plan agreat cu premierul” # HotNews.ro
Oana Gheorghiu, instalată joi în funcția de vicepremier, a spus, la Digi24, că se aștepta la critici legate de numirea sa în funcție, însă a spus că nu-i poartă ranchiună lui Sorin Grindeanu, fiind vorba…
19:30
VIDEO Mii de evrei ultraortodocși din Israel protestează din nou contra serviciului militar obligatoriu # HotNews.ro
Mii de bărbați îmbrăcați în negru, culoarea purtată de evreii ultraortodocși, s-au adunat joi la Ierusalim pentru a protesta contra absenței unei legi care să le permită să evite serviciul militar obligatoriu, relatează France Presse…
19:30
Care este miza lui Grindeanu prin atacurile la adresa lui Bolojan și de ce nu îl apără liberalii pe premier / Un expert spune cât va mai supraviețui coaliția de guvernare – INTERVIU # HotNews.ro
Strategia PSD este de a face opoziție din interiorul Guvernului, iar miza lui Sorin Grindeanu este șubrezirea reputației lui Ilie Bolojan, spune analistul politic Adi Zăbavă, într-un dialog cu HotNews. Concluzia expertului vine după ce…
19:10
Șefa diplomației române, anunț după retragerea parțială a trupelor SUA: Până la sfârșitul anului și în 2026, o să vedem o prezență întărită NATO în țară # HotNews.ro
Aliații din cadrul NATO, alții decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe și echipamente în România, a anunțat ministrul român de Externe Oana Țoiu, într-un interviu publicat joi de Europa Liberă, după…
18:40
VIDEO Erdogan, către Merz, în mijlocul unei conferințe de presă: „Voi, Germania, nu vedeți genocidul Israelului din Fâșia Gaza?” # HotNews.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat joi Germania pentru ceea ce el a numit ignoranța față de „genocidul” israelian și atacurile din Fâșia Gaza, în cadrul unei conferințe de presă comune cu cancelarul german…
18:30
Rezultate PNRR: Sute de milioane de euro pentru digitalizarea IMM-urilor, realocați la alte obiective. Listele cu firmele și ONG-urile contractate la finanțare # HotNews.ro
Peste 4.700 de firme și organizații neguvernamentale (ONG) au semnat contractele de finanțare pentru a putea primi fonduri europene în valoare totală de circa 495 milioane lei (aproape 100 milioane EUR) pentru digitalizarea activităților, în…
18:30
Reacție din PNL la convocarea premierului în Parlament: „Ilie Bolojan nu va juca în piesele scrise de PSD și AUR” # HotNews.ro
Deputatul PNL Robert Sighiartău consideră că, atunci când un partid aflat în coaliţie îşi cheamă propriul premier în Parlament, „nu e control democratic, e teatru politic”, informează Agerpres. Reacţia acestuia vine după ce grupul parlamentar…
18:10
Moscova spune care e condiția sa pentru a purta negocieri de pace cu Japonia: Să renunțe la „orientarea anti-rusă” # HotNews.ro
Ministerul de Externe al Rusiei a transmis joi că orice dialog cu Japonia referitor la un tratat de pace poate începe doar după ce Tokyo renunţă la ceea ce Moscova descrie ca fiind orientarea sa…
18:10
Mutarea făcută de guvernul lui Viktor Orban pentru combustil, chiar înainte ca sancțiunile lui Trump asupra țițeiului rusesc să lovească # HotNews.ro
Guvernul Ungariei a elaborat un proiect legislativ pentru modificarea legii privind stocarea țițeiului și a produselor petroliere importate, pentru a putea desemna așa-numitele stații de alimentare de rezervă care să furnizeze combustibil utilizatorilor esențiali în…
18:00
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a denunţat uciderea a peste 460 de oameni la o maternitate din El Fasher, ultimul spital parţial funcţional din oraşul sudanez care a fost ocupat de paramilitari la sfârşitul săptămânii…
17:50
Belgia îl persiflează pe Dmitri Medvedev cu un cântec al Selenei Gomez după noua serie de amenințări # HotNews.ro
Ministrul belgian al apărării se află oficial într-o ceartă publică cu fostul președinte al Rusiei pe tema războiului nuclear – printr-un mesaj publicat pe Instagram alături de piesa „Calm Down” a Selenei Gomez, relatează Politico.…
17:40
Candidatură surpriză la Primăria Capitalei, anunţată de la 7.678 de kilometri distanţă de Bucureşti. Cum cere voturi un actor din serialul Wednesday: „Suntem reali!” # HotNews.ro
Actorul George Burcea, cunoscut pentru rolul său în primul sezon din serialul american Wednesday, va candida la Primăria Capitalei din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT), condus de Anamaria Gavrilă. El a făcut anunţul printr-un clip…
17:40
Programul Startup Nation 2025 „nu a fost foarte promovat”. „Nu mai sunt în discuții taxe noi pentru antreprenori”. Cât mai ține austeritatea – Video interviu cu Radu Miruță, ministrul Economiei # HotNews.ro
Programul Startup Nation 2025, cu un buget total de aproape 450 de milioane de euro, din care circa 360 de milioane de euro din fonduri europene prin Politica de Coeziune a UE, „nu a fost…
17:40
Colectiv, după zece ani. O întâmplare cu adolescentul român de 15 ani care a intrat în foc pentru prietenul în scaun cu rotile, povestită de medicul belgian care l-a salvat # HotNews.ro
Pe 5 noiembrie 2015, medicul Serge Jennes, șeful Centrului de Arşi din Bruxelles, ajungea la București pentru a evalua, timp de două zile, răniți din incendiul de la Colectiv. Zece ani mai târziu, Într-un interviu…
17:30
România se întoarce la Eurovision, după ce a lipsit în ultimii doi ani. Decizia luată de TVR # HotNews.ro
Țara noastră va participa din nou la Eurovision, scrie joi Pagina de Media, precizând că decizia a fost luată în cursul zilei de către Consiliul de Administrație al Televiziunii Publice (TVR), care a votat reîntoarcerea…
