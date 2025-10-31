Nou parc fotovoltaic. Polonezii de la R.Power demarează construcția a 55 MWp în nordul României
Economica.net, 31 octombrie 2025 09:50
Compania poloneză R.Power, foarte activă în segmentul regenerabilelor din România, a lansat oficial construcția parcului solar Lazuri, situat în comuna Lazuri, județul Satu Mare, în nord-vestul României. Proiectul are cu o putere instalată de 55 MWp, iar contractorul EPC este NOMAD Electric.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 15 minute
10:10
Accident pe Aeroportul Băneasa. Un avion a aterizat forțat, cu roțile rupte. Aeroportul a fost blocat temporar # Economica.net
Accidnet aviatic pe Aeroportul Băneasa, din București. Un avion a aterizat forțat, cu roțile rupte, iar traficul a fost blocat pentru o perioadă. fiind redeschis în urmă cu jumătate de oră.
Acum o oră
09:50
Nou parc fotovoltaic. Polonezii de la R.Power demarează construcția a 55 MWp în nordul României # Economica.net
Compania poloneză R.Power, foarte activă în segmentul regenerabilelor din România, a lansat oficial construcția parcului solar Lazuri, situat în comuna Lazuri, județul Satu Mare, în nord-vestul României. Proiectul are cu o putere instalată de 55 MWp, iar contractorul EPC este NOMAD Electric.
09:50
Noua lege de plată a pensiilor private, cu 8 milioane de români vizați. Analiștii băncilor scriu Curții Constituționale: Banii din conturi nu trebuie plătiți integral # Economica.net
CFA România, organizație din care fac parte aproape toți analiștii importanți ai băncilor, fondurilor de investiții și fondurilor de pensii din România, au un trimis un memoriu către CCR, în care arată de ce pensiile administrate privat (Pilonul II) nu trebuie plătite integral, ca în prezent, ci sub formă de anuități, pe o perioadă de timp, așa cum prevede legea deja adoptată de Parlament.
09:50
Profit record la BCR. Aproape 2,5 miliarde de lei, după ce banca a eliberat din provizioane și și-a crescut veniturile din dobânzi # Economica.net
BCR a raportat un profit net de 2,467 miliarde de lei (491 milioane de euro) în primele 9 luni din 2025, față de 2,217 miliarde de lei (446 milioane de euro) în primele 0 luni din 2024. În afara veniturilșor din dobânzi, unde creșterea a fost de 11,9%, profitul BCR a fost suplimentat și de eliberarea unor provizioane după ce banca a câștigat procesul cu statul.
Acum 2 ore
09:10
Ucraina va relua importul de gaze prin conducta transbalcanică, ce traversează Dobrogea # Economica.net
Ucraina intenţionează să reia, în luna noiembrie, importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică, după intensificarea atacurilor ruseşti asupra infrastructurii energetice naţionale, a anunţat joi firma de consultanţă ExPro, citată de Reuters, potrivit agenției de presă News.ro.
09:10
Șeful Dispeceratului Energetic Naţional cere modificarea legii achizițiilor publice. „Este o frână” # Economica.net
Legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ar trebui modificată, deoarece reprezintă o frână pentru companiile cu capital majoritar de stat, procedurile fiind foarte complicate, a declarat directorul general al Dispeceratului Energetic Naţional, Virgiliu Ivan, citat de Agerpres.
09:10
Autostrada A7: Se va putea circula doar pe autostradă între București și Adjud până la sfârșitul anului # Economica.net
Șeful Companiei de Autostrăzi, Cristian Pistol, a spus că până la finalul anului se va putea circula întins pe autostrăzile A3 și A7, de la București la Adjud
08:30
Bolojan: Într-o bună parte din companiile de stat, oamenii şi-au făcut contracte de management pe câţiva ani de zile şi nepunându-li-se condiţii să facă performanţă, n-au niciun fel de motivaţie # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că, "prin tolerarea de către miniştri în ultimii ani, prin legi care au fost adoptate prost, prin proceduri care au debalansat lucrurile", într-o bună parte din companiile de stat s-au făcut contracte de management pe câţiva ani de zile fără condiţii de performanţă, contracte care sunt "greu de spart", transmite Agerpres.
08:30
Carburanții s-au scumpit din nou în benzinăriile din România. Cât costă benzina și motorina azi, 31 octombrie # Economica.net
Motorina, cel mai vândut carburant din România, s-a scumpit din nou azi, în stațiile Petrom, ca urmare a creșterii cotațiilor pentru acest produs pe piața globală. Prețul benzinei a rămas pe loc.
Acum 12 ore
22:20
GRAFICE Vești bune de la BNR, după o lună cu recorduri negative. În premieră, transportatorii și IT-iștii „ne-au plătit” mâncarea și hainele din import # Economica.net
Vești bune de la BNR în ceea ce privește balanța contului curent, după un iulie de coșmar, cu un record istoric în ceea ce privește creșterea datoriei externe. Nu doar că evoluția datoriei s-a temperat semnificativ și investițiile străine directe au crescut, dar, pentru prima dată, cel puțin în acest an, deficitul pentru bunuri (format în principal din mâncare și haine) a fost depășit de excedentul de euro intrați în țară din activitatea de transporturi și cea din telecomunicații și IT.
22:20
Prețul energiei electrice pe piața spot de la București crește pentru a doua lună la rând. Plus 26% în luna octombrie # Economica.net
După creșterea din septembrie, și luna octombrie a venit cu o majorare substanțială a prețului mediu al pieței pentru ziua următoare (PZU) de energie electrică de la București.
22:10
Grup EM S.A. își anunță intenția fermă de a se lista pe piața AeRO a BVB, chiar dacă până acum reușește să întrunească criteriul de free-float minim de 10% # Economica.net
Grup EM S.A., companie românească activă în domeniul infrastructurii energetice, își anunță intenția fermă de a lista acțiunile sale pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), în urma finalizării ofertei publice de majorare a capitalului social.
22:10
Bursa de la București a închis în scădere pe toți indicii ședința de tranzacționare de joi # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de joi, iar valoarea tranzacţiilor a fost 70,63 de milioane de lei (13,88 de milioane de euro), relatează Agerpres.
22:10
CGMB a adoptat proiectele de reabilitare ale Bibliotecii „Dimitrie Bolintineanu” și de reparare a Fântânii „George Gr. Cantacuzino” din Parcul Carol. Vor fi alocați în total 9,3 milioane de lei # Economica.net
Proiecte privind reabilitarea Bibliotecii "Dimitrie Bolintineanu" şi reparaţii la Fântâna "George Gr. Cantacuzino" cu peste nouă milioane de lei au fost adoptate în şedinţa de joi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB), transmite Agerpres.
22:10
Ministrul Muncii, Florin Manole: Investim peste 4 miliarde de lei, din fonduri europene, pentru a sprijini 2.000 de comunităţi marginalizate # Economica.net
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat joi lansarea celui mai mare proiect din istoria Uniunii Europene în domeniul asistenţei sociale, în valoare de peste 4 miliarde de lei din fonduri europene, pentru a sprijini 2.000 de comunităţi marginalizate şi peste 400.000 de beneficiari, transmite Agerpres.
22:10
Bolojan, foarte nemulțumit de modul în care sunt puse în aplicare legile prin care se fac corecții la autoritățile de reglementare. „Cei de acolo îşi bat joc de lege, doar mimează reducerile de salarii” # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că s-au dat legi pentru a face corecţii la autorităţile de reglementare unde sunt salarii mari, dar cei care le pun în practică "îşi bat joc de lege", menţionând că în mare parte "se mimează" reducerea posturilor şi salariilor, transmite Agerpres.
22:10
Mâine, 31 septembrie, dispare oficial o bancă din România. Ce trebuie să știe toți clienții First Bank și ce va face Intesa Sanpaolo pentru ei # Economica.net
Astăzi, 31 octombrie, este data la care First Bank a dispărut ca nume din România în urma fuziunii prin absorbție cu Intesa Sanpaolo Bank România. Fuziunea a primit aprobarea BNR și a fost înregistrată la Registrul Comerțului până la data de 31 octombrie. Fuziunea va deveni efectivă din data de 3 noiembrie 2025, potrivit unor surse din mediul bancar.
22:10
Lidl testeză un nou serviciu în magazinele din România. Opțiunea e disponibilă în 12 orașe (Video) # Economica.net
Retailerul Lidl, care operează lanțul de supermarketuri cu cea mai mare cifră de afaceri în 2024, testează și în România un nou serviciu pentru clienți.
22:10
Consumatorii români nu vor plăti taxă de carbon pentru gaze sau combustibili auto până în 2031 # Economica.net
Hotărârea de Guvern privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată recent în Monitorul Oficial, amână, pentru mulți ani de acum încolo, obligația consumatorilor din România de a plăti taxele de carbon pentru gazele folosite acasă sau pentru carburanții auto, la care obligă viitoarea reglementare europeană ETS 2.
Acum 24 ore
20:30
Ministerul Energiei spune că a luat act de intenția Lukoil de a-și vinde activele internaționale și va începe un proces de evaluare a tranzacției conform legislației în vigoare # Economica.net
Ministerul Energiei a luat act de comunicatul public al companiei Lukoil referitor la intenţia de vânzare a activelor sale internaţionale şi va demara un proces de evaluare a tranzacţiei în cadrul Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe (CEISD), conform legislaţiei în vigoare, a anunţat joi instituţia.
20:30
EVERGENT Investments anunță că a încasat în totalitate creanța avută de Vastex S.A., companie aflată în faliment, în valoare de aproape 9 milioane de lei # Economica.net
Societatea de investiții financiare EVERGENT Investments S.A., fosta SIF Moldova, anunță acționarii și investitorii de la Bursa de Valori București că a încasat integral creanță în cuantum de 8.908.614,3 lei înregistrată asupra societății Vastex S.A., aflată în procedură de faliment.
20:30
Mircea Man (ANRE): Operatorul de distribuţie nu se poate opri la închiderea gazului în momentul când este un semnal că e o defecţiune. Nu vine salvarea la un pacient şi îi arată o listă de medici # Economica.net
Operatorul de distribuţie nu se poate opri la închiderea gazului în cazul unei defecţiuni, deoarece nici salvarea nu vine la un pacient să îi arate o listă de medici şi de spitale, ci îi acordă primul ajutor, consideră secretarul general al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, Mircea Man, relatează Agerpres.
20:30
Viktor Orban îi va cere lui Trump ca Ungaria să fie exceptată de la aplicarea sancțiunilor americane impuse companiilor ruse Lukoil și Rosneft # Economica.net
Ungaria speră să fie exceptată de la aplicarea sancţiunilor impuse de SUA împotriva companiilor petroliere ruseşti Lukoil şi Rosneft, astfel încât să poată continua să importe petrol şi gaz natural din Rusia, subiect ce va fi abordat de premierul ungar Viktor Orban la întâlnirea pe care o va avea cu preşedintele american Donald Trump pe 7 noiembrie la Casa Albă, a declarat joi şeful de cabinet al lui Orban, Gergely Gulyas, potrivit agenţiei EFE, transmite Agerpres.
18:40
Sphera Franchise Group își continuă extinderea în Italia. Compania românească deschide KFC Drive Thru nou în Udine # Economica.net
Sphera Franchise Group, liderul pieței de foodservice din România, continuă strategia de extindere internațională prin deschiderea unui nou restaurant KFC de tip Drive Thru în Udine, Italia, a doua unitate din acest oraș, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
18:40
ANAT susține că declarațiile din ultimele zile făcute de ministrul Economiei privind „ţepele” din turism sunt nefondate, populiste și greșite din punct de vedere juridic # Economica.net
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) consideră că declaraţiile din ultimul timp privitoare la "ţepele" din turism, făcute în media de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, sunt "nefondate, populiste şi greşite juridic".
18:40
Confruntate cu deficitul global de personal calificat, departamentele financiare folosesc din ce în ce mai mult noile tehnologii, inclusiv AI, și caută candidați în surse noi – studiu Deloitte # Economica.net
Departamentele financiare se confruntă cu un deficit global de personal calificat, potrivit studiului Deloitte Finance Trends 2026, iar scăderea implicării angajaților și volumul mare de muncă completează lista de provocări majore legate de forța de muncă pentru liderii financiari. În acest context, pentru a-și atinge obiectivele de recrutare și retenție de personal, liderii financiari apelează din ce în ce mai mult la noi tehnologii și abilități tehnice, folosind, de exemplu, soluții de AI și de automatizare pentru a acoperi decalajele de productivitate (40%).
18:40
Christine Lagarde: BCE se află într-o poziţie bună, dar nu de neclintit. Nu m-aş plânge prea mult de creştere în acest moment # Economica.net
Preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat joi că instituţia pe care o conduce "se află într-o poziţie bună, dar nu de neclintit" şi că va face tot ce este necesar pentru a se asigura că este bine poziţionată pentru a aborda situaţia economică actuală, transmite agenția spaniolă de presă EFE, relatează Agerpres.
18:40
Sorin Grindeanu, despre numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier: Eu cred că nu e cea mai potrivită persoană și nu pot să nu spun ceea ce gândesc. Și nici PSD nu poate să tacă # Economica.net
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reafirmat, joi, la Drobeta Turnu Severin, că Oana Gheorghiu a făcut "lucruri admirabile în zona de ONG-uri", dar nu este cea mai potrivită persoană pentru funcţia de vicepremier având în vedere că din 2021 a avut poziţionări împotriva actualei administraţii americane, relatează Agerpres.
17:00
Piața imobiliară premium din nordul Capitalei: Aviației, Floreasca și Pipera rămân cele mai căutate zone rezidențiale # Economica.net
Segmentul rezidențial de lux din București continuă să atragă interesul cumpărătorilor și investitorilor care urmăresc siguranța unei achiziții cu valoare durabilă. În ultimii ani, zonele din nordul Capitalei au devenit etalonul calității în materie de locuințe urbane, prin echilibrul pe care îl oferă între confort, conectivitate și prestigiu.
17:00
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 886,7 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 57 de luni, la un randament mediu de 6,98% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), transmite Agerpres.
17:00
Aproape jumătate dintre locuinţele alimentate cu gaze naturale din România nu au făcute verificările şi reviziile obligatorii # Economica.net
Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, afirmă că aproape jumătate dintre locuinţele alimentate cu gaze naturale din România nu au realizate verificări şi revizii ale instalaţiilor. Chisăliţă consideră că această situaţie are drept cauză eliminarea, în 2011, a obligaţiei ca verificarea periodică a instalaţiei de gaze să fie realizată de operatorul de distribuţie din zonă şi introducerea posibililităţii ca aceasta să fie făcută de orice firmă autorizată ANRE, aleasă de consumator, care, „în baza unui preţ corespunzător”, „poate obţine avizul favorabil” chiar dacă „mai sunt abateri de la normativ”.
17:00
Banca Centrală Europeană (BCE) a decis, joi, să menţină nemodificată dobânda de referinţă la 2%, pentru a treia şedinţă consecutivă, transmite Reuters, relatează Agerpres.
16:10
O nouă autostradă: s-a atribuit contractul pentru construirea primului tronson din A8, Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni, 27 km VIDEO # Economica.net
Primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni va fi construit de o asociere româno - bulgară, a anunţat, joi, într-un comunicat, Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR).
16:00
Ministrul Catherine Vautrin: Franţa va rămâne cu numărul de militari în România stabilit deja în cadrul Alianţei # Economica.net
Ministrul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că Franţa va rămâne în România cu numărul de militari deja stabilit în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, arătând că acesta a fost mărit în ultima perioadă, scrie Agerpres.
15:50
Distrigaz Sud: Avarie la o conductă de gaze în sectorul 1 al Capitalei; aproape 1.000 de consumatori afectaţi # Economica.net
Aproximativ 940 de clienţi casnici şi non-casnici din sectorul 1 al municipiului Bucureşti au rămas temporar fără alimentare cu gaze naturale, din cauza unei avarii produse la un branşament al reţelei Distrigaz Sud Reţele, ca urmare a unor lucrări de săpătură mecanizată efectuate de compania Porr Construct, a informat, joi, societatea de distribuţie.
15:50
Cris-Tim Family Holding închide oferta publică iniţială; preţul final de ofertă, stabilit la 16,5 lei/acţiune # Economica.net
Cris-Tim Family Holding finalizează cu succes oferta publică iniţială derulată între 17 şi 29 octombrie 2025, iar preţul final de ofertă este stabilit la 16,5 lei/acţiune, ce implică o capitalizare bursieră anticipată a companiei de 1,33 miliarde lei (262 milioane euro).
15:50
Senatul Italiei a aprobat joi planurile controversate ale prim-ministrului Giorgia Meloni de a revizui sistemul judiciar, reforma trecând astfel ultimul obstacol parlamentar, informează dpa, potrivit Agerpres.
15:50
Delphi Economic Forum Bucharest: Inteligența artificială și economia românească, între potențial și reglementare # Economica.net
Digitalizarea rămâne un pilon esențial al transformării economice. În 2025, sectorul IT&C generează peste 7% din PIB-ul României, iar investițiile în automatizare și inteligență artificială încep să rescrie procesele din administrație, finanțe și industrie.
15:50
Firma elveţiană Proton lansează un observator al infracţiunilor informatice în dark web # Economica.net
Firma elveţiană Proton, specializată în protecţia confidenţialităţii pe internet, a lansat joi o structură de observare a sustragerilor de date detectate în dark web - o parte ascunsă a internetului, la care utilizatorii obişnuiţi nu au acces, informează AFP, scrie Agerpres.
15:30
Simplificarea achitării amenzilor contravenţionale aplicate de agenţii constatatori ai MAI. Proiect pilot # Economica.net
Executivul a aprobat, joi, un proiect de hotărâre care reglementează, în sistem pilot, mecanismele şi procedurile menite să eficientizeze şi să simplifice achitarea amenzilor contravenţionale aplicate de către agenţii constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne.
15:30
Ministrul Apărării, despre retragerea trupelor americane: De aici încolo suntem în continuă discuţie cu toţi aliaţii # Economica.net
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că "strategia de apărare la nivel NATO este un lucru care se adaptează în mod continuu în funcţie de noile realităţi", iar după anunţul retragerii parţiale a trupelor americane din ţara noastră, Guvernul român se află "în continuă discuţie cu toţi aliaţii şi americani şi europeni", existând o cooperare foarte bună atât cu Statele Unite, cât şi cu Franţa".
15:20
Măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionarea Sistemului Electroenergetic Naţional, aprobate de Guvern # Economica.net
Guvernul a aprobat joi, prin hotărâre, măsurile privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional, precum şi măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce priveşte combustibilii şi volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2025 - 31 martie 2026.
15:20
Emil Boc: Trebuie făcut orice ne stă în putinţă la nivel naţional şi european să scădem preţul la energie # Economica.net
Una dintre cele mai mari provocări pe care le au Europa şi România este scăderea preţului la energie şi trebuie făcut orice ne stă în putinţă în acest sens, pentru competitivitatea noastră, a declarat, joi, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
15:20
Guvern: 500 milioane de euro pentru susţinerea proiectului autostrăzii Sibiu – Piteşti # Economica.net
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, un memorandum privind negocierea contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 500 milioane de euro, pentru susţinerea proiectului Autostrada A1 - Cofinanţare aferentă fondurilor de coeziune ale UE şi a semnării acestuia, precum şi pentru acordarea împuternicirii de semnare ministrului Finanţelor.
15:10
Moneda naţională s-a depreciat, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0856 lei, în creştere cu 0,27 bani (+0,05%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0829 de lei, scrie Agerpres.
15:10
Investigaţiile FBI au fost încetinite sau oprite de al doilea cel mai lung blocaj al administraţiei americane din istorie, lăsând Biroul Federal de Investigaţii fără fonduri pentru a plăti informatori sau pentru a face achiziţii sub acoperire de droguri sau arme, lacune despre care un purtător de cuvânt al instituţiei a declarat că pun în pericol securitatea naţională, relatează Reuters, scrie Ager
15:10
Românii care au vrut să-și cumpere locuințe au accelerat decizia de cumpărare în trimestrul al treilea al acestui an, o tendință vizibilă la nivel național, cu doar câteva excepții. Graba cumpărătorilor a fost determinată de trei factori principali: creșterea TVA pentru locuințele noi de la 1 august, reducerea ofertei disponibile pe piață și așteptările privind noi majorări de prețuri pe termen mediu, după scumpirile de până la 20% înregistrate în ultimul an în marile orașe ale țării.
15:10
Explozie în Rahova; Distrigaz, acuzată de distrugere din culpă: Nu a întreţinut în condiţii de siguranţă sistemul de distribuţie a gazelor # Economica.net
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au pus Distrigaz sub acuzare pentru distrugere din culpă, deoarece compania nu a trimis la blocul din Rahova o echipă de intervenţie pentru a lua măsurile de urgenţă după ce locatarii au reclamat miros de gaze şi nu a întreţinut în condiţii de siguranţă sistemul de distribuţie a gazelor, scrie Agerpres.
15:10
Grecia a anunţat joi un plan de măsuri în valoare de 2,5 miliarde de euro pe o perioadă de 10 ani pentru a lupta împotriva ameninţării reprezentate de penuria de apă, în special în capitala Atena şi în regiunea acesteia, precum şi în multe dintre insulele elene, informează AFP, scrie Agerpres.
15:10
Modificări la Legea privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare # Economica.net
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 236/2022 privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.