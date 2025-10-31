Bem tot mai puțin. Piața băuturilor alcoolice se prăbușește. Pierderi de sute de miliarde datorate schimbării de generații
Economica.net, 31 octombrie 2025 14:20
Capitalizarea bursieră a celor mai mari companii din domeniul băuturilor alcoolice a scăzut cu nu mai puțin de 850 de miliarde de dolari în ultimii 4 ani, arată o analiză Bloomberg citată de Agerpres. Producătorii se adaptează și merg tot mai mult spre zona "fără alcool".
• • •
Acum 30 minute
14:40
14:30
Acum o oră
14:20
Acum 2 ore
13:40
Diurnele și costurile delegațiilor angajaților creează confuzii fiscale. Companiile riscă să plătească diferențe de taxe și penalități # Economica.net
Diurnele, sporurile bănești sau pachetele suplimentare de beneficii aferente angajaților care călătoresc mult în scop de serviciu sunt interpretate diferit de firmele angajatoare. De aceea, Camera Consultanților Fiscali a transmis Ministerului Finanțelor o solicitare de clarificare a modalității de determinare a plafonului neimpozabil aferent prestațiilor suplimentare acordate salariaților în baza clauzei de mobilitate, așa cum este aceasta reglementată de Codul Muncii și Codul Fiscal.
13:40
Irlanda şi România au cea mai mică pondere a taxelor şi contribuţiilor sociale în PIB din UE # Economica.net
Ponderea taxelor şi contribuţiilor sociale în PIB, la nivelul Uniunii Europene, se situa la 40,4% în anul 2024, în creştere de la 39,9% în 2023, însă Irlanda şi România sunt ţările-membre cu cea mai mică pondere, de 22,4% respectiv 28,8%, conform datelor publicate de Eurostat.
13:40
BERD va finanța cu 50 de milioane de euro un proiect mare de stocare a energiei din România # Economica.net
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) analizează acordarea unui împrumut de 50 de milioane de euro pentru a sprijini un proiect de sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) în România, deținut în comun de compania poloneză de energie regenerabilă R.Power SA și grupul francez Eiffel Investment Group, potrivit unei informări a băncii.
13:40
Destinaţii ca Poiana Braşov, Rimetea, Moieciu de Sus, Băile Felix, Băile Tuşnad, Sighişoara şi Sibiu beneficiază de reduceri între 20% şi 40% pentru sejururi, în campania de Black Friday, derulată de o platformă online de rezervări turistice.
Acum 4 ore
12:20
Încă o șansă pentru câștig cu mult peste bănci. Noua emisiune Fidelis iese cu dobânzi de aproape 8% la lei. La euro nu are concurent # Economica.net
FIDELIS 10 din 2025, ce se va desfășura între 7-14 noiembrie, vine cu dobânzi de până la 7,95% la emisiunile în lei și de până la 6,30% la cele în euro. Nici la această ediție nu mai sunt prezente titlurile pentru populație în lei si euro maturitățile de un an.
12:10
Curtea de Conturi recomandă schimbarea hărții României. Jumătate dintre orașe nu au populația prevăzută de lege # Economica.net
Circa 55% dintre orașele din România nu mai au populație suficientă pentru a îndeplini criteriile demografice prevăzute de lege, adică 10.000 de locuitori. În acest context, Curtea de Conturi spune că este neapărat necesară o reformă administrativă.
11:40
Anunț în premieră de la Guvern. Statul se împrumută, în sfârșit mai ieftin. Dobânzile pe termen lung au scăzut sub 7% # Economica.net
Pentru prima dată în acest an, Ministerul Finanțelor aduce dobânda la titlurile de stat pe termen lung sub 7%. Transformând o emisiune de titluri de stat pe termen scurt într-una pe termen lung pe data de 30 octombrie 2025, Ministerul Finanțelor a obținut o finanțare de 450 de milioane de lei la un randament de 6,93%. Este pentru prima dată când costul împrumuturilor statului din acest an scade sub 7%.
11:10
11:10
Antibiotice Iași, la cel mai mare târg al industriei farma. Compania anticipează exporturi în creștere # Economica.net
Antibiotice Iași (simbol ATB), singurul producător de medicamente controlat de stat, a fost prezent la CPhI Worldwide 2025, cel mai mare eveniment din industria farma, anunță un comunicat de presă.
11:10
Juriul prestigioasei competiții anuale Car of the Year a anunțat astăzi mașinile care au fost votate pentru a accede în finala competiției care, an de an, decide cele mai atractive modele. Printre finaliste se numără și un SUV produs în România.
11:10
Rusia folosește în Ucraina o armă dezvoltată în secret. Este vorba despre o rachetă cu capabilități nucleare a cărei producție a determinat Statele Unite să părăsească unul dintre tratatele privind armele nucleare.
Acum 6 ore
10:40
O treime dintre români au înregistrat pierderi financiare, până la 1.000 de euro, după ce au urmat sfaturi neverificate din mediul online # Economica.net
O treime dintre români au înregistrat pierderi financiare după ce au urmat sfaturi de la diverși ”guru financiari” din mediul online. În ciuda riscurilor, 7 din 10 români se simt încrezători în capacitatea lor de a distinge informațiile financiare credibile online, conform unui sondaj Dynata realizat în numele Revolut pe 20 de piețe (inclusiv România). Majoritatea perdanților sunt bărbați, iar pierderile undeva la 1000 de euro.
10:40
Confederația firmelor care produs 30% din PIB-ul României, cu 450.000 de angajați are un nou lider. Cine este Paul Aparaschivei, numit director executiv Concordia # Economica.net
Paul Aparaschivei este noul director executiv al Concordia, confederație patronală care reunește companii ce generează 30% din PIB-ul României având 450.000 dee angajați.
10:10
Accident pe Aeroportul Băneasa. Un avion a aterizat forțat, cu roțile rupte. Aeroportul a fost blocat temporar # Economica.net
Accidnet aviatic pe Aeroportul Băneasa, din București. Un avion a aterizat forțat, cu roțile rupte, iar traficul a fost blocat pentru o perioadă. fiind redeschis în urmă cu jumătate de oră.
09:50
Nou parc fotovoltaic. Polonezii de la R.Power demarează construcția a 55 MWp în nordul României # Economica.net
Compania poloneză R.Power, foarte activă în segmentul regenerabilelor din România, a lansat oficial construcția parcului solar Lazuri, situat în comuna Lazuri, județul Satu Mare, în nord-vestul României. Proiectul are cu o putere instalată de 55 MWp, iar contractorul EPC este NOMAD Electric.
09:50
Noua lege de plată a pensiilor private, cu 8 milioane de români vizați. Analiștii băncilor scriu Curții Constituționale: Banii din conturi nu trebuie plătiți integral # Economica.net
CFA România, organizație din care fac parte aproape toți analiștii importanți ai băncilor, fondurilor de investiții și fondurilor de pensii din România, au un trimis un memoriu către CCR, în care arată de ce pensiile administrate privat (Pilonul II) nu trebuie plătite integral, ca în prezent, ci sub formă de anuități, pe o perioadă de timp, așa cum prevede legea deja adoptată de Parlament.
09:50
Profit record la BCR. Aproape 2,5 miliarde de lei, după ce banca a eliberat din provizioane și și-a crescut veniturile din dobânzi # Economica.net
BCR a raportat un profit net de 2,467 miliarde de lei (491 milioane de euro) în primele 9 luni din 2025, față de 2,217 miliarde de lei (446 milioane de euro) în primele 0 luni din 2024. În afara veniturilșor din dobânzi, unde creșterea a fost de 11,9%, profitul BCR a fost suplimentat și de eliberarea unor provizioane după ce banca a câștigat procesul cu statul.
09:10
Ucraina va relua importul de gaze prin conducta transbalcanică, ce traversează Dobrogea # Economica.net
Ucraina intenţionează să reia, în luna noiembrie, importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică, după intensificarea atacurilor ruseşti asupra infrastructurii energetice naţionale, a anunţat joi firma de consultanţă ExPro, citată de Reuters, potrivit agenției de presă News.ro.
09:10
Șeful Dispeceratului Energetic Naţional cere modificarea legii achizițiilor publice. „Este o frână” # Economica.net
Legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ar trebui modificată, deoarece reprezintă o frână pentru companiile cu capital majoritar de stat, procedurile fiind foarte complicate, a declarat directorul general al Dispeceratului Energetic Naţional, Virgiliu Ivan, citat de Agerpres.
09:10
Autostrada A7: Se va putea circula doar pe autostradă între București și Adjud până la sfârșitul anului # Economica.net
Șeful Companiei de Autostrăzi, Cristian Pistol, a spus că până la finalul anului se va putea circula întins pe autostrăzile A3 și A7, de la București la Adjud
Acum 8 ore
08:30
Bolojan: Într-o bună parte din companiile de stat, oamenii şi-au făcut contracte de management pe câţiva ani de zile şi nepunându-li-se condiţii să facă performanţă, n-au niciun fel de motivaţie # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că, "prin tolerarea de către miniştri în ultimii ani, prin legi care au fost adoptate prost, prin proceduri care au debalansat lucrurile", într-o bună parte din companiile de stat s-au făcut contracte de management pe câţiva ani de zile fără condiţii de performanţă, contracte care sunt "greu de spart", transmite Agerpres.
08:30
Carburanții s-au scumpit din nou în benzinăriile din România. Cât costă benzina și motorina azi, 31 octombrie # Economica.net
Motorina, cel mai vândut carburant din România, s-a scumpit din nou azi, în stațiile Petrom, ca urmare a creșterii cotațiilor pentru acest produs pe piața globală. Prețul benzinei a rămas pe loc.
Acum 24 ore
22:20
GRAFICE Vești bune de la BNR, după o lună cu recorduri negative. În premieră, transportatorii și IT-iștii „ne-au plătit” mâncarea și hainele din import # Economica.net
Vești bune de la BNR în ceea ce privește balanța contului curent, după un iulie de coșmar, cu un record istoric în ceea ce privește creșterea datoriei externe. Nu doar că evoluția datoriei s-a temperat semnificativ și investițiile străine directe au crescut, dar, pentru prima dată, cel puțin în acest an, deficitul pentru bunuri (format în principal din mâncare și haine) a fost depășit de excedentul de euro intrați în țară din activitatea de transporturi și cea din telecomunicații și IT.
22:20
Prețul energiei electrice pe piața spot de la București crește pentru a doua lună la rând. Plus 26% în luna octombrie # Economica.net
După creșterea din septembrie, și luna octombrie a venit cu o majorare substanțială a prețului mediu al pieței pentru ziua următoare (PZU) de energie electrică de la București.
22:10
Grup EM S.A. își anunță intenția fermă de a se lista pe piața AeRO a BVB, chiar dacă până acum reușește să întrunească criteriul de free-float minim de 10% # Economica.net
Grup EM S.A., companie românească activă în domeniul infrastructurii energetice, își anunță intenția fermă de a lista acțiunile sale pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), în urma finalizării ofertei publice de majorare a capitalului social.
22:10
Bursa de la București a închis în scădere pe toți indicii ședința de tranzacționare de joi # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de joi, iar valoarea tranzacţiilor a fost 70,63 de milioane de lei (13,88 de milioane de euro), relatează Agerpres.
22:10
CGMB a adoptat proiectele de reabilitare ale Bibliotecii „Dimitrie Bolintineanu” și de reparare a Fântânii „George Gr. Cantacuzino” din Parcul Carol. Vor fi alocați în total 9,3 milioane de lei # Economica.net
Proiecte privind reabilitarea Bibliotecii "Dimitrie Bolintineanu" şi reparaţii la Fântâna "George Gr. Cantacuzino" cu peste nouă milioane de lei au fost adoptate în şedinţa de joi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB), transmite Agerpres.
22:10
Ministrul Muncii, Florin Manole: Investim peste 4 miliarde de lei, din fonduri europene, pentru a sprijini 2.000 de comunităţi marginalizate # Economica.net
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat joi lansarea celui mai mare proiect din istoria Uniunii Europene în domeniul asistenţei sociale, în valoare de peste 4 miliarde de lei din fonduri europene, pentru a sprijini 2.000 de comunităţi marginalizate şi peste 400.000 de beneficiari, transmite Agerpres.
22:10
Bolojan, foarte nemulțumit de modul în care sunt puse în aplicare legile prin care se fac corecții la autoritățile de reglementare. „Cei de acolo îşi bat joc de lege, doar mimează reducerile de salarii” # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că s-au dat legi pentru a face corecţii la autorităţile de reglementare unde sunt salarii mari, dar cei care le pun în practică "îşi bat joc de lege", menţionând că în mare parte "se mimează" reducerea posturilor şi salariilor, transmite Agerpres.
22:10
Mâine, 31 septembrie, dispare oficial o bancă din România. Ce trebuie să știe toți clienții First Bank și ce va face Intesa Sanpaolo pentru ei # Economica.net
Astăzi, 31 octombrie, este data la care First Bank a dispărut ca nume din România în urma fuziunii prin absorbție cu Intesa Sanpaolo Bank România. Fuziunea a primit aprobarea BNR și a fost înregistrată la Registrul Comerțului până la data de 31 octombrie. Fuziunea va deveni efectivă din data de 3 noiembrie 2025, potrivit unor surse din mediul bancar.
22:10
Lidl testeză un nou serviciu în magazinele din România. Opțiunea e disponibilă în 12 orașe (Video) # Economica.net
Retailerul Lidl, care operează lanțul de supermarketuri cu cea mai mare cifră de afaceri în 2024, testează și în România un nou serviciu pentru clienți.
22:10
Consumatorii români nu vor plăti taxă de carbon pentru gaze sau combustibili auto până în 2031 # Economica.net
Hotărârea de Guvern privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată recent în Monitorul Oficial, amână, pentru mulți ani de acum încolo, obligația consumatorilor din România de a plăti taxele de carbon pentru gazele folosite acasă sau pentru carburanții auto, la care obligă viitoarea reglementare europeană ETS 2.
20:30
Ministerul Energiei spune că a luat act de intenția Lukoil de a-și vinde activele internaționale și va începe un proces de evaluare a tranzacției conform legislației în vigoare # Economica.net
Ministerul Energiei a luat act de comunicatul public al companiei Lukoil referitor la intenţia de vânzare a activelor sale internaţionale şi va demara un proces de evaluare a tranzacţiei în cadrul Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe (CEISD), conform legislaţiei în vigoare, a anunţat joi instituţia.
20:30
EVERGENT Investments anunță că a încasat în totalitate creanța avută de Vastex S.A., companie aflată în faliment, în valoare de aproape 9 milioane de lei # Economica.net
Societatea de investiții financiare EVERGENT Investments S.A., fosta SIF Moldova, anunță acționarii și investitorii de la Bursa de Valori București că a încasat integral creanță în cuantum de 8.908.614,3 lei înregistrată asupra societății Vastex S.A., aflată în procedură de faliment.
20:30
Mircea Man (ANRE): Operatorul de distribuţie nu se poate opri la închiderea gazului în momentul când este un semnal că e o defecţiune. Nu vine salvarea la un pacient şi îi arată o listă de medici # Economica.net
Operatorul de distribuţie nu se poate opri la închiderea gazului în cazul unei defecţiuni, deoarece nici salvarea nu vine la un pacient să îi arate o listă de medici şi de spitale, ci îi acordă primul ajutor, consideră secretarul general al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, Mircea Man, relatează Agerpres.
20:30
Viktor Orban îi va cere lui Trump ca Ungaria să fie exceptată de la aplicarea sancțiunilor americane impuse companiilor ruse Lukoil și Rosneft # Economica.net
Ungaria speră să fie exceptată de la aplicarea sancţiunilor impuse de SUA împotriva companiilor petroliere ruseşti Lukoil şi Rosneft, astfel încât să poată continua să importe petrol şi gaz natural din Rusia, subiect ce va fi abordat de premierul ungar Viktor Orban la întâlnirea pe care o va avea cu preşedintele american Donald Trump pe 7 noiembrie la Casa Albă, a declarat joi şeful de cabinet al lui Orban, Gergely Gulyas, potrivit agenţiei EFE, transmite Agerpres.
18:40
Sphera Franchise Group își continuă extinderea în Italia. Compania românească deschide KFC Drive Thru nou în Udine # Economica.net
Sphera Franchise Group, liderul pieței de foodservice din România, continuă strategia de extindere internațională prin deschiderea unui nou restaurant KFC de tip Drive Thru în Udine, Italia, a doua unitate din acest oraș, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
18:40
ANAT susține că declarațiile din ultimele zile făcute de ministrul Economiei privind „ţepele” din turism sunt nefondate, populiste și greșite din punct de vedere juridic # Economica.net
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) consideră că declaraţiile din ultimul timp privitoare la "ţepele" din turism, făcute în media de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, sunt "nefondate, populiste şi greşite juridic".
18:40
Confruntate cu deficitul global de personal calificat, departamentele financiare folosesc din ce în ce mai mult noile tehnologii, inclusiv AI, și caută candidați în surse noi – studiu Deloitte # Economica.net
Departamentele financiare se confruntă cu un deficit global de personal calificat, potrivit studiului Deloitte Finance Trends 2026, iar scăderea implicării angajaților și volumul mare de muncă completează lista de provocări majore legate de forța de muncă pentru liderii financiari. În acest context, pentru a-și atinge obiectivele de recrutare și retenție de personal, liderii financiari apelează din ce în ce mai mult la noi tehnologii și abilități tehnice, folosind, de exemplu, soluții de AI și de automatizare pentru a acoperi decalajele de productivitate (40%).
18:40
Christine Lagarde: BCE se află într-o poziţie bună, dar nu de neclintit. Nu m-aş plânge prea mult de creştere în acest moment # Economica.net
Preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat joi că instituţia pe care o conduce "se află într-o poziţie bună, dar nu de neclintit" şi că va face tot ce este necesar pentru a se asigura că este bine poziţionată pentru a aborda situaţia economică actuală, transmite agenția spaniolă de presă EFE, relatează Agerpres.
18:40
Sorin Grindeanu, despre numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier: Eu cred că nu e cea mai potrivită persoană și nu pot să nu spun ceea ce gândesc. Și nici PSD nu poate să tacă # Economica.net
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reafirmat, joi, la Drobeta Turnu Severin, că Oana Gheorghiu a făcut "lucruri admirabile în zona de ONG-uri", dar nu este cea mai potrivită persoană pentru funcţia de vicepremier având în vedere că din 2021 a avut poziţionări împotriva actualei administraţii americane, relatează Agerpres.
17:00
Piața imobiliară premium din nordul Capitalei: Aviației, Floreasca și Pipera rămân cele mai căutate zone rezidențiale # Economica.net
Segmentul rezidențial de lux din București continuă să atragă interesul cumpărătorilor și investitorilor care urmăresc siguranța unei achiziții cu valoare durabilă. În ultimii ani, zonele din nordul Capitalei au devenit etalonul calității în materie de locuințe urbane, prin echilibrul pe care îl oferă între confort, conectivitate și prestigiu.
17:00
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 886,7 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 57 de luni, la un randament mediu de 6,98% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), transmite Agerpres.
17:00
Aproape jumătate dintre locuinţele alimentate cu gaze naturale din România nu au făcute verificările şi reviziile obligatorii # Economica.net
Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, afirmă că aproape jumătate dintre locuinţele alimentate cu gaze naturale din România nu au realizate verificări şi revizii ale instalaţiilor. Chisăliţă consideră că această situaţie are drept cauză eliminarea, în 2011, a obligaţiei ca verificarea periodică a instalaţiei de gaze să fie realizată de operatorul de distribuţie din zonă şi introducerea posibililităţii ca aceasta să fie făcută de orice firmă autorizată ANRE, aleasă de consumator, care, „în baza unui preţ corespunzător”, „poate obţine avizul favorabil” chiar dacă „mai sunt abateri de la normativ”.
17:00
Banca Centrală Europeană (BCE) a decis, joi, să menţină nemodificată dobânda de referinţă la 2%, pentru a treia şedinţă consecutivă, transmite Reuters, relatează Agerpres.
16:10
O nouă autostradă: s-a atribuit contractul pentru construirea primului tronson din A8, Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni, 27 km VIDEO # Economica.net
Primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni va fi construit de o asociere româno - bulgară, a anunţat, joi, într-un comunicat, Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR).
16:00
Ministrul Catherine Vautrin: Franţa va rămâne cu numărul de militari în România stabilit deja în cadrul Alianţei # Economica.net
Ministrul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că Franţa va rămâne în România cu numărul de militari deja stabilit în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, arătând că acesta a fost mărit în ultima perioadă, scrie Agerpres.
