Întâlnire Trump-Orbán programată pentru 7 noiembrie la Washington. Budapesta caută soluții să eludeze sancțiunile americane

19:20

Extremiștii de la PVV ai lui Gert Wilders, care au câștigat detașat alegerile parlamentare din Olanda din 2023 și au fost cel mai mare partid din coaliția de guvernare, au suferit o corecție usturătoare la scrutinul anticipat din 2025. La fel au pățit și aproape toți cei care au fost de partea lor. Este o […]