Întâlnire Trump-Orbán programată pentru 7 noiembrie la Washington. Budapesta caută soluții să eludeze sancțiunile americane
Aktual24, 31 octombrie 2025 15:50
Oficialii de la Budapesta au declarat joi că prim-ministrul ungar Viktor Orbán se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Casa Albă vineri, 7 noiembrie. „Întâlnirea le va oferi celor doi lideri oportunitatea de a face schimb de opinii cu privire la posibilele modalități de a realiza pacea și de a discuta o foaie […]
Acum 15 minute
16:20
Grindeanu spumegă: ”Dacă nu suntem băgaţi în seamă, ştim să şi reacţionăm”. Amenință iar că scoate PSD-ul de la guvernare # Aktual24
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a amenințat din nou, vineri, că va scoate partidul de la guvernare ”dacă nu sunt băgaţi în seamă”. Amenințarea vine în contextul în care premierul Bolojan va refuza să se prezinte în Parlament, luni, la solicitarea PSD pentru a da explicații despre retragerea unoi părți a trupelor SUA din […]
Acum 30 minute
16:10
Grindeanu îl resuscitează pe Adrian Năstase: ”Ne aducem înapoi oamenii care au contribuit cu bine ca să ne ducem în viitor” # Aktual24
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că la viitorul Congres al partidului intenționează să invite foștii președinți ai PSD, subliniind că foștii lideri, inclusiv Adrian Năstase, vor fi prezenți. „Am și vorbit cu Adrian Năstase și cu Mircea Geoană. Adrian Năstase mi-a confirmat și o să vină la Congres. Dacă noi nu […]
Acum o oră
15:50
Acum 2 ore
15:30
Olguța Vasilescu continuă să o atace pe Oana Gheorghiu: ”Ia te uită! Am făcut un spital, nu o clădire. Și nu e de turtă dulce!”. Băluță se alătură atacurilor # Aktual24
Primarii PSD Lia Olgușa Vasilescu și Daniel Băluță au continuat, vineri, să lanseze atacuri la adresa noului vice-premier Oana Gheorghiu, însă fără a-i pomeni numele. Ei se laudă că au fpcut spitale, în timp ce Gheorghiu a reușit să ridice doar un corp de clădire. ”Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou, făcut […]
15:20
Bolojan, semnal dur către PSD. Refuză să se prezinte, la solicitarea PSD și AUR, în Parlament pentru a da explicații # Aktual24
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat vineri că premierul Ilie Bolojan nu se va prezenta luni, 3 noiembrie, în Parlament, deși PSD și AUR au votat convocarea sa pentru a da explicații în legătură cu retragerea trupelor americane din România. În schimb, premierul va fi prezent, potrivit lui Miruță, la semnarea unui contract important cu […]
15:00
Președintele a semnat. S-a pensionat la 48 de ani judecătorul Udroiu, cel care a respins arestările în cazul Nordis și l-a achitat pe Bănicioiu. Ce va face în continuare # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretele de pensionare a 22 de magistraţi, printre aceştia fiind şi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, arată Administraţia Prezidenţială. Printre aceștia se află și Mihail Udroiu, cunoscut pentru deciziile controversate în dosarele Nordis și Revoluției. Printre cei pentru care au fost semnate decrete de pensionare sunt […]
14:50
Regimul din Serbia a reușit să divizeze forțele protestatare. Se împlinește un an de la tragedia din Novi Sad # Aktual24
Șaisprezece persoane au fost ucise când copertina recent renovată a gării principale din Novi Sad s-a prăbușit pe 1 noiembrie 2024, un dezastru despre care criticii spun că a expus mult mai mult decât o construcție defectuoasă și a declanșat cea mai mare mișcare de protest din Serbia. La început, furia studenților a părut generalizată, […]
Acum 4 ore
13:40
Macron este mai nepopular ca niciodată în rândul francezilor. Doar 11% sunt mulțumiți de activitatea sa # Aktual24
Președintele francez Emmanuel Macron a atins un minim istoric nedorit: doar 11% din publicul francez mai aprobă prestația sa. Acesta a fost rezultatul celui mai recent sondaj publicat joi de institutul de sondare Verian pentru ziarul „Le Figaro”. Macron a atins astfel cel mai scăzut grad de aprobare înregistrat vreodată pentru un președinte francez în […]
13:20
Comisia Europeană va prezenta în noiembrie un proiect de plan pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și a procedurilor vamale în Uniunea Europeană pentru a accelera mișcarea tancurilor și echipamentelor grele pe continent în caz de război. După cum au menționat oficialii europeni, obiectivul principal al inițiativei este de a reduce timpul necesar unităților militare pentru […]
13:00
Atacurile Ucrainei au afectat 38% din capacitatea rafinăriilor din Rusia: ”Dronele noastre zboară acum peste 1.000 km. Moscova a ajuns să importe benzină” # Aktual24
La o locație secretă din mediul rural ucrainean, coloane de drone de atac sunt asamblate noaptea, în liniște aproape deplină, și lansate spre ținte strategice aflate la sute de kilometri în interiorul Rusiei. Obiectivele — rafinării petroliere, depozite de combustibil și noduri logistice militare — au fost intens vizate din vară încoace, într-o campanie de […]
13:00
Pas important al lui Nicușor Dan în zona coordonării securității naționale. Consilierul Gabriel Lazurca a orimit noi atribuții # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan l-a numit, vineri, pe Marius-Gabriel Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională. Acesta va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni din cadrul Administraţiei Prezidenţiale. Lazurcă fusese numit la începutul lunii octombrie în funcţia de consilier prezidenţial pe politică externă. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a […]
12:40
Sancțiunile au efect. Exporturile de produse petroliere rusești au ajuns la cel mai scăzut nivel de la începutul anului 2022 # Aktual24
Rusia și-a redus volumele de aprovizionare cu produse petroliere în octombrie, pe fondul întreruperii rafinăriilor cauzate de atacurile Ucrainei și de înăsprirea sancțiunilor occidentale, potrivit datelor publicate de compania de analiză Vortexa. Aceste date arată că, în perioada 1-26 octombrie, Rusia a transportat pe mare o medie de 1,89 milioane de barili pe zi. Acesta […]
Acum 6 ore
12:20
Șeful Jandarmeriei: ”Exprim în mod public scuze pentru incidentul produs la comemorarea Colectiv” # Aktual24
Comandantul Jandarmeriei, general-maior Alin Mastan, a ținut vineri să prezinte ”scuze” pentru amendarea organizatorului marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv. ”Exprim în mod public scuze pentru incidentul produs la comemorarea Colectiv. Regretăm sincer acest eveniment, care este unul izolat”, a transmis Mastan. Șeful Jandarmeriei: ”Exprim în mod public scuze pentru incidentul produs la […]
12:10
Scriitoarea Ana Blandiana a fost aleasă membră titulară a Academiei Române – Mircea Cărtărescu mai așteaptă # Aktual24
Adunarea Generală a Academiei Române a ales, pe 29 octombrie, prin vot secret, noi membri titulari și corespondenți, consolidând astfel misiunea instituției de a recunoaște și promova excelența în domeniile culturii, științei și educației. Printre personalitățile desemnate se numără scriitoarea Ana Blandiana (Otilia-Valeria Rusan), devenită membru titular al Secției de filologie și literatură, și prof. […]
11:40
S-a aflat motivul retragerii SUA din tratatul nuclear: Rusia a atacat Ucraina cu rachete de croazieră secrete, capabile să aibă focoase nucleare # Aktual24
Rusia a atacat Ucraina cu racheta de croazieră 9M729, dezvoltată în secret și care a determinat președintele american Donald Trump să retragă SUA din Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF) în 2019. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a confirmat pentru Reuters că Moscova a lansat această rachetă de 23 de ori împotriva Ucrainei începând […]
11:40
Trump: ”Inițiați opțiunea nucleară”. Un nou episod în lupta de la Washington cu democrații # Aktual24
Președintele Donald Trump solicită Senatului să elimine obstrucționarea, astfel încât majoritatea republicană să poată ocoli democrații și să deblocheze activitatea guvernului federal. „ALEGEREA ESTE CLARĂ – INIȚIAȚI «OPȚIUNEA NUCLEARĂ», SCĂPAȚI DE OBSTRUCȚIONARE”, a postat Trump joi seară pe site-ul său Truth Social, relatează AP. Obstrucționarea este o tactică veche în Senat pentru a întârzia sau […]
11:10
Un preot din Constanța, încătușat de polițiști după ce s-a șicanat în trafic cu un alt șofer și a declanșat un scandal violent # Aktual24
Un preot în vârstă de 47 de ani de la o mănăstire din județul Constanța, a fost încătușat de polițiști după un scandal violent în trafic, petrecut joi într-o zonă intens circulată a orașului. Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru distrugere și a primit o amendă pentru refuz de legitimare și tulburarea ordinii publice. […]
11:10
PSD este căzut sub 20%, confirmă șeful INSCOP, Remus Ștefureac. Grindeanu anunță o schimbare de strategie a PSD-ului: ”Noi am încercat în aceşti ani şi nu am avut succes” # Aktual24
Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, confirmă într-un interviu pentru news.ro că PSD a căzut sub 20%. De altfel, toate partidele din coaliția guvernamentală se află sub 20%. ”Practic, în acest moment nu avem niciun partid membru al acestei coaliţii care să obţină un scor de peste 20%. La fel de adevărat, niciun partid nu are un […]
10:40
Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat definitiv de partea americană după cererile „dure” ale Rusiei privind Ucraina # Aktual24
Statele Unite au anulat brusc summitul planificat între președintele Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, programat să aibă loc la Budapesta în primele zile ale lunii noiembrie. Decizia, publicată vineri de Financial Times, vine ca o lovitură pentru eforturile diplomației americane de a media un armistițiu în războiul din Ucraina. Motivul principal: un […]
Acum 8 ore
10:20
Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei i-a retras lui Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, dreptul de a da binecuvântări la Facultatea de Teologie „Ovidius” # Aktual24
Mitropolia Munteniei și Dobrogei a decis, printr-o hotărâre sinodală, să retragă Arhiepiscopului Tomisului, ÎPS Teodosie, dreptul de a acorda binecuvântări pentru angajări și promovări în cadrul Facultății de Teologie a Universității „Ovidius” din Constanța. Măsura, confirmată de surse consultate de publicația locală Info Sud-Est, intră în vigoare imediat și transferă această prerogativă direct în mâinile […]
10:10
Un plutonier de jandarmi l-a amendat pe organizatorul comemorării Colectiv cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei”, deși astfel de manifestări nu au, potrivit legii, limită de timp – VIDEO # Aktual24
La zece ani de la tragedia de la Colectiv – 30 octombrie 2015, când 65 de tineri și-au pierdut viața într-un incendiu devenit simbol al abuzului instituțional – o comemorare pașnică s-a încheiat cu o amendă de 3.000 de lei. Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și organizator al marșului, a fost sancționat de un […]
09:40
Cei mai importanți membri ai administrației Trump, de la Marco Rubio la Pete Hegseth, s-au mutat cu tot cu familii în baze militare, de teamă să nu fie asasinați # Aktual24
Oficiali de rang înalt din administrația Trump, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio și secretarul apărării Pete Hegseth, și-au părăsit reședințele private pentru a se muta pe baze militare din apropierea Washingtonului, invocând motive de securitate sporită. Potrivit unui articol publicat pe 30 octombrie 2025 în The Atlantic, cel puțin șase politicieni republicani de top […]
09:10
A stat prea mult pe lângă „guru”: Anca Alexandrescu a postat pe Facebook un mesaj cu iz legionar – „Voi fi eu! Soarele va răsări de la București!” # Aktual24
Prezentatoarea TV Anca Alexandrescu, candidat independent la funcția de primar general al Capitalei, și-a asumat un ton victorios în campania electorală, anunțând pe rețelele sociale că victoria sa va marca începutul unei noi ere pentru România. Într-un mesaj postat joi pe pagina sa oficială de Facebook, fiica fostului jurnalist Horia Alexandrescu a afirmat: „Voi fi […]
08:50
Statele Unite posedă sute de dovezi privind încălcări ale drepturilor omului comise de armata israeliană în Gaza, dar le țin la secret # Aktual24
Guvernul SUA deține dovezi privind „multe sute” de posibile încălcări ale drepturilor omului comise de forțele israeliene în Fâșia Gaza, relevă un raport clasificat al Oficiului Inspectorului General din cadrul Departamentului de Stat. Documentul, finalizat cu câteva zile înainte de intrarea în vigoare a încetării focului pe 10 octombrie, reprezintă prima recunoaștere oficială a amplorii […]
08:40
Ce sărbătorim pe 31 octombrie: Halloween, Ziua lui Frankenstein, Ziua Lemurienilor și Ziua Reformei # Aktual24
Pe 31 octombrie, calendarul mondial este plin de evenimente diverse, de la tradiții antice la inițiative moderne de conservare și comemorări religioase. Printre cele mai notabile sărbători se numără Ziua lui Frankenstein, în SUA și Marea Britanie, Ziua Lemurienilor, în Madagascar, Ziua internațională a Mării Negre, Halloween – cu rădăcini celtice – și Ziua Reformei, […]
Acum 12 ore
08:20
„Sagrada Familia” a devenit oficial cea mai înaltă bazilică din lume, după instalarea primei secțiuni a turnului central # Aktual24
Bazilica Sagrada Familia din Barcelona, capodopera neterminată a arhitectului Antoni Gaudí, a devenit oficial cea mai înaltă biserică din lume joi, după instalarea primei secțiuni a turnului central. Cu o înălțime de 162,91 metri, construcția depășește cu exact un metru turnul Catedralei din Ulm (Germania), care deținea până acum recordul mondial. Anunțul a fost confirmat […]
08:10
Statele Unite au oferit militanților Hamas un coridor sigur pentru a părăsi zonele din Gaza controlate de Israel # Aktual24
Statele Unite au propus, prin intermediul mediatorilor egipteni și qatarezi, un coridor sigur pentru ca militanții Hamas să părăsească zonele din Fâșia Gaza aflate sub control israelian, au confirmat oficiali americani și israelieni de rang înalt. Oferta, transmisă în ultimele săptămâni, vizează stabilizarea încetării focului și prevenirea unor noi confruntări în aproximativ jumătate din enclava […]
07:50
Sute de oameni au mărșăluit joi seară prin centrul Capitalei în memoria victimelor de la Colectiv: „ Solidaritate pentru dreptate – 10 ani fără justiție” # Aktual24
Sute de oameni au participat joi seară, în centrul Capitalei, la marșul comemorativ dedicat victimelor incendiului din clubul Colectiv, la împlinirea a zece ani de la una dintre cele mai mari tragedii din istoria recentă a României. Participanții s-au adunat în Piața Universității, de unde au pornit în tăcere spre locul fostului club, sub sloganul […]
07:40
Președintele Libanului a ordonat armatei să riposteze oricărei viitoare incursiuni israeliene, după un raid soldat cu moartea unui civil # Aktual24
Președintele Libanului, Joseph Aoun, a ordonat armatei libaneze să răspundă oricăror viitoare incursiuni israeliene pe teritoriul național, după ce un angajat municipal a fost ucis în timpul unui raid israelian desfășurat în satul Blida, din sudul țării. Incidentul a avut loc joi seară, când forțele israeliene au deschis focul asupra unui „suspect” în timpul unei […]
07:20
Uraganul Melissa face ravagii în Caraibe, provocând 19 morţi în Jamaica și cel puţin 30 în Haiti # Aktual24
Uraganul Melissa a lăsat în urmă un bilanţ tragic în Caraibe, după ce a lovit Jamaica şi Haiti cu rafale violente de vânt, inundaţii şi alunecări de teren. Ministrul jamaican al Informaţiilor, Dana Morris Dixon, a anunţat joi seară că 19 persoane şi-au pierdut viaţa pe insulă, dintre care nouă în extremitatea vestică, regiunea cea […]
07:10
O nouă „cortină de fier”? După retragerea din România, SUA își vor reduce efectivele militare și în Bulgaria, Ungaria și Slovacia # Aktual24
Administrația Trump a notificat discret mai multe capitale europene cu privire la un plan de „recalibrare marginală” a forțelor americane staționate în Europa de Est. Potrivit surselor citate de Kyiv Post, reducerea contingentelor din Bulgaria, Ungaria și Slovacia ar urma să înceapă la jumătatea lunii decembrie, la scurt timp după retragerea unei brigăzi americane din […]
Acum 24 ore
23:50
Aeroportul din Vilnius s-a închis din nou, temporar, după ce au fost semnalate baloane în apropiere # Aktual24
Aeroportul din Vilnius, Lituania, a fost închis temporar joi din cauza baloanelor meteorologice care zburau în vecinătatea sa, a anunțat aeroportul într-o postare pe Facebook. „Decizia de a restricționa spațiul aerian a fost luată din cauza unui balon (sau a unor baloane) care zburau în direcția aeroportului din Vilnius”, se arată în postare. Traficul aerian […]
23:40
Israelul a primit, joi, prin intermediul Crucii Roșii din Gaza două sicrie în care gruparea armată palestiniană Hamas a spus că se află trupuri ale ostaticilor decedați, potrivit biroului prim-ministrului israelian. Aripa armată a Hamas a anunțat anterior că a recuperat cadavrele ostaticilor israelieni Amiram Cooper și Sahar Baruch, potrivit The Times of Israel. Forțele […]
23:20
Regele Chales al III-lea al Marii Britanii i-a retras fratelui său mai mic, Andrew, titlul de prinț și l-a forțat să părăsească reședința de lângă Castelul Windsor, a anunțat joi Palatul Buckingham, pedepsindu-l pentru legăturile sale cu fostul agresor sexual Jeffrey Epstein. Andrew, în vârstă de 65 de ani, a fost supus unor presiuni tot […]
23:10
SUA vor primi doar 7.500 de refugiați din alte țări ale lumii în 2026, majoritatea afrikaneri # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a stabilit numărul de refugiați pe care îi vor primi SUA, la 7.500 pentru anul fiscal 2026, cel mai mic număr înregistrat vreodată, se arată într-un document al Casei Albe publicat joi, parte a unui efort mai amplu de a remodela politicile privind refugiații în SUA și în întreaga lume. Trump […]
23:00
Afganistanul și Pakistanul au reluat discuțiile de pace la Istanbul, au declarat joi patru surse familiarizate cu situația, la o zi după ce Islamabad a anunțat că discuțiile s-au încheiat cu un eșec. Trei dintre surse au declarat că națiunile au reluat discuțiile la cererea mediatorilor Turcia și Qatar, pentru a se asigura că nu […]
22:50
Democrații excluși de la briefingul privind atacurile militare americane în largul coastei Americii de Sud, spune un senator # Aktual24
Administrația președintelui Donald Trump a organizat o sesiune de informare pivind atacurile americane asupra presupuselor nave folosite de traficanții de droguri din apropierea Venezuelei exclusiv pentru republicani, într-un context pe care un democrat de rang înalt l-a numit joi o tendință periculoasă de creștere a partizanatului în securitatea națională. „Nu așa ar trebui să funcționeze […]
22:30
Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a declarat joi stare de urgență, pentru a putea elibera 65 de milioane de dolari destinați băncilor de alimente, întrucât finanțarea federală pentru programul național de tichete de hrană urmează să expire la 1 noiembrie. Statele Oregon și Virginia au emis, de asemenea, stare de urgență pentru a elibera […]
22:10
Un adolescent care a plecat singur pe un traseu spre Vârful Omu, găsit de salvamontiști după ce părinții au sunat la 112. Băiatul a suferit un traumatism al coloanei vertebrale # Aktual24
Un adolescent în vârstă de 17 ani, rătăcit pe un traseu spre vârful Omu, a fost căutat, joi, de echipele Salvamont cărora li s-a alăturat și un elicopter. Familia a plecat de la Peștera spre Vf. Omu, pe Valea Obârșiei.La un moment dat, părinții s-au oprit, dar fiul lor, în vârstă de 17 ani, a […]
21:50
Un bărbat din Bihor și-a bătut măr fosta iubită după ce a expiat ordinul de protecție. Acesta fusese scurtat de tribunal de la șase la două luni # Aktual24
Un bărbat de 35 de ani dintr-o comună din județul Bihor a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-a bătut fosta iubită în plină stradă, la o lună după ce a expirat ordinul de protecție scurtat de Tribunal de la șase luni la două luni. Polițiștii au emis un ordin de protecție […]
21:20
DNA a prins un inspector antifraudă de la ANAF cu mită. Și pe șeful inspectorului l-a băgat în urmărire penală # Aktual24
Un inspector din cadrul ANAF – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti a fost reţinut de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de luare de mită, în legătură cu favorizarea unei firme cu activitate în transportul alternativ de persoane, la care se descoperiseră nereguli. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale […]
20:50
Ipocrizia lui Grindeanu: Câteva cazuri în care aliații săi ne făceau praf relațiile diplomatice # Aktual24
Sorin Grindeanu, actualul și viitorul președinte al PSD, pare să fi uitat lecțiile pe care le-a primit PSD în perioada Liviu Dragnea mai ales din partea străzii. Am putea merge chiar mai departe și să ne gândim chiar la Victor Ponta. Unele dintre acțiunile de azi ale PSD nu au nicio logică și sunt de-a […]
20:40
Economia zonei euro a crescut cu 0,2% în al treilea trimestru al anului 2025, depășind așteptările analiștilor, în ciuda stagnarii din Germania și Italia, conform datelor preliminare publicate joi. Expansiunea trimestrială, anunțată de Eurostat, agenția de statistică a UE, reprezintă o creștere față de avansul de 0,1% înregistrat în al doilea trimestru al acestui an […]
20:40
Olguța Vasilescu, delir: ”Chiar așa o fi că Oana Gheorghiu a construit un spital? A construit un corp de spital. Noi, primarii PSD, chiar am construit spitale” # Aktual24
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu (vicepreşedinte PSD), a susținut joi că și Gabriela Firea și Daniel Băluță au construit spitale, nu numai Oana Gheorghiu. ”Toată presa rezist este astăzi în spatele lui Sorin Grindeanu cu toţi boţii aferenţi, spunându-i că s-a opus numirii unei doamne vicepremier pentru că ea a construit un spital şi […]
20:20
Bolojan i-a prins: ”La Romatsa, conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a atacat din nou, joi seară, modul în care șefi de companii de stat, susținuți de foste guverne, au reușit să își ducă salariile la niveluri astronomice. El a dezvăluit cu exemple concrete cum fostele guverne au făcut reforme de fațadă. „Statul nu este neputincios dar prin tolerarea de către miniştri în […]
20:10
Lukoil a găsit cumpărător pentru activele internaționale după sancțiunile SUA. Cumpărătorul are însă legături cu Moscova # Aktual24
Grupul energetic cu baza la Geneva, Elveția, Gunvor va fi cumpărătorul activelor internaționale ale companiei ruse sancționate Lukoil, a anunțat chiar compania petrolieră rusă pe 30 octombrie. „Termenii cheie ai acordului au fost conveniți anterior de către părți”, a precizat gigantul rus Lukoil într-un comunicat. Gunvor va cumpăra compania LUKOIL International GmbH, care deține activele […]
20:00
Autoritățile din Cecenia, republică din cadrul Federației Ruse, au impus în ultimele luni un cod vestimentar strict în școli, instituții publice și spații comerciale, justificat oficial prin „siguranță” și „ordine publică”. În practică, măsurile vizează în special femeile și fetele, cărora li se cere să poarte batic/hijab și îmbrăcăminte lungă și largă, în timp ce […]
19:20
Lecție de „suveranism” pentru România din Olanda. Extremiștii pierd, dar și cei care merg cu ei # Aktual24
Extremiștii de la PVV ai lui Gert Wilders, care au câștigat detașat alegerile parlamentare din Olanda din 2023 și au fost cel mai mare partid din coaliția de guvernare, au suferit o corecție usturătoare la scrutinul anticipat din 2025. La fel au pățit și aproape toți cei care au fost de partea lor. Este o […]
18:40
Moșteanu pentru POLITICO: Trebuie să facem fabrici de armament în țară, banii să se întoarcă la români # Aktual24
România vrea ca planul de reînarmare al Europei să aducă beneficii tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, nu doar celor mai mari și mai dezvoltate, conform ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Creșterea masivă a cheltuielilor pentru apărare și a comenzilor de armament, estimată pentru următorii ani, ar trebui să se traducă și prin noi fabrici și […]
18:40
Oana Gheorghiu, primele declarații ca vice-premier: ”Domnul Bolojan mi-a dat acel sentiment că luptă pentru țara asta”. Cum a ajuns în guvern # Aktual24
Oana Gheorghiu a relatat, joi seară, într-un interviu la Europa FM, cum a fost contactată pentru a deveni membru al guvernului și ce va face în această funcție. Întrebată dacă până recent se aștepta să ajungă la vârful Guvernului, ea a răspuns: ”Aș fi spus, cu siguranță, acest lucru nu se poate întâmpla”. Ea a […]
