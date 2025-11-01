Armă laser puternică de 20 de kilowați, care poate prăji dronele inamice, finalizată de Germania. Aceasta ar putea fi utilizată și pentru a distruge rachete și rachete ghidate supersonice

11:10

Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, confirmă într-un interviu pentru news.ro că PSD a căzut sub 20%. De altfel, toate partidele din coaliția guvernamentală se află sub 20%. ”Practic, în acest moment nu avem niciun partid membru al acestei coaliţii care să obţină un scor de peste 20%. La fel de adevărat, niciun partid nu are un […]