Armă laser puternică de 20 de kilowați, care poate prăji dronele inamice, finalizată de Germania. Aceasta ar putea fi utilizată și pentru a distruge rachete și rachete ghidate supersonice
Aktual24, 1 noiembrie 2025 07:40
O armă laser demonstrativă, care poate prăji dronele inamice, a fost finalizată în Germania. Se așteaptă ca arma să devină operațională începând cu 2029. Dezvoltată de companiile din industria germană de apărare Rheinmetall și MBDA, arma laser ar putea servi ca o completare puternică și rentabilă a rachetelor ghidate convenționale, relatează Interesting Engineering. Eficacitatea și […]
Acum 5 minute
08:10
Președintele Nicolas Maduro a solicitat sprijin militar Rusiei, Chinei și Iranului, pentru a contracara o posibilă invazie americană în Venezuela # Aktual24
În contextul unei tensiuni crescânde în Caraibe şi a unui „razboi al navelor” tacit derulat de Donald Trump împotriva traficului de droguri şi a regimului venezuelean, Venezuela a făcut un pas care tensionează și mai mult situația: preşedintele Nicolás Maduro a cerut sprijin militar direct de la puteri precum Rusia, China şi Iran. Documente interne […]
Acum o oră
07:40
Acum 2 ore
07:10
Războiul comercial dintre Olanda și China riscă să blocheze activitatea producătorilor auto din întreaga lume. Producătorul olandez Nexperia a oprit livrările de cipuri către China, Beijingul a venit cu contramăsuri # Aktual24
Nexperia, producătorul de cipuri pentru industria auto cu sediul în UE, aflat în centrul unei dispute geopolitice, a suspendat livrările către fabrica sa din China, intensificând un război comercial care amenință să blocheze activitatea producătorilor auto din întreaga lume. În septembrie, Olanda a folosit legile de securitate națională pentru a prelua controlul asupra producătorului de […]
Acum 12 ore
23:20
Doi cetățeni polonezi au fost acuzați că au furat o piatră din situl arheologic de la Delphi # Aktual24
Doi cetățeni polonezi, în vârstă de 42 și 31 de ani, au fost reținuți în Grecia după ce au luat o piatră de la situl arheologic de la Delphi. Cei doi bărbați au intrat în incintă sărind un gard și au luat apoi, se pare, o piatră, potrivit tovima.com. Paznicii de la fața locului au […]
23:10
Poliția din Atena interzice un protest înaintea unui eveniment orrganizat pentru noul ambasador al Statelor Unite # Aktual24
Poliția greacă a interzis un protest și orice adunări conexe planificat pentru sâmbătă la Sala de Concerte Megaron-Atena, care urma să coincidă cu un eveniment dedicat nului ambasador a SUA, Kimberly Guilfoyle. Poliția a declarat într-un comunicat că interzice o demonstrație intitulată „Împotriva primirii ambasadorului sionist american”, organizată de Adunarea Solidarității cu Rezistența Palestiniană, care […]
23:00
Nava spațială chineză Shenzhou-21 a fost lansată, vineri, către stația spațială orbitală Tiangong, la bordul ei aflându-se cel mai tânăr astronaut și patru șoareci. Stația spațială Tiangong, cu echipaj rotativ de câte trei astronauți, este piesa centrală a programului spațial al Chinei. Beijingul își propune să trimită astronauți pe Lună până la sfârșitul deceniului și, […]
22:50
Crucea Roșie a anunțat că a transferat rămășițele parțiale a trei cadavre de la Hamas în Israel # Aktual24
Crucea Roșie declară că a transferat în această seară către Israel, rămășițele parțiale a încă trei cadavre, aparent ale unor ostatici, capturați de Hamas. Rămășițele au fost duse la identificare, potrivit The Times of Israel. Încă nu au existat comentarii din partea Israelului sau a Hamas cu privire la transfer. Nu este clar dacă rămășițele […]
22:30
Atacuri ale coloniștilor israelieni în două localități din Cisiordania. Armata israeliană nu a efectuat nicio arestare # Aktual24
Coloniștii israelieni au atacat satul Beit Lid, din Cisiordania, aruncând cu pietre în vehiculele care treceau pe lângă oraș și dând foc unui tractor și unui alt vehicul, relatează presa palestiniană. Trupele israeliene au sosit la fața locului, dar nu au arestat niciun colonist, având însă loc ciocniri cu palestinienii care încercau să-și protejeze satul […]
22:20
Israelul a returnat în Gaza rămășițele a 30 de palestinieni, după ce au primit două cadavre ale unor ostatici # Aktual24
Israelul a returnat în Gaza trupurile a încă 30 de palestinieni, ca parte a planului de încetare a focului mediat de SUA, a declarat Complexul Medical Nasser din Khan Younis pentru AFP. Spitalul a declarat că trupurile au fost aduse la spital de Crucea Roșie după ce au fost predate de Israel, așa cum s-a […]
21:50
Adunarea Națională a Franței a votat vineri împotriva dublei propuneri de impozitare a averii, înaintată de stânga, o mișcare care ar putea pune în pericol fragilul guvern minoritar al premierului Sébastien Lecornu. Măsurile au fost respinse de o majoritate formată între parlamentari centriști, conservatori și de extremă dreapta. În camera inferioară a Franței sunt diviziuni […]
21:30
Deputații letoni au votat retragerea țării din tratatul privind protejarea femeilor împotriva violenței # Aktual24
După o lungă și intensă dezbatere în parlament, deputații letoni au votat pentru retragerea dintr-un acord internațional care vizează protejarea femeilor de violență, inclusiv de violența domestică. Câteva mii de persoane au protestat împotriva votului în această săptămână la Riga. Acum depinde de președintele Edgars Rinkevics să decidă dacă va promulga sau nu legea, potrivit […]
21:10
Cancelarul Germaniei susține candidatura Turciei la UE, în ciuda tensiunilor legate de Gaza și drepturile omului # Aktual24
Cancelarul german Friedrich Merz a spune despre Turcia că este un partener cheie pentru Uniunea Europeană, în ciuda semnelor de tensiune în relația bilaterală. „Personal și guvernul german considerăm Turcia un partener apropiat al Uniunii Europene. Dorim să continuăm să netezim calea către Europa”, a declarat Merz într-o conferință de presă comună cu președintele turc […]
21:10
Partidul liberal-progresist olandez D66 a câștigat cele mai multe voturi la alegerile generale de miercuri, a relatat agenția de știri ANP, liderul său, Rob Jetten, în vârstă de 38 de ani, urmând să devină cel mai tânăr prim-ministru din Olanda. Vineri, în timp ce ultimele câteva mii de voturi erau numărate, presa olandeză a relatat […]
21:00
Tensiunile din coaliția de guvernare au adus în discuție posibilitatea ca acest executiv să cadă. Iar el poate cădea în diverse moduri, inclusiv prin schimbarea premierului și continuarea în aceeași formulă. Dar una dintre posibilități este ieșirea – sau scoaterea – PSD de la guvernare. Deși în acest moment e la fel de posibilă plecarea […]
20:50
Presshub: Cine conduce Romatsa și Canalele Navigabile, instituțiile unde austeritatea nu există: directori cu indemnizații uriașe # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a dat două exemple de instituții ale statului în care directorii și-au majorat cu de la sine putere indemnizațiile în ciuda măsurilor de austeritate impuse de deficitul bugetar uriaș al țării. Astfel, el a nominalizat Romatsa și Administrația Canalelor Navigabile. Cine coordonează cele două instituții? Prima este condusă de un consiliu de […]
20:40
Un sondaj secret al Kremlinului dezvăluie prăbușirea sprijinului pentru războiul lui Putin. Concluzie dură: ”poporul este nemulțumit, sărac și fără o cale clară de urmat pentru viitor” # Aktual24
La aproape patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, conflictul continuă să modeleze fiecare aspect al vieții rusești. În timp ce Kremlinul insistă că unitatea publică rămâne puternică, noi date interne arată o imagine foarte diferită în spatele ușilor închise, relatează publicația ucraineană Dialog.ua. Un sondaj confidențial comandat de Kremlin a constatat că o […]
20:30
Un bărbat, în vârstă de aproximativ 40 de ani din Iași, a rămas blocat, vineri, între bordură și tramvai, în lateralul mijlocului de transport. La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă și autospeciala de intervenție la descarcerări, cu un total de 9 pompieri militari, precum și un echipaj medical […]
20:20
Știre-șoc de la Miami Herald: SUA a decis să atace ținte din Venezuela. Ar putea duce la căderea lui Maduro # Aktual24
Administrația Trump a decis să lovească instalații militare din Venezuela, iar atacurile ar putea avea loc „în orice moment”, au declarat pentru Miami Herald surse familiarizate cu planul. Țintele ar viza infrastructura folosită de Cartelul de los Soles (Cartelul Soarelor), rețea de trafic de droguri despre care Washingtonul susține că este condusă de Nicolás Maduro […]
20:10
Companiile SpaceX (Musk) și Blue Origin (Bezos) au prezentat planuri pentru a trimite astronauții americani pe Lună mai rapid – NASA # Aktual24
SpaceX a anunțat că a propus NASA o „misiune simplificată” pentru a readuce astronauții pe Lună în urma criticilor formulate de Sean Duffy, administratorul interimar al agenției spațiale, cu privire la întârzieri. Într-o postare pe blogul companiei, publicată joi, contractorul aerospațial și de apărare al lui Elon Musk a declarat: „Am făcut publică și evaluăm […]
19:40
Disperat să captureze fortificațiile ucrainene. Putin cere Kievului să ordone batalioanelor ucrainene încercuite de pe linia frontului să capituleze # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a cerut vineri liderilor ucraineni să se adreseze batalioanelor lor încercuite de armata rusă și să le ceară capitularea în orașele Kupiansk (regiunea Harkov) și Pokrovsk, din partea de est a regiunii Donețk, unde se află cele mai puternice fortificații ucrainene. Rusia a cerut „liderilor politici ai Ucrainei să ia decizia […]
19:40
Tensiunile din coaliția de guvernare sunt mari, în special între PSD și premierul Ilie Bolojan, au ajuns în punctul în care riscăm să ajungem la o rupere. Nu neapărat pentru că partenerii vor neapărat o rupere, ci pentru că joacă „la limită” atât de mult încât lucrurile pot scăpa de sub control. Au izbucnit războaie, […]
Acum 24 ore
19:10
Ucraina a efectuat aproape 160 de lovituri reuşite contra obiectivelor petroliere ruseşti de la începutul acestui an, a anunţat vineri şeful Serviciilor de securitate ucrainene (SBU), relatează AFP, citată de Agerpres. ‘De la începutul anului, au existat aproape 160 de atacuri reuşite contra instalaţiilor ruseşti de extragere şi rafinare a petrolului’, a declarat generalul Vasil […]
18:30
E oficial: Centriștii i-au bătut pe extremiști în Olanda. „Va veni Moș Crăciun înaintea noului guvern” # Aktual24
Partidul centrist-liberal D66, condus de Rob Jetten, a câștigat alegerile parlamentare din Olanda, potrivit agenției naționale de presă ANP, devansând la limită formațiunea de extremă dreapta PVV a lui Geert Wilders. După scrutinul de miercuri, D66 și PVV erau la egalitate, cu câte 26 de mandate, însă, cu aproape toate voturile numărate (99,7%), ANP a […]
18:30
Bolojan, atacat violent și de soțul Olguței Vasilescu: ”Se agață de scaun, se comportă dictatorial” # Aktual24
Claudiu Manda, soțul Olguței Vasilescu, a lansat și el atacuri violente la adresa premierulului Bolojan, vineri, la o reuniune a PSD Timiș. Manda urmează să devină secretar general al PSD la congresul PSD. „Eu zic că am tăcut destul, eu zic că am intrat în această coaliție cu bună credință, cu loialitate față de parteneri, […]
18:20
Surse: Președintele Dan va participa la evenimentul de lansare a candidaturii lui Drulă la Primăria Capitalei # Aktual24
Cătălin Drulă va fi desemnat oficial duminică drept candidat al partidului pentru Primăria Capitalei, în cadrul unei conferințe a filialei USR București, urmată de o ședință a Biroului Național. La eveniment va participa și președintele României, Nicușor Dan, anunță surse citate de hotnews.ro. Conferința USR București va reuni aproximativ 400 de membri și simpatizanți, conform […]
17:40
Nvidia a încheiat acorduri excepționale privind inteligența artificială cu giganții tehnologici din Coreea de Sud, Samsung, LG și Hyundai # Aktual24
Gigantul american al cipurilor, Nvidia, va furniza peste 260.000 dintre cele mai avansate cipuri de inteligență artificială (IA) guvernului Coreei de Sud, precum și companiilor Samsung, LG și Hyundai. Toate companiile vor implementa cipurile IA în fabrici pentru a produce orice, de la semiconductori și roboți până la vehicule autonome, ceea ce înseamnă că Coreea […]
17:30
Bebeluș vândut cu 7.000 euro în Gorj, polițiștii au finalizat ancheta. Capul afacerii are doar 21 de ani # Aktual24
Trei persoane sunt cercetate pentru trafic de minori, fals în declaraţii şi alte infracţiuni, după ce, în luna august, un bebeluş de trei săptămâni a fost transferat către un bărbat contra sumei de 7.000 de euro, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ, Miruna Prejbeanu, poliţiştii Serviciului […]
17:10
Facilități energetice din regiunile ruse Orel, Vladimir și Iaroslavl au fost atacate în noaptea de 31 octombrie de dronele ucrainene, potrivit oficialilor ruși și canalelor de Telegram. Aceasta vine după ce Rusia a lovit și ea infrastructura energetică ucraineană Țintele raportate au fost Termocentrala Orel (TPP) — principalul producător de electricitate și agent termic al […]
17:00
Simion s-a speriat de grafferi: ”Cer oficial protecţie pentru mine, familia mea şi colegii din conducerea partidului” # Aktual24
Preşedintele AUR, George Simion, solicită intervenţia Serviciului de Pază şi Protecţie (SPP) pentru asigurarea protecţiei personale, a familiei sale şi a colegilor din conducerea partidului. „Instituţiile de forţă din Bucureşti discriminează opoziţia politică din România. Cer oficial protecţie pentru mine, familia mea şi colegii din conducerea partidului AUR”, afirmă George Simion, potrivit unui comunicat al […]
16:50
PSD susține că Bolojan este obligat să se prezinte în fața Parlamentului: ”Prezența nu este opțională” # Aktual24
Deputatul PSD Mihai Fifor a anunțat vineri că Parlamentul exercită controlul asupra Guvernului, conform Constituţiei, iar prezenţa premierului Ilie Bolojan în Camera Deputaţilor, la solicitarea PSD, nu este opţională. „Ştim deja că premierul Ilie Bolojan nu dă prea mulţi bani pe Parlamentul României, din păcate. S-a obişnuit să guverneze prin asumări de răspundere şi prin […]
16:50
Liderul chinez Xi Jinping le-a spus vineri liderilor din Asia-Pacific că țara sa va ajuta la apărarea liberului schimb global la summitul de Cooperare Economică Asia-Pacific. Xi a ocupat scena centrală la summitul de Cooperare Economică Asia-Pacific, care a început vineri în orașul sud-coreean Gyeongju, Trump părăsind țara cu o zi mai devreme, după ce […]
16:20
Grindeanu spumegă: ”Dacă nu suntem băgaţi în seamă, ştim să şi reacţionăm”. Amenință iar că scoate PSD-ul de la guvernare # Aktual24
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a amenințat din nou, vineri, că va scoate partidul de la guvernare ”dacă nu sunt băgaţi în seamă”. Amenințarea vine în contextul în care premierul Bolojan va refuza să se prezinte în Parlament, luni, la solicitarea PSD pentru a da explicații despre retragerea unoi părți a trupelor SUA din […]
16:10
Grindeanu îl resuscitează pe Adrian Năstase: ”Ne aducem înapoi oamenii care au contribuit cu bine ca să ne ducem în viitor” # Aktual24
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că la viitorul Congres al partidului intenționează să invite foștii președinți ai PSD, subliniind că foștii lideri, inclusiv Adrian Năstase, vor fi prezenți. „Am și vorbit cu Adrian Năstase și cu Mircea Geoană. Adrian Năstase mi-a confirmat și o să vină la Congres. Dacă noi nu […]
15:50
Întâlnire Trump-Orbán programată pentru 7 noiembrie la Washington. Budapesta caută soluții să eludeze sancțiunile americane # Aktual24
Oficialii de la Budapesta au declarat joi că prim-ministrul ungar Viktor Orbán se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Casa Albă vineri, 7 noiembrie. „Întâlnirea le va oferi celor doi lideri oportunitatea de a face schimb de opinii cu privire la posibilele modalități de a realiza pacea și de a discuta o foaie […]
15:30
Olguța Vasilescu continuă să o atace pe Oana Gheorghiu: ”Ia te uită! Am făcut un spital, nu o clădire. Și nu e de turtă dulce!”. Băluță se alătură atacurilor # Aktual24
Primarii PSD Lia Olgușa Vasilescu și Daniel Băluță au continuat, vineri, să lanseze atacuri la adresa noului vice-premier Oana Gheorghiu, însă fără a-i pomeni numele. Ei se laudă că au fpcut spitale, în timp ce Gheorghiu a reușit să ridice doar un corp de clădire. ”Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou, făcut […]
15:20
Bolojan, semnal dur către PSD. Refuză să se prezinte, la solicitarea PSD și AUR, în Parlament pentru a da explicații # Aktual24
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat vineri că premierul Ilie Bolojan nu se va prezenta luni, 3 noiembrie, în Parlament, deși PSD și AUR au votat convocarea sa pentru a da explicații în legătură cu retragerea trupelor americane din România. În schimb, premierul va fi prezent, potrivit lui Miruță, la semnarea unui contract important cu […]
15:00
Președintele a semnat. S-a pensionat la 48 de ani judecătorul Udroiu, cel care a respins arestările în cazul Nordis și l-a achitat pe Bănicioiu. Ce va face în continuare # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretele de pensionare a 22 de magistraţi, printre aceştia fiind şi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, arată Administraţia Prezidenţială. Printre aceștia se află și Mihail Udroiu, cunoscut pentru deciziile controversate în dosarele Nordis și Revoluției. Printre cei pentru care au fost semnate decrete de pensionare sunt […]
14:50
Regimul din Serbia a reușit să divizeze forțele protestatare. Se împlinește un an de la tragedia din Novi Sad # Aktual24
Șaisprezece persoane au fost ucise când copertina recent renovată a gării principale din Novi Sad s-a prăbușit pe 1 noiembrie 2024, un dezastru despre care criticii spun că a expus mult mai mult decât o construcție defectuoasă și a declanșat cea mai mare mișcare de protest din Serbia. La început, furia studenților a părut generalizată, […]
13:40
Macron este mai nepopular ca niciodată în rândul francezilor. Doar 11% sunt mulțumiți de activitatea sa # Aktual24
Președintele francez Emmanuel Macron a atins un minim istoric nedorit: doar 11% din publicul francez mai aprobă prestația sa. Acesta a fost rezultatul celui mai recent sondaj publicat joi de institutul de sondare Verian pentru ziarul „Le Figaro”. Macron a atins astfel cel mai scăzut grad de aprobare înregistrat vreodată pentru un președinte francez în […]
13:20
Comisia Europeană va prezenta în noiembrie un proiect de plan pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și a procedurilor vamale în Uniunea Europeană pentru a accelera mișcarea tancurilor și echipamentelor grele pe continent în caz de război. După cum au menționat oficialii europeni, obiectivul principal al inițiativei este de a reduce timpul necesar unităților militare pentru […]
13:00
Atacurile Ucrainei au afectat 38% din capacitatea rafinăriilor din Rusia: ”Dronele noastre zboară acum peste 1.000 km. Moscova a ajuns să importe benzină” # Aktual24
La o locație secretă din mediul rural ucrainean, coloane de drone de atac sunt asamblate noaptea, în liniște aproape deplină, și lansate spre ținte strategice aflate la sute de kilometri în interiorul Rusiei. Obiectivele — rafinării petroliere, depozite de combustibil și noduri logistice militare — au fost intens vizate din vară încoace, într-o campanie de […]
13:00
Pas important al lui Nicușor Dan în zona coordonării securității naționale. Consilierul Gabriel Lazurca a orimit noi atribuții # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan l-a numit, vineri, pe Marius-Gabriel Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională. Acesta va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni din cadrul Administraţiei Prezidenţiale. Lazurcă fusese numit la începutul lunii octombrie în funcţia de consilier prezidenţial pe politică externă. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a […]
12:40
Sancțiunile au efect. Exporturile de produse petroliere rusești au ajuns la cel mai scăzut nivel de la începutul anului 2022 # Aktual24
Rusia și-a redus volumele de aprovizionare cu produse petroliere în octombrie, pe fondul întreruperii rafinăriilor cauzate de atacurile Ucrainei și de înăsprirea sancțiunilor occidentale, potrivit datelor publicate de compania de analiză Vortexa. Aceste date arată că, în perioada 1-26 octombrie, Rusia a transportat pe mare o medie de 1,89 milioane de barili pe zi. Acesta […]
12:20
Șeful Jandarmeriei: ”Exprim în mod public scuze pentru incidentul produs la comemorarea Colectiv” # Aktual24
Comandantul Jandarmeriei, general-maior Alin Mastan, a ținut vineri să prezinte ”scuze” pentru amendarea organizatorului marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv. ”Exprim în mod public scuze pentru incidentul produs la comemorarea Colectiv. Regretăm sincer acest eveniment, care este unul izolat”, a transmis Mastan. Șeful Jandarmeriei: ”Exprim în mod public scuze pentru incidentul produs la […]
12:10
Scriitoarea Ana Blandiana a fost aleasă membră titulară a Academiei Române – Mircea Cărtărescu mai așteaptă # Aktual24
Adunarea Generală a Academiei Române a ales, pe 29 octombrie, prin vot secret, noi membri titulari și corespondenți, consolidând astfel misiunea instituției de a recunoaște și promova excelența în domeniile culturii, științei și educației. Printre personalitățile desemnate se numără scriitoarea Ana Blandiana (Otilia-Valeria Rusan), devenită membru titular al Secției de filologie și literatură, și prof. […]
11:40
S-a aflat motivul retragerii SUA din tratatul nuclear: Rusia a atacat Ucraina cu rachete de croazieră secrete, capabile să aibă focoase nucleare # Aktual24
Rusia a atacat Ucraina cu racheta de croazieră 9M729, dezvoltată în secret și care a determinat președintele american Donald Trump să retragă SUA din Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF) în 2019. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a confirmat pentru Reuters că Moscova a lansat această rachetă de 23 de ori împotriva Ucrainei începând […]
11:40
Trump: ”Inițiați opțiunea nucleară”. Un nou episod în lupta de la Washington cu democrații # Aktual24
Președintele Donald Trump solicită Senatului să elimine obstrucționarea, astfel încât majoritatea republicană să poată ocoli democrații și să deblocheze activitatea guvernului federal. „ALEGEREA ESTE CLARĂ – INIȚIAȚI «OPȚIUNEA NUCLEARĂ», SCĂPAȚI DE OBSTRUCȚIONARE”, a postat Trump joi seară pe site-ul său Truth Social, relatează AP. Obstrucționarea este o tactică veche în Senat pentru a întârzia sau […]
11:10
Un preot din Constanța, încătușat de polițiști după ce s-a șicanat în trafic cu un alt șofer și a declanșat un scandal violent # Aktual24
Un preot în vârstă de 47 de ani de la o mănăstire din județul Constanța, a fost încătușat de polițiști după un scandal violent în trafic, petrecut joi într-o zonă intens circulată a orașului. Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru distrugere și a primit o amendă pentru refuz de legitimare și tulburarea ordinii publice. […]
11:10
PSD este căzut sub 20%, confirmă șeful INSCOP, Remus Ștefureac. Grindeanu anunță o schimbare de strategie a PSD-ului: ”Noi am încercat în aceşti ani şi nu am avut succes” # Aktual24
Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, confirmă într-un interviu pentru news.ro că PSD a căzut sub 20%. De altfel, toate partidele din coaliția guvernamentală se află sub 20%. ”Practic, în acest moment nu avem niciun partid membru al acestei coaliţii care să obţină un scor de peste 20%. La fel de adevărat, niciun partid nu are un […]
10:40
Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat definitiv de partea americană după cererile „dure” ale Rusiei privind Ucraina # Aktual24
Statele Unite au anulat brusc summitul planificat între președintele Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, programat să aibă loc la Budapesta în primele zile ale lunii noiembrie. Decizia, publicată vineri de Financial Times, vine ca o lovitură pentru eforturile diplomației americane de a media un armistițiu în războiul din Ucraina. Motivul principal: un […]
