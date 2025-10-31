Explicația incredibilă a individei bănuită că ar fi ucis o bătrână în casa căreia locuia cu iubitul, în Pantelimon
StirileProtv.ro, 31 octombrie 2025 19:30
Caz sinistru în orașul Pantelimon, din apropierea Bucureștiului. Suspiciuni de crimă au dus la exhumarea unei bătrâne de 83 de ani, care a decedat în urmă cu două săptămâni.
Acum 5 minute
19:50
Când va fi gata A0, autostrada de 100 de km care va înconjura Capitala. Unele sectoare au rămas în urmă # StirileProtv.ro
Autostrada A0, inelul care va înconjura Capitala, ar putea fi gata anul viitor pe vremea asta. Mai sunt trei loturi în nord care trebuie finalizate pentru ca șoferii să parcurgă tot drumul de mare viteză de aproape 100 de kilometri.
19:50
România construiește într-un ritm fără precedent: volumul lucrărilor a crescut cu 58%, iar construcțiile aduc 8,2% din PIB # StirileProtv.ro
Construcțiile pun umărul serios la economia României. Datele Eurostat arată că, în ultimii șase ani, volumul lucrărilor a crescut cu aproape 60% performanță care ne plasează pe locul al doilea în Uniunea Europeană, după Italia.
19:50
Primul „hop” de care trebuie să treacă candidații la Primăria Capitalei. Numărul de semnături pe care trebuie să le strângă # StirileProtv.ro
Guvernul a alocat banii și a stabilit și măsurile necesare pentru organizarea alegerilor locale parțiale. Se vor cheltui peste 67 de milioane de lei pentru votarea unui primar în București și 12 localități, plus un șef de județ în Buzău.
19:40
Trei arestări în cazul exploziei de la blocul din Rahova: un angajat de la Distrigaz și doi de la firma privată # StirileProtv.ro
Cei trei inculpați reținuți în dosarul deschis după explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova vor sta după gratii în următoarele 30 de zile.
19:40
Black Friday 2025 – sezonul preferat al hackerilor: cum recunoști site-urile clonă și ofertele înșelătoare # StirileProtv.ro
Tot mai multe magazine online încep campaniile de Black Friday și vin în întâmpinarea clienților cu oferte ce par de nerefuzat.
19:30
Explicația incredibilă a individei bănuită că ar fi ucis o bătrână în casa căreia locuia cu iubitul, în Pantelimon # StirileProtv.ro
Caz sinistru în orașul Pantelimon, din apropierea Bucureștiului. Suspiciuni de crimă au dus la exhumarea unei bătrâne de 83 de ani, care a decedat în urmă cu două săptămâni.
19:00
Una dintre cele mai mari economii ale lumii își mută capitala. Construiește un nou oraș de la zero. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Indonezia își mută capitala de la Jakarta, către Nusantara – un oraș nou în construcție în pădurile dense din Borneo.
18:20
Trupul femeii ucise în Pantelimon în urmă cu două săptămâni a fost exhumat. Ce vor să afle anchetatorii # StirileProtv.ro
Trupul unei femei a fost exhumat vineri dimineață din mormântul aflat în Cimitirul Sfântul Gheorghe din orașul Pantelimon. Procurorii suspectează că bătrâna ar fi fost omorâtă pentru ca ucigașa să-i obțină apartamentul.
18:10
Weekend înfricoșător la Sighișoara, de Halloween. Fantomele și vârcolacii îi vor întâmpina pe turiști în cetatea medievală # StirileProtv.ro
Pregătiri de Halloween în cetatea medievală a Sighișoarei. Străduțele înguste din pitorescul sit, vechi de sute de ani, încep să se transforme într-un labirint care-i conduce pe turiști spre locuri înfricoșătoare.
18:10
În România, există opt legi care stabilesc care sunt pensiile speciale, cine are dreptul de acestea și ce valoare pot avea. Adesea, termenul este folosit pentru a vorbi pentru pensiile de serviciu, precum cele primite de magistrați.
17:50
Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv. Este deja cercetat # StirileProtv.ro
Un jandarm din Capitală este cercetat de superiorii săi după ce l-a amendat cu 3.000 de lei pe organizatorul marșului comemorativ al victimelor tragediei din clubul Colectiv.
17:30
Cum i-a pedepsit Turcia pe proprietarul hotelului din Bolu și pe familia sa, unde 78 de turiști au ars de vii în ianuarie # StirileProtv.ro
Un tribunal turc a condamnat vineri proprietarul unui hotel din stațiunea de schi și alte 10 persoane la închisoare pe viață, după ce i-a găsit vinovați de neglijență gravă în legătură cu tragedia din luna ianuarie.
17:20
Șeful Jandarmeriei și-a cerut scuze pentru că a fost amendat organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv # StirileProtv.ro
Inspectorul general al Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a oferit scuze publice pentru incidentul de la comemorarea tragediei Colectiv, unde organizatorul a fost amendat pentru depășirea orei aprobate.
17:10
Trump a transformat Casa Albă în McDonald's de Halloween. A găzduit sute de invitaţi costumaţi. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Preşedintele Donald Trump a găzduit sute de invitaţi costumaţi – de la supereroi la dinozauri şi chiar câţiva copii îmbrăcaţi precum cuplul prezidenţial – în cadrul petrecerii de Halloween de joi seara de la Casa Albă, scrie AP.
17:00
Reuters: Cea mai mare rafinărie din India reia achizițiile de petrol rusesc prin intermediari neafectați de sancțiunile SUA # StirileProtv.ro
Cea mai mare rafinărie de petrol din India, Indian Oil Corp, a reluat achiziționarea de petrol rusesc, dar de data aceasta de la furnizori care nu sunt incluși pe listele de sancțiuni, a relatat Reuters, citând surse.
16:50
Doi tineri din Gorj și-au vândut copilul nou-născut pentru 7.000 de euro, plătiți pe o mașină. Sunt dați în urmărire # StirileProtv.ro
Doi tineri din județul Gorj sunt cercetați penal și au primit mandate de arestare în lipsă, fiind suspectați că și-au vândut copilul în vârstă de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro.
16:40
„Autostrăzile războiului”, UE și NATO creează rețele comune pentru deplasarea rapidă a soldaților și echipamentelor # StirileProtv.ro
Comisia Europeană elaborează, împreună cu guvernele naționale și NATO, un plan de „mobilitate militară” care să permită folosirea comună a infrastructurii pentru transportul trupelor și echipamentelor pe teritoriul Europei, în caz de conflict.
16:40
Rusia a lansat o rachetă „interzisă” în Ucraina. Gestul lui Putin l-a forțat pe Trump să ia o decizie îngrijorătoare # StirileProtv.ro
Președintele rus Vladimir Putin a lansat o rachetă „secretă” în Ucraina, una care apare pe lista celor interzise ale Tratatului privind Forţele Nucleare Intermediare (INF).
16:30
Dacia Bigster, printre finalistele pentru Mașina Anului 2026. Se luptă cu Mercedes-Benz CLA și alte 5 modele pentru trofeu # StirileProtv.ro
Au fost anunțate cele șapte finaliste competiției Mașina Anului 2026, iar modelul Dacia Bigster se este în lupta pentru trofeu.
16:20
Ofițer de marină rusă, predat în Lituania pentru proces. Militarul de rang înalt organizase un „lagăr” # StirileProtv.ro
Ucraina a predat Lituaniei pentru judecare un ofițer de rang înalt al marinei ruse, capturat în august 2023 în regiunea Zaporojie.
16:20
Scumpiri la energie din noiembrie: taxa de cogenerare urcă, iar facturile populației vor fi mai mari # StirileProtv.ro
Preţul energiei electrice şi termice va creşte uşor, de la 1 noiembrie, pe fondul majorării cu 62% a taxei de cogenerare, de la 0,0084 lei/kWh - anul trecut, la 0,0136 lei/kWh - începând de sâmbătă.
16:10
Grindeanu vrea să readucă vechii lideri din PSD la Congres: „Năstase mi-a confirmat, va veni. Ne aducem oamenii înapoi” # StirileProtv.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, că la Congresul PSD are de gând să invite foştii preşedinţi ai partidului, el arătând că a vorbit cu Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană iar Năstase i-a şi confirmat că o să vină.
16:00
Proiect legislativ pentru plafonarea tarifului la apa potabilă: corelat cu salariul minim net pe economie # StirileProtv.ro
Tariful pentru apa potabilă ar putea fi plafonat pentru consumatorii casnici, potrivit unei propuneri legislative privind facilitarea accesului la apă al populației, depusă de grupul parlamentar al AUR.
16:00
Ce demonstrează, de fapt, reducerea trupelor americane din România. Semnalul pe care îl trage Bruxelles-ul după gestul SUA # StirileProtv.ro
Comisia Europeană a estimat vineri că decizia Statelor Unite de a-şi retrage parţial trupele de la baza Mihail Kogălniceanu din România demonstrează necesitatea ca blocul comunitar să-şi crească cheltuielile de apărare, transmite agenţia EFE.
15:00
Valul pensionărilor din magistratură continuă: 22 de judecători și procurori ies din sistem într-o singură zi # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretele de pensionare a 22 de magistraţi, printre aceştia fiind şi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, arată Administraţia Prezidenţială.
14:30
Rusia, gata de testări nucleare: Şoigu avertizează Washingtonul, dar admite că poligoanele sunt „operaţionale şi conservate” # StirileProtv.ro
Secretarul Consiliului Securităţii Rusiei, Serghei Şoigu, a avertizat vineri SUA în legătura cu degradarea stabilităţii strategice după anunţul Casei Albe privind reluarea testelor cu arme nucleare.
14:30
Antrenorul Edi Iordănescu a demisionat de la Legia Varşovia. Mesajul transmis de club după plecarea sa # StirileProtv.ro
Românul Edward Iordănescu a demisionat, vineri, din funcţia de antrenor al echipei poloneze de fotbal Legia Varşovia, a anunţat clubul pe site-ul său oficial.
14:20
Ploi torențiale au lovit joi New York-ul, provocând moartea a două persoane și perturbând zborurile pe principalele aeroporturi, potrivit Reuters.
14:10
Descoperire macabră într-un lan de porumb. La fața locului au fost solicitați pomperii și poliția # StirileProtv.ro
Cadavrul carbonizat al unei femei a fost descoperit vineri într-un lan de porumb incendiat, în localitatea Nărtești, comuna Gohor, județul Galați.
14:00
Arena Națională ar putea găzdui din nou o finală europeană. Anunțul FRF: Fotbalul românesc poate oferi cele mai bune condiții # StirileProtv.ro
Federaţia Română de Fotbal a anunţat că Bucureştiul candidează pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029, care ar urma să aibă loc pe Arena Naţională, potrivit site-ului oficial al FRF.
13:40
Guvernul alocă 67,6 milioane lei pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Cea mai mare sumă revine MAI # StirileProtv.ro
Guvernul a stabilit vineri, prin hotărâre, cheltuielile necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din 7 decembrie, cheltuieli pe care le estimează la 67,6 milioane de lei.
13:40
Statul român, mai lacom decât cele maghiar și bulgar la taxele pe benzină. Cât ajunge la buget din fiecare litru cumpărat # StirileProtv.ro
În România, mai mult de jumătate din prețul benzinei ajunge la stat sub formă de taxe și impozite, arată datele oficiale europene. Prin comparație, Ungaria și Bulgaria percep taxe mai mici, de 49%, respectiv 47% din prețul la pompă.
13:30
Grav accident rutier în Brăila: două surori, de 4 și 14 ani, lovite pe trecerea de pietoni de un șofer de 40 de ani # StirileProtv.ro
Grav accident rutier în Brăila. Două surori, o fetiță de 4 ani și o adolescentă de 14 ani, au fost lovite de o mașină pe trecerea de pietoni.
13:00
S-a câștigat premiul cel mare la Loto 5/40. Care au fost numerele norocoase de joi, 30 octombrie # StirileProtv.ro
La tragerea Loto 5/40 de joi, 30 octombrie 2025, s-a câştigat premiul la categoria a I în valoare de 205.613 lei (41.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.
12:50
Taxe mici, venituri slabe: România și Irlanda, la coada Europei în privința ponderii contribuțiilor fiscale în PIB # StirileProtv.ro
Ponderea taxelor şi contribuţiilor sociale în PIB, la nivelul Uniunii Europene, se situa la 40,4% în anul 2024, în creştere de la 39,9% în 2023, însă Irlanda şi România sunt ţările-membre cu cea mai mică pondere, de 22,4% și 28,8%, conform Eurostat.
12:50
Ultima ediție a audițiilor pe nevăzute din sezonul 13 Vocea României! Irina Rimes: „Ai avut o prestație fenomenală” # StirileProtv.ro
În această seară, de la 20:30, antrenorii au șansa, pentru ultima dată în acest sezon, să întoarcă scaunele și să se lupte pentru vocile care îi surprind!
12:40
Curtea de Conturi arată haosul administrativ: zeci de orașe „fantomă” și comune sub pragul legal. E nevoie de reformă # StirileProtv.ro
Peste jumătate dintre oraşele mici ale României şi 15% dintre comune nu aveau, în anul 2023, numărul de locuitori prevăzut în lege care să permită clasificarea acestor unităţi administrativ-teritoriale (UAT), arată un raport al Curţii de Conturi.
12:20
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României # StirileProtv.ro
De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.
12:20
Românii au fost cu ochii pe fenomenul internațional TRĂDĂTORII! Emisiunea a fost lider de audiență # StirileProtv.ro
Telespectatorii au urmărit joi seară prima ediție a reality-show-ului fenomen TRĂDĂTORII!
12:10
Sunt tensiuni în partidul prezidențial de la Washington, unde tot mai mulți republicani își arată independența față de Casa Albă.
12:10
Polițiști amenințați cu topoare, după ce le-au cerut unor bărbați să dea muzica mai încet, în Neamț. Ce a urmat # StirileProtv.ro
Doi bărbați din Neamț au amenințat polițiști cu topoarele după ce li s-a cerut să dea muzica mai încet. Un agent a tras un foc de avertisment, iar agresorii au fost reținuți 24 de ore.
11:50
Trei pisici din România, declarate cele mai frumoase din lume la Campionatul Mondial Felin 2025 # StirileProtv.ro
Un exemplar Wild Forest’s Nordri, impunător Norvegian de Pădure alb născut în România, a cucerit titlul suprem de Campion Mondial 2025, în faţa a peste 750 de pisici din 35 de ţări, în cadrul Campionatului Mondial Felin 2025, desfăşurat la Romexpo.
11:40
Cum se schimbă vremea în luna noiembrie. ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni # StirileProtv.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, în perioada 3 noiembrie - 1 decembrie 2025. Vom avea un început călduros de noiembrie, apoi temperaturile revin la normalul perioadei, spre finalul lunii.
11:40
Jesse Eisenberg, gest impresionant. Celebrul actor va dona un rinichi unui necunoscut # StirileProtv.ro
Actorul american Jesse Eisenberg i-a surprins pe toți în timpul unei apariții la emisiunea „Today”, după ce a făcut un anunț neașteptat.
11:10
Studiu: O treime dintre români au înregistrat pierderi financiare după ce au urmat sfaturi neverificate din mediul online # StirileProtv.ro
O treime dintre români au pierdut bani după ce au urmat sfaturi financiare neverificate din mediul online, arată un studiu realizat pentru Revolut.
11:10
Reuters: Rusia folosește în Ucraina rachete 9M729 dezvoltate în secret, cele care au dus la prăbușirea tratatului nuclear INF # StirileProtv.ro
Rusia a atacat în ultimele luni Ucraina cu o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare secretă îl determinase pe Donald Trump să renunţe în timpul primului său mandat ca preşedinte al SUA la pactul de control al armelor nucleare.
11:00
Bucureștiul devine capitala roboților. Peste 1.200 de mașinării se bat în ring în cea mai mare competiție din Europa # StirileProtv.ro
La București, în weekend, are loc una dintre cele mai importante competiții de robotică din lume. Vor veni participanți din peste 30 de țări și peste o mie de roboți.
10:50
Protest în Japonia după anunțul lui Trump: supraviețuitorii bombelor atomice denunță reluarea testelor nucleare # StirileProtv.ro
O organizaţie japoneză a supravieţuitorilor bombei atomice, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2024, a numit "absolut inacceptabil" anunţul surprinzător al preşedintelui american Donald Trump privind reluarea testelor nucleare.
10:40
Prințesa Leonor a Spaniei a împlinit 20 de ani. 10 lucruri neștiute despre viitoarea moștenitoare a tronului. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Prințesa Leonor a Spaniei, fiica cea mare a regelui Felipe al VI-lea și a reginei Letizia, a împlinit 20 de ani pe 31 octombrie 2025.
10:30
The Atlantic: Panica nu a trecut. Înalți oficiali americani s-au mutat în baze militare după asasinarea lui Charlie Kirk # StirileProtv.ro
Șase înalți oficiali din administrația președintelui american Donald Trump s-au mutat din locuințele lor în baze militare din apropierea Washingtonului din motive de securitate, relatează The Atlantic, citând surse.
