O autospecială de pompieri s-a răsturnat în Argeș. 5 Salvatori au ajuns în spital

Șansa de a arăta că alături de partenerul tău poți duce orice provocare la capăt. Momentul în care, ținându-te de mână cu persoana iubită, uiți de limite și de frici, ieși din zona de confort și demonstrezi că imposibilul devine posibil. Formatul în care cuplurile de vedete se lasă descoperite. Power Couple, sezonul 3, a ajuns astăzi la sfârșitul filmărilor! În Malta, vreme de 33 de zile, nouă echipe au acceptat cea mai frumoasă nebunie a vieții lor în doi! Show-ul va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1 și pe Antena Play!