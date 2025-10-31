Antrenorul din Liga 2 a răbufnit: „Portarii, săracii, fac mult efort, trei pași, stânga - dreapta și fac cârcei. Nu mai suport!”
Gazeta Sporturilor, 31 octombrie 2025 22:20
Erik Lincar, antrenorul FC Bihor, a răbufnit la finalul meciului pierdut vineri, la Iași, 1-2 cu Politehnica, în etapa 12 din Liga 2.În ciuda faptului că echipa sa a cedat ca urmare a unui gol primit în prelungiri, principala nemulțumire a tehnicianului Erik Lincar au fost tragerile de timp din fotbalul românesc. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 15 minute
22:30
Virgil Ghiță, decisiv pentru Hannover în 2.Bundesliga: golul cu capul a salvat un punct # Gazeta Sporturilor
Virigil Ghiță (27 de ani), jucătorul celor de la Hannover, a fost eroul echipei sale după ce a marcat golul de 2-2 pe terenul celor de la Elversberg, într-un meci din etapa #11 din 2.Bundesliga.Cei de la Hannover se îndreptau către o înfrângere în deplasare, dar stoperul român a reușit să marcheze un gol în minutul 85 și să-și mențină echipa pe locul 4, momentan. ...
Acum 30 minute
22:20
Antrenorul din Liga 2 a răbufnit: „Portarii, săracii, fac mult efort, trei pași, stânga - dreapta și fac cârcei. Nu mai suport!” # Gazeta Sporturilor
Erik Lincar, antrenorul FC Bihor, a răbufnit la finalul meciului pierdut vineri, la Iași, 1-2 cu Politehnica, în etapa 12 din Liga 2.În ciuda faptului că echipa sa a cedat ca urmare a unui gol primit în prelungiri, principala nemulțumire a tehnicianului Erik Lincar au fost tragerile de timp din fotbalul românesc. ...
22:20
Un român, parte dintr-o operațiune internațională uriașă: rețea de trucare a meciurilor de tenis # Gazeta Sporturilor
O amplă operațiune internațională desfășurată de autoritățile din Franța, Bulgaria, Spania și România a dus la destructurarea unei rețele specializate în trucarea meciurilor de tenis. Gruparea infracțională, activă între 2018 și 2024, ar fi manipulat rezultatele a zeci de partide pentru a obține profituri ilegale de peste 800.000 de euro din pariuri sportive. ...
Acum o oră
22:00
S-a terminat ședința » Decizia luată la clubul lui Dan Șucu în privința lui Patrick Vieira # Gazeta Sporturilor
Decizie luată la Genoa, clubul lui Dan Șucu. Patrick Vieira rămâne pe bancă, cel puțin pentru meciul următor, cu Sassuolo. „Grifonul” e într-o situație critică, ocupând ultimul loc în Serie A.Dan Șucu a schimbat directorul sportiv la Genoa. Diego Lopez i-a luat locul lui Marco Ottolini, plecat la Juventus. Noul om din conducerea clubului italian a avut o întâlnire cu Vieira, vineri, privind viitorul apropiat al echipei. ...
Acum 2 ore
21:20
Premier League a confirmat programul de Crăciun: un singur meci de Boxing Day! Explicația oficială a ligii # Gazeta Sporturilor
Premier League a anunțat în mod oficial programul etapelor din perioada sărbătorilor, iar confirmarea nu i-a bucurat deloc pe fanii fotbalului englez: de Boxing Day va avea loc un singur meci, cel dintre Manchester United și Newcastle United, programat pentru vineri, 26 decembrie, ora 22:00 (ora României). ...
21:20
A vrut să-i returneze mingea portarului advers, dar a marcat din propria jumătate! # Gazeta Sporturilor
O scenă incredibilă a avut loc la meciul din Coppa Italia di Eccellenza dintre Taranto și Acquaviva, deoarece echipa gazdă a marcat un gol din propria jumătate, după ce un jucător a încercat să-i returneze mingea portarului advers în spirit de fair-play.Meciul s-a încheiat cu victoria echipei gazdă, scor 5-1, însă la scorul de 3-1 s-a petrecut o situație rar întâlnită în fotbal. ...
21:10
21:10
Acum 4 ore
20:40
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele de la CFR Cluj, nu a fost prezent pe Arena Națională la meciul cu Dinamo. Oficialul clubului ardelean a avut o problemă de sănătate.Bogdan Mara, oficial la CFR Cluj, a oferit detaliile despre starea lui Iuliu Mureșan, cel care a revenit la clubul din Gruia în urmă cu două săptămâni.Iuliu Mureșan, absent de la Dinamo - CFR Cluj„Iuliu Mureșan a avut o problemă de sănătate, de la mâncare, o enterocolită. ...
20:40
Clubul lui Dennis Man, acord major pentru „sufletul Eindhovenului”: „Mai mult decât o investiție” # Gazeta Sporturilor
Echipa la care evoluează internaționalul român Dennis Man (27 de ani), PSV Eindhoven, a făcut un pas important spre viitor. Clubul olandez și municipalitatea din Eindhoven au semnat vineri seară un acord de intenție privind extinderea Stadionului Philips, chiar înaintea partidei din Eredivisie cu Fortuna Sittard.Documentul reprezintă punctul de plecare pentru faza de proiectare a unui stadion modernizat, care va primi cel puțin zece mii de locuri suplimentare. ...
20:20
Decizia luată de Daniel Pancu la Dinamo - CFR Cluj » Imaginile surprinse pe Arena Națională # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, noul antrenor de la CFR Cluj, a decis să ia loc în tribună la meciul cu Dinamo, de vineri seară, de pe Arena Națională. „Pancone” a semnat cu ardelenii joi.Pancu nu a stat pe bancă la primul meci după ce a semnat cu CFR Cluj. El își va începe efectiv mandatul după partida cu Dinamo, din etapa #15 a Superligii.Daniel Pancu, în tribune la Dinamo - CFR Cluj+1 FOTODaniel Pancu a stat alături de Bogdan Mara, unul dintre oficialii de la CFR Cluj. ...
20:10
Dezvăluirile dublului campion cu FCSB: „Da, 75 de milioane de lei vechi iau acum. Asta-i țara” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Panțîru (29 de ani), fostul fotbalist al celor de la FCSB care joacă în prezent la CS Tunari, a dezvăluit cât câștigă la formația din liga secundă.Fotbalistul a transmis că a avut parte de o scădere salarială drastică după ce a plecat de la echipa roș-albastră. Panțîru a plecat de la FCSB în ianuarie 2025 și a ajuns la FC Voluntari. Ulterior acesta a semnat cu CS Tunari și a transmis că încasează 1. ...
19:50
FCSB 2 a câștigat cu Dinamo 2, scor 4-2, în etapa a 11-a din Liga 3, Serie 3. Roș-albaștrii au fost conduși cu 0-2, dar au revenit după minutul 50.Marinescu a deschis scorul cu călcâiul pentru Dinamo (34), iar N'Giuwu a marcat pentru 2-0, cu un șut sub bară, la colțul lung. FCSB 2 a redus din diferență prin Luca Ilie, cu un gol din 6 metri, în minutul 51. ...
19:40
Ryan Rollins (23 de ani), acuzat acum doi ani de șapte furturi minore dintr-un magazin Target și a cărui carieră părea să se prăbușească, a revenit în forță cu Milwaukee Bucks. Acesta a avut prestații impresionante în acest start de sezon în NBA. ...
19:30
FCSB ar urma să fie supusă unui control masiv al ANAF, după ce clubul lui Gigi Becali a fost analizat cu ajutorul unui soft de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.Echipei patronate de Gigi Becali i-a fost stabilit un risc fiscal ridicat. FCSB ar urma să fie controlată fizic de inspectorii ANAF, potrivit fanatik.ro.FCSB va fi controlată de inspectorii ANAFE vizată activitatea financiară a clubului în ultimii 5 ani. ...
19:10
Adrian Petre, autoironie de Halloween: „Anul ăsta mă deghizez în titular, că rezervă sunt de doi ani încoace” # Gazeta Sporturilor
Adrian Petre (27 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB, continuă să atragă atenția fanilor, de data aceasta printr-o postare plină de umor pe pagina de TikTok, în pragul Halloween-ului.Ajuns la CS Păulești, în Liga 3, Petre a publicat un clip devenit rapid viral, în care a scris:„Anul ăsta mă deghizez în titular, că rezervă sunt de doi ani încoace. ...
19:00
Federația Turcă de Fotbal (TFF) a suspendat 149 de arbitri și asistenți în legătură cu scandalul de pariuri izbucnit luni.Conform anunțului făcut vineri de TFF, au fost impuse suspendări cuprinse între 8 și 12 luni în acest caz. Investigația amplă și sancțiunile au fost necesare deoarece, din cei 571 de arbitri înregistrați, 371 dețineau conturi de pariuri, iar 152 au pariat activ pe meciuri, încălcând astfel regulamentele federației. ...
Acum 6 ore
18:40
Mutu e „Blestematul” săptămânii în Gazzetta dello Sport: „Cocaină, dopaj și sfatul lui Lippi pe care nu l-a ascultat. Așa am pierdut un campion” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mutu (46 de ani), fost atacant cu 103 goluri marcate în Serie A ]n 271 de meciuri la Verona, Parma, Juventus, Fiorentina și Cesena, este protagonistul ultimului portret publicat de Gazzetta dello Sport la rubrica «Maledetti»: „Cu tehnica și instinctele sale fenomenale, n-a atins fotbalul de top decât în câteva experiențe trecătoare. A jucat cel mai bun fotbal al său la Fiorentina, dar a plătit pentru aroganța și lipsa de experiență. ...
18:30
John Terry, ironie dură înaintea derby-ului Tottenham - Chelsea: „Văd toate trofeele lor într-un minut” # Gazeta Sporturilor
Fostul căpitan al lui Chelsea, John Terry (44 de ani), a turnat gaz peste foc înaintea derby-ului londonez cu Tottenham, după ce a ironizat numărul de trofee ale rivalei într-un dialog savuros cu Jamie O’Hara (39 de ani) la postul talkSPORT.Totul a pornit după ce O’Hara, fost jucător al lui Tottenham în perioada 2003-2011, a susținut că formația din nordul Londrei are un istoric mai bogat decât Chelsea. ...
18:30
Ce spune Cristiano Bergodi despre transferul lui Denis Alibec la U Cluj: „Toată lumea îl cunoaște” # Gazeta Sporturilor
Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu FCSB din etapa #15 din Superliga, programată pe 1 noiembrie, de la ora 20:30.Tehnicianul „șepcilor roșii” a vorbit înainte de debutul său pe Cluj Arena despre importanța victoriilor din ultimele două meciuri, despre forma celor de la FCSB, dar și despre o posibilă mutare a lui Denis Alibec de la echipa roș-albastră la U Cluj. ...
18:10
18:00
Charalambous, mesaj înainte de FCSB - U Cluj » Două reveniri în echipă: „Pot juca, sunt 100% pregătiți” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, a prefațat meciul cu U Cluj, din etapa #15 a Superligii. El a anunțat că David Miculescu (24 de ani, extremă dreapta) și Juri Cisotti (32 de ani, mijlocaș ofensiv) sunt recuperați după accidentările suferite recent.FCSB - U Cluj are loc sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
17:50
Fostul căpitan al lui Atletico Madrid îl desființează pe „egocentricul” Vinicius: „Îi testează în fiecare zi” # Gazeta Sporturilor
Gabi Fernandez, o fostă figură emblematică și căpitan al lui Atletico Madrid, a criticat dur atitudinea lui Vinicius Jr., după înlocuirea sa în meciul cu Barcelona.Actualul antrenor al lui Real Zaragoza a lăudat, în schimb, comportamentul lui Xabi Alonso, antrenorul lui Real Madrid, pe parcursul întregului eveniment. ...
17:30
17:00
Mbappe a primit „Gheata de Aur” și a declarat: „Vreau să rămân la Real mulți ani” # Gazeta Sporturilor
Starul lui Real Madrid, Kylian Mbappe (26 de ani), a primit „Gheata de Aur” pentru cel mai bun marcator din Europa în sezonul trecut. La ceremonia decernării acestui trofeu, francezul a declarat că își dorește să rămână mulți ani la Real și să mai câștige acest trofeu.Ceremonia a avut loc într-o lojă VIP de pe stadionul Santiago Bernabeu. ...
16:50
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul de la Craiova, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Rapid, care se va juca duminică, de la 20:30.Rădoi se așteaptă la un meci greu împotriva Rapidului. Își dorește o victorie, pentru ca oltenii și giuleștenii să înceapă returul la egalitate de puncte. Își dorește ca elevii lui să fie împinși de la spate de un public numeros. ...
16:50
Transferat pentru 750.000 de euro, rapidistul a renăscut în Giulești: „Asta mă diferențiază” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Petrila (24 de ani), mijlocașul stânga de la Rapid, a vorbit pentru GSP.ro despre momentele dificile, despre cum s-a maturizat și își dezvăluie visul: un trofeu în Giulești și apoi pasul spre străinătate.După o perioadă cu suișuri și coborâșuri, jucătorul Rapidului a povestit despre încrederea în sine și importanța mentalității.Pentru Claudiu, visul cel mare în fotbal reprezintă un trofeu cu Rapid, urmat de un transfer în străinătate.VIDEO. ...
Acum 8 ore
16:20
Florin Tănase, „sifonul” de la FCSB? » Nicolae Dică: „Mă faci să zâmbesc. Există peste tot!” # Gazeta Sporturilor
Plecând de la declarațiile lui Ioan Becali despre Florin Tănase - „Toată lumea îi zice «sifonul lui Gigi»” -, Nicolae Dică, ex-FCSB, a spus la GSP Live că „din păcate, există astfel de oameni peste tot”, fără să-l acuze concret însă pe fostul lui elev de la roș-albaștri. ...
16:10
Spectacol în tribune, dramă pe teren » Semifinalele din Copa Libertadores nu au dezamăgit: show electrizant cu sute de torțe și o remontada de neuitat # Gazeta Sporturilor
Semifinalele din Copa Libertadores s-au ridicat la nivelul așteptărilor atât pe teren, cât și în tribune. Flamengo și Palmeiras se vor întâlni în marea finală programată pe 29 noiembrie.Atmosfera de la meciul dintre Racing Club și Flamengo și „remontada” realizată de Palmeiras în returul cu LDU Quito au fost cele mai importante momente ale semifinalelor. ...
16:00
Cristi Chivu a găsit cheia echilibrării apărării la Inter: „Nu e deloc un experiment, ci o inovație structurală!” # Gazeta Sporturilor
Meciul câștigat miercuri cu Fiorentina (3-0) i-a adus lui Cristi Chivu, dincolo de trei punct și revenirea pe podium, o revelație în privința defensivei. Folosirea în centru a lui Yann Bisseck a dat o altă perspectivă linie de fund. Astfel încât antrenorul lui Inter s-ar fi decis nu să-l mai joace în dreapta, dispensându-se la vară de „veteranul” Francesco Acerbi, al cărui contract expiră peste șapte luni. ...
16:00
Cum va arăta FCSB în derby-ul cu U Cluj » O singură dilemă și un nou favorit: „E bombă, cum să nu joace?” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a anunțat echipa de start pentru meciul cu U Cluj, care se va juca sâmbătă, 2 noiembrie, de la 20:30, în runda cu numărul 15 din Superliga. FCSB va aborda meciul din Ardeal cu cea mai bună echipă. Becali are o singură dilemă: alegerea jucătorului care să îndeplinească regula under 21. Ori va fi Cercel, care să fie folosit fundaș central, ori Alexandru Stoian să fie introdus în stânga atacului. ...
15:50
Renunță la milioanele arabilor pentru a juca la Campionatul Mondial » Decizia starului englez # Gazeta Sporturilor
Ivan Toney (29 de ani), jucătorul lui Al Ahli, pare să fie decis să plece din campionatul Arabiei Saudite, căutând următoarea destinație a carierei sale în Anglia.Atacantul pare hotărât să revină pe terenurile din Premier League, cu scopul de a-și asigura un loc în lotul naționalei Angliei pentru Cupa Mondială din 2026. ...
15:40
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a anunțat că echipa campioană va numi un director sportiv în zilele următoare. FCSB va aduce zilele următoare un nou director sportiv care să fie responsabil cu aducerea de jucători noi din străinătate. Mihai Stoica a spus că este un fost fotbalist român, însă nu i-a dezvăluit identitatea. Speră că lucrurile se vor rezolva zilele următoare. ...
15:10
Gigi Becali a găsit atacant pentru FCSB: „E ăla pe care îl așteptam de ani și ani” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, crede că a dat lovitura cu Alexandru Stoian (17), atacantul adus de la Farul în iarnă. Gigi Becali a vorbit despre posibila strategie a lui Neluțu Varga de a-l vinde pe Louis Munteanu, atacant despre care a spus de mai multe ori că îl dorește. Alexandru Stoian, puștiul care a marcat în victoria de la Bistrița, poate fi „atacantul așteptat de ani și ani la FCSB”, a mai spus Becali. ...
15:10
În prima conferință la Juventus, Luciano Spalletti explică: „De ce am acceptat un contract pe numai 8 luni?” # Gazeta Sporturilor
Luciano Spalletti, 66 de ani, a susținut o primă conferință de presă după ce a fost instalat ca antrenor al lui Juventus.Cu Igor Tudor demis după catastrofalul început de sezon (3 victorii, 5 egaluri, 3 înfrângeri), Juventus l-a angajat pe Luciano Spalletti, cel care a câștigat titlul alături de Napoli în 2023.Spalletti a fost ultima dată selecționer al Italiei, dar mandatul pe banca Squadrei Azzurra nu a decurs conform așteptărilor. ...
15:00
Kevin De Bruyne (34 de ani) s-a accidentat grav în meciul jucat de Napoli împotriva lui Inter. Acesta a părăsit terenul din cauza unei rupturi musculare la coapsa dreaptă.Operația belgianului a fost un succes, dar acesta ar putea rata Campionatul Mondial din 2026 din cauza recuperării. ...
Acum 12 ore
14:40
Serena Williams (44 de ani) este considerată una dintre cele mai importante jucătoare de tenis din istorie. A fost descrisă ani la rând ca o forță de neînvins în tenisul feminin. Acum, ea susține că una dintre adversare și-a explicat dominația prin faptul că ar fi folosit „magie neagră”. În cadrul podcastul Stockton Street, aceasta a vorbit despre cariera sa, dar și despre acuzațiile care i s-au adus. ...
14:30
Spaniolii dezvăluie: cel mai în vogă jucător al Barcelonei putea ajunge în România! # Gazeta Sporturilor
Cu 4 goluri în ultimele două meciuri, un hat-trick versus Olympiakos și golul de onoare în El Clasico, Fermin Lopez este cel mai în vogă jucător de la FC Barcelona. Acum, un jurnalist spaniol dezvăluie că au existat discuții ca mijlocașul în vârstă de 22 de ani să fie vândut în România.Fermin Lopez a semnat cu Barcelona în 2016, transferat atunci din Academia lui Real Betis, unde petrecuse 4 ani. ...
14:30
PSV - Fortuna Sittard, un nou duel în campionat pentru Dennis Man » Echipe probabile # Gazeta Sporturilor
PSV și Fortuna Sittard se întâlnesc în această seară, de la ora 21:00, într-un meci din runda 11 a campionatului din Olanda. Dennis Man este așteptat să joace titular în această partidă. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.RO și la TV pe Prima Sport 5. ...
14:30
Liga 2, runda 12: Poli Iași - Bihor este primul meci » Programul etapei și clasamentul # Gazeta Sporturilor
Poli Iași - FC Bihor este meciul care deschide etapa cu numărul 12 din Liga 2. Toate duelurile rundei vor fi liveTEXT pe GSP.ro. Steaua București, CS Afumați, CSM Slatina, CSC Șelimbăr CSC Dumbrăvița, CS Dinamo, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și CS Gloria Bistrița sunt echipele care nu au drept de promovare în acest sezon. Poli Iași speră la o victorie care să o apropie de zona de play-off. În schimb, bihorenii vor să micșoreze distanța față de liderul Corvinul. ...
13:40
Arena Națională poate găzdui o nouă finală de Europa League! » FRF a depus candidatura # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Fotbal a anunțat că a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029. Aceasta ar urma să se joace pe Arena Națională. Arena Națională a găzduit deja o finală de Europa League, cea din sezonul 2011-2012, dintre Atletico Madrid și Athletic Bilbao (3-0), iar FRF dorește să aducă la București un nou eveniment de anvergură. Și anume, ca una dintre finalele Europa League din 2028 sau 2029 să se dispute pe Arena Națională. ...
13:30
Întâlnire de grad zero la clubul lui Dan Șucu: cine ar putea fi instalat de urgență ca antrenor # Gazeta Sporturilor
Întâlnire de grad zero la Genoa, clubul italian la care Dan Șucu este acționar majoritar: noul director sportiv, Diego J. Lopez, va purta o discuție decisivă cu antrenorul Patrick Vieira, în pericol de a fi demis. De ultim moment, cunoaștem numele celui care l-ar putea înlocui pe francez.Genoa a avut un început castrofal de sezon: doar 3 puncte acumulate în 9 etape de Serie A, acelea din 3 egaluri, și numai 4 goluri înscrise. ...
13:20
„Pancu știe la ce s-a înhămat!” » Are peste 100 de meciuri la Dinamo și CFR Cluj și prefațează derby-ul: „Kopic a fost deranjat de atitudinea lor” # Gazeta Sporturilor
Lucian Goian, 42 de ani, fost stoper atât la Dinamo, cât și la CFR Cluj, a acceptat propunerea Gazetei de a analiza principalele puncte-cheie ale meciului din această seară, primul derby al rundei #15 din Superligă. Legat sentimental de ambele, Goian anticipează că numirea lui Daniel Pancu e mișcarea care-i va debloca pe „feroviari”. ...
13:10
Polonezii l-au făcut praf pe Edi Iordănescu, după plecare: „Un plângacios. Se dădea martir în presă” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul român Edward Iordănescu (47 de ani) a fost făcut praf de polonezi, după ce tehnicianul a plecat de la Legia Varșovia. Edward Iordănescu la Legia este istorie, iar polonezii au scris despre o serie de aspecte care i-au deranjat la tehnicianul român. L-au numit pe acesta „plângăcios” și i-au reproșat declarațiile pe care le dădea în presă din România despre echipa de club. I-au amintit acestuia de salariul lunar în valoare de 50. ...
13:00
Cine a „turnat”? » WADA, anchetă privind scurgerea de informații din dosarul celor 23 de sportivi chinezi dopați # Gazeta Sporturilor
Agenția Mondială Antidoping (WADA) a confirmat că analizează o scurgere de informații legată de investigația care a dus la exonerarea a 23 de înotători chinezi, testați pozitiv la un medicament pentru afecțiuni cardiace, aflat pe lista de substanțe interzise, înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021.WADA și-a menținut decizia de a-i ierta pe înotătorii din China de orice acuzație de dopaj. ...
12:40
Sorana Cîrstea – Leylah Fernandez, duel pentru calificarea în semifinale la Hong Kong » Cele două s-au mai întâlnit în urmă cu 13 zile # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, 45 WTA) luptă pentru un loc în semifinalele turneului din Hong Kong. Meciul cu Leylah Fernandez (23 de ani, 22 WTA) va începe la ora 14:00 și va putea fi urmărit, liveTEXT, pe GSP.ro și, în direct, pe Digi Sport 2.La 13 zile după semifinala de la Osaka, Sorana Cîrstea este aproape de calificarea în penultimul act la Hong Kong. Pentru asta, românca trebuie să treacă de Leylah Fernandez, cea care a eliminat-o de la turneul din Japonia. ...
12:30
Alexandru Barbu, jurnalistul GSP.ro, a revenit cu o nouă ediție a emisiunii GSP Live, vineri, 31 octombrie, ora 11:00.GSP Live, emisiunea realizată din studioul Gazetei Sporturilor și moderată de Alexandru Barbu, poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 11:00, pe pagina de Facebook, canalul de YouTube, contul de TikTok, precum și pe site-ul Gazetei Sporturilor, GSP.roInvitat în studioul GSP Live a fost Nicolae Dică, ultima dată antrenor la Concordia Chiajna:
12:10
Situația de la Genoa este una dezastruoasă. Echipa se află pe ultimul loc în Serie A, fără să obțină vreo victorie în noul sezon. La clubul finanțat de Dan Șucu (62 de ani) ar urma să apară primele schimbări la nivelul conducerii.Marco Ottoloni, directorul sportiv al echipei Genoa, ar urma să părăsească echipa pentru a merge la Juventus. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.