Antrenorul din Liga 2 a răbufnit: „Portarii, săracii, fac mult efort, trei pași, stânga - dreapta și fac cârcei. Nu mai suport!”

Sorana Cîrstea (35 de ani, 45 WTA) luptă pentru un loc în semifinalele turneului din Hong Kong. Meciul cu Leylah Fernandez (23 de ani, 22 WTA) va începe la ora 14:00 și va putea fi urmărit, liveTEXT, pe GSP.ro și, în direct, pe Digi Sport 2.La 13 zile după semifinala de la Osaka, Sorana Cîrstea este aproape de calificarea în penultimul act la Hong Kong. Pentru asta, românca trebuie să treacă de Leylah Fernandez, cea care a eliminat-o de la turneul din Japonia. ...