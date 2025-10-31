Gol de cascadorii râsului în Dinamo – CFR Cluj! Emerllahu și-a dat cu stângul în dreptul și era cât pe ce să rateze cu poarta goală. Video
Fanatik, 31 octombrie 2025 22:20
CFR Cluj a fost cât pe ce să rateze o ocazie uriașă! Emerllahu nu și-a calculat bine execuția, însă mingea a intrat, totuși, în poarta apărată de Alexandru Roșca
Acum 5 minute
22:40
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Câștig de 445 de lei cu meciuri din România, Anglia și Germania # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 1 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 445 lei, în urma unor partide din campionatul României, cel al Angliei și cel al Germaniei.
22:40
Incident șocant în Ilfov! Un copil de doar 12 ani a înjunghiat un bărbat în curtea casei în timp ce colinda de Halloween # Fanatik
Incident șocant în noaptea de Halloween: un copil de 12 ani a înjunghiat un bărbat în Ilfov. Victima a fost transportată de urgență la spital. De la ce a pornit tot scandalul.
Acum 30 minute
22:20
Acum o oră
22:00
Un nou meci de vis pentru Dennis Man. Fotbalistul român a înscris și a dat o pasă de gol pentru PSV în duelul cu Sittard din Eredivise. Show făcut de atacant.
21:50
Virgil Ghiță a lovit din nou ca în România – Austria! Gol fabulos pentru Hannover în minutul 85. Video # Fanatik
Virgil Ghiță este de neoprit! Fundașul internațional a dat din nou lovitura pentru Hannover. Internaționalul român i-a adus un punct echipei sale în ultimele minute de joc
Acum 2 ore
21:40
Iuliu Mureșan, noul președinte al celor de la CFR Cluj, se confruntă cu o problemă medicală. Oficialul echipei din Gruia a ratat derby-ul cu Dinamo de pe Arena Națională.
21:20
Mihai Stoica a dat nas în nas cu Istvan Kovacs la Cluj! „Ce să faci, să te prefaci că nu-l vezi?”. Ce au discutat cei doi. Foto # Fanatik
Mihai Stoica, întâlnire neașteptată cu Istvan Kovacs la Cluj. Ce a vorbit președintele de la FCSB cu arbitrul FIFA. Laude pentru centralul din Carei.
21:10
Întâlnire de gradul zero! Demis recent de la echipă, antrenorul s-a văzut cu directorul sportiv al lui Dinamo pe Arena Națională. Foto # Fanatik
La nici două săptămâni după ce a fost demis de echipa de club, antrenorul a fost văzut împreună cu directorul sportiv al lui Dinamo înainte de meciul cu CFR Cluj de pe Arena Națională
21:10
Tranzacție surpriză: Horațiu Potra a vândut cu 200 de lei o companie care îi aducea o jumătate de milion de euro pe an. Cine a preluat afacerea # Fanatik
Horațiu Potra a renunțat la cea mai importantă afacere pe care o deținea în România. Șeful mercenarilor și-a vândut părțile sociale din compania care ducea militari români în Congo.
20:50
Gigi Becali râde de demiterea lui Edi Iordănescu: “Vezi!? Du-te să antrenezi pe CSA. Mirel Rădoi și cu Edi, cei mai tari pe teorie” # Fanatik
Gigi Becali s-a amuzat pe seama demiterii lui Edi Iordănescu din Polonia. Comparație fabuloasă cu finul Mirel Rădoi. Ce a spus patronul FCSB, de fapt, despre cei doi antrenori.
Acum 4 ore
20:40
„S-a depășit orice limită!” Jucătoarele unui important club de fotbal, filmate pe ascuns la dușuri și în vestiar # Fanatik
Un mare club de fotbal a ajuns în mijlocul unui scandal. Jucătoarele acuză că au fost filmate de mai multe ori, fără acordul lor, în vestiare și la dușuri.
20:40
Imagini emoționante pe Arena Națională la 10 ani de la tragedia de la Colectiv! Ce omagii au adus Dinamo și CFR Cluj. Foto și Video # Fanatik
Partida dintre Dinamo și CFR Cluj a avut parte de un moment de-a dreptul emoționant. Victimele incendiului de la Colectiv au fost comemorate în debutul duelului.
20:20
Cum a fost surprins Rodrigo De Paul la concertul iubitei sale. Fotbalistul este cel mai mare fan al lui TINI. Video # Fanatik
Rodrigo De Paul, surprins de fani la concertul iubitei sale din Argentina. Fotbalistul s-a distrat pe cinste și a fost foarte mândru de prestația lui TINI.
20:00
Moartea antrenorului român a oprit ședința de guvern. Reverența președintelui Franței: “A fost unul dintre cei mai mari!” # Fanatik
Eveniment major în fotbalul european. Ce a făcut președintele Franței în timpul ședinței de guvern când a primit vestea morții unui antrenor român. Ce s-a întâmplat imediat.
19:50
Mihai Stoica a testat piaţa portugheză pentru jucători pe care să îi transfere la FCSB! Ce spune managerul general al campioanei despre salariile fotbaliştilor lusitani care ar putea semna cu roş-albaştri.
19:40
Ce s-a ales de una dintre cele mai mari rivale ale Simonei Halep. La 35 de ani, a făcut anunțul surprinzător: „Au trecut mai bine de 20 de ani…” # Fanatik
Una dintre cele mai mari rivale ale Simonei Halep din lumea tenisului a făcut un anunț surprinzător. Răspunsul dur pe care l-a dat criticilor primite în ultima vreme.
19:20
Elias Charalambous a anunțat două reveniri importante la FCSB pentru meciul cu U Cluj: „Sunt 100%”. Ce se întâmplă cu Denis Alibec # Fanatik
Elias Charalambous a anunțat că vor avea loc mai multe schimbări în formula de start pentru meciul cu U Cluj. Cum a comentat interesul viitoarei adversare pentru Denis Alibec
19:10
Fabulos! Mihai Stoica a dat nas în nas cu CFR Cluj în avion! Ce spune de numirea lui Daniel Pancu # Fanatik
Mihai Stoica s-a întâlnit cu CFR Cluj în avion. Managerul FCSB-ului a povestit cum a decurs întâlnirea cu rivalii și a comentat numirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică
18:50
Mai are contract un an și jumătate cu Universitatea Craiova și dezvăluie: „Sunt deschis pentru prelungire. Este un club unic” # Fanatik
Contractul unui oficial de la Universitatea Craiova expiră peste un an și jumătate, însă își dorește o prelungire. Despre cine este vorba și ce a spus despre clubul oltean.
Acum 6 ore
18:40
Ioan Andone știe care sunt echipele care vor intra în play-off. O forță a SuperLigii, singura incertitudine. Exclusiv # Fanatik
Ioan Andone a vorbit despre echipele favorite la play-off, dar și despre tensiunile care au fost la la Universitatea Craiova între Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram.
18:20
Culisele dezastrului lui Dan Şucu la Genoa. Ioan Becali: “Sunt foarte răi! Dacă retrogradează, o să-i ceară toţi să plece în România” # Fanatik
Genoa are un start de sezon dezastruos. Dacă va retrograda din Serie A, pierderile financiare ale lui Dan Şucu vor fi uriaşe. În plus, presiunea fanilor va fi foarte greu de suportat.
18:00
Spectacol total în FCSB 2 – Dinamo 2! Remontada de la 0-2 și goluri decisive în minutele 89 și 90+3. Video # Fanatik
Partida din Liga a 3-a, dintre FCSB 2 și Dinamo 2, a fost una plină de suspans, cu o răsturnare de scor incredibilă, greșeli de portar și un gol de ținut minte.
17:50
Dinamo - CFR Cluj este primul meci din etapa 15 de SuperLiga. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze
17:40
Mirel Rădoi și-a făcut calculele înainte de Universitatea Craiova – Rapid și i-a „înțepat” pe giuleșteni: „Nu este cel mai redutabil adversar” # Fanatik
Mirel Rădoi a trecut peste toate discuțiile din ultima perioadă și și-a făcut calculele înainte de Universitatea Craiova - Rapid! Cum a motivat absențele lui Baiaram și Assad din meciul de Cupă.
17:20
Mihai Stoica, oficialul campioanei României, a vorbit despre accidentarea pe care David Miculescu a suferit-o în confruntarea de Cupa României, cu Gloria Bistrița.
17:20
Cine este soția lui Marius Lazurca, noul consilier al lui Nicușor Dan. Au împreună șase copii: „Ne-am dorit o familie obișnuită” # Fanatik
Cum reușește Marius Lazurca, noul consilier al lui Nicușor Dan, să îmbine cariera diplomatică și o familie cu 6 copii?
17:10
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului # Fanatik
Șefii BOR au ținut 15 ani ”în adormire” o societate pe acțiuni care a împrumutat numele celui mai mare proiect din ortodoxia română: Catedrala Mântuirii Neamului.
17:00
Sorin Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare: „Nu se poate să nu ții cont de ce propune PSD. Așa ceva nu acceptăm” # Fanatik
Noi tensiuni în coaliție. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit din nou despre posibila ieșire a partidului de la guvernare. Care sunt nemulțumirile social-democraților?
16:50
Rezultate SuperLiga, etapa 15. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Etapă incendiară în SuperLiga! Derby-uri cu tensiune, rezultate neașteptate și schimbări spectaculoase în clasament. Află scorurile finale, cine a făcut show pe teren și unde poți urmări rezumatele meciurilor
Acum 8 ore
16:40
„E corect ca Rapid, Craiova sau CFR să schimbe programarea și să joace acasă cu echipele mici în Cupa Romaniei?” Reacția oficială a FRF # Fanatik
Prima etapă din Cupa României a stârnit o controversă uriașă din cauza faptului că Rapid, Craiova și CFR au jucat „acasă” meciurile cu Dumbrăvița, Sănătatea Cluj și CSM Slatina. Ce reacție a avut FRF
16:20
Gigi Becali a vorbit despre un posibil transfer al lui Denis Alibec de la FCSB la Universitatea Cluj, asta după ce atacantul a fost o dezamăgire completă în acest sezon.
16:10
Oldies But Goldies, sâmbătă, 1 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, la al doilea episod despre implicarea familiei Ceaușescu în sport # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 1 noiembrie, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vă prezintă episodul al doilea despre implicarea familiei Ceaușescu în sport.
16:00
FCSB se întărește din SuperLiga! Mihai Stoica: “Zilele astea va semna, are niște mici probleme de rezolvat!” # Fanatik
FCSB dă lovitura chiar din campionatul României. Mutarea pusă la cale de campioana en-titre. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
15:40
Situație scandaloasă în Gaza la nici o lună de la pacea lui Trump. Mărturiile dureroase ale palestinienilor # Fanatik
Situație scandaloasă în Gaza la nici măcar o lună de când președintele Trump a anunțat triumfător pacea dintre Israel și Palestina. Ce se întâmplă în teritoriu, de fapt?
15:30
Aurelian Ghișa a răspuns în direct criticilor după ce a jucat în Cupa României la 61 ani: “O sa mai joc! Mă antrenez de 3 ori pe săptămână” # Fanatik
Aurelian Ghișa, răspuns pentru contestatari. Ce le-a transmis, de fapt, celor care au comentat faptul că a intrat pe teren în Cupa României la 61 de ani.
15:20
“E greu pentru CFR Cluj să mai prindă play-off-ul!” Gigi Becali, analiză tăioasă în direct a luptei din SuperLiga # Fanatik
Sezon plin de tensiune în SuperLiga. Gigi Becali nu dă nicio șansă CFR-ului la calificarea în play-off. Care sunt echipele care luptă, de fapt, pentru titlu.
14:50
Ce transferuri vrea să facă Gigi Becali la FCSB! Lista anunțată în direct după discuția cu Mihai Stoica # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit ce jucători vrea să aducă la FCSB în perioada de mercato din iarnă. Ce fotbaliști a descoperit Mihai Stoica în perioada petrecută în Portugalia.
14:50
O nouă finală de cupă europeană la București pe Arena Națională! Anunțul FRF: „Azi am bătut palma cu Primăria București” # Fanatik
Veste uriașă pentru microbiștii din România și în special pentru cei din București. FRF a anunțat că o nouă finală europeană se va disputa pe Arena Națională, cel mai mare stadion din țară
Acum 12 ore
14:30
De ce nu trebuia să fie amendat Marian Rădună, organizatorul marșului în memoria victimelor de la Colectiv. Ce scrie în lege, de fapt: „Am spus că ne asumăm” # Fanatik
Amenda primită de Marian Rădună, unul din organizatorii evenimentelor în memoria victimelor de la Colectiv, a provocat intrigă în spațiul public. Ce spune legea?
14:20
Gigi Becali face scandal după ce FCSB a jucat în deplasare, iar Rapid, Craiova şi CFR Cluj acasă: “Trimit copiii de 15 ani să joace în Cupa României” # Fanatik
Gigi Becali a făcut scandal după ce FCSB a jucat în deplasare în Cupa României, iar principalele cotracandidate au rezolvat să joace acasă. Patronul roş-albaştrilor e gata să ia o decizie radicală.
14:10
Află totul despre meciurile din etapa 12 în Liga 2. Vezi scorurile, cine a făcut spectacol pe teren și unde poți urmări rezumatele meciurilor care au avut loc în această rundă.
13:50
Edi Iordănescu, prima reacție despre despărțirea de Legia Varșovia: „Nu m-au dat ei afară, nu cer clauza!” # Fanatik
Edi Iordănescu a oferit prima reacție pentru FANATIK, după ce Legia Varșovia a anunțat oficial că nu mai este antrenorul echipei
13:30
Ce probleme a avut cu poliția doctorița găsită moartă în camera de gardă. Cum s-a apărat Ștefania Szabo # Fanatik
Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, a fost amendată de poliție. Ea a contestat în instanță procesul verbal de contravenție.
13:10
Florin Gardoș rupe tacerea! Totul despre cearta de pe Facebook în cazul soției lui Laurențiu Popescu care a izbucnit în lacrimi în direct după autogolul din U Craiova – Sănătatea Cluj # Fanatik
Florin Gardoș dezvăluie cum i-a luat apărarea lui Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova, cel care și-a dat autogol în partida cu Sănătatea Cluj din Cupa României.
12:50
Edi Iordănescu a demisionat de la Legia Varșovia! Eliminarea din Cupa Poloniei i-a fost fatală # Fanatik
Edi Iordănescu a demisionat de la Ligia Varșovia, la 12 ore după ce a fost eliminat din Cupa Poloniei de către Pogon Szczecin
12:30
Louis Munteanu este pe picior de plecare de la CFR Cluj. Giovanni Becali a dezvăluit că Neluţu Varga are oferte şi transferul atacantului este iminent.
12:20
Giovanni Becali aruncă bomba: „Daca nu bate Rapid, Radoi probabil pleaca de la Craiova. E orgolios!” # Fanatik
Viitorul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova depinde de partida pe care oltenii o vor juca în această etapă, contra celor de la Rapid, pe teren propriu.
12:10
12:00
Dezvăluire şoc: “Jose Mourinho a venit personal la Bucureşti să-l transfere! Gigi Becali a cerut 12 milioane euro pe el!” # Fanatik
Jose Mourinho a venit personal în România să transfere căpitanul echipei. Gigi Becali a cerut 12 milioane de euro pentru unul dintre fotbaliştii emblematici ai roş-albaştrilor.
11:50
Cristi Bălgrădean aprinde derby-ul Dinamo – CFR Cluj: „Eu pe el l-aș băga în poartă”. Cât vrea să mai joace și ce planuri are după retragere # Fanatik
Cristian Bălgrădean a acordat un interviu amplu pentru FANATIK și a dat verdictul înainte de meciul dintre Dinamo și CFR Cluj, două dintre fostele sale echipe.
