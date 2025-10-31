Elias Charalambous a anunțat două reveniri importante la FCSB pentru meciul cu U Cluj: „Sunt 100%”. Ce se întâmplă cu Denis Alibec
Fanatik, 31 octombrie 2025 19:20
Elias Charalambous a anunțat că vor avea loc mai multe schimbări în formula de start pentru meciul cu U Cluj. Cum a comentat interesul viitoarei adversare pentru Denis Alibec
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
19:20
Elias Charalambous a anunțat două reveniri importante la FCSB pentru meciul cu U Cluj: „Sunt 100%”. Ce se întâmplă cu Denis Alibec # Fanatik
Elias Charalambous a anunțat că vor avea loc mai multe schimbări în formula de start pentru meciul cu U Cluj. Cum a comentat interesul viitoarei adversare pentru Denis Alibec
19:10
Fabulos! Mihai Stoica a dat nas în nas cu CFR Cluj în avion! Ce spune de numirea lui Daniel Pancu # Fanatik
Mihai Stoica s-a întâlnit cu CFR Cluj în avion. Managerul FCSB-ului a povestit cum a decurs întâlnirea cu rivalii și a comentat numirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică
Acum o oră
18:50
Mai are contract un an și jumătate cu Universitatea Craiova și dezvăluie: „Sunt deschis pentru prelungire. Este un club unic” # Fanatik
Contractul unui oficial de la Universitatea Craiova expiră peste un an și jumătate, însă își dorește o prelungire. Despre cine este vorba și ce a spus despre clubul oltean.
18:40
Ioan Andone știe care sunt echipele care vor intra în play-off. O forță a SuperLigii, singura incertitudine. Exclusiv # Fanatik
Ioan Andone a vorbit despre echipele favorite la play-off, dar și despre tensiunile care au fost la la Universitatea Craiova între Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram.
Acum 2 ore
18:20
Culisele dezastrului lui Dan Şucu la Genoa. Ioan Becali: “Sunt foarte răi! Dacă retrogradează, o să-i ceară toţi să plece în România” # Fanatik
Genoa are un start de sezon dezastruos. Dacă va retrograda din Serie A, pierderile financiare ale lui Dan Şucu vor fi uriaşe. În plus, presiunea fanilor va fi foarte greu de suportat.
18:00
Spectacol total în FCSB 2 – Dinamo 2! Remontada de la 0-2 și goluri decisive în minutele 89 și 90+3. Video # Fanatik
Partida din Liga a 3-a, dintre FCSB 2 și Dinamo 2, a fost una plină de suspans, cu o răsturnare de scor incredibilă, greșeli de portar și un gol de ținut minte.
17:50
Dinamo - CFR Cluj este primul meci din etapa 15 de SuperLiga. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze
17:40
Mirel Rădoi și-a făcut calculele înainte de Universitatea Craiova – Rapid și i-a „înțepat” pe giuleșteni: „Nu este cel mai redutabil adversar” # Fanatik
Mirel Rădoi a trecut peste toate discuțiile din ultima perioadă și și-a făcut calculele înainte de Universitatea Craiova - Rapid! Cum a motivat absențele lui Baiaram și Assad din meciul de Cupă.
Acum 4 ore
17:20
Mihai Stoica, oficialul campioanei României, a vorbit despre accidentarea pe care David Miculescu a suferit-o în confruntarea de Cupa României, cu Gloria Bistrița.
17:20
Cine este soția lui Marius Lazurca, noul consilier al lui Nicușor Dan. Au împreună șase copii: „Ne-am dorit o familie obișnuită” # Fanatik
Cum reușește Marius Lazurca, noul consilier al lui Nicușor Dan, să îmbine cariera diplomatică și o familie cu 6 copii?
17:10
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului # Fanatik
Șefii BOR au ținut 15 ani ”în adormire” o societate pe acțiuni care a împrumutat numele celui mai mare proiect din ortodoxia română: Catedrala Mântuirii Neamului.
17:00
Sorin Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare: „Nu se poate să nu ții cont de ce propune PSD. Așa ceva nu acceptăm” # Fanatik
Noi tensiuni în coaliție. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit din nou despre posibila ieșire a partidului de la guvernare. Care sunt nemulțumirile social-democraților?
16:50
Rezultate SuperLiga, etapa 15. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Etapă incendiară în SuperLiga! Derby-uri cu tensiune, rezultate neașteptate și schimbări spectaculoase în clasament. Află scorurile finale, cine a făcut show pe teren și unde poți urmări rezumatele meciurilor
16:40
„E corect ca Rapid, Craiova sau CFR să schimbe programarea și să joace acasă cu echipele mici în Cupa Romaniei?” Reacția oficială a FRF # Fanatik
Prima etapă din Cupa României a stârnit o controversă uriașă din cauza faptului că Rapid, Craiova și CFR au jucat „acasă” meciurile cu Dumbrăvița, Sănătatea Cluj și CSM Slatina. Ce reacție a avut FRF
16:20
Gigi Becali a vorbit despre un posibil transfer al lui Denis Alibec de la FCSB la Universitatea Cluj, asta după ce atacantul a fost o dezamăgire completă în acest sezon.
16:10
Oldies But Goldies, sâmbătă, 1 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, la al doilea episod despre implicarea familiei Ceaușescu în sport # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 1 noiembrie, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vă prezintă episodul al doilea despre implicarea familiei Ceaușescu în sport.
16:00
FCSB se întărește din SuperLiga! Mihai Stoica: “Zilele astea va semna, are niște mici probleme de rezolvat!” # Fanatik
FCSB dă lovitura chiar din campionatul României. Mutarea pusă la cale de campioana en-titre. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
15:40
Situație scandaloasă în Gaza la nici o lună de la pacea lui Trump. Mărturiile dureroase ale palestinienilor # Fanatik
Situație scandaloasă în Gaza la nici măcar o lună de când președintele Trump a anunțat triumfător pacea dintre Israel și Palestina. Ce se întâmplă în teritoriu, de fapt?
Acum 6 ore
15:30
Aurelian Ghișa a răspuns în direct criticilor după ce a jucat în Cupa României la 61 ani: “O sa mai joc! Mă antrenez de 3 ori pe săptămână” # Fanatik
Aurelian Ghișa, răspuns pentru contestatari. Ce le-a transmis, de fapt, celor care au comentat faptul că a intrat pe teren în Cupa României la 61 de ani.
15:20
“E greu pentru CFR Cluj să mai prindă play-off-ul!” Gigi Becali, analiză tăioasă în direct a luptei din SuperLiga # Fanatik
Sezon plin de tensiune în SuperLiga. Gigi Becali nu dă nicio șansă CFR-ului la calificarea în play-off. Care sunt echipele care luptă, de fapt, pentru titlu.
14:50
Ce transferuri vrea să facă Gigi Becali la FCSB! Lista anunțată în direct după discuția cu Mihai Stoica # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit ce jucători vrea să aducă la FCSB în perioada de mercato din iarnă. Ce fotbaliști a descoperit Mihai Stoica în perioada petrecută în Portugalia.
14:50
O nouă finală de cupă europeană la București pe Arena Națională! Anunțul FRF: „Azi am bătut palma cu Primăria București” # Fanatik
Veste uriașă pentru microbiștii din România și în special pentru cei din București. FRF a anunțat că o nouă finală europeană se va disputa pe Arena Națională, cel mai mare stadion din țară
14:30
De ce nu trebuia să fie amendat Marian Rădună, organizatorul marșului în memoria victimelor de la Colectiv. Ce scrie în lege, de fapt: „Am spus că ne asumăm” # Fanatik
Amenda primită de Marian Rădună, unul din organizatorii evenimentelor în memoria victimelor de la Colectiv, a provocat intrigă în spațiul public. Ce spune legea?
14:20
Gigi Becali face scandal după ce FCSB a jucat în deplasare, iar Rapid, Craiova şi CFR Cluj acasă: “Trimit copiii de 15 ani să joace în Cupa României” # Fanatik
Gigi Becali a făcut scandal după ce FCSB a jucat în deplasare în Cupa României, iar principalele cotracandidate au rezolvat să joace acasă. Patronul roş-albaştrilor e gata să ia o decizie radicală.
14:10
Află totul despre meciurile din etapa 12 în Liga 2. Vezi scorurile, cine a făcut spectacol pe teren și unde poți urmări rezumatele meciurilor care au avut loc în această rundă.
13:50
Edi Iordănescu, prima reacție despre despărțirea de Legia Varșovia: „Nu m-au dat ei afară, nu cer clauza!” # Fanatik
Edi Iordănescu a oferit prima reacție pentru FANATIK, după ce Legia Varșovia a anunțat oficial că nu mai este antrenorul echipei
Acum 8 ore
13:30
Ce probleme a avut cu poliția doctorița găsită moartă în camera de gardă. Cum s-a apărat Ștefania Szabo # Fanatik
Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, a fost amendată de poliție. Ea a contestat în instanță procesul verbal de contravenție.
13:10
Florin Gardoș rupe tacerea! Totul despre cearta de pe Facebook în cazul soției lui Laurențiu Popescu care a izbucnit în lacrimi în direct după autogolul din U Craiova – Sănătatea Cluj # Fanatik
Florin Gardoș dezvăluie cum i-a luat apărarea lui Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova, cel care și-a dat autogol în partida cu Sănătatea Cluj din Cupa României.
12:50
Edi Iordănescu a demisionat de la Legia Varșovia! Eliminarea din Cupa Poloniei i-a fost fatală # Fanatik
Edi Iordănescu a demisionat de la Ligia Varșovia, la 12 ore după ce a fost eliminat din Cupa Poloniei de către Pogon Szczecin
12:30
Louis Munteanu este pe picior de plecare de la CFR Cluj. Giovanni Becali a dezvăluit că Neluţu Varga are oferte şi transferul atacantului este iminent.
12:20
Giovanni Becali aruncă bomba: „Daca nu bate Rapid, Radoi probabil pleaca de la Craiova. E orgolios!” # Fanatik
Viitorul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova depinde de partida pe care oltenii o vor juca în această etapă, contra celor de la Rapid, pe teren propriu.
12:10
Betano Social ridică miza distracției! În perioada 31 octombrie (ora 11:00) – 3 noiembrie (ora 23:59), fiecare câștig în Betano Casino poate fi biletul tău norocos către o recompensă reală. Tot ce trebuie să faci […]
12:00
Dezvăluire şoc: “Jose Mourinho a venit personal la Bucureşti să-l transfere! Gigi Becali a cerut 12 milioane euro pe el!” # Fanatik
Jose Mourinho a venit personal în România să transfere căpitanul echipei. Gigi Becali a cerut 12 milioane de euro pentru unul dintre fotbaliştii emblematici ai roş-albaştrilor.
11:50
Cristi Bălgrădean aprinde derby-ul Dinamo – CFR Cluj: „Eu pe el l-aș băga în poartă”. Cât vrea să mai joace și ce planuri are după retragere # Fanatik
Cristian Bălgrădean a acordat un interviu amplu pentru FANATIK și a dat verdictul înainte de meciul dintre Dinamo și CFR Cluj, două dintre fostele sale echipe.
Acum 12 ore
11:30
“Daniel Pancu a fost aproape de Beşiktaş!” Cum a ajuns, de fapt, antrenorul la CFR Cluj! Giovanni Becali: “Neluţu Varga s-a supărat, nu mai răspundea la telefon!” Ce clauză de reziliere are rapidistul la CFR # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit că Daniel Pancu a fost dorit de Beşiktaş. Celebrul impresar a dezvăluit cum a ajuns antrenorul la CFR Cluj şi ce clauză de reziliere are.
11:20
Absență importantă anunțată înainte de Dinamo – CFR Cluj: „Încercăm să-l punem pe picioare” # Fanatik
Cei de la CFR Cluj au prmit o veste neplăcută înainte de meciul pe care urmează să-l dispute astăzi, contra celor de la Dinamo, pe Arena Națională, în etapa cu numărul 15 a SuperLigii.
10:50
Leo Messi, refuzat: acum s-a aflat totul! Motivul incredibil pentru care transferul nu s-a realizat # Fanatik
Leo Messi tocmai și-a prelungit contractul cu Inter Miami, însă jucătorul argentinian ar fi dorit să meargă și să joace în alt campionat cât timp cel din Statele Unite va fi întrerupt.
10:40
Câte voturi ar lua Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei! Mitică Dragomir, profeție șoc # Fanatik
Anca Alexandrescu este surpriza alegerilor pentru Primăria Capitalei, iar Mitică Dragomir a dezvăluit ce șanse are jurnalista să ajungă primarul bucureștenilor.
10:20
Igor Surkis, „mitraliat” în Ucraina pentru transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Să-l trimită în politică” # Fanatik
Igor Surkis (66 de ani) primește critici dure în Ucraina pentru transferul lui Vladislav Blănuță (23 de ani) la Dinamo Kiev. Atacantul român n-a jucat niciun minut în ultimele două meciuri
10:10
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are experiență” # Fanatik
Florin Manea a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre echipa din Serie A care putea să îl aibă antrenor pe Cristi Chivu înaintea celor de la Parma. Motivul pentru care nu a ajuns la formația italiană de tradiție.
09:50
Bogdan Baratky știe de ce Gâlcă nu și-a menajat vedetele în Dumbrăvița – Rapid 0-4: „Temă de gândire pentru Rădoi” # Fanatik
Bogdan Baratky a detaliat în FANATIK după victoria de răsunet a Rapidului din Cupa României Betano, 4-0 cu Dumbrăvița, planul tactic al lui Constantin Gâlcă
09:40
Care sunt diferențele dintre Gigi Becali și prietenul său de la Metaloglobus. Mihai Teja a lucrat cu amândoi și a dat verdictul # Fanatik
După ce a lucrat cu Gigi Becali la FCSB, Mihai Teja colaborează acum cu Imad Kassas la Metaloglobus. Tehnicianul a vorbit despre diferențe dintre cei doi patroni.
09:20
Csikszereda, lăudată de Răzvan Burleanu în presa de limbă maghiară. Ce a spus președintele FRF # Fanatik
Csikszereda, formație nou-promovată în SuperLiga, a primit elogii din partea lui Răzvan Burleanu. Președintele FRF a lăudat gruparea din Harghita în presa de limbă maghiară
09:10
Premii record la Turneul Campioanelor 2025. WTA dă mult mai mulți bani față de perioada în care juca Simona Halep # Fanatik
Turneul Campioanelor 2025 va avea loc în Arabia Saudită, la Riyadh, în perioada 1-8 noiembrie, iar premiile din acest an sunt un adevărat record în istoria tenisului.
08:50
Povestea fascinantă a ”Palatului de Gheață” din inima Capitalei, care va fi scos la licitație pentru 4,5 milioane de euro # Fanatik
Palais de Glace, fostul sediu al Senatului României, va fi scos la vânzare. Bijuteria arhitecturală, cândva locul preferat al elitei bucureștene, are un preț stabilit la 4,5 milioane de euro
08:30
Dan Șucu face revoluție la Genoa după ce echipa a ajuns într-o situație critică în Serie A! Toată lumea din club e pe făraș, inclusiv antrenorul Patrick Vieira # Fanatik
Dan Șucu vrea să facă ordine și disciplină la Genoa, după ce echipa lui Patrick Vieira a ajuns „lanterna roșie” din Serie A. Mai multe capete sunt pe cale să cadă, în frunte cu cel al antrenorului francez
08:10
Speranțele lui Louis Munteanu, spulberate în direct: „Nu mai dă nimeni nici două milioane” # Fanatik
Louis Munteanu era văzut ca un produs bun de export al lui CFR Cluj, însă el a dezamăgit prin prestațiile din acest sezon. Cât mai valorează în acest moment atacantul clujenilor
07:40
Fotbalistul de la U Craiova care a uimit Europa cu prestațiile din Conference League: „Artă defensivă” # Fanatik
Deși nu a obținut decât un punct în primele două etape din Conference League, Universitatea Craiova face impresie bună. Un fotbalist oltean a fost elogiat de site-ul UEFA
07:10
Bătaie ca-n filme în Cupa Olandei! Zeci de polițiști au intervenit ca să despartă suporterii. Video # Fanatik
O partidă din Cupa Olandei a fost martora unor momente greu de crezut la un meci de fotbal. Fanii echipelor au intrat pe teren și s-au bătut în văzul jucătorilor.
Acum 24 ore
06:30
Sancțiuni fără precedent în fotbalul românesc! Comisia a dictat 43 de etape de suspendare după ce jucătorii s-au bătut cu suporterii. Video # Fanatik
Bătaie generală pe terenul de fotbal! Suporterii au intrat pe teren și i-au atacat pe adversari. Doi fotbaliști au avut nevoie de îngrijiri medicale. Sancțiunile dictate de comisii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.