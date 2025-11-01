Meci cu desfășurare IREALĂ! Au condus cu 4-0 și au avut om în plus mai mult de o oră » Incredibil ce a urmat

20:20

După 0-1 cu FC Argeș, Jean Vlădoiu (56 de ani), antrenorul din acte al Unirii Slobozia, s-a arătat dezamăgit de atitudinea jucătorilor pe care el și Andrei Prepeliță îi pregătesc.Slobozia începuse excelent sezonul, dar nu a mai câștigat de 5 etape. Înfrângerea de astăzi, 0-1 la Clinceni cu FC Argeș, a fost a patra la rând în campionat, iar ceea ce părea realizabil la un moment dat, calificarea în play-off, este improbabil acum. ...