Arte Flamenco la Sala Dalles, pe 5 noiembrie

08:20

Netflix a programat, în noiembrie, al cincilea sezon din "Stranger Things", care ne transpune înapoi în Hawkins, unde Eleven este urmărită, iar Vecna este de negăsit, oraşul se află în carantină militară şi eroii noştri trebuie să salveze situaţia; filmul "Frankenstein", în regia premiatului Guillermo del Toro, o ecranizare a romanului celebru scris de Mary Shelley, cu Oscar Isaac, Jacob Elordi şi Mia Goth în rolurile principale; "Death by Lightning", o serie de la producătorii "3 Body Problem" şi "Game of Thrones", care urmăreşte asasinarea celui de-al 20-lea preşedinte al Statelor Unite, James Garfield.