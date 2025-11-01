UPDATE - Copil de aproximativ 2 ani, căzut de la etajul al doilea al unui bloc din Constanţa / A fost dus la spital inconştient / Precizările Poliţiei

10:00

Deputatul PNL Raluca Turcan, preşedinte al PNL Sibiu, anunţă, sâmbătă, că, până în luna septembrie, au fost vaccinaţi anti-HPV 4.000 de tineri, iar extinderea gratuităţii la persoane cu vârste cuprinse între 19 şi 26 de ani ”aduce un licăr de speranţă”. România se situează între ţările cu rate ridicate de mortalitate prin cancer de col uterin, dar pentru combaterea acestei realităţi Turcan consideră că ”mai este o luptă de purtat” cu curentul antivaccinist.