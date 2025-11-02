Un atac ucrainean cu drone a incendiat un petrolier şi infrastructura portului rus Tuapse de la Marea Neagră
Bursa, 2 noiembrie 2025 09:50
Un petrolier şi instalaţiile portuare din portul rus Tuapse de la Marea Neagră au fost avariate şi cuprinse de flăcări în timpul nopţii ca urmare a unui atac cu drone ucrainene, au declarat duminică autorităţile din regiunea sudică Krasnodar
Acum 30 minute
09:50
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat că armata americană a efectuat un nou atac letal asupra unei ambarcaţiuni operate de traficanţii de droguri în Caraibe, ucigând trei bărbaţi aflaţi la bord
Deputatul Cătălin Drulă este lansat oficial, duminică, de USR, în cursa pentru Primăria Capitalei. Drulă spune că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan şi vrea să îi continue proiectele la Bucureşti. Acesta se află, potrivit ultimelor sondaje, pe locul trei şi se luptă cu candidatul PSD, Daniel Băluţă şi cel al PNL, Ciprian Ciucu
George Simion: De mâine începând, pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază # Bursa
Liderul AUR, George Simion, a afirmat, sâmbătă, într-un discurs susţinut în judeţul Argeş, că, pentru a preveni un asasinat politic, va avea asigurată paza de către SPP, and #8221;de mâine and #8221;
Două persoane au fost arestate, sâmbătă, după ce and #8222;mai mulţi oameni and #8221; au fost înjunghiaţi într-un tren către Huntingdon, Cambridgeshire.Poliţişti înarmaţi au sosit la faţa locului şi doi bărbaţi au fost arestaţi în urma apelurilor la 999 efectuate la ora 19:39 GM
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a promis ucrainenilor noi ajutoare în perspectiva iernii, inclusiv kilometri gratis de călătorie pe calea ferată
România construieşte într-un ritm fără precedent: volumul lucrărilor a crescut cu 58%, iar construcţiile aduc 8,2% din PIB # Bursa
Construcţiile pun umărul serios la economia României. Datele Eurostat arată că, în ultimii şase ani, volumul lucrărilor a crescut cu aproape 60% performanţă care ne plasează pe locul al doilea în Uniunea Europeană, după Italia
Acum 12 ore
Ministrul Muncii consideră că amânarea de către premier a deciziei privind creşterea salariului minim este and #8222;înţeleaptă and #8221; # Bursa
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), este de părere că amânarea de către premierul Ilie Bolojan a deciziei privind majorarea salariului mimim este înţeleaptă, având în vedere problemele economice cu care se confruntă România
Activitatea de repartizare a consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu se va realiza de către prestatori avizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare (ANRE) după un nou algoritm care repartizează proporţional cu cota indiviză, prevede un proiect de regulament ANRE, transmite Profit.ro
JD Vance spune că ar vrea ca soţia sa, Usha, care provine dintr-o familie hindusă, să se convertească la creştinism # Bursa
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat la un eveniment organizat într-un campus universitar că îşi doreşte ca soţia sa, Usha Vance, care este fiica unor imigranţi indieni hinduşi, să se convertească la creştinism
Acum 24 ore
Patru bulgari, suspectaţi a fi agenţi ruşi, au fost condamnaţi într-un proces fără precedent în Franţa # Bursa
Judecătorii francezi au condamnat vineri la închisoare patru bărbaţi bulgari într-un proces fără precedent referitor la o operaţiune suspectată a fi o acţiune de război hibrid a Rusiei, relatează POLITICO.
O explozie urmată de incendiu s-a produs, sâmbătă seară, la un imobil din Dej, judeţul Cluj, şi, din primele informaţii, o persoană nu ar fi reuşit să iasă din locuinţă. O echipă de pompieri încearcă să ajungă la victimă
Mai multe drone au fost observate deasupra bazei militare belgiene Kleine-Brogel, utilizată de NATO, informează sâmbătă dpa
Preşedintele Siriei va vizita Statele Unite în noiembrie, a afirmat sâmbătă emisarul american Tom Barrack, precizând că speră ca acesta să se alăture alianţei internaţionale împotriva grupării jihadiste Statul Islamic (SI)
Statele Unite nu vor trimite and #8222;reprezentanţi de nivel înalt and #8221; la COP30, conferinţa anuală organizată de ONU pe teme climatice # Bursa
Statele Unite nu vor trimite and #8222;reprezentanţi de nivel înalt and #8221; la importanta conferinţă anuală organizată de ONU pe teme climatice, care va începe pe 10 noiembrie în oraşul amazonian Belem din Brazilia, a anunţat sâmbătă un oficial de la Casa Albă, informează AFP
Bursele europene au scăzut vineri, pe fondul rezultatelor corporative şi al unei inflaţii mai reduse în zona euro # Bursa
Bursele europene au închis vineri în teritoriu negativ, în timp ce investitorii au reacţionat la datele care arată o scădere a inflaţiei în zona euro la 2,1% şi la publicarea unui nou val de rezultate financiare ale companiilor, relatează CNBC
Virgil Popescu, fostul ministru al Energiei agresat în Parlament de liderul AUR: Simioane, unde ţi-a pierit curajul? # Bursa
Virgil Popescu, fostul ministru al Energiei agresat în Parlament de liderul AUR, extremistul George Simion, afirmă, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că, după ani în care a trăit din scandal, a instigat la ură şi a atacat instituţiile statului, acesta descoperă acum că ura se întoarce
Companiile din construcţii cer Guvernului compensarea restanţelor statului la plata facturilor # Bursa
Constructorii solicită modificarea legislaţiei impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) în vederea stopării and #8222;scurgerii and #8243; în afara ţării a profiturilor multinaţionalelor, prin tranzacţii cu societăţile afiliate din străinătate, a declarat preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii, Cristian Erbaşu, în cadrul conferinţei and #8222;Provocări concurenţiale în sectorul construcţiilor and #8221;, la Sinaia
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, într-un interviu pentru Cotidianul, despre planurile sale de căsătorie, confirmând că 100% acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat. Deşi cariera i-a ocupat mult timp, şeful statului consideră că a venit momentul potrivit pentru această decizie personală, care trebuie luată cu multă reflecţie şi linişte
Israelul afirmă că ultimele rămăşiţe returnate din Gaza nu sunt ale niciunuia dintre ostatici # Bursa
Rămăşiţele a trei persoane transferate în Israel din Gaza nu aparţin niciunui ostatic dispărut, potrivit rapoartelor surselor israeliene. Crucea Roşie a declarat că a transferat rămăşiţele neidentificate ale trei persoane în Israel vineri seara, dar surse militare israeliene au declarat agenţiei de ştiri AP că acestea nu aparţin niciunui ostatic
Trump afirmă că creştinii din Nigeria se confruntă cu o and #8222;ameninţare existenţială and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că and #8222;creştinismul se confruntă cu o ameninţare existenţială în Nigeria and #8221;, potrivit AFP. Liderul de la Washington a susţinut că and #8222;mii de creştini sunt ucişi and #8221; de and #8222;islamici radicali and #8221;, fără a furniza dovezi care să susţină aceste afirmaţii.
Candidatul PNL pentru Primăria Bucureşti, Ciprian Ciucu, afirmă, sâmbătă, că nu are intenţia de a se retrage din cursă în favoarea candidatului USR, Cătălin Drulă, şi susţine că informaţiile referitoare la o eventuală restragere a sa din cursa electroală pentru Primăria Bucureşti nu vin de la USR
PSD Iaşi îi cere premierului Bolojan să nu devină complice la ceea ce se petrece în PNL Iaşi # Bursa
Filiala ieşeană a PSD îi solicită premierului Ilie Bolojan să nu devină complice la ceea ce se petrece în PNL Iaşi, motivând că, în timp ce premierul vorbeşte despre toleranţă zero pentru corupţie, PNL Iaşi protejează personaje care au probleme penale
Într-o lume de business din ce în ce mai competitivă, în care succesul se măsoară prin capacitatea de a construi relaţii solide şi durabile cu clienţii, soluţiile software dedicate managementului relaţiilor cu clienţii - CRM - devin instrumente esenţiale pentru orice companie. În acest context, Microsoft Dynamics 365 se distinge ca o platformă completă şi inteligentă, care oferă nu doar funcţionalităţi clasice de gestionare a contactelor şi a vânzărilor, ci o viziune integrată asupra întregului parcurs al clientului
Curtea de Apel din Paris va audia pe 10 noiembrie cererea de eliberare depusă de avocaţii fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare din 21 octombrie şi care execută o pedeapsă de cinci ani pentru utilizarea banilor libieni pentru finanţarea campaniei sale prezidenţiale din 2007, informează EFE
Miniştrii de externe din opt ţări musulmane se vor întâlni luni la Istanbul, în Turcia, pentru a discuta situaţia din Fâşia Gaza şi pentru a lua eventual măsuri către o and #8222;următoare fază and #8221; în procesul de pace, a anunţat vineri ministrul de externe turc, Hakan Fidan, informează EFE
Premierul Ilie Bolojan a felicitat, sâmbătă, noul Guvern al Republicii Moldova condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, transmiţând că are încredere vor lucra împreună şi va susţine în continuare eforturile autorităţilor de la Chişinău pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil
Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei în octombrie, 2025, decât în oricare altă lună, cel puţin de la începutul anului 2023 când a început invazia. Majoritatea au fost atacuri nocturne care au vizat în special reţeaua electrică
Noul guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus jurământul, sâmbătă, la Preşedinţia Republicii Moldova, în prezenţa şefei statului, Maia Sandu, şi a preşedintelui parlamentului, Igor Grosu, informează Moldpres
Poliţia îi răspunde lui Simion, după ce acesta a acuzat că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea # Bursa
Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a transmis, sâmbătă, într-un comunicat că Poliţia and #8221;tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor'
Deputaţii francezi au respins vineri, în Adunarea Naţională, impunerea unei taxe pe cele mai mari averi ale ţării, una dintre revendicările socialiştilor în schimbul sprijinirii guvernului lui Sebastien Lecornu, ceea ce pune în pericol continuitatea administraţiei sale, transmite AFP
Conflictul sângeros care opune Kievul şi Moscova de trei ani şi jumătate dă naştere şi la scene neobişnuite. Luna trecută, o cămilă folosită de trupele ruse a fost capturată de soldaţii ucraineni în estul ţării, relatează joi, 30 octombrie
Cheng Li-wun este noua preşedintă a partidului de opoziţie din Taiwan şi pledează pentru pace cu China # Bursa
Cheng Li-wun, noua preşedintă a Kuomintangului (KMT), a preluat sâmbătă conducerea principalului partid de opoziţie din Taiwan, făcând un apel la and #8222;unitate naţională and #8221; şi la deschiderea and #8222;unei noi ere de pace peste strâmtoare and #8221;, în primul său discurs după preluarea mandatului, informează EFE
Ucraina - Atacurile nocturne cu rachete ruseşti au atins în octombrie cel mai înalt nivel de la începutul anului 2023 # Bursa
Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei în octombrie decât în orice altă lună de la începutul anului 2023, în cadrul unor atacuri nocturne care au vizat în special reţeaua energetică, potrivit unei analize a datelor ucrainene realizată de AFP
Consiliul Concurenţei a amendat cu 5,35 milioane lei mai multe companii de pe piaţa deşeurilor medicale # Bursa
Consiliul Concurenţei anunţă că a amendat cu 5,35 milioane lei companiile Stericycle, AKSD, Bio Hazard, Eco Fire şi Mondeco pentru participarea la o înţelegere pe piaţa serviciilor de tratare şi/sau eliminare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale din România
Daniel David a reafirmat angajamentul României de a rămâne and #8221;ferm dedicată susţinerii şi promovării agendei UNESCO în toate domeniile de competenţă and #8221; # Bursa
Ministrul Educaţiei, Daniel David, participă, în perioada 30 octombrie - 2 noiembrie 2025, în calitate de şef al delegaţiei României, la cea de-a 43-a sesiune a Conferinţei Generale a UNESCO care are loc la Samarkand (Uzbekistan)
Rheinmetall îşi extinde producţia în Europa de Est prin investiţii de sute de milioane de euro # Bursa
Compania germană de apărare Rheinmetall îşi consolidează prezenţa în Europa de Est prin deschiderea de noi fabrici pentru muniţie, vehicule blindate şi componente pentru sisteme de apărare aeriană, potrivit publicaţiei AIN.
Singura autostradă construită de chinezi în România are întârzieri şi nu va fi gata înainte de vara lui 2026 # Bursa
Lucrările la Lotul 3 Afumaţi-Pantelimon din Autostrada de Centură A0 Nord, singurul tronson realizat de un constructor chinez în România, sunt în întârziere, potrivit HotNews.ro. Termenul de finalizare, stabilit iniţial pentru noiembrie 2025, nu va fi respectat, iar tronsonul ar putea fi gata abia în vara anului 2026.
Trump se declară pregătit să finanţeze ajutorul alimentar american, suspendat din cauza paraliziei bugetare # Bursa
Donald Trump s-a declarat vineri dispus să finanţeze principalul program public de ajutor alimentar din Statele Unite, la câteva ore de la suspendarea acestuia provocată de o paralizie bugetară care durează de o lună, fără nicio soluţie la orizont
Comandamentul Forţelor Aeriene ale Ucrainei a anunţat că, în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie, au fost neutralizate 206 drone de atac lansate de armata rusă, potrivit publicaţiei and #1053; and #1086; and #1074; and #1086; and #1089; and #1090; and #1080; and #1053; and #1072; and #1076; and #1079; and #1074; and #1080; and #1095; and #1072; and #1081; and #1085; and #1077;.
Serviciile secrete militare ale Ucrainei (GUR) au raportat vineri explozia simultană a trei linii ale conductei de petrol and #8222;Koltsevaya and #8221; din districtul Ramenskoye, regiunea Moscovei, potrivit publicaţiei Insider. Conducta transporta benzină, motorină şi kerosen pentru aviaţie, destinate armatei ruse.
Trump afirmă că creştinii din Nigeria se confruntă cu o and #8222;ameninţare existenţială and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că and #8222;creştinismul se confruntă cu o ameninţare existenţială în Nigeria and #8221;, potrivit AFP. Liderul de la Washington a susţinut că and #8222;mii de creştini sunt ucişi and #8221; de and #8222;islamici radicali and #8221;, fără a furniza dovezi care să susţină aceste afirmaţii.
Articolul publicat de mine alaltăieri ( and #8222;19 decembrie 2025: vom afla cine este 3I ATLAS and #8221;) a stârnit comentarii care mi-au ridicat şi mie o problemă, ca să zic aşa, epistemologică.
Un furnizor gigant de energie intră în România - Compania britanică Centrica a solicitat deja acordarea licenţei pentru furnizarea de energie electrică # Bursa
Un furnizor gigant de energie, compania britanică Centrica, intră în România. Firma a solicitat deja acordarea licenţei pentru furnizarea de energie electrică, potrivit datelor transmise de Profit.ro.
Trump se declară pregătit să finanţeze ajutorul alimentar american, ameninţat de paralizia bugetară # Bursa
Donald Trump s-a declarat vineri dispus să finanţeze principalul program public de ajutor alimentar din Statele Unite, la câteva ore de la suspendarea acestuia provocată de o paralizie bugetară care durează de o lună, fără nicio soluţie la orizont
Raluca Turcan: Au beneficiat de vaccin anti-HPV peste 4.000 de tineri, până în luna septembrie # Bursa
Deputatul PNL Raluca Turcan, preşedinte al PNL Sibiu, anunţă, sâmbătă, că, până în luna septembrie, au fost vaccinaţi anti-HPV 4.000 de tineri, iar extinderea gratuităţii la persoane cu vârste cuprinse între 19 şi 26 de ani and #8221;aduce un licăr de speranţă and #8221;
Armata israeliană afirmă că cele trei cadavre primite vineri din Gaza nu sunt ale ostaticilor # Bursa
Cele trei cadavre neidentificate provenite din Gaza, predate vineri seara Israelului prin intermediul Crucii Roşii, nu sunt ale ostaticilor răpiţi în 7 octombrie 2023 de Hamas, a declarat sâmbătă pentru AFP un purtător de cuvânt al armatei israeliene
Xi Jinping îndeamnă statele asiatice să menţină lanţurile de aprovizionare stabile şi să colaboreze în vremuri and #8221;turbulente and #8221; # Bursa
La o zi după ce a convenit cu Statele Unite o reducere a tarifelor comerciale, preşedintele Chinei, Xi Jinping, a făcut apel vineri la ţările din regiunea Asia-Pacific să susţină libertatea comerţului şi să asigure stabilitatea lanţurilor de aprovizionare, în contextul tensiunilor economice globale, transmite CNBC
Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupele de la graniţa cu Rusia: and #8222;Un semnal dezastruos and #8221; # Bursa
Decizia administraţiei Trump de a retrage o brigadă rotativă a armatei SUA din România şi din alte ţări NATO aflate la graniţa cu Rusia a stârnit critici vehemente din partea veteranilor din SUA, care consideră această mişcare o greşeală strategică ce slăbeşte puterea de descurajare a alianţei
O nouă regulă a Casei Albe, emisă vineri, cu aplicare imediată, restricţionează accesul liber al jurnaliştilor acreditaţi la birourile secretarului de presă Karoline Leavitt şi ale altor oficiali de rang înalt din domeniul comunicării aflate în Aripa de Vest, lângă Biroul Oval
