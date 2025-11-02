Un atac ucrainean cu drone a incendiat un petrolier şi infrastructura portului rus Tuapse de la Marea Neagră

16:30

Într-o lume de business din ce în ce mai competitivă, în care succesul se măsoară prin capacitatea de a construi relaţii solide şi durabile cu clienţii, soluţiile software dedicate managementului relaţiilor cu clienţii - CRM - devin instrumente esenţiale pentru orice companie. În acest context, Microsoft Dynamics 365 se distinge ca o platformă completă şi inteligentă, care oferă nu doar funcţionalităţi clasice de gestionare a contactelor şi a vânzărilor, ci o viziune integrată asupra întregului parcurs al clientului