Circa 150.000 de israelieni au comemorat la Tel Aviv 30 de ani de la uciderea lui Yitzhak Rabin
Bursa, 2 noiembrie 2025 12:50
La 30 de ani de la uciderea lui Yitzhak Rabin, se estimează că 150.000 de oameni din Tel Aviv i-au adus un omagiu fostului prim-ministru sâmbătă seară, potrivit presei israeliene, transmite duminică dpa
Acum 5 minute
13:10
Cetăţean chinez, depistat pe Aeroportul Băneasa în timp ce încerca să călătorească în spaţiul Schengen cu documente false # Bursa
Un cetăţean chinez ân vârstă de 39 de ani a fost depistat la controlul de frontieră, în Aeroportul Băneasa, având documente de identitate false. Actete apăreau ca fiind emise de Slovacia
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:40
Puşcaşi marini americani exersează manevre de debarcare pe fondul presiunii în creştere asupra Venezuelei # Bursa
Corpul Puşcaşilor Marini al Statelor Unite a efectuat recent exerciţii de antrenament în Puerto Rico, inclusiv manevre de debarcare şi infiltrare, a anunţat sâmbătă Pentagonul, într-un moment marcat de o desfăşurare militară americană sporită în Caraibe şi de temeri în creştere privind iminenţa unui atac asupra Venezuelei
12:40
Începe perioada electorală: candidaturile se pot depune până pe 17 noiembrie; campania începe în 22 noiembrie # Bursa
Candidaturile pentru alegerile locale parţiale se pot depune până pe 17 noiembrie iar campania electorală începe în 22 noiembrie - acestea sunt principalele repere ale perioadei electorale pentru scrutinul din 7 decembrie
12:20
Ministrul apărării israelian ameninţă să intensifice atacurile împotriva Hezbollah în sudul Libanului # Bursa
Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a ameninţat duminica aceasta că va intensifica atacurile împotriva grupării şiite libaneze Hezbollah în sudul Libanului, unde Ministerul Sănătăţii de la Beirut a informat cu o zi înainte că patru persoane au fost ucise într-un atac aerian israelian
Acum 2 ore
12:10
Două avioane s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York vineri, în timp ce aeroportul se confrunta cu întârzieri intense cauzate de condiţiile meteorologice şi de lipsa personalului din cauza shutdown, scrie The New York Post
12:10
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut duminica aceasta că Rusia are contacte cu Venezuela, în momentul în care a fost întrebat despre relatările privind o posibilă solicitare de asistenţă din partea liderului venezuelean Nicolas Maduro către preşedintele rus Vladimir Putin, relatează EFE
Acum 4 ore
11:00
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - Suspendarea temporară a circulaţiei rutiere pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse # Bursa
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în perioada 04 noiembrie, ora 09:00 - 05 noiembrie
10:50
Zeci de mii de ucraineni au rămas fără energie electrică după ce Rusia a atacat regiunea Zaporojie # Bursa
Două persoane au fost ucise în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, iar bilanţul unui atac în Dnipropetrovsk a crescut la patru morţi, dintre care doi sunt copii, în timp ce aproape 60.000 de persoane au rămas fără energie electrică
10:50
Obama l-a sunat pe Zohran Mamdani, candidatul socialist al democraţilor pentru Primăria New York-ului # Bursa
Fostul preşedinte democrat Barack Obama l-a sunat sâmbătă pe Zohran Mamdani, tânărul şi surprinzătorul candidat socialist al democraţilor la Primăria New York-ului, şi s-a oferit să-l consilieze dacă va câştiga alegerile, lăudându-i campania, în care este favorit
10:50
Pfizer a depus o plângere în instanţă împotriva Metsera şi Novo Nordisk, acuzând compania americană Metsera că a încălcat termenii acordului de fuziune prin acceptarea unei oferte considerate and #8221;superioare and #8221; din partea danezilor de la Novo Nordisk, în valoare de 8,5 miliarde de dolari
10:40
O alianţă bipartită formată din personalităţi influente din domeniul apărării din Congresul american intenţionează să blocheze planul controversat al administraţiei Trump de a retrage trupele din România şi din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia, scrie duminică Kyiv Post citând surse din Congresul SUA
10:40
Obama avertizează în privinţa politicilor and #8222;haotice and #8221; ale lui Trump şi le cere democraţilor să riposteze # Bursa
Fostul preşedinte american Barack Obama l-a criticat sâmbătă pe Donald Trump pentru politicile sale and #8222;haotice and #8221; şi a avertizat asupra pericolelor care ameninţă democraţia americană, făcând campanie pentru democraţi înaintea unor alegeri regionale cu valoare de test, relatează AFP
10:40
Cei doi soldaţi nord-coreeni care luptau pentru Rusia şi au fost capturaţi de Ucraina şi-au exprimat dorinţa de a dezerta în Coreea de Sud
10:40
Rusia consideră că o întâlnire între Putin şi Trump and #8222;nu este necesară în acest moment and #8221; # Bursa
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică că nu este necesară o întâlnire între Vladimir Putin şi Donald Trump pentru a rezolva situaţia din Ucraina
10:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat sâmbătă că a cerut Pentagonului să se pregătească pentru o posibilă acţiune militară and #8222;rapidă and #8221; în Nigeria, dacă această ţară din Africa de Vest nu va lua măsuri împotriva uciderii creştinilor. Guvernul SUA va opri imediat orice ajutor şi asistenţă acordată Nigeriei, cea mai populată ţară din Africa şi cel mai mare producător de petrol
10:30
Tradiţionalul vârf al cererii de benzină din timpul and #8221;Săptămânii de Aur and #8221; din China s-a estompat în acest an, pe fondul expansiunii rapide a vehiculelor electrice (EV) şi al unei reţele extinse de staţii de încărcare care a schimbat radical obiceiurile de călătorie ale populaţiei
09:50
Un atac ucrainean cu drone a incendiat un petrolier şi infrastructura portului rus Tuapse de la Marea Neagră # Bursa
Un petrolier şi instalaţiile portuare din portul rus Tuapse de la Marea Neagră au fost avariate şi cuprinse de flăcări în timpul nopţii ca urmare a unui atac cu drone ucrainene, au declarat duminică autorităţile din regiunea sudică Krasnodar
09:50
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat că armata americană a efectuat un nou atac letal asupra unei ambarcaţiuni operate de traficanţii de droguri în Caraibe, ucigând trei bărbaţi aflaţi la bord
09:50
Deputatul Cătălin Drulă este lansat oficial, duminică, de USR, în cursa pentru Primăria Capitalei. Drulă spune că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan şi vrea să îi continue proiectele la Bucureşti. Acesta se află, potrivit ultimelor sondaje, pe locul trei şi se luptă cu candidatul PSD, Daniel Băluţă şi cel al PNL, Ciprian Ciucu
09:40
George Simion: De mâine începând, pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază # Bursa
Liderul AUR, George Simion, a afirmat, sâmbătă, într-un discurs susţinut în judeţul Argeş, că, pentru a preveni un asasinat politic, va avea asigurată paza de către SPP, and #8221;de mâine and #8221;
09:40
Două persoane au fost arestate, sâmbătă, după ce and #8222;mai mulţi oameni and #8221; au fost înjunghiaţi într-un tren către Huntingdon, Cambridgeshire.Poliţişti înarmaţi au sosit la faţa locului şi doi bărbaţi au fost arestaţi în urma apelurilor la 999 efectuate la ora 19:39 GM
09:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a promis ucrainenilor noi ajutoare în perspectiva iernii, inclusiv kilometri gratis de călătorie pe calea ferată
09:40
România construieşte într-un ritm fără precedent: volumul lucrărilor a crescut cu 58%, iar construcţiile aduc 8,2% din PIB # Bursa
Construcţiile pun umărul serios la economia României. Datele Eurostat arată că, în ultimii şase ani, volumul lucrărilor a crescut cu aproape 60% performanţă care ne plasează pe locul al doilea în Uniunea Europeană, după Italia
Acum 24 ore
22:00
Ministrul Muncii consideră că amânarea de către premier a deciziei privind creşterea salariului minim este and #8222;înţeleaptă and #8221; # Bursa
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), este de părere că amânarea de către premierul Ilie Bolojan a deciziei privind majorarea salariului mimim este înţeleaptă, având în vedere problemele economice cu care se confruntă România
21:40
Activitatea de repartizare a consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu se va realiza de către prestatori avizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare (ANRE) după un nou algoritm care repartizează proporţional cu cota indiviză, prevede un proiect de regulament ANRE, transmite Profit.ro
21:20
JD Vance spune că ar vrea ca soţia sa, Usha, care provine dintr-o familie hindusă, să se convertească la creştinism # Bursa
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat la un eveniment organizat într-un campus universitar că îşi doreşte ca soţia sa, Usha Vance, care este fiica unor imigranţi indieni hinduşi, să se convertească la creştinism
20:50
Patru bulgari, suspectaţi a fi agenţi ruşi, au fost condamnaţi într-un proces fără precedent în Franţa # Bursa
Judecătorii francezi au condamnat vineri la închisoare patru bărbaţi bulgari într-un proces fără precedent referitor la o operaţiune suspectată a fi o acţiune de război hibrid a Rusiei, relatează POLITICO.
20:30
O explozie urmată de incendiu s-a produs, sâmbătă seară, la un imobil din Dej, judeţul Cluj, şi, din primele informaţii, o persoană nu ar fi reuşit să iasă din locuinţă. O echipă de pompieri încearcă să ajungă la victimă
20:20
Mai multe drone au fost observate deasupra bazei militare belgiene Kleine-Brogel, utilizată de NATO, informează sâmbătă dpa
20:10
Preşedintele Siriei va vizita Statele Unite în noiembrie, a afirmat sâmbătă emisarul american Tom Barrack, precizând că speră ca acesta să se alăture alianţei internaţionale împotriva grupării jihadiste Statul Islamic (SI)
19:40
Statele Unite nu vor trimite and #8222;reprezentanţi de nivel înalt and #8221; la COP30, conferinţa anuală organizată de ONU pe teme climatice # Bursa
Statele Unite nu vor trimite and #8222;reprezentanţi de nivel înalt and #8221; la importanta conferinţă anuală organizată de ONU pe teme climatice, care va începe pe 10 noiembrie în oraşul amazonian Belem din Brazilia, a anunţat sâmbătă un oficial de la Casa Albă, informează AFP
19:30
Bursele europene au scăzut vineri, pe fondul rezultatelor corporative şi al unei inflaţii mai reduse în zona euro # Bursa
Bursele europene au închis vineri în teritoriu negativ, în timp ce investitorii au reacţionat la datele care arată o scădere a inflaţiei în zona euro la 2,1% şi la publicarea unui nou val de rezultate financiare ale companiilor, relatează CNBC
19:10
Virgil Popescu, fostul ministru al Energiei agresat în Parlament de liderul AUR: Simioane, unde ţi-a pierit curajul? # Bursa
Virgil Popescu, fostul ministru al Energiei agresat în Parlament de liderul AUR, extremistul George Simion, afirmă, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că, după ani în care a trăit din scandal, a instigat la ură şi a atacat instituţiile statului, acesta descoperă acum că ura se întoarce
19:00
Companiile din construcţii cer Guvernului compensarea restanţelor statului la plata facturilor # Bursa
Constructorii solicită modificarea legislaţiei impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) în vederea stopării and #8222;scurgerii and #8243; în afara ţării a profiturilor multinaţionalelor, prin tranzacţii cu societăţile afiliate din străinătate, a declarat preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii, Cristian Erbaşu, în cadrul conferinţei and #8222;Provocări concurenţiale în sectorul construcţiilor and #8221;, la Sinaia
18:50
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, într-un interviu pentru Cotidianul, despre planurile sale de căsătorie, confirmând că 100% acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat. Deşi cariera i-a ocupat mult timp, şeful statului consideră că a venit momentul potrivit pentru această decizie personală, care trebuie luată cu multă reflecţie şi linişte
18:50
Israelul afirmă că ultimele rămăşiţe returnate din Gaza nu sunt ale niciunuia dintre ostatici # Bursa
Rămăşiţele a trei persoane transferate în Israel din Gaza nu aparţin niciunui ostatic dispărut, potrivit rapoartelor surselor israeliene. Crucea Roşie a declarat că a transferat rămăşiţele neidentificate ale trei persoane în Israel vineri seara, dar surse militare israeliene au declarat agenţiei de ştiri AP că acestea nu aparţin niciunui ostatic
17:40
Trump afirmă că creştinii din Nigeria se confruntă cu o and #8222;ameninţare existenţială and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că and #8222;creştinismul se confruntă cu o ameninţare existenţială în Nigeria and #8221;, potrivit AFP. Liderul de la Washington a susţinut că and #8222;mii de creştini sunt ucişi and #8221; de and #8222;islamici radicali and #8221;, fără a furniza dovezi care să susţină aceste afirmaţii.
16:50
Candidatul PNL pentru Primăria Bucureşti, Ciprian Ciucu, afirmă, sâmbătă, că nu are intenţia de a se retrage din cursă în favoarea candidatului USR, Cătălin Drulă, şi susţine că informaţiile referitoare la o eventuală restragere a sa din cursa electroală pentru Primăria Bucureşti nu vin de la USR
16:40
PSD Iaşi îi cere premierului Bolojan să nu devină complice la ceea ce se petrece în PNL Iaşi # Bursa
Filiala ieşeană a PSD îi solicită premierului Ilie Bolojan să nu devină complice la ceea ce se petrece în PNL Iaşi, motivând că, în timp ce premierul vorbeşte despre toleranţă zero pentru corupţie, PNL Iaşi protejează personaje care au probleme penale
16:30
Într-o lume de business din ce în ce mai competitivă, în care succesul se măsoară prin capacitatea de a construi relaţii solide şi durabile cu clienţii, soluţiile software dedicate managementului relaţiilor cu clienţii - CRM - devin instrumente esenţiale pentru orice companie. În acest context, Microsoft Dynamics 365 se distinge ca o platformă completă şi inteligentă, care oferă nu doar funcţionalităţi clasice de gestionare a contactelor şi a vânzărilor, ci o viziune integrată asupra întregului parcurs al clientului
15:30
Curtea de Apel din Paris va audia pe 10 noiembrie cererea de eliberare depusă de avocaţii fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare din 21 octombrie şi care execută o pedeapsă de cinci ani pentru utilizarea banilor libieni pentru finanţarea campaniei sale prezidenţiale din 2007, informează EFE
15:20
Miniştrii de externe din opt ţări musulmane se vor întâlni luni la Istanbul, în Turcia, pentru a discuta situaţia din Fâşia Gaza şi pentru a lua eventual măsuri către o and #8222;următoare fază and #8221; în procesul de pace, a anunţat vineri ministrul de externe turc, Hakan Fidan, informează EFE
15:00
Premierul Ilie Bolojan a felicitat, sâmbătă, noul Guvern al Republicii Moldova condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, transmiţând că are încredere vor lucra împreună şi va susţine în continuare eforturile autorităţilor de la Chişinău pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil
14:50
Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei în octombrie, 2025, decât în oricare altă lună, cel puţin de la începutul anului 2023 când a început invazia. Majoritatea au fost atacuri nocturne care au vizat în special reţeaua electrică
14:30
Noul guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus jurământul, sâmbătă, la Preşedinţia Republicii Moldova, în prezenţa şefei statului, Maia Sandu, şi a preşedintelui parlamentului, Igor Grosu, informează Moldpres
14:20
Poliţia îi răspunde lui Simion, după ce acesta a acuzat că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea # Bursa
Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a transmis, sâmbătă, într-un comunicat că Poliţia and #8221;tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor'
14:20
Deputaţii francezi au respins vineri, în Adunarea Naţională, impunerea unei taxe pe cele mai mari averi ale ţării, una dintre revendicările socialiştilor în schimbul sprijinirii guvernului lui Sebastien Lecornu, ceea ce pune în pericol continuitatea administraţiei sale, transmite AFP
14:10
Conflictul sângeros care opune Kievul şi Moscova de trei ani şi jumătate dă naştere şi la scene neobişnuite. Luna trecută, o cămilă folosită de trupele ruse a fost capturată de soldaţii ucraineni în estul ţării, relatează joi, 30 octombrie
14:10
Cheng Li-wun este noua preşedintă a partidului de opoziţie din Taiwan şi pledează pentru pace cu China # Bursa
Cheng Li-wun, noua preşedintă a Kuomintangului (KMT), a preluat sâmbătă conducerea principalului partid de opoziţie din Taiwan, făcând un apel la and #8222;unitate naţională and #8221; şi la deschiderea and #8222;unei noi ere de pace peste strâmtoare and #8221;, în primul său discurs după preluarea mandatului, informează EFE
