Familiile victimelor afectate de explozia din Rahova cer daune de peste 3 milioane de euro
Bursa, 2 noiembrie 2025 18:50
Familiile victimelor afectate de explozia blocului din Rahova, tragedie în urma căreia trei persoane au murit, vor cere în instanţă daune, care se ridică la aproape 3 milioane de euro
• • •
Ministrul Apărării a semnat, duminică, Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt şi precizează că va include schimburi de expertiză, exerciţii comune şi proiecte concrete în domeniul apărării
Sondaj CURS - Intenţia de vor pentru parlamentare - 35% AUR, 24% PSD, 15% PNL, 10% cu USR 7% POT / UDMR şi SOS România - câte 4% # Bursa
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament, 35% dintre români ar vota cu Alianţa pentru Unitatea Românilor (AUR), arată datele unui sondaj CURS, publicat duminică
Iranul a confirmat duminică că a primit mesaje privind reluarea negocierilor nucleare cu Statele Unite, care sunt blocate de la războiul de 12 zile cu Israelul din iunie, dar a indicat că detaliile vor fi publicate la momentul oportun, informează EFE
Liderul formaţiunii extremiste George Simion revine cu tema suspendării preşedintelui Nicuşor Dan, în contextul în care şeful statului a participat la evenimentul USR, de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Bucureşti and #8222;.În alte vremuri, Nicuşor Dan ar fi fost imediat suspendat', a spus Simion, aflat la o Alexandria, la o conferinţă judeţeană a partidului său
Zelenski anunţă livrarea unui sistem antirachetă Patriot de către Germania: Fiecare întărire a apărării noastre aeriene ne aduce literalmente mai aproape de sfârşitul războiului # Bursa
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat duminică livrarea unui sistem antirachetă Patriot de către Germania, informează EFE
Moşteanu, după ce a semnat Memorandumul de înţelegere cu Egiptul: România recunoaşte rolul esenţial al Egiptului în menţinerea securităţii # Bursa
Ministrul Apărării a semnat, duminică, Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt şi precizează că va include schimburi de expertiză, exerciţii comune şi proiecte concrete în domeniul apărării
Trump îl va primi vineri la Casa Albă pe noul preşedinte al Siriei, Ahmed al-Sharaa, ca demers al SUA de a consolida relaţiile cu Damascul # Bursa
Preşedintele SUA Donald Trump îl va primi pe preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa la Casa Albă, vineri, a declarat un oficial al administraţiei prezidenţiale americane pentru POLITICO, în contextul în care administraţia Trump continuă să considere diplomaţia din Orientul Mijlociu o prioritate pentru politica sa externă
Consiliului Concurenţei: Ar fi bine ca modelul de business al retailerului and #8222;La Cocoş and #8221; să rămână în continuare şi să se şi extindă # Bursa
Modelul de business inovativ pe care îl practică retailerul românesc La Cocoş ar fi bine să rămână în continuare şi să se extindă, este de părere preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu
Dominic Fritz: Cine l-a atacat pe Nicuşor Dan nu poate să aibă pretenţia acum să fie succesorul lui # Bursa
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru funcţia de primar general al Capitalei, că cine l-a atacat pe Nicuşor Dan, cine l-a sabotat şi l-a blocat, nu poate avea pretenţia ca acum să fie sucesorul lui. Fritz a susţinut că un primar ales în două tururi este un primar onest
Interdicţia asupra TikTok impusă în Albania în acest an pare deja caducă, deoarece cetăţenii micii ţări balcanice o ocolesc în masă cu ajutorul reţelor private virtuale (VPN), în timp ce jurnaliştii şi activiştii o combat, considerând-o o restricţie a libertăţii de exprimare
Israelul a ameninţat duminică că va intensifica atacurile în Liban împotriva Hezbollahului, pe care premierul Benjamin Netanyahu l-a acuzat că încearcă să se and #8222;rearmeze and #8221;, îndemnând Beirutul să îşi respecte angajamentele de dezarmare
Nicuşor Dan despre retragerea trupelor americane: Este un gest cu anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de o afectare securităţii # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică, că redimensionarea trupelor americane din Europa, inclusiv în România, are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea din zonă
JD Vance vine cu explicaţii, după ce şi-a exprimat speranţa că soţia sa se va converti la creştinism # Bursa
Vicepreşedintele american JD Vance, care şi-a exprimat public speranţa că soţia sa, Usha, crescută în religia hindusă, se va converti la creştinism, şi-a apărat poziţia în faţa criticilor
Nicuşor Dan, la lansarea candidatului USR pentru Primăria Capitalei: Oraşul ăsta are un uriaş deficit de infrastructură # Bursa
Preşedintele României, Nicuşor Dan, care participă, duminică, la lansarea candidatului USR pentru Primăria Capitalei a subliniat că Bucureştiul are un deficit de infrastructură. El a vorbit despre lupta înre corupţie şi anticorupţie, între infrastructură şi panseluţe
Cătălin Drulă, slogan în campania pentru Primăria Capitalei similar cu sloganul lui Nicuşor Dan pentru alegerile prezidenţiale # Bursa
Candidatul USR Cătălin Drulă are în campania pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei un slogan similar cu cel al lui Nicuşor Dan pentru alegerile prezidenţiale din acest an
Preşedintele Nicuşor Dan participă la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Bucureşti # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan participă, duminică, la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă pentru alegerile partiale din 7 decembrie, Evenimentul are loc la Nord Events, în prezenţa a 400 de membri şi simpatizanţi USR
Cetăţean chinez, depistat pe Aeroportul Băneasa în timp ce încerca să călătorească în spaţiul Schengen cu documente false # Bursa
Un cetăţean chinez ân vârstă de 39 de ani a fost depistat la controlul de frontieră, în Aeroportul Băneasa, având documente de identitate false. Actete apăreau ca fiind emise de Slovacia
Circa 150.000 de israelieni au comemorat la Tel Aviv 30 de ani de la uciderea lui Yitzhak Rabin # Bursa
La 30 de ani de la uciderea lui Yitzhak Rabin, se estimează că 150.000 de oameni din Tel Aviv i-au adus un omagiu fostului prim-ministru sâmbătă seară, potrivit presei israeliene, transmite duminică dpa
Puşcaşi marini americani exersează manevre de debarcare pe fondul presiunii în creştere asupra Venezuelei # Bursa
Corpul Puşcaşilor Marini al Statelor Unite a efectuat recent exerciţii de antrenament în Puerto Rico, inclusiv manevre de debarcare şi infiltrare, a anunţat sâmbătă Pentagonul, într-un moment marcat de o desfăşurare militară americană sporită în Caraibe şi de temeri în creştere privind iminenţa unui atac asupra Venezuelei
Începe perioada electorală: candidaturile se pot depune până pe 17 noiembrie; campania începe în 22 noiembrie # Bursa
Candidaturile pentru alegerile locale parţiale se pot depune până pe 17 noiembrie iar campania electorală începe în 22 noiembrie - acestea sunt principalele repere ale perioadei electorale pentru scrutinul din 7 decembrie
Ministrul apărării israelian ameninţă să intensifice atacurile împotriva Hezbollah în sudul Libanului # Bursa
Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a ameninţat duminica aceasta că va intensifica atacurile împotriva grupării şiite libaneze Hezbollah în sudul Libanului, unde Ministerul Sănătăţii de la Beirut a informat cu o zi înainte că patru persoane au fost ucise într-un atac aerian israelian
Două avioane s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York vineri, în timp ce aeroportul se confrunta cu întârzieri intense cauzate de condiţiile meteorologice şi de lipsa personalului din cauza shutdown, scrie The New York Post
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut duminica aceasta că Rusia are contacte cu Venezuela, în momentul în care a fost întrebat despre relatările privind o posibilă solicitare de asistenţă din partea liderului venezuelean Nicolas Maduro către preşedintele rus Vladimir Putin, relatează EFE
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - Suspendarea temporară a circulaţiei rutiere pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse # Bursa
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în perioada 04 noiembrie, ora 09:00 - 05 noiembrie
Zeci de mii de ucraineni au rămas fără energie electrică după ce Rusia a atacat regiunea Zaporojie # Bursa
Două persoane au fost ucise în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, iar bilanţul unui atac în Dnipropetrovsk a crescut la patru morţi, dintre care doi sunt copii, în timp ce aproape 60.000 de persoane au rămas fără energie electrică
Obama l-a sunat pe Zohran Mamdani, candidatul socialist al democraţilor pentru Primăria New York-ului # Bursa
Fostul preşedinte democrat Barack Obama l-a sunat sâmbătă pe Zohran Mamdani, tânărul şi surprinzătorul candidat socialist al democraţilor la Primăria New York-ului, şi s-a oferit să-l consilieze dacă va câştiga alegerile, lăudându-i campania, în care este favorit
Pfizer a depus o plângere în instanţă împotriva Metsera şi Novo Nordisk, acuzând compania americană Metsera că a încălcat termenii acordului de fuziune prin acceptarea unei oferte considerate and #8221;superioare and #8221; din partea danezilor de la Novo Nordisk, în valoare de 8,5 miliarde de dolari
O alianţă bipartită formată din personalităţi influente din domeniul apărării din Congresul american intenţionează să blocheze planul controversat al administraţiei Trump de a retrage trupele din România şi din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia, scrie duminică Kyiv Post citând surse din Congresul SUA
Obama avertizează în privinţa politicilor and #8222;haotice and #8221; ale lui Trump şi le cere democraţilor să riposteze # Bursa
Fostul preşedinte american Barack Obama l-a criticat sâmbătă pe Donald Trump pentru politicile sale and #8222;haotice and #8221; şi a avertizat asupra pericolelor care ameninţă democraţia americană, făcând campanie pentru democraţi înaintea unor alegeri regionale cu valoare de test, relatează AFP
Cei doi soldaţi nord-coreeni care luptau pentru Rusia şi au fost capturaţi de Ucraina şi-au exprimat dorinţa de a dezerta în Coreea de Sud
Rusia consideră că o întâlnire între Putin şi Trump and #8222;nu este necesară în acest moment and #8221; # Bursa
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică că nu este necesară o întâlnire între Vladimir Putin şi Donald Trump pentru a rezolva situaţia din Ucraina
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat sâmbătă că a cerut Pentagonului să se pregătească pentru o posibilă acţiune militară and #8222;rapidă and #8221; în Nigeria, dacă această ţară din Africa de Vest nu va lua măsuri împotriva uciderii creştinilor. Guvernul SUA va opri imediat orice ajutor şi asistenţă acordată Nigeriei, cea mai populată ţară din Africa şi cel mai mare producător de petrol
Tradiţionalul vârf al cererii de benzină din timpul and #8221;Săptămânii de Aur and #8221; din China s-a estompat în acest an, pe fondul expansiunii rapide a vehiculelor electrice (EV) şi al unei reţele extinse de staţii de încărcare care a schimbat radical obiceiurile de călătorie ale populaţiei
Un atac ucrainean cu drone a incendiat un petrolier şi infrastructura portului rus Tuapse de la Marea Neagră # Bursa
Un petrolier şi instalaţiile portuare din portul rus Tuapse de la Marea Neagră au fost avariate şi cuprinse de flăcări în timpul nopţii ca urmare a unui atac cu drone ucrainene, au declarat duminică autorităţile din regiunea sudică Krasnodar
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat că armata americană a efectuat un nou atac letal asupra unei ambarcaţiuni operate de traficanţii de droguri în Caraibe, ucigând trei bărbaţi aflaţi la bord
Deputatul Cătălin Drulă este lansat oficial, duminică, de USR, în cursa pentru Primăria Capitalei. Drulă spune că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan şi vrea să îi continue proiectele la Bucureşti. Acesta se află, potrivit ultimelor sondaje, pe locul trei şi se luptă cu candidatul PSD, Daniel Băluţă şi cel al PNL, Ciprian Ciucu
George Simion: De mâine începând, pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază # Bursa
Liderul AUR, George Simion, a afirmat, sâmbătă, într-un discurs susţinut în judeţul Argeş, că, pentru a preveni un asasinat politic, va avea asigurată paza de către SPP, and #8221;de mâine and #8221;
Două persoane au fost arestate, sâmbătă, după ce and #8222;mai mulţi oameni and #8221; au fost înjunghiaţi într-un tren către Huntingdon, Cambridgeshire.Poliţişti înarmaţi au sosit la faţa locului şi doi bărbaţi au fost arestaţi în urma apelurilor la 999 efectuate la ora 19:39 GM
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a promis ucrainenilor noi ajutoare în perspectiva iernii, inclusiv kilometri gratis de călătorie pe calea ferată
România construieşte într-un ritm fără precedent: volumul lucrărilor a crescut cu 58%, iar construcţiile aduc 8,2% din PIB # Bursa
Construcţiile pun umărul serios la economia României. Datele Eurostat arată că, în ultimii şase ani, volumul lucrărilor a crescut cu aproape 60% performanţă care ne plasează pe locul al doilea în Uniunea Europeană, după Italia
Ministrul Muncii consideră că amânarea de către premier a deciziei privind creşterea salariului minim este and #8222;înţeleaptă and #8221; # Bursa
Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), este de părere că amânarea de către premierul Ilie Bolojan a deciziei privind majorarea salariului mimim este înţeleaptă, având în vedere problemele economice cu care se confruntă România
Activitatea de repartizare a consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu se va realiza de către prestatori avizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare (ANRE) după un nou algoritm care repartizează proporţional cu cota indiviză, prevede un proiect de regulament ANRE, transmite Profit.ro
JD Vance spune că ar vrea ca soţia sa, Usha, care provine dintr-o familie hindusă, să se convertească la creştinism # Bursa
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat la un eveniment organizat într-un campus universitar că îşi doreşte ca soţia sa, Usha Vance, care este fiica unor imigranţi indieni hinduşi, să se convertească la creştinism
Patru bulgari, suspectaţi a fi agenţi ruşi, au fost condamnaţi într-un proces fără precedent în Franţa # Bursa
Judecătorii francezi au condamnat vineri la închisoare patru bărbaţi bulgari într-un proces fără precedent referitor la o operaţiune suspectată a fi o acţiune de război hibrid a Rusiei, relatează POLITICO.
O explozie urmată de incendiu s-a produs, sâmbătă seară, la un imobil din Dej, judeţul Cluj, şi, din primele informaţii, o persoană nu ar fi reuşit să iasă din locuinţă. O echipă de pompieri încearcă să ajungă la victimă
Mai multe drone au fost observate deasupra bazei militare belgiene Kleine-Brogel, utilizată de NATO, informează sâmbătă dpa
Preşedintele Siriei va vizita Statele Unite în noiembrie, a afirmat sâmbătă emisarul american Tom Barrack, precizând că speră ca acesta să se alăture alianţei internaţionale împotriva grupării jihadiste Statul Islamic (SI)
Statele Unite nu vor trimite and #8222;reprezentanţi de nivel înalt and #8221; la COP30, conferinţa anuală organizată de ONU pe teme climatice # Bursa
Statele Unite nu vor trimite and #8222;reprezentanţi de nivel înalt and #8221; la importanta conferinţă anuală organizată de ONU pe teme climatice, care va începe pe 10 noiembrie în oraşul amazonian Belem din Brazilia, a anunţat sâmbătă un oficial de la Casa Albă, informează AFP
