Câte kilograme are Anda Adam. Artista a răbufnit, după ce fanii i-au criticat silueta: „Nu am încurajat anorexia”
Libertatea, 2 noiembrie 2025 15:50
Anda Adam răspunde criticilor legate de greutatea sa. Artista a clarificat că are 65 de kilograme și a subliniat că promovează un stil de viață sănătos, fără obsesia perfecțiunii fizice. Anda Adam a pus punct speculațiilor și comentariilor răutăcioase apărute pe internet legate de silueta ei. După ce mai mulți internauți au spus că artista […]
Acum 30 minute
15:50
15:50
Averea strânsă de un judecător retras la 48 de ani, cu pensie specială: s-a opus arestărilor preventive în dosarul Nordis # Libertatea
Judecătorul Mihail Udroiu s-a pensionat la vârsta de 48 de ani, după ce președintele Nicușor Dan a semnat decretul de pensionare. Conform estimărilor Newsweek, Udroiu va beneficia de o pensie specială de aproximativ 23.600 de lei. Pensia specială se calculează ca 80% din venitul mediu realizat în ultimii doi ani, perioadă în care judecătorul a […]
Acum 2 ore
14:20
Bătaie între fete, pe o stradă din Cluj. Tinerele au fost filmate în timp ce se încaieră, iar oamenii din jur se amuză # Libertatea
O bătaie violentă între mai multe tinere a avut loc la Cluj, în noaptea de Halloween, pe strada Piezișă, iar incidentul filmat și distribuit pe rețelele sociale a atras atenția autorităților, informează publicația locală Cluj 24. În imagini se văd mai multe tinere care se lovesc cu pumnii și picioarele, se trag de păr și […]
14:20
Un șofer de Volkswagen e-Golf electric a plătit pe reparații de 2,5 ori mai mult decât pe mașină și a dat în judecată dealerul # Libertatea
Un norvegian a cumpărat un Volkswagen e-Golf electric la mâna a doua și, la scurt timp, a ajuns în fața unei situații absurde: nota de plată pentru reparații a fost de 2,5 ori mai mare decât suma plătită pentru autoturism. A dat în judecată dealerul, cerând anularea tranzacției, însă a avut parte de o surpriză. […]
Acum 4 ore
12:40
Smiley, în lacrimi pe scenă. Gestul emoționant pe care l-a făcut pentru părinții săi în fața a mii de oameni: „Un moment greu pentru familia mea” # Libertatea
Smiley a oferit un spectacol de neuitat la Sala Palatului, unde cele două concerte pop-simfonice „Armonie” s-au desfășurat cu casa închisă. Artistul a trăit momente pline de emoție, avându-i alături pe părinți, soție și prieteni, și nu și-a putut stăpâni lacrimile pe scenă Smiley a creat Armonie pop-simfonică absolută două seri SOLD-OUT la rând, la […]
12:40
Atac masiv al Rusiei în Ucraina: cel puțin 6 oameni au murit, iar aproape 60.000 au fost lăsați în beznă # Libertatea
Rusia a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică un val de drone și rachete asupra Ucrainei, în Zaporojie, ucigând șase persoane, printre care doi copii, și lăsând zeci de mii de locuințe fără curent electric, au anunțat autoritățile, potrivit AFP. „Forțele ruse au atacat regiunile Dnipropetrovsk și Odesa. Șase persoane au murit, inclusiv doi […]
Acum 8 ore
09:50
Soldații nord-coreeni capturați de Ucraina nu vor să se întoarcă la Phenian: „O condamnare la moarte” # Libertatea
Doi prizonieri de război nord-coreeni, care luptau pentru Rusia şi au fost capturaţi de Ucraina, au cerut să fie duși în Coreea de Sud, potrivit unei organizații care lucrează cu dezertori și care a participat la realizarea interviului video cu aceștia. Potrivit AFP, cei doi au făcut solicitarea în timpul filmării unui documentar, într-o locație […]
Acum 24 ore
17:20
Ce mănâncă Victoria Beckham la micul dejun pentru o siluetă ca-n reviste. A dezvăluit secretul ei # Libertatea
Victoria Beckham își păstrează silueta și pielea strălucitoare cu un mic dejun simplu, bazat pe albușuri de ou și avocado. Fosta Spice Girl a arătat că rutina zilnică sănătoasă poate fi cheia unui stil de viață echilibrat și elegant. În spatele aparițiilor sale impecabile, Victoria Beckham ascunde o rutină de dimineață surprinzător de simplă, dar […]
17:10
Cum au reușit oamenii de știință să elimine complet leucemia din modelele preclinice, printr-un tratament bazat pe trei medicamente # Libertatea
Oamenii de știință au descoperit o strategie de tratament bazat pe trei medicamente care provoacă moartea celulelor canceroase. Studiul, realizat de o echipă de la Institutul Pasteur și Inserm, a eliminat complet leucemia în modele preclinice. Oamenii de știință au descoperit o un nou tratament pentru leucemie O nouă strategie de tratament pentru leucemie a […]
17:10
Grindeanu a făcut trimitere la Ceaușescu atunci când l-a criticat pe Bolojan: „Ne amintim ce înseamnă încăpăţânarea unui dictator” # Libertatea
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus vineri, 31 octombrie, la Timişoara, că acest oraș de la care a plecat Revoluția din 1989 îi aminteşte de încăpăţânarea dictatorului Nicolae Ceaușescu care şi-a înfometat poporul pentru a plăti datoriile externe. „Noi suntem aici la Timişoara, oraşul libertăţii, şi asta ne face să ne amintim ce […]
Ieri
09:50
Imagini cu Elena Udrea și fiica ei în vacanță. Ce destinație din Italia au ales: „Dorința mea cea mai mare a fost ascultată și împlinită de Dumnezeu” # Libertatea
Elena Udrea a bifat prima vacanță în afara țării alături de fiica sa, Eva Maria, după eliberarea din închisoare. Fostul ministru al Turismului s-a fotografiat în Roma și a transmis un mesaj emoționant despre recunoștință, iubire și dorințe împlinite. Elena Udrea trăiește una dintre cele mai fericite perioade din viața sa. Fostul ministru al Turismului […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Incident pe Aeroportul Băneasa: o aeronavă a Școlii de Aviație Civilă a ieșit de pe pistă. Două curse au fost trimise la Otopeni # Libertatea
O aeronavă de mici dimensiuni, aparținând Școlii Superioare de Aviație Civilă, a depășit la aterizare pista Aeroportului Băneasa – Aurel Vlaicu „și a intrat în zona înierbată”, a transmis vineri, 31 octombrie, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). „Aterizarea a avut loc la ora 08.28, iar la bordul aeronavei se aflau două persoane, care nu au […]
09:50
Un TIR s-a răsturnat după ce a lovit un microbuz, pe A1 Arad-Nădlac: cinci oameni au fost răniți # Libertatea
Un accident rutier grav a avut loc pe autostrada A1, la kilometrul 570, pe sensul de mers Arad – Nădlac. Un TIR a lovit un microbuz aproape plin și s-a răsturnat. ”Taficul rutier este oprit pe A1 Deva – Nădlac, la kilometrul 567, pe sensul către Nădlac, în apropierea localităţii Nădlac, judeţul Arad, pentru aterizarea […]
09:50
Ștrudel cu dovleac, rețeta lui Sorin Bontea. Ingredientele folosite pentru un preparat ideal de Halloween și de toamnă # Libertatea
Chef Sorin Bontea, cunoscut pentru pasiunea sa pentru gusturi autentice și preparate cu suflet, a adus în bucătărie aroma toamnei cu o rețetă simplă și spectaculoasă: ștrudelul cu dovleac. Desertul este perfect pentru sezonul rece, dar și pentru mesele tematice de Halloween, când mirosul de dovleac copt și scorțișoară transformă orice casă într-un loc cald […]
08:10
Mâinile au propriul lor limbaj, universal. Mâinile au poate cea mai bogată simbolistică: a oferi mâna cuiva încredințându-ți destinul, a deschide palma pentru a ți se citi în ea viitorul. „Mâinile Tale m-au făcut și m-au zidit”, cântă Psalmistul. În fresca lui Michelangelo, pe plafonul Capelei Sixtine din Vatican, se află celebra, cutremurătoarea imagine în care […]
08:10
Jaf armat la o rafinărie de aur din Lyon, la nici două săptămâni de la atacul de la Luvru: șase suspecți, arestați # Libertatea
Mai mulți indivizi înarmați au atacat joi, în plină zi, o rafinărie de metale prețioase, în principal aur, din Lyon, la nici două săptămâni de jaful de la Luvru, iar suspecții au reușit să fugă cu mașina înainte de a fi prinși de poliție, potrivit AFP. Incidentul, venit la scurt timp după jaful de la […]
08:10
Anunțul retragerii trupelor americane din România a venit când Trump era plecat din SUA, spune Adrian Zuckerman: „Este foarte periculos” # Libertatea
Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România, a declarat joi, 30 octombrie, la Digi24, că este surprins de anunțul privind retragerea parțială a trupelor americane din România și a avertizat că, dacă decizia a fost luată la Pentagon fără acordul președintelui Donald Trump, „este foarte periculos”. „Sunt câteva lucruri care m-au surprins. Lucrul ăsta […]
30 octombrie 2025
20:20
O sticlă cu mesaje de la soldați din Primul Război Mondial a fost găsită pe o plajă din Australia: „Aștepta să fie ridicată” # Libertatea
Două mesaje într-o sticlă, scrise de soldați australieni la doar câteva zile după plecarea lor spre frontul din Franța în timpul Primului Război Mondial, au fost descoperite mai bine de un secol mai târziu pe o plajă din Australia, relatează CNN. Descoperirea a fost făcută pe 9 octombrie, pe plaja Wharton, lângă Esperance, în statul […]
17:20
Un mormânt vechi de 1300 de ani al unui războinic antic a scos la iveală o adevărată comoară # Libertatea
Arheologii din Ungaria au descoperit mormântul unui războinic de elită vechi de 1.300 de ani, în care au fost găsite o sabie rară din fier, bijuterii și alte artefacte valoroase, relatează Live Science. Mormântul, descoperit cu ajutorul imaginilor din satelit Sabia, elegant curbată – tip folosit mai ales de luptătorii călare – este grav afectată […]
17:20
Foto: nanokinet.ro Rejuvinova GreenE reprezintă o gamă inovatoare de nanotextile bioactive, concepută pentru a susține sănătatea, performanța fizică și regenerarea naturală a organismului. Indiferent dacă ești sportiv, pacient aflat în recuperare sau pur și simplu cauți mai multă energie și echilibru zilnic, această gamă de nanotextile bioactive transformă energia proprie a corpului într-un mecanism natural […]
11:40
Oana Gheorghiu, după ce a devenit vicepremier, în ciuda scandalului din coaliție: „Este o decizie grea și emoționantă” # Libertatea
Noul vicepremier, Oana Gheorghiu, a transmis joi, 30 octombrie, că a acceptat propunerea venită de la premierul Ilie Bolojan și se va suspenda din funcțiile deținute în cadrul Asociației Dăruiește Viață. „După mai bine de 15 ani dedicați celei mai îndrăznețe inițiative din sănătatea românească – construirea primului Spital de Copii pentru Cancer, Boli Grave […]
11:40
Sistemul CNAS are erori majore, iar medicii nu pot da pacienților rețete sau trimiteri la specialist # Libertatea
Tot mai mulți români pleacă de la cabinetele medicale fără rețete sau trimiteri, din cauza defecțiunilor repetate ale platformei Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Sistemul care ar trebui să afișeze datele pacienților funcționează cu numeroase erori, blocând activitatea medicilor de familie, potrivit Știrile ProTV. Platforma CNAS funcționează cu erori masive Medicii de familie […]
11:40
Blocul tău e sigur? Ce trebuie să știe fiecare proprietar despre urmărirea comportării în timp a clădirilor # Libertatea
Ai observat o fisură în perete sau o ușă care nu se mai închide cum trebuie în apartamentul tău? Nu este doar un inconvenient trecător. Clădirile, la fel ca oamenii, îmbătrânesc în timp și au nevoie de urmărirea comportării în timp, pentru a rămâne sigure. Puține asociații de proprietari știu însă că această activitate intră […]
09:20
„Disney-ul ascuns al Europei”, unde un bilet de intrare pornește de la 64 de lei pentru copii # Libertatea
Dacă o excursie la Disneyland Paris ți se pare prea costisitoare, există o alternativă mai accesibilă, dar la fel de magică. O pasionată de călătorii a descoperi un parc tematic plin de farmec, pe care l-a descris drept „Disney-ul ascuns al Europei”, potrivit The Sun. Grădinile Tivoli din Copenhaga Parcul danez Tivoli, deschis pentru prima […]
09:20
Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat casă în Italia. Imagini din noua locuință a cuplului # Libertatea
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au făcut o nouă investiție de suflet! După ce și-au construit casa visurilor în România, cei doi și-au cumpărat o locuință în Italia. Vedeta a împărtășit primele imagini din noua casă, care urmează să fie transformată într-un loc de vacanță pentru întreaga familie. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au făcut […]
09:20
Black Friday 2025: atenție la ofertele pentru internet, telefonie și televiziune. Recomandările ANCOM # Libertatea
ANCOM reamintește utilizatorilor, înainte de Black Friday, care va fi pe 7 noiembrie, că furnizorii de servicii de telefonie, internet și televiziune sunt obligați să îi informeze clar despre condițiile de încheiere a contractelor online, inclusiv atunci când acestea implică sau nu vânzarea de echipamente. „De Black Friday, mulți utilizatori aleg să încheie noi contracte […]
29 octombrie 2025
21:40
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, că, potrivit analizelor economice, este foarte probabil ca salariul minim brut pe țară garantat în plată să rămână și în 2026 la nivelul din acest an. Șeful Guvernului a explicat că o eventuală majorare a salariului minim ar determina creșteri în […]
16:50
Momentul emoționant în care o stăpână îl revede pe motanul Thomas, salvat din blocul din Rahova afectat de explozie | VIDEO # Libertatea
Motanul Thomas a fost salvat după zile întregi din blocul din Rahova, care a fost afectat de explozie. Revederea emoționantă dintre el și stăpâna sa, care a izbucnit în lacrimi atunci când l-a revăzut, a înduioșat oamenii. Asociația TNR Capturare Sterilizare Eliberare a postat pe pagina de Facebook momentul emoționant. „Emoția revederii dintre Tomas și […]
16:50
Pentru prima dată în Uniunea Europeană, viteza pietonilor pe trotuar va fi reglementată prin lege. O țară a decis că mersul pe jos nu trebuie să depășească 6 km/h, o măsură care, potrivit autorităților, va reduce riscul de accidente. Slovacia introduce o lege controversată care limitează viteza de deplasare pe trotuare la 6 km/h, potrivit […]
16:50
Cum este actorul Andi Vasluianu în viața de zi cu zi, în spatele camerelor de filmat: „Fără jumătăți de măsură” # Libertatea
Toamna aceaasta, actorul Andi Vasluianu a revenit pe marile ecrane cu rolul pe care îl are în filmul „Cursa”, producție ce a reușit să fie lansarea românească a anului 2025 la cinema. În doar trei zile de la lansare, filmul „Cursa” a avut 119.103 de spectatori, iar încasările au fost de 3.573.090 de lei (815.979 […]
16:40
Vacanța de iarnă, cea mai lungă din ultimii ani. Calendarul complet arată 19 zile libere # Libertatea
Anul școlar 2025–2026 aduce cea mai lungă vacanță de iarnă din ultimii ani, elevii urmând să se bucure de 19 zile libere consecutiv, între 20 decembrie 2025 și 7 ianuarie 2026, relatează evz.ro. Perioada include atât sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, cât și zilele libere legale de Bobotează (6 ianuarie) și Sfântul Ioan Botezătorul […]
08:10
Coreea de Nord a testat rachete de croazieră, înaintea vizitei lui Trump în Coreea de Sud: „Întărim neîncetat postura de luptă nucleară” # Libertatea
Coreea de Nord a testat mai multe rachete de croazieră lansate de pe mare spre uscat, în apele sale vestice, potrivit presei de stat, cu doar câteva ore înainte ca președintele Statelor Unite, Donald Trump, să înceapă vizita în Coreea de Sud, anunță canalul din Qatar, Al Jazeera. Agenția Centrală de Știri din Coreea (KCNA) […]
07:30
Cum sunt recrutați rușii cu dizabilități intelectuale: „Nu înțelegea ce face când a semnat contractul” # Libertatea
Semion Karmanov, un tânăr de 27 de ani cu dizabilități intelectuale din Kemerovo, a murit în războiul din Ucraina după ce a fost recrutat din închisoare. Rudele spun că nu înțelegea ce semnează când a încheiat contractul cu Ministerul Apărării, în octombrie 2023, arată portalul independent Realitatea Siberiei. Atenție, informații care vă pot afecta emoțional! […]
06:50
Un bărbat a detonat o grenadă în timp ce se certa cu soția, în Rusia: „I-am cerut să tacă puțin din gură” # Libertatea
Un bărbat a detonat o grenadă într-un apartament din Elista, Republica Calmîchia, sud-vestul Rusiei, în timpul unei dispute cu soția sa. Incidentul a avut loc într-un bloc cu 9 etaje, rezultând rănirea unei femei de 40 de ani și evacuarea temporară a 60 de locatari. informează ziarul de stat Izvestia. Explozia s-a produs pe 25 […]
28 octombrie 2025
19:40
Ucraina nu-și va putea recupera teritoriile pierdute, spune ministrul Apărării din Italia # Libertatea
Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a afirmat că Ucraina nu mai are nicio șansă reală de a recuceri Crimeea și celelalte teritorii pierdute în fața Rusiei de la invazia din 2022, relatează agenția ANSA. „Recuperarea teritoriilor pierdute în 2014 și după februarie 2022 este acum considerată imposibilă de toată lumea”, a declarat Crosetto într-un […]
19:40
O tânără din București a câștigat 23.000 de euro, după ce s-a împiedicat în stația de metrou Universitate și a dat în judecată Metrorex # Libertatea
Un incident a avut loc în 2018 la metroul din București, atunci când o tânără s-a accidentat în stația Universitate. Aceasta s-a împiedicat de o plăcuţă metalică ridicată de pe peron şi nesemnalizată, s-a lovit la genunchiul drept și la mâna dreaptă și a avut nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale, de tratament injectabil, dar și […]
18:20
5 Știri Imobiliare.ro: Ce mai pregătesc dezvoltatorii din Capitală și ce vești vin de pe piața imobiliară din Sibiu? # Libertatea
5 știri Imobiliare.ro – rubrica realizată de Imobiliare.ro în colaborare cu Libertatea, găzduită de Corina Vârlan, îți aduce în atenție cele mai noi știri din real estate. Încă un dezvoltator include în proiectul său din București o unitate de învățământ. Este vorba despre orădenii de la Prima Development Group care intenționează să adauge o grădiniță […]
15:20
Ghid pentru curățenia generală. 5 capcane care îți dau peste cap tot weekendul și cum să le rezolvi # Libertatea
E sâmbătă dimineața. Ți-ai făcut curaj, ai pus muzica preferată la maximum, ai deschis larg geamurile și ești gata să întorci casa pe dos. Azi e ziua cea mare: curățenia generală de toamnă. Ai un plan, ai chef, ești de neoprit. Te simți ca un erou într-un film de acțiune. Asta până când… se întâmplă […]
15:20
Greșeala pe care mulți români o fac atunci când primesc documente oficiale. MAI: „Sunt respinse atunci când ai nevoie de ele” # Libertatea
Românii care doresc să obțină cartea de identitate electronică pot întâmpina dificultăți neașteptate. Deși procedura online pare simplă, documentele plastifiate sau neactualizate pot crea probleme. Conform unei postări pe Facebook a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), este esențial ca solicitanții să fie atenți la detaliile legate de documentele necesare. Un cetățean a relatat că, în timpul […]
15:20
China va salva locurile de muncă din industria auto europeană, dar își va devora rivalii, avertizează fostul șef Stellantis # Libertatea
Producătorii auto chinezi vor ajunge „salvatori” ai fabricilor și locurilor de muncă europene, într-o mișcare de preluare care va grăbi dispariția unor producători occidentali, a avertizat fostul șef al producătorilor Peugeot și Jeep, Stellantis, Carlos Tavares. Producătorii auto din China sunt deja cu ochii pe Europa După ce a părăsit Stellantis în urmă cu aproape […]
15:10
Nicușor Dan se declară pregătit să-l desemneze premier pe Sorin Grindeanu la rotația guvernamentală din 2027 # Libertatea
Nicuşor Dan a anunțat că e pregătit să-l desemneze premier pe liderul PSD Sorin Grindeanu la rotativa guvernamentală din primăvara anului 2027. Nicușor Dan îl va nominaliza pe Sorin Grindeanu ca premier, în 2027 Președintele României a afirmat, într-un interviu pentru ziarul Cotidianul, că nu vede niciun motiv de a nu face această nominalizare. „În […]
15:10
Cum să alegi și să beneficiezi cu adevărat de o lenjerie de pat premium: material, confort și impact asupra somnului # Libertatea
Foto: naniland.ro De ce contează cu adevărat lenjeria de pat Somnul de calitate nu depinde doar de saltea și pernă, ci și de contactul direct dintre piele și materialul lenjeriei de pat. O lenjerie de calitate poate transforma o noapte obișnuită într-una odihnitoare, relaxantă și chiar luxoasă. În schimb, o alegere greșită poate provoca disconfort, […]
15:10
Dacă în anii 80 extremismul era o explozie de violență izolată – bombe la Oktoberfest, atentatele IRA, asasinate ETA -, în zilele noastre acesta s-a transformat: nu mai e doar marginal, violent, cu bâte și cagule, ci a ajuns să se coalizeze în ideologii de partid, să intre în Parlament. Și totuși, spirala violenței nu […]
15:10
Ce spune ceasul de la mâna ta despre tine? Ghid de stil: de la modelul de lux la cel plin de culoare # Libertatea
În 2025, nu mai ai nevoie de ceas ca să știi cât e ora. Ai telefon, tabletă, laptop, chiar și frigiderul îți spune cât e ceasul. Dar tot alegi să porți unul, nu? Asta spune ceva. Că vrei mai mult decât un gadget. Că vezi ceasul ca pe o extensie a stilului tău, ca pe […]
15:10
Cu ce se ocupau părinții Ralukăi. Artista a povestit o întâmplare amuzantă din copilăria sa # Libertatea
Raluka vorbește despre viața de familie și împărtășește cu fanii săi amintiri amuzante din copilăria sa. Iată cu ce se ocupau părinții îndrăgitei cântărețe. Raluka astăzi este un dintre cele mai puternice voci ale industriei muzicale românești. În spatele succesului și al carierei se ascunde însă o poveste onestă, construită pe valori puternice și o legătură […]
11:50
Atacatorul Mall-ului din Brăila se plânge de ploșnițe și mucegai în închisoare și vrea să se mute ca să se dezvolte personal # Libertatea
Atacatorul Mall-ului din Brăila, care în urmă cu 7 ani a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni, rănind mai mulți dintre ei după ce anterior înjunghiase o persoană și a lovit alți doi pietoni, este nemulțumit de condițiile de detenție, relatează De Brăila. Condițiile de cazare nu sunt „decente” Condamnat definitiv la 30 de […]
11:50
Taste of Asia prezintă noua platformă tasteofasia.ro – o experiență modernă pentru iubitorii bucătăriei asiatice # Libertatea
Foto: tasteofasia.ro Brandul românesc Taste of Asia face un pas important spre digitalizare, lansând un magazin online complet reconfigurat, cu design modern, stocuri actualizate în timp real și livrare rapidă în toată țara. O nouă etapă în evoluția Taste of Asia După ani de activitate sub domeniul asianfood.ro, compania Taste of Asia a lansat o […]
09:50
Ce s-a întâmplat cu bugetul emisiunii MasterChef România după ce s-au întors Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu: „Situații la care nu se așteaptă” # Libertatea
În urmă cu aproximativ doi ani, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au luat decizia de a părăsi emisiunea „Chefi la cuțite” și de a pleca de la Antena 1, iar la doar câteva luni distanță ei au anunțat că s-au întors la show-ul MasterChef România de la PRO TV. De atunci, ei au […]
07:10
10 ani de la tragedia din Colectiv. „România e condamnată. Nu mai are vitalitate, vână, nu mai are simț civic”, spune medicul Ruxandra Geambaşu, care şi-a pierdut singurul copil în urma incendiului # Libertatea
A trecut un deceniu de la incendiul în urma căruia 64 de oameni au murit. România a rămas blocată în aceleaşi sistem care, periodic, ucide oameni. „Avem de toate” şi azi: infecții nosocomiale în spitale, blocuri care explodează, incendii în secțiile ATI şi autorități ce nu dau niciodată socoteală. Câțiva dintre oamenii care i-au pierdut […]
27 octombrie 2025
15:50
Daniel Pavel și soția Anna, prezenți la slujba de sfințire a Catedralei Naționale. Emoțiile i-au cuprins: „Am primit o navă amiral a ortodoxiei românești” # Libertatea
Daniel Pavel și soția Anna au luat parte la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale, eveniment care a avut loc duminică, 26 octombrie. Exclusiv pentru Libertatea, cei doi ne-au dezvăluit cum au trăit ei momentul. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române au oficiat slujba la care au luat parte 10.000 […]
