Cetăţean chinez, depistat pe Aeroportul Băneasa în timp ce încerca să călătorească în spaţiul Schengen cu documente false / Actul de identitate prezentat la control apărea ca fiind emis de Slovacia
G4Media, 2 noiembrie 2025 16:10
Un cetăţean chinez ân vârstă de 39 de ani a fost depistat la controlul de frontieră, în Aeroportul Băneasa, având documente de identitate false. Actete... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
16:20
Trump îl va primi vineri la Casa Albă pe nou președinte al Siriei, Ahmed al-Sharaa, ca demers al SUA de a consolida relațiile cu Damascul # G4Media
Președintele SUA Donald Trump îl va primi pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa la Casa Albă, vineri, a declarat un oficial al administrației prezidențiale americane pentru... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:10
Acum o oră
16:00
Guvernul britanic îi va retrage fostului prinţ Andrew ultimul său titlu militar, din pricina scandalului privind legăturile sale cu cu finanţistul american şi infractorul sexual Jeffrey Epstein # G4Media
Guvernul britanic va retrage fostului prinţ Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, ultimul titlu militar onorific care i-a mai rămas, a declarat duminică ministrul Apărării,... © G4Media.ro.
15:50
Ministrul Rogobete, vizită la noul corp de clădire al Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, un proiect de 10 milioane de euro care va fi inaugurat săptămâna viitoare / Peste 20 de specialităţi medicale şi Secţie ATI # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat, duminică, noul corp de clădire al Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, care va fi dat... © G4Media.ro.
15:50
Inter s-a impus la limită, scor 2-1, pe terenul celor de la Verona, într-un meci contând pentru etapa cu numărul X din Serie A. Reușita... © G4Media.ro.
15:40
Numărul solicitanţilor de azil în Germania continuă să fie în scădere / Ministerul de Interne: Am redus considerabil factorul de atracţie şi efectul magnetic # G4Media
Tendinţa descendentă a numărului de persoane care solicită azil în Germania a continuat, cu 97.277 de cereri depuse pentru prima dată în primele zece luni... © G4Media.ro.
15:40
Chiriţoiu: Ar fi bine ca modelul de business al retailerului „La Cocoş” să rămână în continuare şi să se şi extindă # G4Media
Modelul de business inovativ pe care îl practică retailerul românesc La Cocoş ar fi bine să rămână în continuare şi să se extindă, este de... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
15:30
Cetățenii din Albania ocolesc cu brio interzicerea aplicaţiei TikTok / Interdicţia reţelei sociale chineze a fost adoptată în martie de guvernul premierului socialist Edi Rama # G4Media
Interdicţia asupra TikTok impusă în Albania în acest an pare deja caducă, deoarece cetăţenii micii ţări balcanice o ocolesc în masă cu ajutorul reţelor private... © G4Media.ro.
15:30
Nicuşor Dan, despre solicitarea lui George Simion de a avea pază SPP: E bine să existe o protecţie pentru că suntem într-o democraţie şi cu cât lucrurile sunt mai puţin tensionate, cu atât e mai bine # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică, referindu-se la cererea lui George Simion de a primi pază SPP, că nu a analizat în detaliu această chestiune,... © G4Media.ro.
15:30
Dominic Fritz: Cine l-a atacat pe Nicuşor Dan nu poate să aibă pretenţia acum să fie succesorul lui / Cine a stat lângă alde Ciucă, lângă alde Ciolacu nu poate să pretindă să fie succesorul lui Nicuşor Dan # G4Media
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru funcţia de primar general al Capitalei, că cine l-a atacat pe... © G4Media.ro.
15:20
Vlad Voiculescu: Blestemul USL nu e o istorie veche, e o istorie actuală, merge de la Ponta și Antonescu, la Ciucă și Ciolacu # G4Media
Eurodeputatul USL Vlad Voiculescu a afirmat, duminică, că „blestemul istoric” al României și al Bucureștiului se cheamă USL (o veche alianță electorală fondată în 2011,... © G4Media.ro.
15:10
Mărcile auto din China au ajuns să ocupe 3% din piața românească / Topul celor mai populare branduri în primele nouă luni din 2025 # G4Media
Piața auto din România asistă la o „avalanșă” de mărci noi din China, care s-au integrat rapid în peisaj alături de brandurile consacrate și au... © G4Media.ro.
15:10
Dominic Fritz: Să nu credem că Nicușor Dan a câștigat, iar ceilalți nu au învățat să se organizeze. Au învățat să pună pe afiș candidați care par mai spălați / Cine a stat lângă alde Ciolacu, Ciucă, Antonescu nu poate pretinde acum să fie succesorul lui Nicușor Dan # G4Media
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, că cine a stat lângă alde Ciolacu, Ciucă, Antonescu... © G4Media.ro.
15:10
Israelul a ameninţat duminică că va intensifica atacurile în Liban împotriva Hezbollahului, pe care premierul Benjamin Netanyahu l-a acuzat că încearcă să se „rearmeze”, îndemnând... © G4Media.ro.
15:00
Drulă, la lansarea candidaturii: Alegerea pe care trebuie să o facem pe 7 decembrie va fi între continuarea drumului onest deschis de Nicuşor Dan şi a lăsa Bucureştiul din nou pe mâna grupărilor de interese / Provocare lansată contracandidaţilor # G4Media
Candidatul USR pentru funcţia de primar general al Capitelei, Cătălin Drulă, a declarat că, în 7 decembrie, bucureştenii au de ales între a continua drumul... © G4Media.ro.
14:50
Departamentul francez de protecție a consumatorilor a raportat Shein procurorilor cu privire la o „păpușă sexuală cu chip de copil” # G4Media
Agenția de protecție a consumatorilor din Franța’ denunțat platforma online de modă rapidă Shein, fondată în China, pentru vânzarea de păpuși sexuale asemănătoare copiilor, scrie... © G4Media.ro.
14:40
Ministerul Apărării din Marea Britanie lucrează pentru a elimina rangul de viceamiral al lui Andrew # G4Media
Ministerul Apărării lucrează pentru a elimina ultimul grad militar onorific al lui Andrew Mountbatten Windsor’ sub îndrumarea regelui, a declarat secretarul apărării pentru BBC. John... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
14:30
Damon Hill, campion mondial în Marele Circ în sezonul 1996, critică maniera în care McLaren gestionează lupta pentru titlul de campion din Formula 1 dintre... © G4Media.ro.
14:10
Superalimentele toamnei, alimentele care ne oferă energie și întăresc imunitatea / Tania Fântână, nutriționst: Folosind superalimentele de sezon, îți poți menține silueta fără să renunți la gustul autentic al mâncărurilor de toamnă # G4Media
Știm cu toții cât de important este să mâncăm în funcție de sezonul în care ne aflăm. Nu este vorba doar că așa avem acces... © G4Media.ro.
14:00
Festivalul „Les Films de Cannes a Bucarest” din acest an a desemnat câștigătorii pentru trei secțiuni # G4Media
Cea de-a XVI-a ediție a Festivalului Les Films de Cannes a Bucarest și-a desemnat, sâmbătă seara, în cadrul unei gale, câștigătorii secțiunilor Avanpremierele Toamnei și... © G4Media.ro.
14:00
Istvan Kovacs, premiat de UEFA cu un meci de gală din Champions League: Liverpool vs Real Madrid # G4Media
Istvan Kovacs va conduce partida dintre Liverpool și Real Madrid, cel mai important duel contând pentru etapa a patra din Champions League, ediția 2025-2026. Meciul... © G4Media.ro.
13:50
Cătălin Drulă, slogan în campania pentru Primăria Capitalei similar cu sloganul lui Nicușor Dan pentru alegerile prezidențiale # G4Media
Candidatul USR Cătălin Drulă are în campania pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei un slogan similar cu cel al lui Nicușor Dan pentru... © G4Media.ro.
13:40
Peste 700 de permise de conducere au fost reținute în ultimele 24 de ore de polițiști, din care 100 pentru consum de alcool # G4Media
Peste 700 de permise de conducere au fost reținute sâmbătă, dintre care 240 pentru depășirea vitezei și 100 pentru consum de alcool, a informat Inspectoratul... © G4Media.ro.
13:10
Romancierul Salman Rushdie consideră că epoca actuală a devenit „epoca neruşinării”, o eră în care ideile de bine şi rău, corect şi greşit nu mai... © G4Media.ro.
13:10
LIVE BREAKING Nicușor Dan participă la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă (USR) la Primăria Capitalei. # G4Media
Președintele Nicușor Dan participă, duminică, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Președintele a fost întâmpinat de către Nicușor Dan și liderul USR,... © G4Media.ro.
13:00
Tinerii care vânează călătorii gratuite cu „voluntariat în schimbul cazării”, un trend puternic în întreaga lume/ Riscurile la care se expun # G4Media
În timp ce derula videoclipurile cu călători care făceau voluntariat în schimbul cazării gratuite, nomada digitală Naiara Saiz Bilbao a crezut că a dat lovitura.... © G4Media.ro.
13:00
2026 aduce marea resetare din F1: „Ferrari și McLaren au eșuat când erau mari favorite”, spune celebrul inginer Adrian Newey # G4Media
Adrian Newey, considerat de specialiști cel mai bun designer din istoria Formulei 1, a vorbit despre sezonul 2026 din Marele Circ, unul care va aduce... © G4Media.ro.
12:40
Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei: „Cultivarea festivistă în spaţiul ecleziastic a memoriei şi textelor unor intelectuali căzuţi cândva în ispita demonismului ideologic, legionar sau comunist, face un enorm rău Bisericii” # G4Media
Vasile Bănescu, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului și fost purtător de cuvânt al Patriarhiei, a reacţionat la controversa privind interpretarea unei melodii pe versuri... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:30
Ronnie O’Sullivan, calificare cu mari emoții în turul doi de la International Championship la snooker # G4Media
Ronnie O’Sullivan a obținut calificarea în turul al doilea de la „International Championship” la snooker, după o victorie obținută dramatic, în frame decisiv, contra lui... © G4Media.ro.
12:20
Accident rutier provocat de un poliţist care ar fi fost băut, în Constanța / Două femei au fost rănite ușor # G4Media
Un poliţist din Constanţa, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a provocat, duminică, un accident rutier soldat cu rănirea a două femei, transmite Agerpres. „La data... © G4Media.ro.
12:10
Un nou studiu publicat în revista PLOS One scoate la lumină experiențele reale ale persoanelor care suferă de hipersomnie idiopatică, o boală neurologică rară caracterizată... © G4Media.ro.
12:10
Mindful eating & lifestyle – Cum te ajută obiceiurile mediteraneene să încetinești ritmul și să reduci stresul # G4Media
Ți se întâmplă des să mănânci repede ceva cu ochii în computer și în final aproape să nu mai știi ce ai mâncat? Ni se... © G4Media.ro.
11:50
Avertisment al salvamontiştilor pentru Munţii Făgăraş: Nu recomandăm drumeţiile în această perioadă, în zona înaltă, turiştilor fără experienţă / Posibile avalanşe din cauza topirii zăpezii # G4Media
Salvamontiştii din Sibiu avertizează că, deşi vremea s-a încălzit semnificativ, în zona înaltă a Munţilor Făgăraş condiţiile sunt dificile. Pe versantul nordic, zăpada îngheţată este... © G4Media.ro.
11:50
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut duminica aceasta că Rusia are contacte cu Venezuela, în momentul în care a fost întrebat despre... © G4Media.ro.
11:20
Reportaj VIDEO Fonduri UE în Regiunea Sud-Est (2)/ Efectul creșterii eficienței energetice, în școli: temperatură normală în orice anotimp, sistem de reîmprospătare a aerului din clase # G4Media
Panouri fotovoltaice care asigură 40% din necesarul, sistem de climatizare complet pe pompe de căldură, sistem de reîmprospătare a aerului în clase, anvelopare totală a... © G4Media.ro.
11:20
Cu 241 de execuţii prin spânzurare în octombrie, Iranul doboară recordul lunar, potrivit unui ONG de opoziţie # G4Media
Cel puţin 241 de persoane au fost executate prin spânzurare în închisorile iraniene în cursul lunii octombrie, cel mai mare număr de execuţii într-o singură... © G4Media.ro.
11:20
Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl, elucidat. Un expert ucrainean spune adevărul din spatele imaginilor care au făcut înconjurul lumii # G4Media
Recent au apărut imagini care arăta câini albaştri cutreierând zona de excludere contaminată de la situl dezastrului nuclear de la Cernobîl din nordul Ucrainei. Cei aproximativ 700 de... © G4Media.ro.
11:20
Cine este Mădălina Florea, atleta din România care scrie istorie în alergarea montană: „Sunt micuță, un om simplu” # G4Media
Mădălina Florea este atleta momentului în cursele de alergare montană, sportiva din România câștigând recent „Golden Trail World Series”. În plus, Mădălina a devenit, în... © G4Media.ro.
11:00
Liderul deputaților UDMR: Garda de Fier nu a fost o „mișcare națională”, ci o sectă fascistă, o ideologie ucigașă. Acum, ecoul acelui trecut întunecat s-a auzit în catedrală, ascuns sub vocea și inocența copiilor / Nu este o greșeală, ci o prăbușire morală # G4Media
Liderul deputaților UDMR, Cosma Botond, a afirmat, duminică, într-o postare pe Facebook, că Garda de Fier nu a fost o „mișcare națională”, ci o sectă... © G4Media.ro.
11:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, duminică, o atenţionare de călătorie în care informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în... © G4Media.ro.
10:40
Primăria Bucureşti deschide, de luni, înscrierile în proiectul „FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile” / Ajutor de 15.000 de lei pentru 150 de cupluri sai femei singure / Condițiile pentru înscrierea în proiect # G4Media
Primăria Bucureşti va deschide, de luni, înscrierile în proiectul ”FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile”, prin intermediul căruia se acordă un ajutor de 15.000... © G4Media.ro.
10:40
Două avioane s-au ciocnit pe pista unui aeroport new-yorkez, pe fondul lipsei controlorilor de trafic aerian # G4Media
Două avioane comerciale s-au ciocnit vineri seară pe pista aeroportului LaGuardia din New York, care a fost afectat pe tot parcursul zilei de o lipsă... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
10:30
VIDEO Interviu cu Mihaela Dincă, cofondatoare Brewtifi. Aplicația românească dedicată pasionaților de cafea de specialitate vizează o extindere rapidă pe continent: „Sunt peste 30 de milioane de europeni care consumă activ cafea bună” # G4Media
Mihaela Dincă, cofondatoare a Brewtifi, a prezentat, într-un interviu pentru TechRider, viziunea din spatele aplicației, un proiect 100% românesc, născut din pasiunea a patru cofondatori... © G4Media.ro.
10:30
Directorul Institutului „Elie Wiesel” solicită autosesizarea instituțiilor abilitate, în baza OUG 31/2002, după ce în Catedrala Neamului a fost cântată o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr # G4Media
Alexandru Florian, directorul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”, a declarat duminică pentru G4Media că așteaptă autosesizarea instituțiilor abilitate să deschidă un... © G4Media.ro.
10:20
Acum trei ani, această firmă din Ucraina era o agenție de casting pentru film / Acum are contracte în valoare de 1 mld. de dolari pentru drone militare care devastează rafinăriile Rusiei # G4Media
Inspirate de originile din garajele din Silicon Valley, startup-urile din domeniul apărării din Ucraina au apărut din subsoluri – ateliere care inițial asamblau drone din... © G4Media.ro.
10:20
VIDEO Tinerii au opinii împărțite despre Catedrală/ De la „banii publici ar trebui dați către educație și sănătate” la „Controversă superficială din cauza atitudinii anticlericale a tinerilor” sau „E o priveliște frumoasă” # G4Media
Pentru cine este importaantă și cine contestă importanța Catedralei Mântuirii Neamului? După inaugurarea acesteia, câțiva tineri au răspuns pentru ENTR ce părere au despre catedrală... © G4Media.ro.
10:00
Guvernul reduce numărul muncitorilor străini în 2026 / Ministrul Muncii: „Să avem cât mai multe locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români” # G4Media
Guvernul României a decis să reducă, pentru anul 2026, numărul maxim de muncitori străini care pot fi angajați în țară. Potrivit deciziei adoptate în cadrul... © G4Media.ro.
10:00
Obama l-a sunat pe Zohran Mamdani, candidatul socialist al democraţilor pentru Primăria New York-ului, şi s-a oferit să-i fie consilier dacă va câştiga # G4Media
Fostul preşedinte democrat Barack Obama l-a sunat sâmbătă pe Zohran Mamdani, tânărul şi surprinzătorul candidat socialist al democraţilor la Primăria New York-ului, şi s-a oferit... © G4Media.ro.
10:00
Circa 150.000 de israelieni au comemorat la Tel Aviv 30 de ani de la uciderea lui Yitzhak Rabin # G4Media
La 30 de ani de la uciderea lui Yitzhak Rabin, se estimează că 150.000 de oameni din Tel Aviv i-au adus un omagiu fostului prim-ministru... © G4Media.ro.
09:50
VIDEO Cristiano Ronaldo sfidează vârsta: Dublă decisivă pentru Al Nassr și lider în Arabia Saudită la 40 de ani # G4Media
Cristiano Ronaldo continuă să impresioneze în Arabia Saudită chiar și la 40 de ani. Atacantul portughez a fost decisiv pentru Al-Nassr în victoria, scor 2-1,... © G4Media.ro.
