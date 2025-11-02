Cele mai importante creșteri ale cotațiilor bursiere BVB: Armătura, Transelectrica şi Carbochim

13:40

Consiliul Concurenței a sancționat cu 5,35 milioane lei companiile Stericycle, AKSD, Bio Hazard, Eco Fire și Mondeco pentru participarea la o înțelegere pe piața serviciilor de tratare și/sau eliminare a deșeurilor rezultate din activități medicale din România, arată un comunicat de presă al autorității de ConcurențăAmenzile au fost applicate astfel: • Eco Fire, Constanța: 1,41 milioane lei• AKSD, Mureș: 950.431,39 lei• Bio Hazard, Mehedinți: 128.226,90 lei• Stericycle, Ilfov: 2,86 milioane lei lei Stericycle a fost sanctionată atât pentru fapta anticoncurențială proprie, cât și pentru cea a companiei Mondeco, pe parcursul investigației cele două societăți fuzionând. În urma investigației, autoritatea de concurență a constatat existența unor înțelegeri distincte între Stericycle şi AKSD, Mondeco şi AKSD, Stericycle şi Biohazard, precum şi Stericycle şi Eco Fire, în cadrul relațiilor bilaterale dintre acestea, având ca scop împărțirea pieței prin alocarea clienților și/sau a teritoriilor pe piața serviciilor de tratare și/sau eliminare a deșeurilor rezultate din activități medicale. Practic, prin diferite mecanisme agreate, companiile concurente Stericycle, Mondeco, AKSD, Bio Hazard şi Eco Fire s-au abţinut în a se concura, alocându-și clienţi din diferite judeţe ale țării. Stericycle şi Bio Hazard au agreat să nu se concureze cu privire la clienţii din Drobeta Turnu Severin, iar Stericycle, respectiv Mondeco, au stabilit de comun acord cu concurentul AKSD unele clauze referitoare la clienții de pe raza judeţului Mureş. O strategie similară de împărţire a clienţilor a fost agreată de Stericycle şi Eco Fire, care s-a materializat prin viziunea comună cu privire la comportamentul pe piaţă, în sensul în care Eco Fire se axa concurențial pe clienții din zona apropiată Constanței, iar Stericycle se axa concurențial pe clienții din zona apropiată Bucureștiului.“Aceste practici au avut ca rezultat eliminarea concurenței și afectarea funcționării pieței serviciilor de tratare și/sau eliminare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, atât prin limitarea posibilității părților implicate de a-și alege clienții în mod independent, cât și prin limitarea posibilității clienților de a-și alege furnizorul de servicii.Reamintim că legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească, cum sunt cele care împart pieţele/clienții sau sursele de aprovizionare”, conchide institu’ia. Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.Decizia autorității de concurență va fi publicată pe site-ul instituției după eliminarea informațiilor confidențiale.