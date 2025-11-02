EXCLUSIV Șeful celei mai noi bănci din România: Zero comisioane în primele luni. Model italian, unicat în România. Intesa Sanpaolo merge spre autorități locale și IMM, după achiziția First Bank
Economica.net, 2 noiembrie 2025 22:10
Șeful celei mai noi bănci din România, rezultată în urma achziției First Bank de către Intesa Sanpaolo Bank, dezvăluie planurile pentru viitor. Pe un model aplicat în Italia, unde Intesa are o prezență semnificativă, IMM-urile și autoritățile locale vor fi principalele ținte.
Acum 30 minute
22:10
22:10
Șeful Dacia din România atrage atenția asupra scăderii competitivității, CEO-ul grupului Renault promite noi investiții și angajări în Maroc # Economica.net
Din momentul în care Renault a decis să producă modele Dacia în Maroc, construind chiar și o nouă uzină, a devenit limpede că România are un concurent serios în privința noilor proiecte ale mărcii sale naționale. Acum, Francois Provost, CEO-ul grupului Renault, promite Marocului un centru R&D și angajarea a încă 7.500 de persoane.
22:10
Apare o nouă meserie în România, generată de cererea pentru AI. Recrutările deja au început # Economica.net
Pe măsură ce inteligența artificială devine parte din procesele zilnice de dezvoltare software, apar și noi roluri în IT. SoftServe, companie ucraineană de consultanță și servicii digitale, introduce în România profesia de „Intelligence Engineer”.
22:10
Atenție la ofertele de energie electrică pentru clienții casnici! Avertismentul președintelui Consiliului Concurenței # Economica.net
Așa numitele oferte “de retenție” ale furnizorilor de energie electrică, cu un preț mai bun, făcute doar unor clienți pe care furnizorii vor să îi păstreze neapărat, ar putea fi considerate anticoncurențiale, a spus președintele Consiliului Concurenței în conferință de presă.
Acum 2 ore
21:20
SUA sunt pregătite să majoreze tarifele vamale impuse Chinei dacă Beijingul nu îşi respectă angajamentele # Economica.net
Statele Unite sunt pregătite să majoreze tarifele vamale impuse Chinei dacă Beijingul nu îşi respectă angajamentul de a nu bloca exporturile de pământuri rare, a declarat duminică secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.
21:20
Donald Trump: Xi Jinping, înţelege „consecinţele” unei potenţiale invadări a Taiwanului # Economica.net
Într-un interviu difuzat duminică de CBS, preşedintele american Donald Trump a afirmat că omologul său chinez, Xi Jinping, înţelege „consecinţele" unei potenţiale invadării a Taiwanului de către China, refuzând în acelaşi timp să specifice dacă Statele Unite vor apăra insula în cazul unui atac.
Acum 4 ore
20:10
Prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), valabilă până pe data de 7 noiembrie 2025, arată că vremea se va răci în toate regiunile ţării, inclusiv în Bucureşti, începând de marţi, iar temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei, cu maxime care nu vor mai depăşi 17 grade Celsius.
20:10
Ministerul Finanţelor a planificat pentru noiembrie 2025 împrumuturi în valoare de 6,8 mld. lei de la băncile comerciale # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna noiembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,8 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 945 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.
20:10
Orașul din România cu cinci fabrici comuniste care atrag investiții de peste două miliarde de euro # Economica.net
Cele mai mari proiecte imobiliare din interiorul orașelor s-au construit și urmează să se construiască pe amplasamentul fostelor fabrici. Valoroase pentru poziția lor, aceste terenuri au fost vânate de investitorii imobiliari pentru noi proiecte.
20:10
Președinele Nicuşor Dan cnsideră că retragerea unei părţi a trupelor americane din România nu afectează securitatea naţională # Economica.net
Nicuşor Dan, președintele României, consideră că retragerea unei părţi a trupelor americane din România este „un gest cu o anumită simbolistică", dar nu afectează securitatea naţională.
20:10
UPDATE: Trafic feroviar suspendat temporar între staţiile Patroaia şi Leordeni pe ruta București – Pitești # Economica.net
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA a anunțat că traficul feroviar între staţiile Patroaia şi Leordeni a fost suspendat temporar duminică după-amiaza, din cauza unui incident feroviar. La 18.20 circulația a fost reluată.
20:10
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat duminică livrarea unui sistem antirachetă Patriot de către Germania.
20:10
Interdicţia asupra TikTok impusă în Albania în acest an pare deja caducă, deoarece cetăţenii micii ţări balcanice o ocolesc în masă cu ajutorul reţelor private virtuale (VPN), în timp ce jurnaliştii şi activiştii o combat, considerând-o o restricţie a libertăţii de exprimare.
20:10
Una din trei companii germane intenţionează să reducă numărul de locuri de muncă în 2026 # Economica.net
Una din trei companii germane intenţionează să reducă numărul de locuri de muncă în 2026, conform unui sondaj prezentat duminică de Institutul Economic German (IW), apropiat de patronate.
Acum 6 ore
17:20
Cele mai importante creșteri ale cotațiilor bursiere BVB: Armătura, Transelectrica şi Carbochim # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat peste 12 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,6%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut de peste trei ori în comparaţie cu săptămâna anterioară.
17:20
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 16,3% în septembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 814,5 milioane de lei, de la 700 milioane de lei în august, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF).
16:40
Francois Provost (CEO Renault Group): Începând de anul viitor, Dacia Sandero va avea și o versiune hibridă # Economica.net
În timpul primei sale vizite la o uzină a companiei din afara Franței, noul CEO al grupului Renault, din care face parte și Dacia, a confirmat că „începând de anul viitor, Sandero va avea și o versiune hibridă”.
Acum 8 ore
16:00
Ruta Arctic Express China – Europa, noua conexiune pe care Beijingul o integrează în „Drumul Polar al Mătăsii” # Economica.net
China a anunțat finalizarea primei călătorii pe o nouă rută maritimă către Europa, traversând Arctica, un traseu pe care Beijingul îl promovează ca punct de plecare al unui coridor regulat în cadrul ambiţiosului său „Drum Polar al Mătăsii”.
15:00
Nicușor Dan: Istoria Bucureștiului o „lungă luptă între infrastructură şi panseluţe” # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică, faptul că ultimii ani din istoria Bucureştiului pot fi definiţi ca "lunga luptă între infrastructură şi panseluţe".
15:00
Șeful Consiliului Concurenței: Ar fi bine ca modelul de business al La Cocoș să rămână în continuare şi să se şi extindă # Economica.net
Modelul de business inovativ pe care îl practică retailerul românesc La Cocoş ar fi bine să rămână în continuare şi să se extindă, este de părere preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.
14:30
Copiii „regelui eolienelor” din România bifează încă un succes în afara țării. Orchid a finalizat un proiect eolian de 84 MW în Austria. # Economica.net
Compania românească Orchid, deținută de antreprenorii Andrei Muntmark și Cristina Muntmark, a finalizat lucrările la un parc eolian din Austria, de fapt, o operațiune de repowering a unui parc existent, participând la instalarea a 14 turbine noi Vestas de 6 MW puse în locul celor vechi.
Acum 12 ore
14:20
În timp ce Trump amenință Nigeria, pușcașii marini exersează metode de debarcare pe fondul tensiunilor cu Venezuela # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că a cerut Departamentului Apărării să se pregătească pentru o posibilă acţiune militară "rapidă" în Nigeria. Totodată, Corpul Puşcaşilor Marini al Statelor Unite a efectuat recent exerciţii de antrenament în Puerto Rico.
14:20
Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a anunțat că angajații săi au reținut peste 700 de permise de conducere într-o singură zi, sâmbătă.
13:00
Un expert ucrainian a pus capăt speculaţiilor din jurul unui videoclip care arăta câini albaştri cutreierând zona de excludere contaminată de la situl dezastrului nuclear de la Cernobîl din nordul Ucrainei.
13:00
Exporturile de gaze naturale lichefiate (GNL) ale Rusiei au scăzut în ritm anual cu 3,4% în primele zece luni din acest an, la 25,2 milioane tone metrice (mmt), deşi în octombrie s-a înregistrat un avans record, de 21%, în urma începerii livrărilor de la noua uzină Arctic LNG 2, a anunţat furnizorul global de date LSEG.
13:00
Un nou raport al coaliţiei Methane Matters, arată că Uniunea Europeană (UE) a pus la dispoziţia industriei biogazului fonduri publice în valoare de 37 miliarde de euro, fără garanţii de protecţie a mediului.
13:00
Candidaturile pentru alegerile locale parţiale, până pe 17 noiembrie. Campania electorală începe pe 22 noiembrie # Economica.net
Candidaturile pentru alegerile locale parţiale se pot depune până pe 17 noiembrie, iar campania electorală începe în 22 noiembrie - acestea sunt principalele repere ale perioadei electorale pentru scrutinul din 7 decembrie.
13:00
FPSC: Fără PNRR şi programul Anghel Saligny, 50.000 de oameni vor trebui disponibilizaţi din construcţiil şi industriile conexe # Economica.net
Irinel Gheorghe, vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), a declarat că simulările federației arată că în jur de 50.000 de oameni vor trebui disponibilizaţi din sectorul construcţiilor şi din industriile conexe, dacă anumite proiecte cu finanţare din PNRR şi programul Anghel Saligny vor rămâne în continuare oprite sau amânate.
13:00
Electronicele uzate, mina de aur aruncată la gunoi: peste 91 miliarde dolari pierdute din metale rare nerecuperate. Care sunt cifrele pentru România # Economica.net
În timp ce cererea globală pentru metale rare și materii prime critice crește accelerat, lumea continuă să arunce una dintre cele mai valoroase resurse moderne: deșeurile electronice. În 2022, echipamentele electrice și electronice scoase din uz au conținut peste 31 de miliarde de kilograme de metale, dintre care 4 miliarde de kilograme de materiale critice, precum cupru, nichel sau aur. Valoarea totală a acestor metale pierdute este estimată la 91 de miliarde de dolari.
11:20
Un apartament din Râmnicu Sărat a explodat în acest week-end, locatarii unui bloc din Râmnicu Vâlcea au fost evacuaţi de urgență, incendiu în comuna Letea Veche, dezastru la o casă din Dej, toate aceste grozăvii au avut loc doar în ultimele ore și au, aparent, un numitor comun - scurgeri de gaze naturale.
11:20
Constructorul auto premium Audi, parte a grupului Volkswagen, a redus din nou previziunile privind profitabilitatea pentru întreg anul 2025, în contextul în care producătorul auto se confruntă cu noile taxe impuse de SUA și cu tranziția costisitoare către vehiculele electrice.
11:20
Loteria Română a anunțat că un report de peste 45,57 milioane de lei (8,96 milioane de euro) se înregistrează la Loto 6/49, la categoria I, iar la Joker, la aceeaşi categorie, este un report de 37 milioane de lei (peste 7,22 milioane de euro).
11:20
Desant turcesc în Oltenia: Două parcuri fotovoltaice de la Caracal, ale Defic Globe, primesc ultimele autorizații # Economica.net
Turcii de la Defic Globe, foarte activi în sectorul energiei regenerabile din România, cu un portofoliu de proiecte de aproape 600 MW, urmează să primească autorizația de înființare pentru două parcuri fotovoltaice în Oltenia.
11:20
Autorităţile bulgare vor suspenda temporar circulaţia rutieră pe podul Giurgiu – Ruse # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis astăzi o atenţionare de călătorie în care informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria că în perioada 4 noiembrie, ora 09:00 - 5 noiembrie, ora 09:00 autorităţile bulgare vor suspenda circulaţia rutieră pe podul Prieteniei Ruse - Giurgiu.
Acum 24 ore
08:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a promis ucrainenilor noi ajutoare în perspectiva iernii, inclusiv kilometri gratis de călătorie pe calea ferată și înghețarea prețului gazelor.
08:20
Mărcile auto din China ocupă deja 3% din piața românească. Iată noile branduri sosite pe piață # Economica.net
În ultimele luni, pe piața auto din România, au intrat în comercializare, rând pe rând, noi mărci din China. Iată care sunt acestea și câți români au atras în perioada scursă de la începutul lui 2025.
Ieri
22:10
Centralele pe cărbune ale CE Oltenia ar putea fi obligate să-și plătească singure certificatele de carbon. Bugetul de stat a suportat până acum un miliard de euro # Economica.net
România va trebui să renegocieze planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia cu Bruxelles-ul, după ce a primit OK-ul ca centralele pe cărbune să funcționeze, dar este posibil ca certificatele de emisii ale acestora să nu mai poată fi plătite de la bugetul de stat, ca până acum.
22:10
ONU susține planul de autonomie pentru Sahara Occidentală ca parte a Marocului. Explozie de bucurie în regatul african la aflarea veștii # Economica.net
Consiliul de Securitate al Organizației Naţiunilor Unite a adoptat vineri o rezoluţie susţinută de SUA care sprijină propunerea de autonomie a Marocului pentru Sahara Occidentală ca bază de plecare pentru reluarea negocierilor, consolidând astfel revendicarea Rabatului asupra teritoriului disputat, informează sâmbătă DPA, transmite Agerpres.
22:10
Primăriile și consiliile locale pot cere împrumuturi din Trezorerie până la 31 de dembrie 2025. Un plafon suplimentar a fost asigurat de Ministerul Finanțelor pentru termoficare # Economica.net
Primăriile şi consiliile locale pot cere împrumuturi de la stat, prin Trezorerie, până la 31 decembrie, iar oraşele vor putea asigura încălzirea populaţiei în sezonul rece 2025-2026 după ce un plafon suplimentar de 250 de milioane de lei a fost dedicat termoficării, pentru plata facturilor restante şi acoperirea pierderilor din furnizarea agentului termic, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, relatează Agerpres.
22:10
Electrica Furnizare a plantat o pădure urbană în Brașov, alături de voluntari de la Asociația Act for Tomorrow # Economica.net
Electrica Furnizare anunță că a participat astăzi alături de Asociația Act for Tomorrow la crearea celui mai mare hub pentru biodiversitate urbană din România, la Brașov.
22:10
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung i-a cerut președintelui chinez Xi Jinping la summitul APEC să-i medieze relația cu Coreea de Nord. Liderul chinez a promis că va coopera # Economica.net
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a solicitat sâmbătă ajutorul preşedintelui chinez Xi Jinping în eforturile de a relua discuţiile cu statul vecin înarmat cu arme nucleare, Coreea de Nord, iar liderul chinez s-a declarat dispus să extindă cooperarea şi să abordeze împreună provocările cu care se confruntă, a consemnat Reuters, relatează Agerpres.
22:10
Controverse cu privire la vânzarea la licitație a maşinii de calcul inventată de Blaise Pascal # Economica.net
Personalităţi din lumea ştiinţei şi a culturii le-au cerut sâmbătă autorităţilor din Franţa să revină asupra deciziei de a autoriza ieşirea de pe teritoriul naţional acordată pentru vânzarea la licitaţie, programată în noiembrie, a unui exemplar rar de pascalină, maşina de calcul inventată în 1642 de filosoful şi matematicianul Blaise Pascal.
22:10
SUA nu vor trimite „reprezentanţi de nivel înalt” la conferinţa anuală pe teme climatice a ONU # Economica.net
Un oficial de la Casa Albă a confirmat că Statele Unite nu vor trimite "reprezentanţi de nivel înalt" la importanta conferinţă anuală organizată de ONU pe teme climatice, care va începe pe 10 noiembrie în oraşul amazonian Belem din Brazilia.
22:10
Mai multe drone au fost observate deasupra bazei militare belgiene Kleine-Brogel, utilizată de NATO. Informații neconfirmate arată că baza găzduiește arme americane cu componente nucleare.
22:10
Organizaţia naţională de promovare a turismului din Slovacia, Slovakia Travel, caută vizitatori din România.
22:10
Wizz Air aduce „business class-ul” în lumea low-cost. Ce servicii testează, inclusiv pe zboruri din București # Economica.net
Compania low-cost Wizz Air va introduce, începând din decembrie, un nou tip de bilet care promite o experiență mai confortabilă pentru pasagerii dispuși să plătească suplimentar.
15:50
Există riscul ca lucrările la planșeul Unirii să fie oprite în 2026. Stadiul acestora este de 25%, iar datoriile acumulate ajung la 135 de milioane de lei # Economica.net
Lucrările la planşeul Unirii sunt în grafic, iar stadiul acestora în momentul de faţă este undeva la 25%, după cinci luni de la debutul lor, dar înregistrăm şi facturi restante în jur de 135 de milioane de lei, a declarat, sâmbătă, antreprenorul Cristian Erbaşu, în marja unei conferinţe organizate de Consiliul Concurenţei.
15:50
Justiția franceză va analiza pe 10 noiembrie cererea de eliberare depusă de fostul președinte Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare pentru corupție # Economica.net
Curtea de Apel din Paris va audia pe 10 noiembrie cererea de eliberare depusă de avocaţii fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare din 21 octombrie şi care execută o pedeapsă de cinci ani pentru utilizarea banilor libieni pentru finanţarea campaniei sale prezidenţiale din 2007, informează EFE, transmite Agerpres.
15:50
SUA promit să furnizeze statelor din Asia de Sud-Est tehnologie pentru a putea răspunde acțiunilor agresive ale Beijingului în Marea Chinei de Sud # Economica.net
Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a atacat sâmbătă Beijingul pe tema creşterii "acţiunilor destabilizatoare" în Marea Chinei de Sud şi s-a angajat să sprijine ţările din Asia de Sud-Est cu tehnologie pentru a le ajuta să răspundă în comun ameninţărilor chineze, informează Reuters, relatează Agerpres.
15:50
Șeful Consiliului Concurenței: Nu am primit nimic de la nimeni legat de cumpărarea activelor Lukoil din România # Economica.net
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că nu a primit nicio notificare legată de posibila cumpărare a activelor Lukoil din România. Consiliul asigură secretariatul CEISD, instituția care trebuie să dea avizul pentru o potențială tranzacție.
