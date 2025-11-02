Record în Bănie VIDEO. Fanii Rapidului, deplasare impresionantă pe „Ion Oblemenco”: e cel mai mare număr de oaspeți de pe noul stadion
Golazo.ro, 2 noiembrie 2025 20:50
18.000 de suporteri au venit să vadă pe stadion Universitatea Craiova - Rapid.
Acum 15 minute
21:00
Arestat pentru o farsă Un youtuber a intrat pe teren la un meci de rugby și a fost ridicat de poliție după ce a cântat imnul Australiei # Golazo.ro
Youtuberul Jarvo 69 (37 de ani), a fost arestat după ce a intrat pe teren îmbrăcat în echipamentul Australiei, la meciul contra Angliei 14-4.
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:40
Situație alarmantă DSP a demarat o anchetă epidemiologică după ce mai mulți copii aflați la un turneu de fotbal au ajuns la spital # Golazo.ro
Direcția de Sănătate Publică Bihor a demarat o anchetă epidemiologică, după ce 20 de copii cazați la Băile Felix pentru un turneul de fotbal s-au simțit rău.
20:20
Provocare pentru Stanciu Noul antrenor al lui Genoa i-a transmis un mesaj mijlocașului român: „Să demonstreze că e lider adevărat” # Golazo.ro
Antrenorul interimar de la Genoa, Roberto Murgita (56 de ani), a vorbit despre Nicolae Stanciu (32 de ani). Căpitanul naționalei este așteptat să își confirme valoarea și să dovedească că poate fi un adevărat lider și la echipa sa de club din Serie A.
Acum 2 ore
20:10
„Ne anulăm abonamentele!” VIDEO. Jurnaliștii unei televiziuni din Italia, criticați dur după ce au fost surprinși bucurându-se pentru victoria echipei lui Chivu # Golazo.ro
Jurnaliștii de la Sky Sport Italia au fost surprinși bucurându-se de victoria celor de la Inter împotriva lui Hellas Verona, 2-1.
19:50
Se întoarce Halep? Ce a răspuns Simona când a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în tenis # Golazo.ro
Simona Halep (34 de ani), fostul număr 1 mondial în tenis, a vorbit despre viața de după retragere.
19:30
CSM București - Odense 30-36 Fanii i-au cerut demisia lui Adrian Vasile, după a patra înfrângere în Liga Campionilor EHF # Golazo.ro
CSM București a fost învinsă de Odense, scor 30-36, în Liga Campionilor EHF. Aceasta este a patra înfrângere suferită de elevele lui Adrian Vasile (43 de ani) în Liga Campionilor.
19:20
Terenul i-a jucat feste FOTO. Moment amuzant cu Mihalcea, care a alunecat când voia să preia o minge + Mesaj dur pentru contestatari, după meci # Golazo.ro
UTA Arad - Metaloglobus 2-0. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul gazdelor, a fost protagonistul unui moment amuzant în timpul meciului.
Acum 4 ore
19:00
Dani Coman, blocat? Statutul LPF ar putea suferi modificări esențiale: cine devine o variantă, dacă Iorgulescu nu mai candidează # Golazo.ro
LPF și-ar putea modifica statutul printr-o reglementare ce l-ar avantaja pe Gino Iorgulescu (69 de ani), actualul președinte.
19:00
Doliu în fotbalul italian A murit fostul antrenor al lui Napoli » Mentorul generației lui Allegri, Gasperini și Bergodi # Golazo.ro
Giovanni Galeone, una dintre figurile marcante ale fotbalului italian din ultimele decenii, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani. Galeone a fost antrenorul lui Cristiano Bergodi (61 de ani), actualul antrenor al celor de la U Cluj.
18:40
Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus # Golazo.ro
Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, l-a felicitat pe Giovane Santana (21 de ani), atacantul celor de la Hellas Verona.
18:30
Euforic după victorie VIDEO Chivu și-a „supărat” sponsorul + Nu și-a asumat meritele pentru golul superb înscris de Inter: „Eu eram împotriva acelei scheme” # Golazo.ro
Hellas Verona - Inter Milano 1-2. Cristi Chivu (45 de ani) a vorbit despre victoria prin care s-a apropiat la un punct de Napoli, echipa de pe primul loc în Serie A.
17:50
Scandal în Ghencea FOTO. Steaua a pierdut cu Dumbrăvița și Oprița a sărit la un adversar: „Au fost foarte mulți nervi” # Golazo.ro
Steaua - Dumbrăvița 0-1. Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul „militarilor”, a intrat într-un conflict cu un jucător advers.
17:40
„Cea mai bună veste pentru CFR” Patronul clujenilor ia măsuri pentru a redresa echipa: „O să aduc situația clubului la zero” # Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul de la CFR Cluj, a anunțat că în cursul săptămânii viitoare va achita toate datoriile echipei.
Acum 6 ore
17:00
Buducnost - Bistrița 26-29 Victorie muncită a româncelor în EHF Champions League. Revenire de la trei goluri în ultimele 10 minute # Golazo.ro
Buducnost - Bistrița 26-29. Victorie incredibilă a formației noastre în deplasarea din etapa #6 a Ligii Campionilor.
16:50
Acuzat de agresiune și răpire Fosta iubita a depus plângere împotriva campionului mondial la categoria ușoară # Golazo.ro
Gervonta Davis, campion mondial la categoria ușoară la box, a fost acuzat de agresiune și răpire de către fosta sa iubită, Courtney Rossel.
16:30
Vești bune pentru Barcelona Hansi Flick anunță revenirea a doi jucători importanți la partida cu Elche. Cum arată lotul # Golazo.ro
Hansi Flick (60 de ani) a anunțat lotul Barcelonei pentru partida cu Elche din etapa #11 a La Liga.
16:10
Unde l-ar vedea Marica pe Hagi Fostul internațional, despre necesitatea „Regelui” de a antrena din nou: „Știu cât își dorește” # Golazo.ro
Ciprian Marica, fost internațional, a declarat că și-ar dori să-l vadă pe Gheorghe Hagi în postura de selecționer al României sau ca antrenor al unui club important.
15:40
Fofana, pericol public la volan! VIDEO. Fundașul lui Chelsea, la a 9-a abatere! » Reacția fanilor: „E complet idiot” # Golazo.ro
Wesley Fofana (24 de ani) a fost surprins conducând cu viteză pe autostradă.
15:40
Autocarul lui Sepsi, vandalizat Unde a avut loc evenimentul și ce au scris ultrașii pe vehicul » Reacția clubului # Golazo.ro
Autocarul academiei clubului Sepsi a fost vandalizat sâmbătă noaptea, la Craiova.
Acum 8 ore
15:10
Încă o demitere în Premier League Antrenorul a avut rezultate dezastruoase și a intrat în conflict cu fanii echipei # Golazo.ro
Fulham - Wolverhampton 3-0. Vitor Pereira a fost demis din postura de antrenor al oaspeților după rezultatele dezamăgitoare din acest sezon.
14:40
Mai mult spectacol în Formula 1 Regulamentul ar urma să fie schimbat pentru a face cursele mai palpitante # Golazo.ro
Începând cu anul 2026, regulamentul din Formula 1 ar urma să sufere câteva modificări privind utilizarea pneurilor și a numărului de opriri.
14:10
Mesaj dur pe stadionul MApN Banner-ul afișat de suporterii Stelei la adresa acțiunilor Jandarmeriei, la comemorarea „Colectiv” # Golazo.ro
Steaua - Dumbrăvița 0-1. Formația din Ghencea a pierdut pe teren propriu în etapa #12 a ligii secunde.
13:50
„Ăsta a fost norocul lui Chivu” Amintirile jucătorului care, în 2010, i-a provocat o fractură craniană antrenorului de la Inter: „Simțeam că e grav” # Golazo.ro
Sergio Pellissier (46 de ani) a vorbit despre momentul din 2010 când s-a ciocnit cu Cristi Chivu (45 de ani), într-un meci din Serie A.
13:30
LIVE Verona - Inter se joacă acum, în etapa #10 din Serie A » Formația trimisă de Chivu pe teren # Golazo.ro
Verona și Inter Milano se întâlnesc în primul meci al zilei din etapa #10 din Serie A.
Acum 12 ore
13:10
A căzut cu mașina în râu FOTO Accident grav la pe Transfăgărășan. A izbit parapetul, apoi a ajuns în râul Argeș # Golazo.ro
Un accident grav a avut loc sâmbătă la raliul Argeșului, care se desfășoară pe Transfăgărășan.
13:00
„Trebuie să-și ridice nivelul” Jucătorul de la FCSB care nu l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu # Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Ilie Dumitrescu (56 de ani) a făcut o scurtă analiză a partidei de pe Cluj Arena.
12:50
Messi îi costă o avere Angola ar plăti o sumă uriașă pentru amicalul contestat cu Argentina: „Mii de oameni suferă de foame” # Golazo.ro
Angola și Argentina se vor înfrunta într-un amical de gală pe Estadio 11 de Novembro din Talatona, pe 14 noiembrie.
12:30
Istvan Kovacs, meci de top Românul va fi la centru în partida dintre echipele finaliste în Liga Campionilor în 2022 # Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la meciul dintre Liverpool și Real Madrid din etapa #4 din Liga Campionilor.
12:10
„Mă simt cel mai bine acolo” Tânărul jucător de la FCSB, despre postul preferat pe teren: „E o șansă și sper să profit de ea” # Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Ionuț Cercel (18 ani), fundașul campioanei, a dezvăluit postul pe care se simte comod.
12:10
Moment de gală la WTA Finals FOTO: Simona Halep, alături de Aryna Sabalenka la premierea numărului 1 mondial: „O onoare!” # Golazo.ro
Simona Halep (34 de ani) a fost prezentă la gala WTA Finals, alături de Aryna Sabalenka și Garbine Muguruza.
12:00
Și-au ignorat antrenorul FOTO Cum a reacționat Thomas Frank după ce fundașii lui Tottenham au refuzat să-l salute # Golazo.ro
Tottenham - Chelsea 0-1. Djed Spence și Micky van de Ven nu l-au băgat în seamă pe Thomas Frank, antrenorul echipei, la finalul partidei.
11:20
Halucinant! Ce mesaje dădea Becali pe bancă la victoria cu U Cluj: „Chiar m-am enervat! Oricum, nu mi-e frică! Interzice legea?” # Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Gigi Becali (67 de ani) a venit cu o declarație incredibilă la finalul partidei.
11:00
Craiova și Rapid se întâlnesc în derby-ul etapei #15 din Liga 1, de la 20:30, pe „Ion Oblemenco”.
10:50
Vânează recordul lui Ronaldo Mbappe marchează la foc automat pentru Real Madrid + Cum a reacționat Xabi după ce Vinicius a ratat un penalty # Golazo.ro
Real Madrid - Valencia 4-0. Kylian Mbappe a înscris din nou pentru „galactici” și i-ar putea doborî recordul lui Cristiano Ronaldo.
10:40
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă” și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) continuă cursa către ținta de 1.000 de goluri marcate. A ajuns la 95, după „dubla” reușită cu Al Fayha, scor 2-1.
10:40
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare” # Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Mihai Stoica (60 de ani) a răbufnit la finalul partidei de pe Cluj Arena.
10:00
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul # Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Gigi Becali, patronul campioanei, a declarat că a primit o ofertă din MLS pentru Daniel Bîrligea.
Acum 24 ore
00:10
Bergodi a acceptat înfrângerea Antrenorul lui U Cluj recunoaște superioritatea FCSB: „E foarte greu” # Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Cristiano Bergodi (61 de ani) a tras câteva concluzii după eșecul din ultima partidă.
00:00
„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul # Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Gigi Becali a venit cu reacții la cald după succesul din etapa #15 a Ligii 1.
1 noiembrie 2025
23:40
4 titulari, pe lista neagră Avertismentul patronului FCSB: „Să le fie frică” + ce spune despre Olaru: „I-am făcut pofta” # Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Gigi Becali (67 de ani) a făcut o primă analiză a jocului din ultima etapă a Ligii 1.
23:20
Pe el îl aduce FCSB Patronul campioanei a anunțat cine e directorul sportiv dorit de MM: „Să-l lase finul și îl iau!” # Golazo.ro
U CLUJ - FCSB 0-2. GIgi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a anunțat cine este directorul sportiv pe care vrea să-l aducă la echipă.
23:10
„Trebuie să ne ridicăm nivelul” VIDEO. Olaru a șters deja cu buretele golurile cu U Cluj: „Vrem 3 puncte la Basel!” # Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Darius Olaru (27 de ani) a oferit primele reacții după succesul de pe Cluj Arena.
22:50
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?” # Golazo.ro
Julio Baptista (44 de ani), fostul jucător de la Roma și Real Madrid, a vorbit despre oportunitățile puține pe care le au antrenorii de culoare.
22:30
Olaru s-a întors! VIDEO. „Dublă” de senzație cu U Cluj: voleu de mare clasă + „cadou” incredibil # Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul campioanei, a reușit cel mai bun meci al sezonului.
22:10
Murgia, de neînțeles FOTO. Mijlocașul lui U Cluj, eliminat după două „galbene” stupide în doar 3 minute! De ce VAR nu l-a putut salva # Golazo.ro
U Cluj - FCSB. Alessandro Murgia (29 de ani), mijlocașul „șepcilor roșii” a fost eliminat în prima repriză pe Cluj Arena după două reacții stupide.
21:20
Scandal imens la UEFA Forul european e acuzat de furt! Cer daune de 20 de milioane de euro! # Golazo.ro
O firmă de consultanță se pregătește să dea în judecată UEFA, pe care o acuză că a furat formatul tip ligă introdus în cupele europene în 2024.
21:20
FC Bacău, reclamată la FRF Motivul pentru care Șelimbăr vrea să câștige la „masa verde” duelul din Liga 2 # Golazo.ro
FC Bacău - Șelimbăr 1-1. Probleme mari la partida de sâmbătă din Liga 2.
Ieri
20:10
Sabău ajută FCSB Fostul tehnician al lui U Cluj i-a spus campioanei unde trebuie folosit Thiam : „Acolo dă cel mai bun randament” # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a vorbit despre situația lui Mamadou Thiam (30 de ani) de la FCSB.
19:40
„Nu l-am înțeles” MM, surprins de decizia lui Edi Iordănescu + Charalambous, ofertat de Legia Varșovia # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre demisia lui Edi Iordănescu (47 de ani) de la Legia Varșovia.
