Unde l-ar vedea Marica pe Hagi Fostul internațional, despre necesitatea „Regelui” de a antrena din nou: „Știu cât își dorește”
Golazo.ro, 2 noiembrie 2025 16:10
Ciprian Marica, fost internațional, a declarat că și-ar dori să-l vadă pe Gheorghe Hagi în postura de selecționer al României sau ca antrenor al unui club important.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
16:30
Vești bune pentru Barcelona Hansi Flick anunță revenirea a doi jucători importanți la partida cu Elche. Cum arată lotul # Golazo.ro
Hansi Flick (60 de ani) a anunțat lotul Barcelonei pentru partida cu Elche din etapa #11 a La Liga.
Acum 30 minute
16:10
Unde l-ar vedea Marica pe Hagi Fostul internațional, despre necesitatea „Regelui” de a antrena din nou: „Știu cât își dorește” # Golazo.ro
Ciprian Marica, fost internațional, a declarat că și-ar dori să-l vadă pe Gheorghe Hagi în postura de selecționer al României sau ca antrenor al unui club important.
Acum o oră
15:40
Fofana, pericol public la volan! VIDEO. Fundașul lui Chelsea, la a 9-a abatere! » Reacția fanilor: „E complet idiot” # Golazo.ro
Wesley Fofana (24 de ani) a fost surprins conducând cu viteză pe autostradă.
15:40
Autocarul lui Sepsi, vandalizat Unde a avut loc evenimentul și ce au scris ultrașii pe vehicul » Reacția clubului # Golazo.ro
Autocarul academiei clubului Sepsi a fost vandalizat sâmbătă noaptea, la Craiova.
Acum 2 ore
15:10
Încă o demitere în Premier League Antrenorul a avut rezultate dezastruoase și a intrat în conflict cu fanii echipei # Golazo.ro
Fulham - Wolverhampton 3-0. Vitor Pereira a fost demis din postura de antrenor al oaspeților după rezultatele dezamăgitoare din acest sezon.
14:40
Mai mult spectacol în Formula 1 Regulamentul ar urma să fie schimbat pentru a face cursele mai palpitante # Golazo.ro
Începând cu anul 2026, regulamentul din Formula 1 ar urma să sufere câteva modificări privind utilizarea pneurilor și a numărului de opriri.
Acum 4 ore
14:10
Mesaj dur pe stadionul MApN Banner-ul afișat de suporterii Stelei la adresa acțiunilor Jandarmeriei, la comemorarea „Colectiv” # Golazo.ro
Steaua - Dumbrăvița 0-1. Formația din Ghencea a pierdut pe teren propriu în etapa #12 a ligii secunde.
13:50
„Ăsta a fost norocul lui Chivu” Amintirile jucătorului care, în 2010, i-a provocat o fractură craniană antrenorului de la Inter: „Simțeam că e grav” # Golazo.ro
Sergio Pellissier (46 de ani) a vorbit despre momentul din 2010 când s-a ciocnit cu Cristi Chivu (45 de ani), într-un meci din Serie A.
13:30
LIVE Verona - Inter se joacă acum, în etapa #10 din Serie A » Formația trimisă de Chivu pe teren # Golazo.ro
Verona și Inter Milano se întâlnesc în primul meci al zilei din etapa #10 din Serie A.
13:10
A căzut cu mașina în râu FOTO Accident grav la pe Transfăgărășan. A izbit parapetul, apoi a ajuns în râul Argeș # Golazo.ro
Un accident grav a avut loc sâmbătă la raliul Argeșului, care se desfășoară pe Transfăgărășan.
13:00
„Trebuie să-și ridice nivelul” Jucătorul de la FCSB care nu l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu # Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Ilie Dumitrescu (56 de ani) a făcut o scurtă analiză a partidei de pe Cluj Arena.
12:50
Messi îi costă o avere Angola ar plăti o sumă uriașă pentru amicalul contestat cu Argentina: „Mii de oameni suferă de foame” # Golazo.ro
Angola și Argentina se vor înfrunta într-un amical de gală pe Estadio 11 de Novembro din Talatona, pe 14 noiembrie.
Acum 6 ore
12:30
Istvan Kovacs, meci de top Românul va fi la centru în partida dintre echipele finaliste în Liga Campionilor în 2022 # Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la meciul dintre Liverpool și Real Madrid din etapa #4 din Liga Campionilor.
12:10
„Mă simt cel mai bine acolo” Tânărul jucător de la FCSB, despre postul preferat pe teren: „E o șansă și sper să profit de ea” # Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Ionuț Cercel (18 ani), fundașul campioanei, a dezvăluit postul pe care se simte comod.
12:10
Moment de gală la WTA Finals FOTO: Simona Halep, alături de Aryna Sabalenka la premierea numărului 1 mondial: „O onoare!” # Golazo.ro
Simona Halep (34 de ani) a fost prezentă la gala WTA Finals, alături de Aryna Sabalenka și Garbine Muguruza.
12:00
Și-au ignorat antrenorul FOTO Cum a reacționat Thomas Frank după ce fundașii lui Tottenham au refuzat să-l salute # Golazo.ro
Tottenham - Chelsea 0-1. Djed Spence și Micky van de Ven nu l-au băgat în seamă pe Thomas Frank, antrenorul echipei, la finalul partidei.
11:20
Halucinant! Ce mesaje dădea Becali pe bancă la victoria cu U Cluj: „Chiar m-am enervat! Oricum, nu mi-e frică! Interzice legea?” # Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Gigi Becali (67 de ani) a venit cu o declarație incredibilă la finalul partidei.
11:00
Craiova și Rapid se întâlnesc în derby-ul etapei #15 din Liga 1, de la 20:30, pe „Ion Oblemenco”.
10:50
Vânează recordul lui Ronaldo Mbappe marchează la foc automat pentru Real Madrid + Cum a reacționat Xabi după ce Vinicius a ratat un penalty # Golazo.ro
Real Madrid - Valencia 4-0. Kylian Mbappe a înscris din nou pentru „galactici” și i-ar putea doborî recordul lui Cristiano Ronaldo.
10:40
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă” și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) continuă cursa către ținta de 1.000 de goluri marcate. A ajuns la 95, după „dubla” reușită cu Al Fayha, scor 2-1.
10:40
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare” # Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Mihai Stoica (60 de ani) a răbufnit la finalul partidei de pe Cluj Arena.
Acum 8 ore
10:00
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul # Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Gigi Becali, patronul campioanei, a declarat că a primit o ofertă din MLS pentru Daniel Bîrligea.
Acum 24 ore
00:10
Bergodi a acceptat înfrângerea Antrenorul lui U Cluj recunoaște superioritatea FCSB: „E foarte greu” # Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Cristiano Bergodi (61 de ani) a tras câteva concluzii după eșecul din ultima partidă.
00:00
„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul # Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Gigi Becali a venit cu reacții la cald după succesul din etapa #15 a Ligii 1.
1 noiembrie 2025
23:40
4 titulari, pe lista neagră Avertismentul patronului FCSB: „Să le fie frică” + ce spune despre Olaru: „I-am făcut pofta” # Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Gigi Becali (67 de ani) a făcut o primă analiză a jocului din ultima etapă a Ligii 1.
23:20
Pe el îl aduce FCSB Patronul campioanei a anunțat cine e directorul sportiv dorit de MM: „Să-l lase finul și îl iau!” # Golazo.ro
U CLUJ - FCSB 0-2. GIgi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a anunțat cine este directorul sportiv pe care vrea să-l aducă la echipă.
23:10
„Trebuie să ne ridicăm nivelul” VIDEO. Olaru a șters deja cu buretele golurile cu U Cluj: „Vrem 3 puncte la Basel!” # Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Darius Olaru (27 de ani) a oferit primele reacții după succesul de pe Cluj Arena.
22:50
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?” # Golazo.ro
Julio Baptista (44 de ani), fostul jucător de la Roma și Real Madrid, a vorbit despre oportunitățile puține pe care le au antrenorii de culoare.
22:30
Olaru s-a întors! VIDEO. „Dublă” de senzație cu U Cluj: voleu de mare clasă + „cadou” incredibil # Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul campioanei, a reușit cel mai bun meci al sezonului.
22:10
Murgia, de neînțeles FOTO. Mijlocașul lui U Cluj, eliminat după două „galbene” stupide în doar 3 minute! De ce VAR nu l-a putut salva # Golazo.ro
U Cluj - FCSB. Alessandro Murgia (29 de ani), mijlocașul „șepcilor roșii” a fost eliminat în prima repriză pe Cluj Arena după două reacții stupide.
21:20
Scandal imens la UEFA Forul european e acuzat de furt! Cer daune de 20 de milioane de euro! # Golazo.ro
O firmă de consultanță se pregătește să dea în judecată UEFA, pe care o acuză că a furat formatul tip ligă introdus în cupele europene în 2024.
21:20
FC Bacău, reclamată la FRF Motivul pentru care Șelimbăr vrea să câștige la „masa verde” duelul din Liga 2 # Golazo.ro
FC Bacău - Șelimbăr 1-1. Probleme mari la partida de sâmbătă din Liga 2.
20:10
Sabău ajută FCSB Fostul tehnician al lui U Cluj i-a spus campioanei unde trebuie folosit Thiam : „Acolo dă cel mai bun randament” # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a vorbit despre situația lui Mamadou Thiam (30 de ani) de la FCSB.
19:40
„Nu l-am înțeles” MM, surprins de decizia lui Edi Iordănescu + Charalambous, ofertat de Legia Varșovia # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre demisia lui Edi Iordănescu (47 de ani) de la Legia Varșovia.
19:30
Îl recunoști? FOTO. Cine e mascatul care a îmbrăcat tricoul României și a ridicat în aer mii de clujeni # Golazo.ro
Boris Brejcha (43 de ani), cunoscutul DJ din Germania, a susținut un concert vineri, în seara de Halloween, la Cluj, în BTarena.
19:20
„Trebuie să rețineți asta” Andrei Nicolescu, despre detaliul care a adus victoria lui Dinamo cu CFR + unde s-a filmat # Golazo.ro
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, consideră că victoria cu CFR, 2-1, obținută în prelungiri, a venit ca urmare a unei insistențe și a unei mentalități de învingători
18:50
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira # Golazo.ro
Mario Balotelli (35 de ani) a reacționat imediat după demiterea lui Patrick Vieira din funcția de antrenor principal al celor de la Genoa.
18:20
Vieira, dat afară de Genoa Clubul lui Dan Șucu a renunțat la serviciile tehnicianului francez. Cine îi ia locul pe bancă # Golazo.ro
Patrick Vieira nu mai este antrenorul echipei Genoa.
18:20
Moment unic pentru Cristiano Jr VIDEO. Fiul lui Ronaldo a marcat primul gol pentru Portugalia U16 # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo Jr (15 ani) a marcat primul său gol pentru naționala U16 a Portugaliei.
18:10
Lovitură dată de FCSB Patronul FCSB jubilează: „Gata, am primit 6 milioane de euro! Și mai vin încă 600.000!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a anunțat că FCSB a primit banii din cadrul transferului lui Florinel Coman (27 de ani) la Al Gharafa.
17:10
„FCSB poate fi învinsă” Sabău are încredere în U Cluj + Ce a zis despre Cristiano Bergodi # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fostul antrenor al lui U Cluj, crede că „studenții” vor câștiga partida contra lui FCSB.
17:00
O arenă de tradiție va fi demolată FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial # Golazo.ro
Vechea arenă a echipei Gremio, Stadio Olimpico Monumental, va fi demolată.
16:50
„Am simțit o lipsă de respect” Gluma făcută de jucătorii Barcelonei de Halloween l-a determinat pe Iniesta să ceară scuze în numele echipei # Golazo.ro
Victor Rodriguez (36 de ani), fostul fotbalist de la Getafe, a rememorat momentul când a fost speriat de jucătorii lui FC Barcelona.
Ieri
16:30
Andrei Vlad și Vătăjelu, pe lista neagră Antrenorul lui Aktobe ar urma să renunțe la mai mulți jucători, după un sezon sub așteptări # Golazo.ro
Andrei Vlad (26 de ani) și Bogdan Vătăjelu (32 de ani) s-ar putea despărți de Aktobe în perioada următoare.
15:50
Universitatea Cluj și FCSB se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, în cadrul etapei #15 din Liga 1. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
15:50
„O mare provocare” Avertisment pentru Pancu , noul antrenor al lui CFR Cluj: „E greu pentru antrenor să gestioneze” # Golazo.ro
Cristi Dulca (53 de ani), coleg cu Daniel Pancu (48 de ani) la Rapid, l-a avertizat pe fostul său coechipier despre problemele financiare de la CFR Cluj.
15:20
„Un nebun” Toto Wolff nu îl iartă pe Michael Masi la 4 ani după greșeala care l-a costat victoria pe Hamilton: „A distrus recordul” # Golazo.ro
Toto Wolff (53 de ani), șeful Mercedes, îl critică pe Michael Masi pentru interpretarea greșită de la Marele Premiu al Emiratelor Arabe Unite 2021.
15:10
Boicotul fanilor Un club din Premier League, apel către suporterii revoltați de prețurile piperate ale biletelor # Golazo.ro
Fulham a lansat un apel către fani pentru a cumpăra bilete pentru meciul cu Wolverhampton din etapa #10 din Premier League.
14:50
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor # Golazo.ro
Simone Inzaghi (49 de ani), antrenorul celor de la Al-Hilal, conduce topul celor mai bine plătiți antrenori din lume.
14:30
Dinamo, amendată Anunțul făcut de Jandarmerie după incidentul din finalul partidei cu CFR # Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Clubul din „Ștefan cel Mare” a fost amendat de Jandarmerie după incidentul din finalul partidei de pe Arena Națională.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.