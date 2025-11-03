Descoperire complet neașteptată nu departe de noi: o gaură neagră enormă a fost găsită într-o galaxie minusculă

03:20

Sania de vară pe care Transport Urban Sinaia (TUS) a promis că o va deschide în sezonul cald 2025 n-a fost inaugurată nici până astăzi. Și nici nu e foarte clar când se va întâmpla asta. Motivul: autoritățile care se ocupă de autorizare nu se hotărăsc să-i dea undă verde. Deși atât beneficiarul, cât și …