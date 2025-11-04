Purtătoarea de cuvânt a MAE rus ironizează prăbușirea turnului de la Roma. Italia îl convoacă pe ambasadorul Rusiei

15:30

Hainele merită o a doua viață. Sunt tot mai mulți cei care cred asta. Magazinele second-hand devin din ce în ce mai populare, iar tinerii le caută nu doar pentru preț, ci și pentru poveste. Pentru că există interes, a crescut și numărul firmelor care le comercializează – în ultimii trei ani, cu 1.400. Bianca …