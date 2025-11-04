Mașina de război a Rusiei face încă ravagii în România
Încă o dată, dacă mai era nevoie, Călin Georgescu demonstrează că are altă misiune decât pe aceea de a acționa politic, de a crea un partid sau de a se implica sau a susține unul existent. POT, o formațiune necunoscută înainte de noiembrie 2024, a ajuns în Parlament exclusiv în urma uriașei campanii desfășurate pe … The post Mașina de război a Rusiei face încă ravagii în România appeared first on spotmedia.ro.
Frigiderul este, fără îndoială, una dintre minunile vieții moderne. Nici nu ne-am imagina viața fără el. Are tot felul de dotări care ne fac viața mai simplă: rafturi, sertare pentru legume, suporturi pentru ouă, o lumină care se aprinde doar când deschizi ușa și, în unele cazuri, chiar și o mașină de gheață. Totuși, nu … The post Ce alimente să nu pui niciodată pe ușa frigiderului. Nutriționiștii explică de ce appeared first on spotmedia.ro.
Recipientele de copt din silicon nu sunt lipsite de pericole pentru sănătate, arată un studiu recent. Oamenii de știință au descoperit că aceste forme pentru gătit, populare pentru proprietățile lor antiaderente și pentru ușurința cu care se curăță, pot elibera compuși potențial toxici în alimente și în aer. Cercetătorii au descoperit că „siloxanii migrează în … The post Pericolul din recipientele de copt din silicon appeared first on spotmedia.ro.
Purtătoarea de cuvânt a MAE rus ironizează prăbușirea turnului de la Roma. Italia îl convoacă pe ambasadorul Rusiei # SportMedia
Ministerul italian de Externe a anunțat luni că îl va convoca pe ambasadorul Rusiei pentru a i se transmite un protest, după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a ironizat prăbușirea unui turn medieval din centrul Romei. Convocarea ar putea avea loc marţi, potrivit unor surse din MAE italian, relatează agenția EFE. … The post Purtătoarea de cuvânt a MAE rus ironizează prăbușirea turnului de la Roma. Italia îl convoacă pe ambasadorul Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
Merz: Războiul civil în Siria s-a terminat, așadar sirienii nu mai au de ce să ceară azil în Germania # SportMedia
Cancelarul german Friedrich Merz a semnalat luni că războiul civil în Siria s-a încheiat, prin urmare nu mai există niciun motiv pentru a acorda azil migranților sirieni veniți în Germania. Declarația pare să-l contrazică pe ministrul său de Externe, Johann Wadephul, care și-a exprimat vineri la Damasc îndoiala că sirienii ar putea reveni în țara … The post Merz: Războiul civil în Siria s-a terminat, așadar sirienii nu mai au de ce să ceară azil în Germania appeared first on spotmedia.ro.
Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut măsurile asigurătorii instituite asupra companiilor fraților Micula # SportMedia
Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză ANAF menținând măsurile asigurătorii instituite asupra companiilor S.C. European Food S.A. și S.C. Transilvania General Import Export S.R.L, pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula. ”Astfel, instanța supremă a confirmat că măsurile luate de ANAF – prin … The post Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut măsurile asigurătorii instituite asupra companiilor fraților Micula appeared first on spotmedia.ro.
Conducerea AUR a decis luni seara că jurnalista Anca Alexandrescu va fi candidatul oficial al partidului în cursa pentru Primăria Capitalei. Zilele trecute Anca Alexandrescu a anunțat că este susținută în cursa pentru București de George Simion și de partidul AUR. Vedeta TV mai este susținută și de PNȚCD, reprezentat de Aurelian Pavelescu. „Eu sunt … The post Anca Alexandrescu va candida din partea AUR pentru Primăria București appeared first on spotmedia.ro.
Bulgaria s-ar putea confrunta cu pierderi lunare de 50 milioane euro, în urma restricționării exporturilor Lukoil # SportMedia
Fostul ministru bulgar al Energiei, Alexander Nikolov, a avertizat că Bulgaria s-ar putea confrunta cu pierderi economice substanțiale, după ce Parlamentul a interzis Lukoil să exporte motorină și combustibil pentru aviație. Vorbind la postul de televiziune bTV, Nikolov a scos în evidență rolul central al rafinăriei Burgas care este, direct sau indirect, cel mai mare … The post Bulgaria s-ar putea confrunta cu pierderi lunare de 50 milioane euro, în urma restricționării exporturilor Lukoil appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop zilnic pentru 4 noiembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 4 noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
Rusia a început crearea unor unități de rezerviști pentru apărarea infrastructurilor atacate de dronele ucrainene # SportMedia
Cele două camere ale Parlamentului rus au aprobat un proiect de lege privind crearea unor unități militare alcătuite din rezerviști angajați prin contract și destinate exclusiv apărării infrastructurilor critice ale Rusiei, amenințate de atacurile ucrainene cu drone. Proiectul mai are nevoie doar de promulgarea președintelui Vladimir Putin pentru a intra în vigoare, dar mai multe … The post Rusia a început crearea unor unități de rezerviști pentru apărarea infrastructurilor atacate de dronele ucrainene appeared first on spotmedia.ro.
Iluminatul este unul dintre elementele esențiale în designul interior, iar alegerea corectă poate schimba complet percepția asupra unui spațiu. Printre soluțiile cele mai populare, lustra ocupă un loc central, fiind nu doar o sursă de lumină, ci și un element decorativ care definește stilul unei încăperi. De la modelele clasice, cu detalii sofisticate, până la … The post Cum alegi lustra potrivită pentru a transforma atmosfera unei camere appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, anunţă, luni, că a fost semnat contractul pentru achiziţia a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos. Aeronavele vor fi folosite doar pentru antrenament şi instrucţie. „Ministerul Apărării Naţionale a semnat astăzi contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi … The post România va cumpăra 18 avioane F-16 Fighting Falcon din Olanda, la prețul de 1 euro appeared first on spotmedia.ro.
Fostul ciclist francez Charles Coste, decanul de vârstă al campionilor olimpici, a încetat din viață joi, la vârsta de 101 ani, a anunțat, duminică, pe platforma X, ministrul francez al Sporturilor, Marina Ferrari, citată de AFP. Coste, într-un scaun rulant, a transmis torța olimpică lui Teddy Riner și Marie-Jose Perec, la ceremonia de deschidere a … The post Doliu în lumea sportului: A murit cel mai vârstnic campion olimpic appeared first on spotmedia.ro.
O glumă neobișnuită a președintelui chinez Xi Jinping privind spionajul ține prima pagină a ziarelor din Seul # SportMedia
Un moment rar de destindere din partea președintelui chinez Xi Jinping, care a glumit pe tema unei eventuale spionări a omologului său sud-coreean, ține luni prima pagină a ziarelor din Seul. Schimbul de replici a avut loc sâmbătă la Gyeongju, oraș din sud-estul Coreei de Sud, atunci când președintele acestui stat, Lee Jae-Myung, și cel … The post O glumă neobișnuită a președintelui chinez Xi Jinping privind spionajul ține prima pagină a ziarelor din Seul appeared first on spotmedia.ro.
Patru persoane au fost rănite după ce un tren a deraiat în Marea Britanie (Foto & Video) # SportMedia
Patru persoane au fost rănite uşor după ce un tren a deraiat, luni, în nord-vestul Angliei, în urma unei alunecări de teren. Poliţia a precizat că 85 de pasageri au fost evacuaţi din tren, care asigura o legătură între Glasgow, Scoaţia, şi Gara Euston, din Londra, operat de compania Avanti West Coast. Accidentul a avut … The post Patru persoane au fost rănite după ce un tren a deraiat în Marea Britanie (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
PressOne: Cazul Țone. UNAP constată plagiatul și îl sancționează. Academia de Poliție recunoaște frauda, însă refuză să ia măsuri # SportMedia
Comisiile de etică de la UNAP și Academia de Poliție au confirmat dezvăluirile PressOne, care a demonstrat că fostul comisar-șef Cătălin Țone a plagiat masiv în ambele teze de doctorat susținute în 2011; Cele două comisii de etică au luat, însă, măsuri diferite: în vreme ce UNAP a confirmat plagiatul și a demarat procedurile de … The post PressOne: Cazul Țone. UNAP constată plagiatul și îl sancționează. Academia de Poliție recunoaște frauda, însă refuză să ia măsuri appeared first on spotmedia.ro.
Președintele american Donald Trump s-a declarat convins că războiul dintre Rusia și Ucraina ar putea fi încheiat într-o perioadă scurtă, cam în câteva luni, susținând că are în vedere o strategie de dialog direct cu Moscova. Întrebat de jurnalista Norah O’Donnell de la CBS dacă crede că războiul poate fi oprit „în câteva luni”, Trump … The post Trump spune că războiul din Ucraina poate fi încheiat în câteva luni appeared first on spotmedia.ro.
Există ceva profund emoționant în felul în care casele din 2026 încep să spună povești. De anul viitor, nu mai vorbim despre spații ordonate și perfecte, ci despre locuințe care respiră istorie, artă și care se mândresc cu propriile amintiri. Noul curent numit „Modern Heritage” unește farmecul trecutului cu simplitatea confortului contemporan. Ce este Modern … The post Modern Heritage, trendul anului 2026 care unește arta și emoția în designul interior appeared first on spotmedia.ro.
Tenismanul italian Jannik Sinner a revenit pe primul loc în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), dat publicității luni, după ce a cucerit titlul, duminică, la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, transmite AFP. Sinner l-a detronat pe spaniolul Carlos Alcaraz, care a fost învins în turul al doilea la Paris, cei doi fiind … The post Noul clasament ATP: Jannik Sinner, din nou lider mondial appeared first on spotmedia.ro.
Pățaniile americanilor care au plecat în „raiul conservator din Rusia” ca să scape de cultura liberală din SUA # SportMedia
Până la 1.500 de „imigranți ideologici”, inclusiv 127 de americani, au solicitat rezidență temporară în Rusia în ultimul an. Pentru cei aflați în căutarea „valorilor creștine veritabile” a urmat un șoc cultural. Acum doi ani, Derek și DeAnna Huffman își doreau cu disperare să plece din Humble, o suburbie a orașului Houston. Cele trei fiice … The post Pățaniile americanilor care au plecat în „raiul conservator din Rusia” ca să scape de cultura liberală din SUA appeared first on spotmedia.ro.
Grindeanu: PSD susține reducerea numărului de parlamentari la 300, dar vrea vot uninominal # SportMedia
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că social-democrații sunt de acord cu reducerea numărului de parlamentari la 300, dar vor ca votul să fie uninominal. Grindeanu a fost întrebat de jurnaliști, la Palatul Parlamentului, dacă PSD va susține proiectul de lege privind reducerea numărului de parlamentari care a trecut luni de Senat … The post Grindeanu: PSD susține reducerea numărului de parlamentari la 300, dar vrea vot uninominal appeared first on spotmedia.ro.
FCSB este convinsă că a dat lovitura cu transferul pe care l-a făcut la începutul lui 2025. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că Ionuț Cercel va juca de acum înainte doar fundaș central. Becali l-a comparat cu Chiricheș și i-a lăudat calitățile tehnice lui Cercel, fotbalist adus de la Farul … The post FCSB anunță că l-a găsit pe „noul Chiricheș”: „E mai bun ca Ngezana” appeared first on spotmedia.ro.
Deputatul PSD Mircea Florin și-a depus luni demisia din Parlament la Biroul permanent al Camerei Deputaților. „Subsemnatul Mircea Florin, deputat ales în Circumscripția nr. 9 – Brăila, vă rog să luați act de demisia mea, urmând să încetez activitatea la data de 07.11.2025”, se arată în document. Mircea Florin este vicelider al Grupului PSD de … The post Un deputat PSD și-a depus demisia din Parlament appeared first on spotmedia.ro.
Un muncitor român a fost prins sub dărâmături după ce un turn istoric din centrul Romei s-a prăbușit parțial (Video) # SportMedia
Un muncitor român a rămas blocat sub dărâmături luni, la Roma, după ce o parte din Torre dei Conti, emblematicul turn din capitala Italiei, aflat în reabilitare, s-a prăbuşit, relatează Corriere della Sera. Conform informaţiilor iniţiale, un muncitor a fost rănit, în timp ce alţi patru, iniţial blocaţi în vârful turnului, au fost salvaţi. Ce … The post Un muncitor român a fost prins sub dărâmături după ce un turn istoric din centrul Romei s-a prăbușit parțial (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Percheziții la firmele fraților Micula: Schema prin care au încercat să scape de uriașele datorii la stat # SportMedia
Procurorii Parchetului General și polițiști de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice efectuează luni șase percheziții în județul Bihor, la sediile sociale și punctele de lucru ale mai multor firme din grupul European Food and Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula. Ancheta se desfășoară în cadrul operațiunii Jupiter 4 și vizează suspiciuni … The post Percheziții la firmele fraților Micula: Schema prin care au încercat să scape de uriașele datorii la stat appeared first on spotmedia.ro.
Bolojan a semnat cu Rheinmetall. În Brașov, se face cea mai modernă fabrică din lume în producția de pulberi militare # SportMedia
România se pregătește să intre într-o nouă etapă a industriei sale de apărare, odată cu semnarea acordului de cooperare dintre gigantul german Rheinmetall și compania Victoria SA. Noua unitate de producție de la Victoria, în județul Brașov, va deveni, potrivit oficialilor germani, cea mai modernă companie din lume specializată în fabricarea pulberilor cu bază dublă … The post Bolojan a semnat cu Rheinmetall. În Brașov, se face cea mai modernă fabrică din lume în producția de pulberi militare appeared first on spotmedia.ro.
FCSB i-a decis soarta lui Vlad Chiricheș (36 de ani), unul dintre veteranii lotului. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că în pauza de iarnă Chiricheș va fi scos de pe lista jucătorilor eligibili pentru Superliga. Campioana României urmează să se despartă de el: „Chiricheș nu o să mai fie pe … The post FCSB a luat decizia finală în privința lui Vlad Chiricheș appeared first on spotmedia.ro.
Liderii AUR insistă că relația cu Călin Georgescu nu este întreruptă, deși acesta a anunțat public că boicotează alegerile pentru Primăria București și a acuzat autoritățile că organizează „o farsă sub aparența binelui”. Reprezentanții formațiunii spun că înțeleg neîncrederea lui Georgescu, dar că partidul are „datoria de a reprezenta electoratul” și va participa la scrutinul … The post AUR respinge ruptura de Călin Georgescu, dar nu va boicota alegerile appeared first on spotmedia.ro.
Cotidianul american Wall Street Journal critică decizia administrației Trump de a retrage o brigadă de luptă din România, pe care o cataloghează drept un mesaj prost pentru Putin. Este sigur că majoritatea americanilor nu vor observa dacă SUA retrag o brigadă a armatei din România, dar puteți fi siguri că Vladimir Putin o va face. … The post Editorial WSJ: Putin nu va trece cu vederea retragerea trupelor americane din România appeared first on spotmedia.ro.
Prețurile mai mici, dar și povestea din spate îi împinge pe tineri să aleagă tot mai des hainele de tip second-hand # SportMedia
Hainele merită o a doua viață. Sunt tot mai mulți cei care cred asta. Magazinele second-hand devin din ce în ce mai populare, iar tinerii le caută nu doar pentru preț, ci și pentru poveste. Pentru că există interes, a crescut și numărul firmelor care le comercializează – în ultimii trei ani, cu 1.400. Bianca … The post Prețurile mai mici, dar și povestea din spate îi împinge pe tineri să aleagă tot mai des hainele de tip second-hand appeared first on spotmedia.ro.
Inter poate face un transfer important în vara lui 2026, după ce jucătorul și-a manifestat dorința de a semna. Manuel Akanji, fotbalist cu Liga Campionilor în CV la Manchester City, vrea să fie transferat definitiv de Inter. În prezent, Akanji este împrumutat de Inter de la Manchester City până în iunie 2026, iar în contractul … The post Primul fotbalist care vrea să semneze cu Inter în 2026: L-a anunțat pe Cristi Chivu appeared first on spotmedia.ro.
Grindeanu îl așteaptă încă pe Bolojan în Parlament: Va veni, e doar o chestiune de calendar (Video) # SportMedia
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, ştie că premierul Ilie Bolojan nu va veni, luni, în Parlament pentru sesiunea „Ora Premierului”, însă a subliniat că vizita va fi reprogramată. Grindeanu a spus că echipa sa ține deja legătura cu Cabinetul prim-ministrului pentru a găsi „o potrivire de calendar”, astfel încât șeful Executivului să se poată … The post Grindeanu îl așteaptă încă pe Bolojan în Parlament: Va veni, e doar o chestiune de calendar (Video) appeared first on spotmedia.ro.
U Cluj a făcut un anunț despre transferul lui Denis Alibec (34 de ani), atacantul FCSB. Prin vocea lui Radu Constantea, președintele clubului, U Cluj a anunțat că „nu există interes” în acest moment pentru Alibec. Oficialul „Șepcilor roșii” a spus că, cel puțin pentru moment, Alibec nu este pe lista clubului. „Nu există la … The post U Cluj, anunț despre transferul lui Denis Alibec de la FCSB appeared first on spotmedia.ro.
Viena, orașul austriac cunoscut pentru atitudinea sa relativ neutră în fața cazurilor internaționale delicate, a devenit recent gazda unui personaj controversat: Andrîi Naumov, fost general în Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Acesta este căutat de autoritățile ucrainene pentru fraudă, îmbogățire ilegală și abuz în serviciu, dar acuzațiile merg mult mai departe – Naumov este … The post Viena, noul adăpost al unui trădător – povestea generalului Naumov appeared first on spotmedia.ro.
Mi-am dat seama astfel că până acum nu m-am gândit niciodată la relația pe care o persoană o poate dezvolta cu un magazin online. Cred că în urmă cu un sfert de secol am cumpărat pentru prima dată ceva de la eMAG. Bineînțeles că nu-mi mai aduc aminte ce, dar de atunci uriașa platformă online … The post Un vechi client eMAG, așteptând Black Friday appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1349 Oraș din Rusia, zguduit de explozii. Steagul Wagner flutură la granița Estoniei (Foto & Video) Premierul rus începe o „vizită foarte importantă” în China # SportMedia
În ziua 1349 de război, Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra Ucrainei. O persoană a murit, noaptea trecută, în timpul unui atac cu drone asupra unei localități din regiunea Sumî. Iar o persoană a fost rănită, dimineață, într-un atac cu rachete rusești asupra unei instalații industriale a orașului Dnipro. Trupele ruse au bombardat din … The post Ziua 1349 Oraș din Rusia, zguduit de explozii. Steagul Wagner flutură la granița Estoniei (Foto & Video) Premierul rus începe o „vizită foarte importantă” în China appeared first on spotmedia.ro.
Turneul Campioanelor: Sabalenka și Pegula au câștigat primele meciuri din Grupa „Steffi Graf” # SportMedia
Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, liderul mondial, a învins-o fără probleme pe italianca Jasmine Paolini, cu 6-3, 6-1, duminică, la Riad, în primul său meci din Grupa ”Steffi Graf” a Turneului Campioanelor (WTA Finals). Sabalenka (27 ani) vizează primul său titlu la finala circuitului feminin de tenis, care reunește cele mai bune opt jucătoare … The post Turneul Campioanelor: Sabalenka și Pegula au câștigat primele meciuri din Grupa „Steffi Graf” appeared first on spotmedia.ro.
Afacere locală la Craiova: Apă vândută ilegal la blocuri și case, canalizare improvizată și risc major pentru mediu # SportMedia
O adevărată „afacere” locală funcționa într-un cartier din Craiova, unde cineva a forat ilegal un puț de mare adâncime și distribuia apă către două blocuri și mai multe case din zonă, contra cost. Totul, fără avize, fără autorizații și fără vreo formă legală de funcționare. Potrivit Administrației Bazinale de Apă (ABA) Jiu, persoana în cauză … The post Afacere locală la Craiova: Apă vândută ilegal la blocuri și case, canalizare improvizată și risc major pentru mediu appeared first on spotmedia.ro.
Retrasă din tenis la începutul lui 2025, Simona Halep a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în circuitul WTA. Simona a fost invitată la Turneul Campioanelor, unde a luat din nou contact cu nume importante din lumea tenisului. Într-o postare pe rețelele sociale, Simona a dezvăluit că a fost întrebată dacă i-ar plăcea să … The post Simona Halep, întrebată dacă revine în circuitul WTA: Răspunsul dat appeared first on spotmedia.ro.
Verdictul lui Adrian Porumboiu în privința penalty-ului din meciul Universitatea Craiova – Rapid # SportMedia
Adrian Porumboiu a dat verdictul de specialist în privința penalty-ului care a decis soarta meciului Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Fostul mare arbitru a spus că „nu sunt dubii”, iar penalty-ul acordat de Marcel Bîrsan cu ajutorul VAR a fost acordat corect. Aioani l-a lovit cu pumnul în cap pe Nsimba, în careu, la o … The post Verdictul lui Adrian Porumboiu în privința penalty-ului din meciul Universitatea Craiova – Rapid appeared first on spotmedia.ro.
București se află pe locul doi în topul orașelor lumii cu cele mai multe cazinouri/săli de jocuri de noroc, raportat la numărul de locuitori, potrivit unui studiu recent din industria globală a cazinourilor. Capitala României oferă 164 de săli de jocuri de noroc, ceea ce reprezintă o rată de 9,28 cazinouri la 100.000 de locuitori, … The post București, pe locul 2 în lume în topul orașelor cu cele mai multe cazinouri appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan a venit să-l susțină pe candidatul USR la Primăria Capitalei pentru a le arăta alegătorilor cine îi va duce mai departe programul. AUR și PSD îl acuză pe șeful statului că a ignorat Constituția. Cătălin Drulă nu are încă un program propriu. Se prezintă mai degrabă ca fiind succesorul lui Nicușor Dan, continuatorul … The post Drulă-succesorul și despre suspendarea președintelui appeared first on spotmedia.ro.
Mai multe drone au fost observate deasupra bazei aeriene Kleine-Brogel din Belgia, în două nopţi consecutive din acest weekend. Au fost acolo „ca să spioneze”, susţine ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, citat de CNN. Incidentul are loc într-un moment în care statele europene sunt în alertă maximă din cauza incursiunilor aeriene neautorizate din ultima … The post Belgia în alertă după ce drone necunoscute au spionat o bază militară NATO appeared first on spotmedia.ro.
48% din economiile românilor stau blocate în conturi fără randament: cât profit pierd anual # SportMedia
Românii își țin aproape jumătate din economii în conturi fără randament, pierzând anual sume uriașe, avertizează Lucian Streche, co-fondator LT.Wealth. El a explicat că lipsa educației financiare, barierele psihologice și absența unui plan coerent țin populația departe de oportunități investiționale. Românii își păstrează aproape 48% din bani în conturi de economii sau curente neremunerate. „Vorbim … The post 48% din economiile românilor stau blocate în conturi fără randament: cât profit pierd anual appeared first on spotmedia.ro.
Generalul Ben Hodges: De ce am reduce prezența americană în estul Europei într-un astfel de moment? Nu are niciun sens # SportMedia
Retragerea trupelor americane din România și din alte state est-europene transmite un mesaj greșit și nu are niciun sens strategic, a declarat generalul în rezervă Ben Hodges, fost comandant al Forțelor Americane din Europa. Într-un interviu acordat TVR, Hodges a subliniat că plecarea celor 1.200 de militari americani de la baza de la Mihail Kogălniceanu … The post Generalul Ben Hodges: De ce am reduce prezența americană în estul Europei într-un astfel de moment? Nu are niciun sens appeared first on spotmedia.ro.
WTA a dat publicității, luni, prima ierarhie mondială din luna noiembrie 2025. În noul clasament WTA, Sorana Cîrstea a urcat o poziție, pe locul 44, în timp ce Jaqueline Cristian a rămas cea mai bine clasată româncă, pe locul 39. Gabriela Ruse a intrat în primele 100 de jucătoare ale lumii, pe locul 99, după … The post Noul clasament WTA: Sorana Cîrstea a urcat un loc, picaj abrupt pentru Anca Todoni appeared first on spotmedia.ro.
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul FCSB, este la un pas de transferul carierei. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că a primit o ofertă de șapte milioane de euro pentru transferul lui Daniel Bîrligea. Pentru moment, însă, Becali a spus „nu” transferului în MLS, liga nord-americană de fotbal, însă la … The post Daniel Bîrligea, la un pas de transferul carierei appeared first on spotmedia.ro.
Cel puţin 20 de persoane au fost ucise şi sute au fost rănite într-un cutremur cu magnitudinea de 6,3 care a lovit nordul Afganistanului în noaptea de duminică spre luni. Acest nou cutremur vine la două luni după alt seism soldat cu cel mai mare bilanţ de decese din istoria recentă a ţării (peste 2.200), … The post Cutremur devastator în Afganistan: Cel puțin 20 de oameni au murit (Video) appeared first on spotmedia.ro.
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut (25 de ani), mijlocaș care a scăzut în evoluții în acest sezon. Conducerea campioanei României i-a pus gând rău, iar Gigi Becali a anunțat că îi transferă înlocuitor. Becali a spus că pregătește transferul unui mijlocaș central care să-i ia locul în primul 11 lui Șut. FCSB îl … The post FCSB i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut appeared first on spotmedia.ro.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că, deocamdată, nu ia în considerare un acord care ar permite Ucrainei să obțină rachete de croazieră Tomahawk pentru a le folosi împotriva Rusiei. Trump s-a arătat rezervat față de un plan prin care Statele Unite ar putea vinde rachete Tomahawk țărilor membre NATO, care la rândul lor … The post Trump spune „nu” rachetelor Tomahawk pentru Ucraina, deși Pentagonul a dat undă verde appeared first on spotmedia.ro.
