De la gunoier la afacerist: Un român care a pornit ca gunoier în...
StiriDiaspora.ro, 3 noiembrie 2025 08:50
Acum 30 minute
08:50
Acum 24 ore
18:20
Horoscopul zilei de luni, 3 noiembrie 2025. Astrele spun: „Acum ori...
17:50
Plăcinta cu dovleac caramelizat care a cucerit internetul: aroma...
15:10
Podul Giurgiu-Ruse se închide temporar: avertisment pentru românii...
13:50
Două fetițe românce au rămas orfane după ce tatăl lor, șofer de...
13:20
Atac sângeros la bordul unui tren spre Londra: nouă persoane în...
11:50
Dan Negru, revoltat de prețurile din aeroport: „România, țara unde...
10:50
S-a stins din viață Coco, o șoferiță de tir virală pe internet
Ieri
18:10
Horoscopul lunii noiembrie: Ce momente cruciale te așteaptă în...
17:50
Clătite cu ciocolată și banane - o gustare ieftină și delicioasă...
13:40
Diasporenii se înghesuie să-și facă dinții în România: performanță...
13:30
Bătrână ucisă de îngrijitoare, pentru un apartament. A fost...
11:40
Atenționare pentru românii din Italia: burrata și stracciatella...
Mai mult de 2 zile în urmă
23:20
Rusia a schimbat tactica pe câmpul de luptă ca să evite dronele...
23:20
Mașină de pompieri, răsturnată pe autostradă, în drum spre...
21:30
Cum au oprit polițiștii nemți un bătrân de 94 de ani care circula...
19:50
Amenzi false primite de mii de români. DNSC avertizează: "Oamenii...
18:30
Poliția a arestat un cuplu de români care voiau să-și vândă...
17:20
Un român era creierul unei operațiuni de pariuri sportive trucate....
17:20
Român, reținut după ce a intrat cu punga plină de produse în biroul...
16:50
Crește din nou prețul energiei electrice din România
16:20
Ultimul mesaj din telefonul doctoriței Ștefania Szabo a lămurit...
15:30
Horoscop 1 noiembrie 2025: Moment de sinceritate pentru Pești;...
15:00
Asociația Românilor din Marea Britanie CIC încheie cu succes...
14:40
Șofer român de 39 de ani, mort la volan în Italia. Mihai lasă în...
12:30
Un medicament nou pentru femeile aflate la menopauză
12:10
"Regele prostituției" din Dundee, Scoția, era român. 68 de ani de...
11:10
Inundații în Spania: Autoritățile sunt acuzate că au întârziat...
10:30
Prima ediție a Zilelor Culturii Române în Pakistan. Ambasadorul Dan...
10:00
Refugiatul afgan care a ucis un copil de 2 ani în Germania,...
09:30
S-a aflat motivul pentru care s-a anulat întâlnirea Trump-Putin de...
09:10
Polițiștii italieni au stat patru ore de vorbă cu un român care s-a...
08:40
Curtea de Conturi din Italia a blocat construcția Podului Messina,...
08:40
Contract Colectiv Național pentru badantele românce din Italia:...
00:30
New York, decesele cauzate de supradoze au scăzut cu 28% într-un an
30 octombrie 2025
23:40
Studiu: copiii moștenesc inteligența de la mama
23:20
Locuință din Italia, spartă pentru a patra oară, de aceeași hoți
22:00
Bolojan a explicat manevra PSD, care încerca să mimeze tăierile:...
19:40
O familie și-a pierdut copilul pe munte, la vârful Omu
18:50
UE renunță la interceptarea conversațiilor online
18:10
Judecătorii, decizie de ultimă oră pentru Călin Georgescu, după...
17:20
Cuplu de români, lovitură de 500 000 euro în Germania. David și...
16:40
Bulgaria închide complet podul Giurgiu - Ruse, timp de două zile
15:50
Horoscop 31 octombrie 2025: Berbecii încheie un capitol, Racii...
15:00
Explozia blocului din Rahova. Compania Distrigaz e acuzată oficial...
14:20
Cele trei persoane reţinute în cazul blocului explodat din Rahova...
13:30
După ce au renunțat la gazul rusesc, germanii plătesc facturi...
12:20
Acuzat că a ucis un bătrân de 90 de ani, un român din Italia s-a...
11:30
ADRI organizeaza evenimentul „Departe de casă, dar nu singuri”,...
10:20
Oana Gheorghiu, numită vicepremier de preşedintele Nicuşor Dan, a...
