Un român a plecat la muncă în Italia și a dispărut fără urmă....
StiriDiaspora.ro, 3 noiembrie 2025 19:50
Un român a plecat la muncă în Italia și a dispărut fără urmă....
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 30 minute
19:50
Un român a plecat la muncă în Italia și a dispărut fără urmă....
Acum 2 ore
18:50
Șofer român amendat cu mii de euro în Germania, după un incendiu la...
18:50
Doi români afectați de prăbușirea parțială a turnului medieval din...
Acum 4 ore
17:50
EXCLUSIV - Muncitorul român prins sub dărâmături la Roma a fost...
17:40
Muncitorul prins sub dărâmăturile de lângă Colloseum este român....
16:30
România cumpară din Olanda 18 aeronave F-16 Fighting Falcon cu 1...
Acum 6 ore
15:40
Anca Alexandrescu explică mesajul lui Călin Georgescu, după ce a...
15:30
Mitul "Spania e ieftină" a picat. Un cuplu de români arată cât...
14:30
Mai mulți răniți după ce un turn medieval s-a prăbușit lângă...
Acum 8 ore
14:10
Ghid Practic pentru o Casă Sigură și Bine Întreținută: Detalii Care...
14:00
O mare fabrică de armament se deschide în România. Noi locuri de...
Acum 12 ore
11:50
Horoscop 4 noiembrie 2025: Cercul transformării și al renașterii...
11:10
Atentat dejucat în Germania. Ce au descoperit polițiștii la el acasă
10:10
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți. Noi date din anchetă, după...
09:50
Doi români din Italia au intrat disperați cu mașina în patrula...
08:50
De la gunoier la afacerist: Un român care a pornit ca gunoier în...
Ieri
18:20
Horoscopul zilei de luni, 3 noiembrie 2025. Astrele spun: „Acum ori...
17:50
Plăcinta cu dovleac caramelizat care a cucerit internetul: aroma...
15:10
Podul Giurgiu-Ruse se închide temporar: avertisment pentru românii...
13:50
Două fetițe românce au rămas orfane după ce tatăl lor, șofer de...
13:20
Atac sângeros la bordul unui tren spre Londra: nouă persoane în...
11:50
Dan Negru, revoltat de prețurile din aeroport: „România, țara unde...
10:50
S-a stins din viață Coco, o șoferiță de tir virală pe internet
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Horoscopul lunii noiembrie: Ce momente cruciale te așteaptă în...
17:50
Clătite cu ciocolată și banane - o gustare ieftină și delicioasă...
13:40
Diasporenii se înghesuie să-și facă dinții în România: performanță...
13:30
Bătrână ucisă de îngrijitoare, pentru un apartament. A fost...
11:40
Atenționare pentru românii din Italia: burrata și stracciatella...
31 octombrie 2025
23:20
Rusia a schimbat tactica pe câmpul de luptă ca să evite dronele...
23:20
Mașină de pompieri, răsturnată pe autostradă, în drum spre...
21:30
Cum au oprit polițiștii nemți un bătrân de 94 de ani care circula...
19:50
Amenzi false primite de mii de români. DNSC avertizează: "Oamenii...
18:30
Poliția a arestat un cuplu de români care voiau să-și vândă...
17:20
Un român era creierul unei operațiuni de pariuri sportive trucate....
17:20
Român, reținut după ce a intrat cu punga plină de produse în biroul...
16:50
Crește din nou prețul energiei electrice din România
16:20
Ultimul mesaj din telefonul doctoriței Ștefania Szabo a lămurit...
15:30
Horoscop 1 noiembrie 2025: Moment de sinceritate pentru Pești;...
15:00
Asociația Românilor din Marea Britanie CIC încheie cu succes...
14:40
Șofer român de 39 de ani, mort la volan în Italia. Mihai lasă în...
12:30
Un medicament nou pentru femeile aflate la menopauză
12:10
"Regele prostituției" din Dundee, Scoția, era român. 68 de ani de...
11:10
Inundații în Spania: Autoritățile sunt acuzate că au întârziat...
10:30
Prima ediție a Zilelor Culturii Române în Pakistan. Ambasadorul Dan...
10:00
Refugiatul afgan care a ucis un copil de 2 ani în Germania,...
09:30
S-a aflat motivul pentru care s-a anulat întâlnirea Trump-Putin de...
09:10
Polițiștii italieni au stat patru ore de vorbă cu un român care s-a...
08:40
Curtea de Conturi din Italia a blocat construcția Podului Messina,...
08:40
Contract Colectiv Național pentru badantele românce din Italia:...
00:30
New York, decesele cauzate de supradoze au scăzut cu 28% într-un an
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.