Simion despre participarea preşedintelui la lansarea candidaturii lui Drulă: În alte vremuri, ar fi fost suspendat

Primanews.ro, 3 noiembrie 2025 11:50

Simion despre participarea preşedintelui la lansarea candidaturii lui Drulă: În alte vremuri, ar fi fost suspendat

Acum 5 minute
12:30
Trump spune că nu va furniza Ucrainei rachete Tomahawk. ”Lucrurile se pot schimba” Primanews.ro
Acum 15 minute
12:20
România, una dintre cele mai importante pieţe europene pentru turismul din Slovacia Primanews.ro
Acum 30 minute
12:10
Ce reacţie a avut Nicuşor Dan când a fost întrebat dacă îl va numi premier pe Călin Georgescu dacă Bolojan va demisona Primanews.ro
Acum o oră
12:00
Inteligenţa artificială va revoluţiona industria jocurilor video, susţine miliardarul fondator al Razer Primanews.ro
11:50
Simion despre participarea preşedintelui la lansarea candidaturii lui Drulă: În alte vremuri, ar fi fost suspendat Primanews.ro
11:50
VIDEO. Nu doar frumuseţea, ci şi sănătatea începe din interior. Un program de detoxifiere bazat pe smoothie-uri proaspete se găseşte la Vaţa Băi Primanews.ro
Acum 2 ore
11:30
Şeful NATO vine la Bucureşti la câteva zile după anunţul privind redimensionarea trupelor americane din România Primanews.ro
10:40
Bolojan nu se va prezenta azi în Parlament la solicitarea PSD şi AUR, dar va cere reprogramarea dezbaterilor Primanews.ro
10:40
Trump spune că, deocamdată, nu va furniza Ucrainei rachete Tomahawk. ”Lucrurile se pot schimba” Primanews.ro
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Îşi poate recupera PSD, în mandatul lui Grindeanu, electoratul care a migrat la AUR? Ce spune analistul Radu Magdin Primanews.ro
31 octombrie 2025
21:20
Guvernul vrea să impună restricţii primarilor şi consilierilor locali, după ce aceştia nu vor mai fi în funcţii. Liberalii sunt „îngrijoraţi” Primanews.ro
21:10
Oana Ţoiu anunţă că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO. Ce au convenit cei doi Primanews.ro
21:10
Pentagonul e de acord să dea rachete Tomahawk Ucrainei. Decizia finală e la Donald Trump, care până acum a dat semne contradictorii Primanews.ro
18:00
AUR anunţă exact când va cădea Guvernul Bolojan: PSD va depune moţiunea Primanews.ro
17:40
Grindeanu: Aşa cum am luat hotărârea să intrăm la guvernare, tot aşa putem să luăm şi alta Primanews.ro
17:00
Premieră mondială în chirurgia toracică: transplant de arteră pulmonară, realizat în Italia Primanews.ro
16:30
Pentru prima dată în istorie, parlamentul francez adoptă un text propus de extrema dreaptă condusă de Marine Le Pen Primanews.ro
15:40
Reuters: Rusia foloseşte în Ucraina rachete dezvoltate în secret Primanews.ro
15:30
Cătălin Drulă, desemnat oficial, duminică, candidat al USR la Primăria Capitalei Primanews.ro
15:20
Întâlnire ”secretă” a aliaţilor Ucrainei. Ce se va discuta Primanews.ro
15:00
Ce condiţie pune Rusia pentru negocieri directe cu Ucraina Primanews.ro
14:50
Bucureştiul îşi depune candidatura pentru organizarea finalei Europa League Primanews.ro
14:50
Vedetele susţin România. Fă-o şi tu să câştigăm împreuna! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV. Primanews.ro
14:40
România revine la Eurovision după doi ani absenţă Primanews.ro
14:30
Consilierul prezidenţial pentru politică externă a fost numit de Nicuşor Dan şi consilier pentru securitate naţională Primanews.ro
14:30
JD Vance, despre reluarea testelor nucleare de către SUA: Sunt necesare Primanews.ro
14:30
România îşi depune candidatura pentru organizarea finalei Europa League Primanews.ro
14:20
Marius Lazurcă, consilierul prezidenţial pentru politică externă, a fost numit de Nicuşor Dan şi consilier şi pentru securitate naţională Primanews.ro
14:10
România ocupă primul loc în regiunea Europei de Est la comenzile de produse cu tematică de Halloween Primanews.ro
13:30
Ucraina va relua importurile de gaze prin conducta Transbalcanică în luna noiembrie Primanews.ro
13:00
Şeful CNAIR: Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru pe A7 Primanews.ro
12:30
Anchetele FBI, blocate de lipsa de finanţare din cauza „shutdown”-ului Primanews.ro
12:00
Număr uriaş de pelerini au trecut prin Sfântul Altar la Catedrala Naţională Primanews.ro
12:00
Şedinţă extraordinară de guvern. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi Primanews.ro
11:50
AUR anunţă exact când va cădea Guvernul Bolojan: PSD va depune moţiunea în ianuarie Primanews.ro
11:20
Cine şi de ce a anulat summitul Trump-Putin de la Budapesta Primanews.ro
11:00
Marş în Capitală în memoria victimelor tragediei de la Colectiv Primanews.ro
10:50
Nu doar România e vizată. SUA vor reduce efectivele militare şi din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia începând de luna viitoare Primanews.ro
30 octombrie 2025
23:00
Ilie Bolojan, despre demisie: „Nu se pune problema. Stabilitatea politică este esenţială pentru România” Primanews.ro
23:00
Prima reacţie a ministrului de Externe Oana Ţoiu după anunţul retragerii trupelor americane: „Aliaţi NATO vor trimite noi forţe în România” Primanews.ro
22:50
VIDEO. Ioan Mircea Pascu, fost ministru al Apărării, despre retragerea trupelor SUA: Ar trebui să ne uităm la exemplul Polonia. Ei au fost tot timpul în contact direct cu SUA Primanews.ro
22:40
Ilie Bolojan: Anunţul privind retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu a fost amânat două zile la cererea Washingtonului Primanews.ro
22:40
Dragoş Anastasiu, despre numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier: „Va fi vânată pentru fiecare greşeală” Primanews.ro
19:00
Ruşii de la Lukoil vând activele internaţionale unei companii cu legături istorice cu Moscova. Rafinăria Petrotel şi benzinăriile din România, încă sub semnul întrebării Primanews.ro
18:30
VIDEO. Ministrul Sănătăţii, pentru Cotidianul.ro, la 10 ani de la Colectiv: Am protestat faţă de clasa politică Primanews.ro
18:30
Marş ade amploare pentru victimele incendiului Colectiv Primanews.ro
18:20
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar încă 60 de zile în dosarul privind promovarea ideilor fasciste şi legionare Primanews.ro
16:40
Austeritatea dreptei, explicată de stânga de la guvernare: S-au blocat investiţiile, s-a blocat economia, tot mediul de afaceri e în cap Primanews.ro
16:30
Cele şapte condiţii puse de aliaţii lui von der Leyen pentru a nu bloca discuţiile pe buget. Siegfried Mureşan: Comisia este pregătită să revizuiască proiectul Primanews.ro
16:00
ANALIZĂ. Ce este pragul alternativ şi de ce PSD ameninţă UDMR cu eliminarea lui Primanews.ro
