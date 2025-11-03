Hidroelectrica, anunț cu ofertă de preț pe noiembrie DOCUMENT

12:50

Măsurile de scădere a deficitului bugetar au un efect secundar în scăderea consumului, ceea ce a afectat și cererea de creditare - totuși, situația mai slabă a economiei nu se vede și în creșterea creditelor neperformante, spune Omer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania, la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a. El se așteaptă de la stat de programe care se susțină creditarea companiilor, precum IMM Invest, dar mai ales ca taxa bancară, recent dublată, să fie una temporară, pentru că pe termen mediu și lung va afecta creditarea.