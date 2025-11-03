Bătălie în instanță pentru unul dintre cele mai valoroase monumente din patrimoniul balnear european
Profit.ro, 3 noiembrie 2025 16:40
După ani de blocaje administrative și juridice, Băile Neptun din stațiunea Băile Herculane ar putea fi salvate.
• • •
Bătălie în instanță pentru unul dintre cele mai valoroase monumente din patrimoniul balnear european
La 31 octombrie, rezervele valutare la Banca Națională a României (BNR) au căzut la 65,347 miliarde euro, față de 65,015 miliarde euro la 30 septembrie, anunță banca centrală.
13:50
Procurorul general al Spaniei este judecat într-un caz de scurgere de informații care îl pune într-o situație delicată pe premierul socialist Pedro Sánchez, deja afectat de numeroase scandaluri judiciare, relatează AFP.
13:50
Mandatul a inclus consultanță privind structura parteneriatului de tip joint venture, redactarea, revizuirea și negocierea documentației tranzacției, inclusiv a acordului acționarilor și a acordului privind serviciile de dezvoltare, ajustarea documentelor de finanțare pentru noul parteneriat, obținerea avizului privind investițiile străine directe (FDI), precum și asistență în procesul de închidere a tranzacției.
13:40
VIDEO Prim pas de maturitate. Alexandru Petrescu, președinte ASF: Trebuie să trecem printr-o schimbare pentru a se capacita în fața noilor provocări tehnologice - Profit Financial.forum
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) trebuie să treacă printr-o schimbare pentru a se capacita și face față noilor provocări generate de evoluția tehnolgică și digitalizare, a transmis Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a.
13:30
Prezent la lansarea candidatului USR, Cătălin Drulă, pentru Primăria Capitalei, șeful statutului a fost chestionat la plecare despre scenariul în care Ilie Bolojan nu ar mai deține funcția de prim-ministru.
13:20
Ryanair începe o săptămână plină de câștiguri cu o creștere a profiturilor.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR, a ajuns la 5,0861 lei, de la 5,0851 lei, înregistrat vineri.
13:00
SUV-ul Geely EX5 - în fabrica în care este asamblat Duster. Renault și Geely au semnat acorduri definitive pentru vânzarea de acțiuni la subsidiara sud-americană # Profit.ro
Înțelegerile anterioare dintre Renault Group și Geely au fost confirmate de semnarea acordurilor prin care compania chineză cumpără un pachet de acțiuni la una dintre subsidiarele francezilor din America de Sud.
13:00
VIDEO Suntem pe un făgaș pozitiv. Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România: Trecem printr-o perioadă de încetinire a creșterii economice și e bine - Profit Financial.forum # Profit.ro
România traversează o perioadă de încetinire a creșterii economice, necesară pentru consolidarea fiscală și menținerea stabilității macroeconomice, spune Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România, la conferința Profit Financial.forum.
13:00
VIDEO ANUNȚ Presiune pe dobânzi. Ștefan Nanu, Director General al Trezoreriei Statului: Sper să scăpăm de perspectiva negativă a ratingului la începutul anului viitor - Profit Financial.forum # Profit.ro
România ar putea scapa de perspectiva negativă a ratingului de țară începând de la jumătatea anului următor, o consecință a măsurilor de consolidare luate în ultimele luni, a transmis Ștefan Nanu, Director General al Trezoreriei Statului, Ministerul Finanțelor, prezent la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a. Potrivit acestuia, dobânzile, care au ajuns la un nivel ridicat în contextul deficitelor bugetare ridicate din ultimii ani, sutn pe un trend de corectare, iar Finanțele vor pune o presiune suplimentară pe dobânzi în noiembrie și decembrie, cu emisiuni nete negative, adică împrumuturi mai mici comparativ cu plățile făcute către investitori în contul datoriei care ajunge la scadență.
Acum 6 ore
12:50
Ryanair începe o săptămână plină de câștiguri cu o creștere a profiturilor.
12:50
VIDEO Consumul e în scădere. Omer Tetik, Director General Banca Transilvania: Sperăm că taxa bancară e temporară, pe termen mediu și lung periclitează creditarea - Profit Financial.forum # Profit.ro
Măsurile de scădere a deficitului bugetar au un efect secundar în scăderea consumului, ceea ce a afectat și cererea de creditare - totuși, situația mai slabă a economiei nu se vede și în creșterea creditelor neperformante, spune Omer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania, la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a. El se așteaptă de la stat de programe care se susțină creditarea companiilor, precum IMM Invest, dar mai ales ca taxa bancară, recent dublată, să fie una temporară, pentru că pe termen mediu și lung va afecta creditarea.
12:40
VIDEO Contract semnat de România cu un gigant. Rheinmetall Victoria, investiție de aproape jumătate de miliard de euro, va fi cea mai modernă companie din lume pentru producerea de pulberi CONFIRMARE # Profit.ro
Rheinmetall Victoria S.A. va fi cea mai modernă companie din lume în acest moment pentru producerea de pulberi cu bază dublă și triplă, a declarat Armin Papperger, CEO al Companiei Rheinmetall AG, după semnarea unui acord de colaborare cu partea română, la Palatul Victoria, în prezența premierului Ilie Bolojan.
12:20
Aproximativ 248 de companii germane continuă să fie active în Rusia, la mai bine de trei ani de la invazia Rusiei în Ucraina, contribuind indirect la economia de război a Moscovei.
12:00
VIDEO Să nu mai producem surprize neplăcute. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Există riscuri în ce privește deficitul. Plățile din ultimele două luni ale anului sunt în mod tradițional ridicate - Profit Financial.forum # Profit.ro
Cheltuielile din ultimele două luni ale anului sunt în mod tradițional ridicate, cu investițiile în creștere față de anul trecut, alimentatre de fonduri europene, dar este important ca Guvernul să anticipeze riscurile, să reacționeze la timp și să demonstreze că România nu mai produce surprize neplăcute în ce privește deficitul bugetar, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a. Pentru bugetul pe anul următor, discuțiile vor începe după Consiliul EcoFin de la jumătatea lunii noiembrie, unde România așteaptă decizii importante referitoare la PNRR și procedura de suspendare de fonduri europene.
12:00
În zona orașului prahovean Comarnic se fac lucrări de întreținere a carosabilului și a acostamentului.
11:50
AnimaWings și-a suspendat zborurile între București și Sofia pe 29 octombrie 2025.
11:50
EXCLUSIV România semnează contractul cu gigantul Rheinnmetal pentru Fabrica de pulberi din Făgăraș. Șansa să fie cea mai eficientă din lume # Profit.ro
Contractul pentru modernizarea fabricii de pulberi militare Victoria, din Făgăraș, cu Rheinmetall, din Germania, va fi semnat astăzi cu Guvernul României, spun surse pentru Profit.ro.
11:40
Compania 2B Intelligent Soft este subcontractant într-o înțelegere majoră cu o societate din domeniul energiei pe o durată de 6 ani.
11:30
VIDEO Creditarea privată încetinește, afectată de condițiile macro și de prudența clienților. Sergiu Manea, CEO BCR: Finanțăm tot ce se poate finanța. Ne așteptăm ca dobânda de referință să scadă prima dată în mai 2026, cu 25 puncte de bază, și cu 150pb p # Profit.ro
România nu mai are luxul obiectivelor modeste și și-a epuizat avantajul de cost, așa încât trebuie să parieze pe cunoaștere, inovare și competențe digitale pentru creșterea viitoare, spune Sergiu Manea, CEO BCR, la Profit Financial.forum. Crede că sistemul bancar este parte din soluția creșterii și în actualul context economic complicat, în care statul trebuie să-și ajusteze deficitele, măsurile fiscale afectează cererea de consum, iar ritmul economisirii și al creditării se temperează.
11:20
ANUNȚ Aproape 400 de blocuri din capitală și Spitalul Universitar rămân fără apă caldă și căldură # Profit.ro
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai mulțe zone din Capitală.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
