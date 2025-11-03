„Stanciu sau Dragomir?” Patronul FCSB anunță transferuri tari în iarnă: „5-6 milioane de euro! Nu mă mai joc”

07:10

Sportul mondial este atacat zi de zi în relația de încredere cu fanii săi, iar bugetele țărilor sunt căpușate de un fenomen ce pare imposibil de oprit: pariurile ilegale.Cum funcționează aceste rețele de gambling subteran? Ce sume amețitoare se învârt? Ce se întâmplă în România? Ce fac autoritățile?