„Stanciu sau Dragomir?” Patronul FCSB anunță transferuri tari în iarnă: „5-6 milioane de euro! Nu mă mai joc”
Golazo.ro, 3 noiembrie 2025 13:50
Gigi Becali, finanțatorul campioanei României, a oferit noi detalii despre campania de transferuri pe care o pregătește FCSB în această iarnă.
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
14:00
FCSB, jucător nou la Basel A fost adăugat de urgență pe lista de Europa League și poate evolua joi! # Golazo.ro
Joi, FCSB va susține al 4-lea meci în Europa League, va întâlni campioana Elveției, Basel, în deplasare, de la ora 19:45
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:20
„CFR s-a sabotat singură” Marius Șumudică nu înțelege deciziile luate cu Dinamo: „Nu cred că Pancu a făcut prostiile astea” # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a evidențiat greșelile care ar fi dus la pierderea meciului cu Dinamo, scor 1-2, în etapa #15 a Superligii.
Acum 2 ore
13:00
Cernat merge la FCSB S-a rezolvat! GOLAZO.ro are toate detaliile „transferului”: când se va produce și ce înlocuitor are FC Voluntari # Golazo.ro
Florin Cernat (45 de ani) mai este manager la FC Voluntari doar în această săptămână, până după meciul cu Corvinul din weekend
12:50
Rădoi își amenință jucătorii Tehnicianul Craiovei anunță că nu va ierta pe nimeni: „Cine va continua să facă asta nu va mai fi în lot” # Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Mirel Rădoi (44 de ani), tehnicianul oltenilor, i-a criticat pe jucătorii care întârzie jocul sau exagerează la contactele din teren.
12:40
Doliu în Liga 1 Constantin Zamfir, fostul atacant al Stelei și al naționalei României, a murit la 74 de ani! Liță Dumitru și Ienei, uimiți de calitățile sale # Golazo.ro
Constantin Zamfir, fostul atacant la Stelei și al naționalei României, a murit la vârsta de 74 de ani.
Acum 4 ore
11:30
Blocat! FCSB poate rata mutarea surpriză a iernii! Clubul refuză să-l cedeze: „De ce comentăm ce zice Becali?” # Golazo.ro
Campioana României caută un director sportiv, iar finanțatorul Gigi Becali (67 de ani) a declarat că fostul fotbalist este principala țintă pentru acel post.
11:00
Explicația lacrimilor lui Munteanu Dezvăluiri din interior despre situația dificilă a atacantului: „Este foarte afectat” # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), fostul președinte al celor de la CFR, a explicat motivul pentru care Louis Munteanu a început să plângă după meciul Dinamo - CFR Cluj 2-1.
10:40
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul” # Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Silvian Cristescu (55 de ani), fost căpitan și director sportiv la Universitatea Craiova, i-a criticat pe giuleșteni și a acuzat arbitrajul în partida de pe „Ion Oblemenco”
10:30
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote # Golazo.ro
AC Milan - AS Roma 1-0. Paulo Dybala (31 de ani) a plâns în hohote pe bancă după ce a ratat un penalty care îi putea aduce un punct echipei sale în derby-ul de pe San Siro.
10:10
Craiova l-a uimit Ilie Dumitrescu, impresionat de elevii lui Rădoi: „N-am mai văzut așa ceva la o echipă românească!” # Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Ilie Dumitrescu (56 de ani), fost internațional român, s-a declarat impresionat de jocul echipei lui Mirel Rădoi (44 de ani), care a pus o presiune uriașă pe adversar.
Acum 6 ore
10:00
„Nu a fost corect!” Screciu și Nsimba, convinși că Rapid a avut noroc: „I-am dominat copios!” # Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Vladimir Screciu (25 de ani) și Steven Nsimba (29 de ani) au vorbit despre remiza de pe „Oblemenco”, pe care o consideră injustă.
10:00
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă” # Golazo.ro
Jurnaliștii GOLAZO.ro Dan Udrea și Cristian Geambașu s-au uitat la derby-ul Universitatea Craiova - Rapid, scor 2-2, dar la final au avut opinii complet opuse.
09:20
Chivu, mesaj emoționant Ce i-a transmis antrenorul lui Josep Martinez, portarul care a fost implicat într-un accident mortal # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) i-a transmis un mesaj de susținere lui Josep Martinez (27 de ani), al doilea portar de la Inter.
09:10
Liga 1, etapa #15 LIVE de la 17:30. Farul va înfrunta Csikszereda » Programul + Clasamentul actualizat # Golazo.ro
Farul va juca împotriva celor de la Csikszereda, de la 17:30, în etapa #15 din Liga 1. Petrolul o va întâlni pe Botoșani, de la 20:30, în ultimul meci al rundei.
Acum 8 ore
07:10
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România? # Golazo.ro
Sportul mondial este atacat zi de zi în relația de încredere cu fanii săi, iar bugetele țărilor sunt căpușate de un fenomen ce pare imposibil de oprit: pariurile ilegale.Cum funcționează aceste rețele de gambling subteran? Ce sume amețitoare se învârt? Ce se întâmplă în România? Ce fac autoritățile?
Acum 24 ore
00:20
„Mirel a plecat de furie și frustrare” Rotaru acuză arbitrajul din U Craiova - Rapid 2-2: „Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem să fim și noi respectați!” # Golazo.ro
Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Mihai Rotaru (52 de ani), patronul oltenilor, crede că echipa sa merita victoria în derby-ul de pe „Ion Oblemenco”.
00:10
„Putem câștiga titlul” Angelescu , după remiza cu U Craiova: „Dacă ne e teamă că vine FCSB din urmă, n-avem nicio șansă!” # Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Victor Angelescu (41 de ani), președintele giuleștenilor, consideră că rezultatul obținut în Bănie este unul echitabil și este încrezător că Rapid poate câștiga titlul.
2 noiembrie 2025
23:50
„Nu am vrut să fac acuzații” Mirel Rădoi explică de ce a plecat de pe bancă în ultimele minute ale meciului cu Rapid + Ce spune despre rezultat # Golazo.ro
U CRAIOVA - RAPID 2-2. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a comentat jocul prestat de echipa sa la finalul partidei.
23:40
Dan Udrea Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă? # Golazo.ro
A fost o partidă dramatică, în care Craiova a jucat fotbal și și-a strivit adversara. Rapid n-a jucat fotbal, doar a speculat momente și slăbiciuni ale adversarei
23:30
Eroare la ultima fază VIDEO Gafa lui Aioani i-a costat victoria pe rapidiști » Mirel Rădoi a plecat nervos la vestiare, dar a revenit imediat # Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Marian Aioani (25 de ani), portarul giuleștenilor, a comis un fault în careu, la ultima fază.
23:30
„Craiova merita să câștige” Costel Gâlcă, dezamăgit de prestația giuleștenilor: „Dacă vrem să ne batem la primele locuri, trebuie să dovedim” # Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, susține că formația din Bănie merita să câștige derby-ul etapei #15 din Liga 1.
23:10
Violențe între ultrași Fanii lui Schalke și Dortmund s-au confruntat în gara din Koln » Poliția cere implicarea directă a cluburilor # Golazo.ro
Poliția din Germania a solicitat măsuri după violențele dintre ultrașii lui Schalke 04 și Borussia Dortmund, petrecute în gara centrală din Koln. Autoritățile cer o implicare directă din partea celor două cluburi rivale pentru a opri escaladarea violenței dintre fani.
23:00
Craiova-Rapid 2-2, probabil cel mai intens și mai frumos meci de până acum al campionatului.
23:00
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări # Golazo.ro
Pentru Mirel Rădoi, meciul cu Rapid a fost unul de totul sau nimic. Încă încordată relația cu Mihai Rotaru, rezultatul din derby era extrem de important pentru antrenorul Craiovei.
22:50
Defilează în Cipru Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri din campionat » Ce record a atins românul # Golazo.ro
Pafos - AEL Limassol 1-0. Vlad Dragomir (26 de ani), mijlocașul român al gazdelor, a marcat golul victoriei.
22:40
Liga 1, etapa #15 Oțelul a urcat pe loc de play-off. Craiova și Rapid au remizat. Programul + Clasamentul actualizat # Golazo.ro
U Craiova a remizat cu Rapid, scor 2-2, în etapa #15 din Liga 1. UTA Arad a învins-o pe Metaloglobus, scor 2-0, iar Hermannstadt a pierdut împotriva celor de la Oțelul Galați, scor 1-3.
22:20
„Nu avem cum să retrogradăm” Marius Măldărășanu, după a cincea înfrângere suferită de Hermannstadt: „Dacă plec, voi pleca la bine” # Golazo.ro
Hermannstadt - Oțelul Galați 1-3. Marius Măldărășanu (50 de ani), tehnicianul sibienilor, a vorbit despre cea de-a cincea înfrângere consecutivă din Liga 1.
22:00
Ghinion pentru Ionuț Radu Portarul s-a accidentat salvând o execuție fabuloasă și riscă să rateze convocarea la națională # Golazo.ro
Ionuț Radu (28 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, s-a accidentat în meciul contra nou-promovatei Levante, 2-1.
21:50
„Să-și vadă de schimbări” Dani Coman, răspuns ironic pentru Gigi Becali, după ce patronul FCSB a vorbit despre Mario Tudose # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele de la FC Argeș, i-a răspuns lui Gigi Becali (67 de ani), după ce patronul de la FCSB a vorbit despre Mario Tudose (20 de ani).
21:50
Conflict Varga - Trică Patronul CFR-ului, despre antrenor: „E un analfabet care se ruga de mine să-l angajez” » Răspunsul tehnicianului # Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul lui CFR, a reacționat cu un derapaj la acuzațiile fostului antrenor al clujenilor, Eugen Trică (49 de ani).
21:20
Probleme tehnice la U Craiova - Rapid FOTO. Transmisiunea partidei a picat temporar: la Digi a revenit imediat + ce s-a întâmplat la Prima # Golazo.ro
Transmisia în direct a partidei dintre U Craiova și Rapid a picat, timp de câteva minute, din motive tehnice.
21:00
Arestat pentru o farsă Un youtuber a intrat pe teren la un meci de rugby și a fost ridicat de poliție după ce a cântat imnul Australiei # Golazo.ro
Youtuberul Jarvo 69 (37 de ani), a fost arestat după ce a intrat pe teren îmbrăcat în echipamentul Australiei, la meciul contra Angliei 14-4.
20:50
Record în Bănie VIDEO. Fanii Rapidului, deplasare impresionantă pe „Ion Oblemenco”: e cel mai mare număr de oaspeți de pe noul stadion # Golazo.ro
18.000 de suporteri au venit să vadă pe stadion Universitatea Craiova - Rapid.
20:40
Situație alarmantă DSP a demarat o anchetă epidemiologică după ce mai mulți copii aflați la un turneu de fotbal au ajuns la spital # Golazo.ro
Direcția de Sănătate Publică Bihor a demarat o anchetă epidemiologică, după ce 20 de copii cazați la Băile Felix pentru un turneul de fotbal s-au simțit rău.
20:20
Provocare pentru Stanciu Noul antrenor al lui Genoa i-a transmis un mesaj mijlocașului român: „Să demonstreze că e lider adevărat” # Golazo.ro
Antrenorul interimar de la Genoa, Roberto Murgita (56 de ani), a vorbit despre Nicolae Stanciu (32 de ani). Căpitanul naționalei este așteptat să își confirme valoarea și să dovedească că poate fi un adevărat lider și la echipa sa de club din Serie A.
20:10
„Ne anulăm abonamentele!” VIDEO. Jurnaliștii unei televiziuni din Italia, criticați dur după ce au fost surprinși bucurându-se pentru victoria echipei lui Chivu # Golazo.ro
Jurnaliștii de la Sky Sport Italia au fost surprinși bucurându-se de victoria celor de la Inter împotriva lui Hellas Verona, 2-1.
19:50
Se întoarce Halep? Ce a răspuns Simona când a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în tenis # Golazo.ro
Simona Halep (34 de ani), fostul număr 1 mondial în tenis, a vorbit despre viața de după retragere.
19:30
CSM București - Odense 30-36 Fanii i-au cerut demisia lui Adrian Vasile, după a patra înfrângere în Liga Campionilor EHF # Golazo.ro
CSM București a fost învinsă de Odense, scor 30-36, în Liga Campionilor EHF. Aceasta este a patra înfrângere suferită de elevele lui Adrian Vasile (43 de ani) în Liga Campionilor.
19:20
Terenul i-a jucat feste FOTO. Moment amuzant cu Mihalcea, care a alunecat când voia să preia o minge + Mesaj dur pentru contestatari, după meci # Golazo.ro
UTA Arad - Metaloglobus 2-0. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul gazdelor, a fost protagonistul unui moment amuzant în timpul meciului.
19:00
Dani Coman, blocat? Statutul LPF ar putea suferi modificări esențiale: cine devine o variantă, dacă Iorgulescu nu mai candidează # Golazo.ro
LPF și-ar putea modifica statutul printr-o reglementare ce l-ar avantaja pe Gino Iorgulescu (69 de ani), actualul președinte.
19:00
Doliu în fotbalul italian A murit fostul antrenor al lui Napoli » Mentorul generației lui Allegri, Gasperini și Bergodi # Golazo.ro
Giovanni Galeone, una dintre figurile marcante ale fotbalului italian din ultimele decenii, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani. Galeone a fost antrenorul lui Cristiano Bergodi (61 de ani), actualul antrenor al celor de la U Cluj.
18:40
Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus # Golazo.ro
Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, l-a felicitat pe Giovane Santana (21 de ani), atacantul celor de la Hellas Verona.
18:30
Euforic după victorie VIDEO Chivu și-a „supărat” sponsorul + Nu și-a asumat meritele pentru golul superb înscris de Inter: „Eu eram împotriva acelei scheme” # Golazo.ro
Hellas Verona - Inter Milano 1-2. Cristi Chivu (45 de ani) a vorbit despre victoria prin care s-a apropiat la un punct de Napoli, echipa de pe primul loc în Serie A.
17:50
Scandal în Ghencea FOTO. Steaua a pierdut cu Dumbrăvița și Oprița a sărit la un adversar: „Au fost foarte mulți nervi” # Golazo.ro
Steaua - Dumbrăvița 0-1. Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul „militarilor”, a intrat într-un conflict cu un jucător advers.
17:40
„Cea mai bună veste pentru CFR” Patronul clujenilor ia măsuri pentru a redresa echipa: „O să aduc situația clubului la zero” # Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul de la CFR Cluj, a anunțat că în cursul săptămânii viitoare va achita toate datoriile echipei.
17:00
Buducnost - Bistrița 26-29 Victorie muncită a româncelor în EHF Champions League. Revenire de la trei goluri în ultimele 10 minute # Golazo.ro
Buducnost - Bistrița 26-29. Victorie incredibilă a formației noastre în deplasarea din etapa #6 a Ligii Campionilor.
16:50
Acuzat de agresiune și răpire Fosta iubita a depus plângere împotriva campionului mondial la categoria ușoară # Golazo.ro
Gervonta Davis, campion mondial la categoria ușoară la box, a fost acuzat de agresiune și răpire de către fosta sa iubită, Courtney Rossel.
16:30
Vești bune pentru Barcelona Hansi Flick anunță revenirea a doi jucători importanți la partida cu Elche. Cum arată lotul # Golazo.ro
Hansi Flick (60 de ani) a anunțat lotul Barcelonei pentru partida cu Elche din etapa #11 a La Liga.
16:10
Unde l-ar vedea Marica pe Hagi Fostul internațional, despre necesitatea „Regelui” de a antrena din nou: „Știu cât își dorește” # Golazo.ro
Ciprian Marica, fost internațional, a declarat că și-ar dori să-l vadă pe Gheorghe Hagi în postura de selecționer al României sau ca antrenor al unui club important.
