Regretele lui Nicolae Dică Fostul antrenor de la FCSB a dezvăluit greșelile din al doilea mandat: „Nu trebuia să fac treaba asta!”

Golazo.ro, 3 noiembrie 2025 17:50

Nicolae Dică (45 de ani) a vorbit despre experiența din ultimul mandat petrecut pe banca celor de la FCSB.

Acum 5 minute
18:30
Moment incredibil la Farul - Csikszereda FOTO: Gol anulat pe motiv de ofsaid, petrecut cu 20 de secunde înaintea reușitei » Cât a durat analiza VAR Golazo.ro
Farul - Csikszreda. Al doilea gol al constănțenilor a fost anulat pe motiv de ofsaid, iar decizia a adus nedumerire în rândul celor prezenți pe stadion.
Acum 30 minute
18:10
Dani Coman amenință Președintele lui FC Argeș va lua măsuri, dacă va fi blocat să candideze la șefia LPF:  „E cauză abuzivă” Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani) este pregătit să apeleze la CNCD în cazul în care nu va putea candida pentru președinția LPF.
Acum o oră
17:50
Groază în Premier League Un jucător a fost amenințat cu pistolul de un agent Golazo.ro
Un jucător de fotbal din Premier League, evaluat la aproximativ 70 de milioane de euro, a fost amenințat cu arma pe o stradă aglomerată din Londra.
17:50
„Vrei să vii să dai tonul?” O legendă a lui U Craiova a pus tunurile pe Mirel Rădoi după derby-ul cu Rapid 2-2: „N-are voie!” Golazo.ro
Universitatea Craiova a obținut un punct după ce Steven Nsimba (29 de ani) a marcat, din penalty, în minutul 90+9 al meciului U Craiova - Rapid 2-2.
17:50
Bölöni, criticat la Târnăveni Prețul biletelor  la filmul lui Loți a stârnit controverse în orașul unde s-a format ca fotbalist » Reacția primarului Golazo.ro
Turneul efectuat de Ladislau Bölöni la finalul lunii trecute, în județul Mureș, pentru lansarea filmului său documentar „Bölöni - Legenda care ne unește”, a atras atenția publicului, dar a și stârnit controverse exact unde nu se aștepta.
17:50
Acum 2 ore
17:00
Râsete la conferința lui Chivu VIDEO. Ce a putut să zică antrenorul român când a fost întrebat de numărul mic de faulturi făcute de Inter Golazo.ro
Hellas Verona - Inter Milano 1-2. Cristian Chivu (45 de ani) a răspuns cu o glumă atunci când a fost întrebat despre numărul redus de faulturi comise de echipa sa.
Acum 4 ore
16:30
Business Drops #75 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv Golazo.ro
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 75.
16:20
O legendă vrea să lucreze cu Șucu Anunț important din Italia: și-ar fi dat acordul s-o preia pe Genoa! Un român e „planul B” Golazo.ro
Daniele de Rossi (42 de ani) și-ar fi dat acordul s-o preia pe Genoa.
15:50
Liga 1, cel mai imprevizibil campionat Rapid e mai favorită la titlu decât Barcelona, FCSB are șanse mai mari decât City, iar Dinamo e la nivel cu Liverpool Golazo.ro
La jumătatea sezonului regulat, Liga 1 are 4 echipe care sunt creditate cu cote până în 7,50 de a câștiga titlul. Nici un campionat din Europa nu are o cotă de imprevizibil mai mare
15:30
FCSB, acuzații grave Patronul campioanei amenință LPF cu tribunalul: „Tâlhărie, șpagă 500.000€! Șucule, Rotarule, permiteți așa ceva?” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a făcut acuzații grave la adresa LPF, după ce forul condus de GIno Iorgulescu a aprobat prelungirea contractului pentru drepturile TV din Superliga până în 2035.
15:00
Continuă declinul Budescu a rămas din nou fără echipă! Semnase de 2 luni: „Avem idei diferite” » 4 ani de coșmar! Golazo.ro
Constantin Budescu (36 de ani) și-a reziliat contractul cu CS Tunari după doar două luni în tricoul ilfovenilor.
14:40
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish Golazo.ro
Ultima etapă din sezonul regulat a programat 3 meciuri tari, în care s-au întâlnit fix echipele care au compus play-off-ul ediției trecute.
Acum 6 ore
14:20
Va acoperi cheltuielile medicale  Controversatul proprietar al lui Nottingham Forest sprijină victimele incidentului violent din Anglia » 11 persoane au fost rănite Golazo.ro
Evangelos Marinakis (58 de ani), proprietarul clubului Nottingham Forest, a anunțat că va acoperi cheltuielile medicale pentru orice fan implicat în incidentul violent petrecut sâmbătă în Anglia.
14:20
Scandal la U Craiova - Rapid VIDEO. Un incident început pe banca de rezerve a continuat la tribuna oficială! Ce a provocat schimbul dur de replici Golazo.ro
Universitatea Craiova - Rapid a fost un meci plin de evenimente nu doar pe teren, ci și în afara lui
14:00
FCSB, jucător nou la Basel A fost adăugat de urgență pe lista de Europa League și poate evolua joi! Golazo.ro
Joi, FCSB va susține al 4-lea meci în Europa League, va întâlni campioana Elveției, Basel, în deplasare, de la ora 19:45
13:50
„Stanciu sau Dragomir?” Patronul FCSB anunță transferuri tari în iarnă: „5-6 milioane de euro! Nu mă mai joc” Golazo.ro
Gigi Becali, finanțatorul campioanei României, a oferit noi detalii despre campania de transferuri pe care o pregătește FCSB în această iarnă.
13:20
„CFR s-a sabotat singură” Marius Șumudică nu înțelege deciziile luate cu Dinamo: „Nu cred că Pancu a făcut prostiile astea” Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a evidențiat greșelile care ar fi dus la pierderea meciului cu Dinamo, scor 1-2, în etapa #15 a Superligii.
13:00
Cernat merge la FCSB S-a rezolvat! GOLAZO.ro are toate detaliile „transferului”: când se va produce și ce înlocuitor are FC Voluntari Golazo.ro
Florin Cernat (45 de ani) mai este manager la FC Voluntari doar în această săptămână, până după meciul cu Corvinul din weekend
12:50
Rădoi își amenință jucătorii Tehnicianul Craiovei anunță că nu va ierta pe nimeni: „Cine va continua să facă asta nu va mai fi în lot” Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Mirel Rădoi (44 de ani), tehnicianul oltenilor, i-a criticat pe jucătorii care întârzie jocul sau exagerează la contactele din teren.
12:40
Doliu în Liga 1 Constantin Zamfir, fostul atacant al Stelei și al naționalei României, a murit la 74 de ani! Liță Dumitru și Ienei, uimiți de calitățile sale Golazo.ro
Constantin Zamfir, fostul atacant la Stelei și al naționalei României, a murit la vârsta de 74 de ani.
Acum 8 ore
11:30
Blocat! FCSB poate rata mutarea surpriză a iernii! Clubul refuză să-l cedeze: „De ce comentăm ce zice Becali?” Golazo.ro
Campioana României caută un director sportiv, iar finanțatorul Gigi Becali (67 de ani) a declarat că fostul fotbalist este principala țintă pentru acel post.
11:00
Explicația lacrimilor lui Munteanu Dezvăluiri din interior despre situația dificilă a atacantului: „Este foarte afectat” Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), fostul președinte al celor de la CFR, a explicat motivul pentru care Louis Munteanu a început să plângă după meciul Dinamo - CFR Cluj 2-1.
10:40
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul” Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Silvian Cristescu (55 de ani), fost căpitan și director sportiv la Universitatea Craiova, i-a criticat pe giuleșteni și a acuzat arbitrajul în partida de pe „Ion Oblemenco”
Acum 12 ore
10:30
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote Golazo.ro
AC Milan - AS Roma 1-0. Paulo Dybala (31 de ani) a plâns în hohote pe bancă după ce a ratat un penalty care îi putea aduce un punct echipei sale în derby-ul de pe San Siro.
10:10
Craiova l-a uimit Ilie Dumitrescu, impresionat de elevii lui Rădoi: „N-am mai văzut așa ceva la o echipă românească!” Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Ilie Dumitrescu (56 de ani), fost internațional român, s-a declarat impresionat de jocul echipei lui Mirel Rădoi (44 de ani), care a pus o presiune uriașă pe adversar.
10:00
„Nu a fost corect!” Screciu și Nsimba, convinși că Rapid a avut noroc: „I-am dominat copios!” Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Vladimir Screciu (25 de ani) și Steven Nsimba (29 de ani) au vorbit despre remiza de pe „Oblemenco”, pe care o consideră injustă.
10:00
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă” Golazo.ro
Jurnaliștii GOLAZO.ro Dan Udrea și Cristian Geambașu s-au uitat la derby-ul Universitatea Craiova - Rapid, scor 2-2, dar la final au avut opinii complet opuse.
09:20
Chivu, mesaj emoționant Ce i-a transmis antrenorul lui Josep Martinez, portarul care a fost implicat într-un accident mortal  Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) i-a transmis un mesaj de susținere lui Josep Martinez (27 de ani), al doilea portar de la Inter.
09:10
Liga 1, etapa #15 LIVE de la 17:30. Farul va înfrunta Csikszereda » Programul + Clasamentul actualizat Golazo.ro
Farul va juca împotriva celor de la Csikszereda, de la 17:30, în etapa #15 din Liga 1. Petrolul o va întâlni pe Botoșani, de la 20:30, în ultimul meci al rundei.
07:10
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România? Golazo.ro
Sportul mondial este atacat zi de zi în relația de încredere cu fanii săi, iar bugetele țărilor sunt căpușate de un fenomen ce pare imposibil de oprit: pariurile ilegale.Cum funcționează aceste rețele de gambling subteran? Ce sume amețitoare se învârt? Ce se întâmplă în România? Ce fac autoritățile?
Acum 24 ore
00:20
„Mirel a plecat de furie și frustrare” Rotaru acuză arbitrajul din U Craiova - Rapid 2-2: „Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem să fim și noi respectați!” Golazo.ro
Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Mihai Rotaru (52 de ani), patronul oltenilor, crede că echipa sa merita victoria în derby-ul de pe „Ion Oblemenco”.
00:10
„Putem câștiga titlul” Angelescu , după remiza cu U Craiova: „Dacă ne e teamă că vine FCSB din urmă, n-avem nicio șansă!” Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Victor Angelescu (41 de ani), președintele giuleștenilor, consideră că rezultatul obținut în Bănie este unul echitabil și este încrezător că Rapid poate câștiga titlul.
2 noiembrie 2025
23:50
„Nu am vrut să fac acuzații”  Mirel Rădoi explică de ce a plecat de pe bancă în ultimele minute ale meciului cu Rapid + Ce spune despre rezultat Golazo.ro
U CRAIOVA - RAPID 2-2. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a comentat jocul prestat de echipa sa la finalul partidei.
23:40
Dan Udrea Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă? Golazo.ro
A fost o partidă dramatică, în care Craiova a jucat fotbal și și-a strivit adversara. Rapid n-a jucat fotbal, doar a speculat momente și slăbiciuni ale adversarei
23:30
Eroare la ultima fază  VIDEO   Gafa lui Aioani i-a costat victoria pe rapidiști » Mirel Rădoi  a plecat nervos la vestiare, dar a revenit imediat Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Marian Aioani (25 de ani), portarul giuleștenilor, a comis un fault în careu, la ultima fază.
23:30
„Craiova merita să câștige” Costel Gâlcă, dezamăgit de prestația giuleștenilor: „Dacă vrem să ne batem la primele locuri, trebuie să dovedim” Golazo.ro
U Craiova - Rapid 2-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, susține că formația din Bănie merita să câștige derby-ul etapei #15 din Liga 1.
23:10
Violențe între ultrași  Fanii lui  Schalke și Dortmund s-au confruntat în gara din Koln » Poliția cere implicarea directă a cluburilor Golazo.ro
Poliția din Germania a solicitat măsuri după violențele dintre ultrașii lui Schalke 04 și Borussia Dortmund, petrecute în gara centrală din Koln. Autoritățile cer o implicare directă din partea celor două cluburi rivale pentru a opri escaladarea violenței dintre fani.
23:00
Cristian Geambașu Nu jucară degeaba Golazo.ro
Craiova-Rapid 2-2, probabil cel mai intens și mai frumos meci de până acum al campionatului.
23:00
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări Golazo.ro
Pentru Mirel Rădoi, meciul cu Rapid a fost unul de totul sau nimic. Încă încordată relația cu Mihai Rotaru, rezultatul din derby era extrem de important pentru antrenorul Craiovei.
22:50
Defilează în Cipru Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri din campionat » Ce record a atins românul Golazo.ro
Pafos - AEL Limassol 1-0. Vlad Dragomir (26 de ani), mijlocașul român al gazdelor, a marcat golul victoriei.
22:40
Liga 1, etapa #15 Oțelul a urcat pe loc de play-off. Craiova și Rapid au remizat. Programul + Clasamentul actualizat Golazo.ro
U Craiova a remizat cu Rapid, scor 2-2, în etapa #15 din Liga 1. UTA Arad a învins-o pe Metaloglobus, scor 2-0, iar Hermannstadt a pierdut împotriva celor de la Oțelul Galați, scor 1-3.
22:20
„Nu avem cum să retrogradăm” Marius Măldărășanu, după a cincea înfrângere suferită de Hermannstadt: „Dacă plec, voi pleca la bine” Golazo.ro
Hermannstadt - Oțelul Galați 1-3. Marius Măldărășanu (50 de ani), tehnicianul sibienilor, a vorbit despre cea de-a cincea înfrângere consecutivă din Liga 1.
22:00
Ghinion pentru Ionuț Radu Portarul s-a accidentat salvând o execuție fabuloasă și riscă să rateze convocarea la națională Golazo.ro
Ionuț Radu (28 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, s-a accidentat în meciul contra nou-promovatei Levante, 2-1.
21:50
„Să-și vadă de schimbări”  Dani Coman, răspuns ironic pentru Gigi Becali, după ce patronul FCSB a vorbit despre Mario Tudose Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele de la FC Argeș, i-a răspuns lui Gigi Becali (67 de ani), după ce patronul de la FCSB a vorbit despre Mario Tudose (20 de ani).
21:50
Conflict Varga - Trică Patronul CFR-ului, despre antrenor: „E un analfabet care se ruga de mine să-l angajez” » Răspunsul tehnicianului Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul lui CFR, a reacționat cu un derapaj la acuzațiile fostului antrenor al clujenilor, Eugen Trică (49 de ani).
21:20
Probleme tehnice la U Craiova - Rapid FOTO. Transmisiunea partidei a picat temporar:  la Digi a revenit imediat + ce s-a întâmplat la Prima Golazo.ro
Transmisia în direct a partidei dintre U Craiova și Rapid a picat, timp de câteva minute, din motive tehnice.
21:00
Arestat pentru o farsă Un youtuber a intrat pe teren la un meci de rugby și a fost ridicat de poliție după ce a cântat imnul Australiei Golazo.ro
Youtuberul Jarvo 69 (37 de ani), a fost arestat după ce a intrat pe teren îmbrăcat în echipamentul Australiei, la meciul contra Angliei 14-4.
20:50
Record în Bănie VIDEO. Fanii Rapidului, deplasare impresionantă pe „Ion Oblemenco”: e cel mai mare număr de oaspeți de pe noul stadion Golazo.ro
18.000 de suporteri au venit să vadă pe stadion Universitatea Craiova - Rapid.
20:40
Situație alarmantă  DSP a demarat o anchetă epidemiologică după ce mai mulți copii aflați la un turneu de fotbal au ajuns la spital Golazo.ro
Direcția de Sănătate Publică Bihor a demarat o anchetă epidemiologică, după ce 20 de copii cazați la Băile Felix pentru un turneul de fotbal s-au simțit rău.
