A fost adoptat noul Cod de Deontologie Medicală. Se va aplica din ianuarie 2026. Ce se schimbă pentru români

16:50

Euriborul, indicele de referință a zonei euro pentru creditele ipotecare cu dobândă fixă, a încheiat luna octombrie cu o medie lunară de 2,187%, fapt care reprezintă o ușoară creștere față de nivelul de 2,172%, nivel care s-a înregistrat la finalul lunii septembrie. Chiar și așa, experții susțin că această creștere a Euriborului nu ar trebui să îi îngrijoreze prea tare pe cei care au credite ipotecare, întrucât nu există prea multe indicia că dobânzile vor crește semnificativ pe o perioadă îndelungată. A treia creștere lunară a Euriborului nu ar trebui să îi îngrijoreze pe debitorii cu credite ipotecare. Euribor a crescut iar în luna octombrie, marcând trei luni consecutive de scumpire. Chiar și așa, nu sunt motive de panică pentru cei care au credite ipotecare. Citeşte mai mult aici. Articolul Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum i-ar putea afecta pe românii cu credite ipotecare apare prima dată în PS News.