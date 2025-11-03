Anunţul PSD privind pensiile speciale! Propunerea cu care Grindeanu va veni în coaliţie
PSNews.ro, 3 noiembrie 2025 15:10
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că va propune în coaliţie, marţi, în continuare, formarea unui grup de lucru pentru pensiile magistraţilor, care să vină cu o lege pe care coaliţia poate să o accepte sau nu. Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă va fi o decizie finală în coaliţie, în legătură
Acum 30 minute
15:10
Prima reacție a Ancăi Alexandrescu, după ce Călin Georgescu a anunţat public că nu o susţine la Primăria Capitalei # PSNews.ro
În luna august, Călin Georgescu își exprima susținerea pentru Anca Alexandrescu, dar duminică seară, liderul suveranist a anunţat că nu susţine pe nimeni. La scurt timp după ce Călin Georgescu a lăsat să se înțeleagă că nu o susține pe Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei, jurnalista de la Realitatea Plus a venit cu
15:10
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că va propune în coaliţie, marţi, în continuare, formarea unui grup de lucru pentru pensiile magistraţilor, care să vină cu o lege pe care coaliţia poate să o accepte sau nu. Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă va fi o decizie finală în coaliţie, în legătură
15:10
AUR decide astăzi pe cine susține pentru Primăria București. Anunțurile lui Marius Lulea și Petrișor Peiu # PSNews.ro
AUR decide, luni seară, pe cine susţine la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, iar partidul condus de George Simion are în considerare mai multe „opțiuni", au anunțat liderii partidului, într-o conferință de presă. AUR se reunește astăzi, de la ora 19.00, în ședința Consiliului Național de Conducere, pentru a decide pe cine susține
15:10
ANALIZĂ Nicușor Dan, pe urmele lui Iohannis: își ia USR-ul înapoi la alegerile din București # PSNews.ro
Nicușor Dan a ales să se implice în campania pentru alegerile locale parțiale din București, călcând pe urmele fostului președinte Klaus Iohannis. Președintele Dan pare mai interesat de jocurile politice din partide decât de responsabilitățile pe care i le dă Constituția. Președintele și-a încălcat promisiunea Noul președinte al României a participat la lansarea candidaturii lui
15:10
Schimbări majore de vreme! De la 20°C la frig și ploi în toată țara – prognoza pentru următoarele două săptămâni # PSNews.ro
După o săptămână care începe cu temperaturi care ajung la maxime de 20 de grade, vremea se răcește, de marți, apoi media temperaturilor crește din nou, pentru ca finalul săptămânii viitoare să fie rece și ploios pe alocuri, potrivit prognozei pentru perioada 3 – 16 noiembrie. BANAT Prima zi a săptămânii va fi caldă cu
15:10
Accident rutier grav la Constanța, provocat de un polițist beat. Trei persoane au fost rănite # PSNews.ro
Un agent de poliție din Constanța, aflat sub influența alcoolului, a provocat un accident rutier grav, apoi a fugit de la locul faptei. Camerele de supraveghere au surprins atât momentul impactului, cât și tentativa acestuia de a scăpa. În urma impactului, trei femei au avut nevoie de îngrijiri medicale. După incident, polițistul s-a prezentat singur
15:10
În noiembrie anul trecut, Donald Trump s-a confruntat cu două opțiuni realiste: Casa Albă sau închisoarea. Diversele sale bătălii juridice ar fi putut să se termine foarte prost pentru el, se arată într-o analiză a The Times. În ceea ce privește cursa prezidențială, experții au prezis cu încredere că va fi atât de strânsă (și
15:10
A fost adoptat noul Cod de Deontologie Medicală. Se va aplica din ianuarie 2026. Ce se schimbă pentru români # PSNews.ro
Adunarea Generală Naţională a Colegiului Medicilor din România a adoptat un nou Cod de Deontologie Medicală, document fundamental pentru exercitarea profesiei medicale. Documentul care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, interzice promovarea de informaţii pseudoştiinţifice, reglementează telemedicina, utilizarea reţelelor sociale în comunicarea publică şi stabileşte limitele şi rolul inteligenţei artificiale în actul medical.
Acum 2 ore
14:10
Liderii AUR resping ideea unei rupturi cu Călin Georgescu, care a anunţat că boicotează alegerile din Bucureşti. Petrişor Peiu afirmă că, deşi înţelege neîncrederea lui Georgescu în sistemul electoral, partidul are „datoria de a reprezenta electoratul" şi îi îndeamnă pe bucureşteni să meargă la vot. „Înţelegem cu toţii frustrarea şi neîncrederea pe care domnul Georgescu
14:10
Jupiter 4: Percheziții la frații Micula. Ar fi mutat active de 163 de milioane de lei ca statul să nu îi poată recupera # PSNews.ro
Fraţii Ioan şi Viorel Micula au intrat în vizorul autorităţilor, iar la firmele lor din Bihor au descins mascaţii şi poliţiştii în cadrul operaţiunii „Jupiter 4". Surse Antena 3 CNN au spus că ancheta a pornit de la informaţiile potrivit cărora, după ce au pierdut procesul cu statul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene
14:10
VIDEO Se rupe coaliţia? Grindeanu, prima reacţie după ce Bolojan a refuzat invitaţia PSD. Reacţie şi la atacul USR # PSNews.ro
Sorin Grindeanu a avut luni dimineaţă o primă reacţie după ce Bolojan a refuzat invitaţia PSD în Parlament. „Nu eu, Sorin Grindeanu, trebuie să aflu, ci românii. Avem o tăcere de câteva zile, pe care o vedeți cu toții, din punct de vedere al securității României, și era o oportunitate să vii și să explici românilor",
14:10
Consiliul Concurenței amendează cinci firme de gestionare a deșeurilor medicale cu peste 5 milioane lei # PSNews.ro
Consiliul Concurenței a sancționat cu 5,35 milioane lei companiile Stericycle, AKSD, Bio Hazard, Eco Fire și Mondeco pentru participarea la o înțelegere pe piața serviciilor de tratare și/sau eliminare a deșeurilor rezultate din activități medicale din România, precizează Adevărul. Amenzile au fost aplicate astfel: Eco Fire, Constanța: 1,41 milioane lei AKSD, Mureș: 950.431,39 lei Bio
14:10
FPSC: Fără PNRR şi programul Anghel Saligny, 50.000 de oameni vor trebui disponibilizaţi din construcţii # PSNews.ro
Irinel Gheorghe, vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), a declarat că simulările federației arată că în jur de 50.000 de oameni vor trebui disponibilizaţi din sectorul construcţiilor şi din industriile conexe, dacă anumite proiecte cu finanţare din PNRR şi programul Anghel Saligny vor rămâne în continuare oprite sau amânate. Drama noastră este că România
14:10
VIDEO Cea mai mare fabrică de armament din Europa a venit în România: Investiție de aproape 500 de milioane de euro # PSNews.ro
România a semnat un acord de cooperare cu grupul german Rheinmetall, vizând dezvoltarea industriei de apărare. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că acest parteneriat marchează începutul consolidării României ca un jucător cu potențial în industria de apărare din sud-estul Europei. Viitoarea fabrică de pulberi va reprezenta o investiție de aproximativ jumătate de miliard de euro
14:10
Tensiuni în Coaliție de la chemarea lui Bolojan în Parlament: Fenechiu vorbește de „neprietenie”, Câciu invocă agenda # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan nu va merge la Parlament pentru „Ora Premierului", unde a fost chemat de PSD și AUR, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului. Premierul va solicita reprogramarea pentru o zi „care să permită armonizarea agendelor". Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a afirmat, luni, la Digi24, că liderul PSD Sorin Grindeanu nu s-a consultat
14:10
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, anunță alegeri anticipate, pe fondul protestelor din țară # PSNews.ro
Președintele Serbiei a declarat că va convoca alegeri parlamentare anticipate, într-o încercare de a calma tensiunile sociale crescânde în urma protestelor recente, conform TVPWorld. Aleksandar Vučić a declarat duminică reporterilor că alegerile „vor avea loc înainte de sfârșitul mandatului", care expiră în decembrie 2027, dar a adăugat că decizia finală va fi luată de „autoritățile
Acum 4 ore
13:10
Explicații de la Cotroceni, după ce Nicușor Dan s-a dus la evenimentul USR pentru a-l sprijini pe Cătălin Drulă # PSNews.ro
Eugen Tomac, consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, a declarat luni că participarea președintelui la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru alegerile locale din București nu reprezintă o încălcare a Constituției și reflectă doar preocuparea pentru direcția Capitalei. „Președintele este, în calitate de cetățean al Bucureștiului, preocupat de direcția în care va merge orașul. Lucru pe care l-a
13:10
Sute de blocuri din Bucureşti, fără apă caldă şi căldură în următoarele zile. Zonele unde Termoenergetica face lucrări # PSNews.ro
Aproape 400 de blocuri din Bucureşti nu vor avea apă caldă şi căldură în următoarele zile, până vineri inclusiv, cei mai afectaţi fiind locuitorii din zonele Mihai Bravu şi Calea Vitan – sectorul 3, Calea Văcăreşti – sectorul 4 şi Spitalul Universitar – sectorul 5. Termoenergetica anunţă, luni, că în următoarele zile se vor face
13:10
Cazuri grave de corupţie în ANAF. Alexandru Nazare: Trebuie să reconstruim instituția în jurul oamenilor integri # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat, duminică seară, că sunt „foarte grave" cazurile de inspectori ANAF sau Antifraudă cercetaţi pentru infracţiuni de corupţie, dar se declară convins că în aceste structuri sunt în contonuare oameni competenţi şi integri. „În jurul acestor oameni trebuie să reconstruim aceste instituţii", crede Nazare, care se aşteaptă să mai apară
13:10
Într-o eră în care dronele domină știrile de front, o armă veche de patru decenii revine în centrul strategiei globale. Racheta americană de croazieră Tomahawk – simbol al puterii militare de precizie – ar putea deveni, din nou, factorul care schimbă echilibrul unui război. Pentagonul evaluează posibilitatea unui transfer controlat către Ucraina. Kremlinul avertizează. Europa
13:10
Reacția Patriarhiei după controversa legată de poezia „Avem o țară”: Nicio asociere între BOR și ideologii extremiste # PSNews.ro
„Avem o țară" este atribuită în ultimii ani, în mod total eronat, lui Radu Gyr, informează Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Reacția vine după ce în presă au apărut informații că o melodie pe versurile poetului legionar a fost interpretată în Catedrala Națională, precizează Mediafax. Patriarhia Română a transmis că, pe 30 octombrie 2025,
13:10
Second World Summit for Social Development: Europa, în prim-planul dialogului global despre politici sociale # PSNews.ro
Azi începe la Doha Second World Summit for Social Development (a doua ediție a Summitului Mondial pentru Dezvoltare Socială), cel mai important eveniment global dedicat justiției sociale, muncii decente și incluziunii. „Summitul Social Mondial de la Doha este o ocazie istorică pentru a reafirma principiile care stau la baza modelului social european – justiția socială,
13:10
Experți în domeniul educației: aplicarea greșită a politicilor de „incluziune totală” poate amplifica inechitățile # PSNews.ro
Politicile de „incluziune totală" din școli, menite să aducă echitate, riscă să provoace exact opusul: haos, epuizare și abandon educațional mascat. Mii de profesori din SUA, Canada și Europa scriu pe forumuri de specialitate că modelul actual, care pune în aceeași clasă copii cu nevoi și niveluri cognitive complet diferite, „a distrus meseria de profesor".
12:00
O mașină a intrat, duminică seara, într-o țeavă de gaze, în Făurești, județul Maramureș, și a luat foc. O persoană a murit, iar alta e în stop cardiac, conform Mediafax. A treia victimă este conștientă și cooperantă. Echipele de intervenție au reușit să resusciteze victima în stop cardiac și au dus-o, alături de cea conștinetă,
12:00
Anca Alexandrescu, abandonată de Călin Georgescu. De ce nu o susține la Primăria Capitalei # PSNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a afirmat, duminică seară, că nu se va implica deloc în alegerile de la Bucureşti, pentru că nu crede în acest scrutin, potrivit News.ro. „Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime", afirmă Georgescu, adăugând că „electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a
12:00
Potrivit unui sondaj comandat de PNL, 26,4% dintre respondenți l-ar alege pe Ciprian Ciucu, candidatul liberal, pentru Primăria București, în timp ce pe locul al doilea se situează Daniel Băluță, reprezentantul PSD, cu 24,5%. Cătălin Drulă este doar pe locul al treilea, în condiţiile în care e preferat doar de 16,7%. Locul al patrulea e
12:00
Zelenski anunță progrese în Pokrovsk și consolidarea apărării aeriene cu sistemele Patriot # PSNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică seara că armata ucraineană a înregistrat progrese importante în sectorul Pokrovsk, unde forțele sale „au obținut rezultate în distrugerea ocupantului rus". „Principala atenție este pe direcția Pokrovsk, unde există rezultate în distrugerea ocupantului. Mulțumiri speciale Brigăzii 79 de Asalt Aerian Separat", a spus Zelenski în mesajul său video
Acum 6 ore
11:00
Poliţiştii şi procurorii fac, luni, 78 de percheziţii în mai multe judeţe din ţară, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul operaţiunii JUPITER 4. Acţ
11:00
Şase dintre cele 78 de percheziţii derulate, luni, în cadrul Operaţiunii JUPITER au loc în judeţul Bihor, fiind vizaţi, potrivit unor surse judiciare, fraţii Micula, dar şi firme apropiate. Anchetatorii suspectează că ar fi transferat ilicit active semnificative, în valoare de 163 milioane lei, către societăţi comerciale aflate în sfera de control pentru a împiedica […] Articolul JUPITER 4. Fraţii Micula vizaţi de percheziţii. Ce acuzații grave se fac apare prima dată în PS News.
11:00
Călin Georgescu, sub umbrela financiară a spionajului rus. A vrut să dea o „țeapă” de 1.000.000 euro # PSNews.ro
Omul de afaceri buzoian Răzvan Leu a depus o plângere la DIICOT prin care susține că politicianul Călin Georgescu și fostul ofițer al MAI Ion Negoescu i-au prezentat compania elvețiană Mercando Green Technology AG, care este conectată la comerțul tehnologic negru al Rusiei, susține siteul de investigații Captura într-un articol publicat duminică noaptea. „Legătura lui […] Articolul Călin Georgescu, sub umbrela financiară a spionajului rus. A vrut să dea o „țeapă” de 1.000.000 euro apare prima dată în PS News.
11:00
Bolojan nu participă la „Ora Premierului” în Parlament, unde fusese chemat de PSD și AUR. Care este morivul # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis că nu va putea participa luni, 3 noiembrie, la „Ora Premierului”, unde fusese invitat de grupurile parlamentare PSD și AUR. Guvernul invocă o agendă încărcată, cu accent pe semnarea contractului cu Rheinmetall și discuțiile privind Programul SAFE, proiecte considerate esențiale pentru economia și apărarea României. „Parlamentul este o instituție fundamentală […] Articolul Bolojan nu participă la „Ora Premierului” în Parlament, unde fusese chemat de PSD și AUR. Care este morivul apare prima dată în PS News.
11:00
Simion critică implicarea președintelui în lansarea candidaturii lui Drulă: „Total imoral și în afara fișei postului” # PSNews.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a criticat, duminică, participarea preşedintelui Nicuşor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei, apreciind că, în alte vremuri, este un gest care ar fi dus la suspendare, conform News.ro. Acesta a catalogat implicarea președintelui ca fiind un gest „total imoral, total neconstituţional, total în afara fişei postului său”. […] Articolul Simion critică implicarea președintelui în lansarea candidaturii lui Drulă: „Total imoral și în afara fișei postului” apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:40
Sociologul Darie Cristea vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube # PSNews.ro
Sociologul Darie Cristea este invitat, luni, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Sociologul Darie Cristea vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube apare prima dată în PS News.
19:40
România a devenit pentru prima dată campioană mondială la dans sportiv, categoria Adulți Standard, în urma unei performanțe istorice obținute de perechea Rareș Cojoc și Andreea Emilia Matei la Transylvanian Grand Prix 2025, eveniment găzduit la Sibiu. Rezultatul marchează un moment de referință pentru Federația Română de Dans Sportiv (FRDS) și pentru întreaga echipă națională, care a dominat competiția […] Articolul România, campioană mondială la dans sportiv pentru prima dată în istorie apare prima dată în PS News.
18:00
Anchetă epidemiologică la 2 hoteluri din Băile Felix, după ce peste 20 de copii s-au simțit rău # PSNews.ro
Direcția de Sănătate Publică Bihor a demarat o anchetă epidemiologică la două hoteluri din Băile Felix, după ce peste 20 de copii cazați în acestea s-au simțit rău. Trei dintre ei au ajuns la spital. Copiii participau la o tabără sportivă. Inspectorii de la Direcția de Sănătate Publică din Bihor vor să afle din ce […] Articolul Anchetă epidemiologică la 2 hoteluri din Băile Felix, după ce peste 20 de copii s-au simțit rău apare prima dată în PS News.
18:00
SONDAJ CURS: La alegeri parlamentare, 35% dintre români ar vota cu AUR. Părerile despre suspendarea președintelui # PSNews.ro
Într-un context marcat de tensiuni politice, Centrul de Sociologie Urbană și Regională, CURS, a realizat în perioada 14–26 octombrie 2025 un sondaj de opinie la nivel național care a urmărit intențiile de vot pentru Parlament, atitudinile față de suspendarea președintelui și percepțiile privind recentele evoluții politice. Sondajul arată că dacă duminica viitoare ar avea loc […] Articolul SONDAJ CURS: La alegeri parlamentare, 35% dintre români ar vota cu AUR. Părerile despre suspendarea președintelui apare prima dată în PS News.
18:00
Redimensionarea trupelor SUA. N. Dan: Gest cu o anumită simbolistică, dar nu putem vorbi despre afectarea securității # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică după-amiază, că redimensionarea trupelor americane din Europa, inclusiv în România, are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea din zonă Nicuşor Dan consideră că retragerea trupelor americane din Europa are o anumită simbolistică. ”Bineînţeles că este un gest cu anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba de […] Articolul Redimensionarea trupelor SUA. N. Dan: Gest cu o anumită simbolistică, dar nu putem vorbi despre afectarea securității apare prima dată în PS News.
18:00
Se fac paşi importanţi în extinderea metroului bucureştean. Este vorba despre două mari proiecte menite să lege Capitala de zonele limitrofe, unde în ultimii ani s-au dezvoltat localități cu sute de mii de locuitori. Există totuşi şi piedici birocratice. În cazul magistralei M6, estimarile sunt ca legătura cu zona Otopeni va fi realizată într-un scenariu […] Articolul Metroul spre aeroportul Otopeni întârzie. Metrorex anunță un nou termen de finalizare apare prima dată în PS News.
18:00
Şoc în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România # PSNews.ro
Norvegia, țara cu cele mai multe mașini electrice din lume, se confruntă cu o problemă neașteptată în transportul public: autobuzele electrice chinezești Yutong, care au devenit populare pentru prețul redus și disponibilitatea rapidă, pot fi controlate și oprite de la distanță din China printr-o cartelă SIM încorporată din România. Operatorul Ruter, responsabil pentru transportul public din […] Articolul Şoc în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România apare prima dată în PS News.
18:00
Primăria Bucureşti deschide înscrierile pentru ”FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile”. Care sunt condiţiile # PSNews.ro
Primăria Bucureşti va deschide, de luni, înscrierile în proiectul ”FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile”, prin intermediul căruia se acordă un ajutor de 15.000 de lei pentru 150 de cupluri sai femei singure. ”Primăria Municipiului Bucureşti, prin A.S.S.M.B., redeschide platforma de înscriere în proiectul FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile. În total, 150 […] Articolul Primăria Bucureşti deschide înscrierile pentru ”FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile”. Care sunt condiţiile apare prima dată în PS News.
18:00
Ministrul Apărării a semnat, duminică, Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt şi precizează că va include schimburi de expertiză, exerciţii comune şi proiecte concrete în domeniul apărării. ”Am semnat astăzi, alături de omologul meu egiptean, Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt. Este un pas important pentru consolidarea […] Articolul România a semnat un memorandum de cooperare militară cu Egipt apare prima dată în PS News.
18:00
A venit frigul. Cum pot persoanele vulnerabile să beneficieze de ajutor pentru încălzire # PSNews.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, a anunţat sâmbătă, 1 noiembrie, că persoanele şi familiile cu venituri mici pot beneficia şi în acest sezon de ajutorul de încălzire şi suplimentul pentru energie, iar cererile se depun la sediul primăriilor din localităţile de domiciliu. Plăţile se vor face începând din luna decembrie. ”Familiile şi persoanele cu venituri mici […] Articolul A venit frigul. Cum pot persoanele vulnerabile să beneficieze de ajutor pentru încălzire apare prima dată în PS News.
18:00
Scene șocante petrecute în acest weekend lângă București. Un livrator asiatic a fost agresat de doi tineri, în plină stradă. Incidentul s-a petrecut în Popești Leordeni. Un băiat și o fată au oprit mașina lângă livratorul asiatic și au început să îl insulte și să îl lovească. Potrivit imaginilor care au apărut în mediul online, tânăra […] Articolul VIDEO Scene șocante lângă Capitală. Un livrator asiatic a fost agresat pe stradă apare prima dată în PS News.
18:00
Mii de pachete de ţigări de contrabandă, găsite în bagajele de cală ale doi cetăţeni români, pe Aeroportul Otopeni # PSNews.ro
Poliţiştii de frontieră fac cercetări, după ce au găst, în bagajele de cală a doi cetăţeni români, mii de pachete de ţigări de contrabandă, fără timbru de acciză, pe Aeroportul Otopeni. Ţigările au sosit în România cu un zbor de Dubai. ”Poliţiştii de frontieră din cadrul Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti efectuează cercetări în urma […] Articolul Mii de pachete de ţigări de contrabandă, găsite în bagajele de cală ale doi cetăţeni români, pe Aeroportul Otopeni apare prima dată în PS News.
16:50
Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum i-ar putea afecta pe românii cu credite ipotecare # PSNews.ro
Euriborul, indicele de referință a zonei euro pentru creditele ipotecare cu dobândă fixă, a încheiat luna octombrie cu o medie lunară de 2,187%, fapt care reprezintă o ușoară creștere față de nivelul de 2,172%, nivel care s-a înregistrat la finalul lunii septembrie. Chiar și așa, experții susțin că această creștere a Euriborului nu ar trebui să îi îngrijoreze prea tare pe cei care au credite ipotecare, întrucât nu există prea multe indicia că dobânzile vor crește semnificativ pe o perioadă îndelungată. A treia creștere lunară a Euriborului nu ar trebui să îi îngrijoreze pe debitorii cu credite ipotecare. Euribor a crescut iar în luna octombrie, marcând trei luni consecutive de scumpire. Chiar și așa, nu sunt motive de panică pentru cei care au credite ipotecare. Citeşte mai mult aici. Articolul Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum i-ar putea afecta pe românii cu credite ipotecare apare prima dată în PS News.
16:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat finalizarea noului corp de clădire al Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, o investiţie de 10 milioane de euro realizată din fonduri europene, buget de stat şi contribuţia autorităţilor locale. Rogobete a vizitat duminică noul corp de clădire al Ambulatoriului, care va fi dat în folosinţă […] Articolul Noul ambulatoriu al Spitalului Judeţean Oradea, gata de deschidere apare prima dată în PS News.
16:50
Salariul minim, sub semnul întrebării. Ministrul Muncii: „Premierul a decis să amâne decizia” # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat poziția PSD privind majorarea salariului minim și a oferit detalii despre negocierile cu premierul Ilie Bolojan și partenerii sociali. Oamenii așteaptă să afle dacă salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2026 sau va rămâne la nivelul actual. „Premierul a decis să amâne decizia și cred că a […] Articolul Salariul minim, sub semnul întrebării. Ministrul Muncii: „Premierul a decis să amâne decizia” apare prima dată în PS News.
16:50
Diana Buzoianu: Protecția mediului ar trebui să fie o prioritate, nu doar o temă de campanie # PSNews.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că protecția mediului trebuie să devină o prioritate reală pentru București, nu doar o temă de campanie. Ea a afirmat că doar un primar cu sprijin politic real poate duce mai departe reformele începute la nivel național. Buzoianu a transmis duminică un mesaj ferm despre importanța continuării reformelor de […] Articolul Diana Buzoianu: Protecția mediului ar trebui să fie o prioritate, nu doar o temă de campanie apare prima dată în PS News.
16:50
Cetăţean chinez, depistat pe Aeroportul Băneasa în timp ce încerca să călătorească în Schengen cu documente false # PSNews.ro
Un cetăţean chinez în vârstă de 39 de ani a fost depistat la controlul de frontieră, în Aeroportul Băneasa, având documente de identitate false. Actete apăreau ca fiind emise de Slovacia. ”În data de 1 noiembrie a.c., poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Băneasa au selectat pentru verificări, în zona […] Articolul Cetăţean chinez, depistat pe Aeroportul Băneasa în timp ce încerca să călătorească în Schengen cu documente false apare prima dată în PS News.
16:50
Românii care au împrumutat statul, îngrijorați după preschimbarea titlurilor Tezaur 2026. Ce trebuie să știe # PSNews.ro
Ministerul Finanțelor a anunțat recent o operațiune de preschimbare a titlurilor de stat care ajung la scadență în 2026, oferind investitorilor posibilitatea de a le transforma în obligațiuni cu maturitate extinsă până în 2035. Decizia a stârnit neliniște în rândul celor care au împrumutat statul prin programul Tezaur, unii întrebându-se dacă își vor mai primi […] Articolul Românii care au împrumutat statul, îngrijorați după preschimbarea titlurilor Tezaur 2026. Ce trebuie să știe apare prima dată în PS News.
