Ministerul Finanțelor a mai luat un miliard de lei de la bănci
Cotidianul de Hunedoara, 3 noiembrie 2025 16:40
Ministerul Finanțelor a atras un miliard de lei de la bănci prin două emisiuni de obligațiuni de stat, pentru finanțarea bugetului. The post Ministerul Finanțelor a mai luat un miliard de lei de la bănci appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
16:50
INTERVIU S-a întors Florin Iordache. Îl critică pe Bolojan pentru pensiile speciale # Cotidianul de Hunedoara
„Faptul că inițiatorul, respectiv Guvernul, are un singur punct de vedere de la care nu abdică, e total greșit” The post INTERVIU S-a întors Florin Iordache. Îl critică pe Bolojan pentru pensiile speciale appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
16:40
Ministerul Finanțelor a atras un miliard de lei de la bănci prin două emisiuni de obligațiuni de stat, pentru finanțarea bugetului. The post Ministerul Finanțelor a mai luat un miliard de lei de la bănci appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Ministerul Apărării a semnat contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon de la guvernul Țărilor de Jos The post Ministerul Apărării a semnat contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Deja implementată în Statele Unite, această nouă politică este, de asemenea, implementată luni în Marea Britanie, Elveţia, Canada şi Hong Kong. The post LinkedIn va antrena AI cu datele utilizatorilo din UE appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
16:20
Întrebările legate de militarii americani din România își pot afla răspunsul nu de la Mark Rutte, ci de la evenimentul NATO pentru care acesta vine la București The post O miză mai puțin vizibilă a vizitei șefului NATO la București appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Ziua cu cele mai mari reduceri din an vine cu oferte tentante, dar și cu capcane periculoase. Centrul European al Consumatorilor atrage atenția asupra tacticilor agresive de vânzare care te pot presa să cumperi impulsiv. Află cum să verifici un magazin online și să te protejezi de fraude înainte să dai click pe „Cumpără” The post Black Friday 2025! Cum să nu cazi în capcana ofertelor false appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
15:40
E o intreagă dezbatere în Rusia după ce mai mulți politicieni vor interzicerea sau cenzurarea popularului desen animat Mașa și ursul. The post Un desen animat împarte Rusia în două appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Alertă la Roma. O parte din Turnul Conti s-a prăbușit. Un bărbat rănit grav ar fi român # Cotidianul de Hunedoara
Turnul face parte dintr-un ansamblu istoric de clădiri aflat în imediata vecinătate a Colosseumului, inclus în zona de protecție a patrimoniului mondial UNESCO. The post Alertă la Roma. O parte din Turnul Conti s-a prăbușit. Un bărbat rănit grav ar fi român appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Vremea se schimbă. Prognoza meteorologilor pentru următoarele două săptămâni # Cotidianul de Hunedoara
În pofida acestor oscilații însă, temperaturile se vor menține pentru următoarele două săptămâni, în general, peste normalul climatologic pentru data din calendar, The post Vremea se schimbă. Prognoza meteorologilor pentru următoarele două săptămâni appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Românii pot primi ajutoare pentru încălzire în iarna 2025-2026. Cererile se depun la primărie. The post Românii cu venituri mici pot primi ajutor pentru încălzire appeared first on Cotidianul RO.
15:20
În această săptămână, cerul României se transformă într-un spectacol rar. Cea mai mare superlună a anului 2025 va lumina noaptea cu o strălucire și mărime impresionantă. Află când și cum să o vezi pentru a nu rata acest moment unic. The post Cea mai mare superlună a anulu. Când și cum o poți vedea în România appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Gâlcă, extrem de sincer după egalul Rapidului în Bănie. Nu meritam nici un punct # Cotidianul de Hunedoara
Dacă Victor Angelescu, al doilea acționar al clubului și o mare parte dintre jucătorii Rapidului și-au exprimat fățiș regretele și frustrarea pentru egalarea venită dintr-un penalty corect acordat, antrenorul Costel Gâlcâ s-a dovedit o mostră de fair-play, The post Gâlcă, extrem de sincer după egalul Rapidului în Bănie. Nu meritam nici un punct appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Contractul lui Kane cu bavarezii expiră în 2027 și mai mult ca sigur că germanii vor prefera vara viitoare să primească banii pe clauză decât să în piardă gratis un an mai târziu. The post Barcelona, de la Lewa la Harry Kane appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
14:40
Un documentar intitulat „Ascensiunea și decăderea lui VfB Stuttgart” face acuzații extrem de grave privind modul în care italienii au reușit să câștige trofeul. The post Mafia ar fi aranjat câștigarea Cupei UEFA de către echipa lui Maradona appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Zeci de mii de lei pensie specială pentru un judecător retras din activitate la 48 de ani. Ce avere are ex-magistratul # Cotidianul de Hunedoara
Un fost judecător pensionat la doar 48 de ani se bucură de o pensie specială uriașă. Mihail Urdoiu a primit undă verde de la președintele Nicușor Dan. Acest caz aprinde din nou dezbaterea despre pensiile speciale în România, în timp ce mulți români se confruntă cu dificultăți financiare. The post Zeci de mii de lei pensie specială pentru un judecător retras din activitate la 48 de ani. Ce avere are ex-magistratul appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 11,538 miliarde euro. The post Cu cât au scăzut rezervele valutare ale BNR appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Coaliția va discuta din nou în ședința de marți ce face cu pensiile speciale ale magistraților. Ceasul ticăie, 230 de milioane de euro sunt în joc. The post Pensiile speciale ale magistraților. Bolojan și Grindeanu nu cad la pace appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Donald Trump a făcut afirmațiile într-un interviu realizat de CBS The post Trump crede că zilele lui Maduro sunt numărate appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Bărbatul se afla sub influența alcoolului. A fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara. The post Bărbat reținut după ce a aruncat câinele familiei pe fereastră appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Ofertele prietenoase cu buzunarul, disponibile online vineri. The post Un site oferă peste 2 milioane de reduceri de Black Friday appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Locul său, luat de un om de afaceri și consilier județean. The post Deputatul du-te-vino pleacă acasă. Urcă Priceputu appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Horațiu Potra a apărut în fața magistraților din Dubai, după ce avocații săi au anunțat că se va preda autorităților române. The post Horațiu Potra, prezent în fața magistraților din Dubai appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Lucrările se vor realiza la partea carosabilă, prin închiderea alternantă a câte unei benzi de circulație a fiecărui sens. The post Restricții de trafic pe DN 1, timp de mai multe zile appeared first on Cotidianul RO.
13:50
O decizie neașteptată amenință să lase fără loc de muncă aproape 1.000 de angajați din Arad. O fabrică își închide porțile, mutând producția în afara Uniunii Europene. Autoritățile caută urgent soluții pentru a salva economia locală și a proteja comunitatea afectată. The post Arad, în fața unui șoc major. Ce se întâmplă cu mii de locuri de muncă appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Consiliul Suprem de Apărare a Țării va discuta pe final de noiembrie despre planurile de dotări din bani europeni. The post Ilie Bolojan anunță ședință a CSAT appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Duminică seara, Călin Georgescu și-a îndemnat susținătorii să boicoteze alegerile pentru Primăria Capitalei. Acesta a lăsat de înțeles că nu va susține pe nimeni la acest scrutin, prin urmare nici pe Anca Alexandrescu, care l-a susținut public în emisiunile sale. The post Ponta, săgeți către Anca Alexandrescu appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Scene horror în Bihor: persoană cu dizabilități bătută la un centru de recuperare # Cotidianul de Hunedoara
Poliția și DGASPC Bihor anchetează un centru de recuperare după ce un bărbat cu dizabilități a fost bătut. The post Scene horror în Bihor: persoană cu dizabilități bătută la un centru de recuperare appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Pregătește-te pentru o pauză binemeritată! Sărbătorile de iarnă aduc românilor zile libere prelungite. E momentul perfect pentru relaxare și distracție cu familia! The post Câte zile libere au românii de Crăciun și Revelion în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Șeful unei armate europene insistă pentru verificarea medicală a tinerilor. Astfel, ar afla pe cine s-ar putea baza. The post Țară UE vrea să-și evalueze tinerii pentru serviciu militar appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
12:50
Turismul românesc se află în pragul unei crize profunde. iar pierderea sprijinului prin voucherele de vacanță ar putea provoca un efect de domino asupra economiei. Arată un studiu recent realizat de ASE. Fără această măsură, peste 17.000 de oameni ar putea rămâne fără serviciu, iar industria turistică ar înregistra pierderi colosale. The post Criza austerității lovește turismul românesc appeared first on Cotidianul RO.
12:50
O glumă neobişnuită a preşedintelui chinez Xi Jinping, pe prima pagină în Coreea de Sud # Cotidianul de Hunedoara
Liderul chinez nu s-a deplasat în Coreea de Sud din 2014, iar apoi relațiile celor două țări au fost subminate de o serie de diferende. The post O glumă neobişnuită a preşedintelui chinez Xi Jinping, pe prima pagină în Coreea de Sud appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Trei jucătoare din România se află în topul 100 WTA din această săptămână The post Trei românce în top 100 WTA appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Cazul Popești-Leordeni. BNS condamnă violența împotriva lucrătorilor străini # Cotidianul de Hunedoara
În sprijinul acestor categorii profesionale, BNS a constituit deja Grupul de inițiativă pentru lansarea Sindicatului Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD) The post Cazul Popești-Leordeni. BNS condamnă violența împotriva lucrătorilor străini appeared first on Cotidianul RO.
12:20
În România, accidentele de gaze sunt de 100 de ori mai frecvente decât în Europa de Vest, anunță președintele AEI, Dumitru Chisăliță. The post Decese din gaze în România: cifre alarmante față de Europa de Vest appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Donald Trump îl atacă pe Seth Meyers, prezentatorul emisiunii „Late Night” # Cotidianul de Hunedoara
Președintele de la Casa Albă revine în centrul atenției cu un nou atac public, de data aceasta împotriva prezentatorului Seth Meyers. Președintele l-a acuzat pe jurnalist că duce o campanie „anti-Trump” și a sugerat că astfel de atitudini „n-ar trebui permise”. Replica a provocat reacții puternice în presa americană, iar Meyers i-a răspuns ironic, în direct. The post Donald Trump îl atacă pe Seth Meyers, prezentatorul emisiunii „Late Night” appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Trăim într-o nouă realitate geopolitică și avem nevoie de o relansare a parteneriatului cu SUA, chiar dacă nu ne place administrația MAGA de la Casa Albă. The post ANALIZĂ Cum îi poate câștiga România atenția lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Simona Halep s-a exprimat cu privire la o posibilă revenire în circuitul WTA The post Revine Simona Halep? appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Termoenergetica anunţă lucrări de reparaţie. Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă şi căldură # Cotidianul de Hunedoara
Compania reaminteşte că finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor The post Termoenergetica anunţă lucrări de reparaţie. Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă şi căldură appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Drumurile către aeroport vor putea fi făcute cu metroul mult mai târziu decât se aștepta. Estimările Metrorex ar fi de cel puțin (...) The post Metroul către Otopeni mai întârzie câțiva ani appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Cutremur pe piața construcțiilor. 50.000 de români riscă să-și piardă locurile de muncă avertizează Cristian Erbașu # Cotidianul de Hunedoara
Piața construcțiilor trece printr-un moment dificil. Preşedintele Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii avertizează angajații care riscă să-și piardă locurile de muncă. Totul din cauza blocajelor și întârzierilor în finanțările prin PNRR și programul Anghel Saligny. The post Cutremur pe piața construcțiilor. 50.000 de români riscă să-și piardă locurile de muncă avertizează Cristian Erbașu appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Jaful de la Luvru este puțin probabil să fi fost făcut de oameni cu experiență și conexiuni în crimă organizată, spune procuroarea Parisului. The post Hoții de la Luvru, niște părinți amatori appeared first on Cotidianul RO.
11:40
În prezent, Ucraina se aprovizionează majoritar prin Polonia, după ce a renunțat definitive, de la începutul acestui an, la gazele rusești. Coridorul Nord-Sud, care trece prin România, ar fi o sursă alternative de aprovizionare. The post Tranzit mare de gaze prin România appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Indicele de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) va fi 6.06% în perioada 1 octombrie 2025 – 31 decembrie 2025. The post Indicele ROBOR continuă să scadă appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Antibioticele românești, exporturi în creștere cu 66%, în ultimii cinci ani # Cotidianul de Hunedoara
Antibiotice Iași este listată la Bursa de Valori București, în categoria Premium, sub simbolul ATB. Exportă substanțe active în peste 55 de țări din întreaga lume și este lider mondial la vânzările de nistatină, un antifungic. The post Antibioticele românești, exporturi în creștere cu 66%, în ultimii cinci ani appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Tragedie la Castelul Bran: un turist italian a murit în timpul vizitei pe tărâmul lui Dracula # Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat de 55 de ani a murit la Castelul Bran. Turistul venit cu un grup din Italia pentru a descoperi celebrul „tărâm al lui Dracula”, s-a prăbușit după ce a acuzat dureri în piept. Medicii au încercat aproape 40 de minute să-l resusciteze, însă fără succes. The post Tragedie la Castelul Bran: un turist italian a murit în timpul vizitei pe tărâmul lui Dracula appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Autoritățile din Paris avertizează că reluarea vânzării ar putea duce la interzicerea Shein în Franța. The post Păpuși sexuale cu aspect de copil, retrase de la vânzare – Reuters appeared first on Cotidianul RO.
11:10
În această săptămână, nicio problemă banală din sfera informației nu va fi o problemă pentru tine. Autoritatea ta la locul de muncă va crește. The post O zodie trebuie să aibă grijă la „prieteni“ appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Charles Coste a decedat joi, la vârsta de 101 ani The post A murit cel mai în vârstă campion olimpic appeared first on Cotidianul RO.
11:00
„Un partid are propriul plan pe care și-l urmează în alegeri” The post AUR, despre boicotul lui Georgescu: „Îi înțelegem frustrarea” – EXCLUSIV appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
10:50
Consumul a scăzut după majorarea accizelor la benzină, alcool și țigări. Ministrul Finanțelor anunță că efectele se vor vedea abia la finalul anului. The post Nazare: creșterea accizelor a afectat consumul appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.