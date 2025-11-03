Vor să-l răpună pe Ciolacu. Candidatul comun PNL-USR pentru CJ Buzău

16:00

Ziua cu cele mai mari reduceri din an vine cu oferte tentante, dar și cu capcane periculoase. Centrul European al Consumatorilor atrage atenția asupra tacticilor agresive de vânzare care te pot presa să cumperi impulsiv. Află cum să verifici un magazin online și să te protejezi de fraude înainte să dai click pe „Cumpără"