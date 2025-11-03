Vor să-l răpună pe Ciolacu. Candidatul comun PNL-USR pentru CJ Buzău
Cotidianul de Hunedoara, 3 noiembrie 2025 19:50
PNL și USR au anunțat susținerea comună a lui Mihai Răzvan Moraru pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău.
• • •
Acum 10 minute
20:10
Decizia AUR vine după ce Călin Georgescu a boicotat alegerile.
Acum 30 minute
20:00
Inteligența artificială poate ajuta și cuplurile infertile să aducă pe lume copilul pe care și-l doresc.
20:00
Pensii speciale 2.0. Ministrul Pîslaru speră ca magistrații să lase de la ei # Cotidianul de Hunedoara
Legea pensiilor magistraților va putea fi adoptată până pe 28 noiembrie, dacă CSM va da un aviz rapid, în termen de 24-48 de ore, crede ministrul Investițiilor.
19:50
3 noiembrie 2025 19:50

PNL și USR au anunțat susținerea comună a lui Mihai Răzvan Moraru pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău.
Acum o oră
19:40
Ministerul Digitalizării atrage atenția că adoptarea noilor legi privind protecția minorilor și majoratul digital ar putea încălca reglementările europene, riscând proceduri de infringement și sancțiuni pentru România, dacă nu sunt aliniate corect la legislația UE.
19:30
Jurnalistul Charley Ottley a obținut cetățenia română. Îl recomandă reclama pentru România # Cotidianul de Hunedoara
Jurnalistul și producătorul britanic Charley Ottley a obținut cetățenia română, urmând să depună jurământul de credință pe 6 noiembrie, la Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC)
19:20
Când bogații devin și mai bogați. Ultimul an a umplut buzunarele magnaților # Cotidianul de Hunedoara
Averea primilor 10 miliardari din SUA a crescut cu 698 de miliarde de dolari într-un singur an, în timp ce decalajul economic între cei mai bogați și cei mai săraci americani se adâncește.
Acum 2 ore
19:10
Incident incredibil la Brăila. Un bărbat care a venit cu un taxi a furat un bichon dintr-o gospodărie. Reacția Poliției.
19:00
ANAF vinde la licitație un BMW X5 la un preț de pornire de doar 21.555 de lei.
19:00
Războaiele (ne)încheiate ale lui Trump: pace pe jumătate și presiune maximă # Cotidianul de Hunedoara
Fie ca parte a politicii de "maximă presiune", a "păcii prin forță" sau a agendei unor membri importanți ai administrației Trump, SUA întreprind acțiuni care pot fi considerate pregătire de război
18:50
Una dintre cele mai vocale contestatare ale fostei senatoare Diana Șoșoacă se află în mijlocul unui scandal după ce soțul ei și un complice au agresat doi vecini în Sectorul 2 din Capitală. Telefoanele victimelor au fost confiscate în timpul conflictului de către agresori. Autoritățile au reținut familia Bellantoni și continuă căutările pentru celălalt agresor. Mâine se decide dacă soțul Amaliei va fi arestat preventiv.
18:50
România, un mare Las Vegas, dar mult mai sărac. Suntem campioni la păcănele # Cotidianul de Hunedoara
România se află pe locul doi după Statele Unite în ceea ce privește numărul de cazinouri, cu 454 de locații, iar Bucureștiul se plasează pe locul al doilea la nivel mondial în funcție de cazinouri per 100.000 de locuitori, atrăgând turiști din întreaga Europă.
18:50
„Îndeplinirea satisfăcătoare a condițiilor relevante pentru debursarea parțială a celei de-a patra și a cincea tranșe de sprijin creditar în valoare totală de 1,9 miliarde EUR, din care 597 de milioane EUR corespund celei de-a patra tranșe și 1,3 miliarde EUR celei de-a cincea, se constată în conformitate cu evaluarea furnizată de Comisie." – a […]
18:30
AUR decide dacă o susține pe Alexandrescu la alegeri. Moderatoarea, prezentă la ședință # Cotidianul de Hunedoara
Decizia AUR vine după ce Călin Georgescu a boicotat alegerile.
18:20
Black Friday la eMAG va fi organizat pe 7 noiembrie 2025. Este ziua cu cele mai mari reduceri din an, anunță oficialii marelui retailer!
18:20
Dobânzile pe piața din România ar putea scădea în a doua parte a anului viitor, anunță directorul Trezoreriei Statului.
Acum 4 ore
18:10
Cel mai tânăr lider de partid pe care l-a cunoscut vreodată Olanda, Jesse Klaver a fost crescut în principal de bunicii săi într-o locuinţă socială, într-o suburbie a oraşului Roosendaal, din sud.
18:00
Sorin Grindeanu spune că cei din USR "ştiu cu toţii, Cătălin Drulă are nevoie de proptele"
18:00
Fără job în prag de iarnă. Cine sunt românii amenințați de concediere chiar din gura patronatelor # Cotidianul de Hunedoara
Patronatele din sectorul Construcțiilor atrag atenția că mii de români care profesează în acest domeniu de activitate vor rămâne fără locuri de muncă.
17:50
Vizită oficială la Bruxelles. Maia Sandu arată progresele R. Moldova în vederea aderării # Cotidianul de Hunedoara
Republica Moldova a obţinut statutul de ţară-candidată la aderarea la UE, împreună cu Ucraina, în iunie 2022, iar Consiliul European a aprobat deschiderea negocierilor de aderare în decembrie 2023.
17:30
Cele mai mari șase pericole pentru Europa la final de 2025. Urmează luni decisive # Cotidianul de Hunedoara
În ultimul trimestru al anului 2025, analizele XTB identifică șase riscuri majore care ar putea afecta piețele financiare, inclusiv scăderea investițiilor în inteligența artificială, politica monetară a Japoniei și a Rezervei Federale, precum și diviziunile din Occident și dificultățile din sectorul bancar european.
17:20
"Ceea ce trebuie să facem este să-i încurajăm să muncească și să fie fie cineva, să depună un efort. Vor câștiga, va veni momentul să câștige. Însă dacă stau degeaba pierd tot timp„
17:20
Bolid BMW X5 de lux vândut de ANAF la bani de pomană. Licitația deschisă pentru toți românii # Cotidianul de Hunedoara
ANAF vinde la licitație un BMW X5 la un preț de pornire de doar 21.555 de lei.
17:20
O fetită de numai 11 ani a ajuns la spital cu semne de malnutriție, înfometată fiind de părinții adoptivi. Autoritățile au demarat o anchetă.
17:10
Documentul care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, interzice promovarea de informaţii pseudoştiinţifice, reglementează telemedicina, utilizarea reţelelor sociale în comunicarea publică şi stabileşte limitele şi rolul inteligenţei artificiale în actul medical.
16:50
INTERVIU S-a întors Florin Iordache. Îl critică pe Bolojan pentru pensiile speciale # Cotidianul de Hunedoara
„Faptul că inițiatorul, respectiv Guvernul, are un singur punct de vedere de la care nu abdică, e total greșit"
16:40
Ministerul Finanțelor a atras un miliard de lei de la bănci prin două emisiuni de obligațiuni de stat, pentru finanțarea bugetului.
16:40
Ministerul Apărării a semnat contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon de la guvernul Țărilor de Jos
16:30
Deja implementată în Statele Unite, această nouă politică este, de asemenea, implementată luni în Marea Britanie, Elveţia, Canada şi Hong Kong.
16:20
Întrebările legate de militarii americani din România își pot afla răspunsul nu de la Mark Rutte, ci de la evenimentul NATO pentru care acesta vine la București
Acum 6 ore
16:00
Ziua cu cele mai mari reduceri din an vine cu oferte tentante, dar și cu capcane periculoase. Centrul European al Consumatorilor atrage atenția asupra tacticilor agresive de vânzare care te pot presa să cumperi impulsiv. Află cum să verifici un magazin online și să te protejezi de fraude înainte să dai click pe „Cumpără"
15:40
E o intreagă dezbatere în Rusia după ce mai mulți politicieni vor interzicerea sau cenzurarea popularului desen animat Mașa și ursul.
15:40
Alertă la Roma. O parte din Turnul Conti s-a prăbușit. Un bărbat rănit grav ar fi român # Cotidianul de Hunedoara
Turnul face parte dintr-un ansamblu istoric de clădiri aflat în imediata vecinătate a Colosseumului, inclus în zona de protecție a patrimoniului mondial UNESCO.
15:30
Vremea se schimbă. Prognoza meteorologilor pentru următoarele două săptămâni # Cotidianul de Hunedoara
În pofida acestor oscilații însă, temperaturile se vor menține pentru următoarele două săptămâni, în general, peste normalul climatologic pentru data din calendar,
15:30
Românii pot primi ajutoare pentru încălzire în iarna 2025-2026. Cererile se depun la primărie.
15:20
În această săptămână, cerul României se transformă într-un spectacol rar. Cea mai mare superlună a anului 2025 va lumina noaptea cu o strălucire și mărime impresionantă. Află când și cum să o vezi pentru a nu rata acest moment unic.
15:00
Gâlcă, extrem de sincer după egalul Rapidului în Bănie. Nu meritam nici un punct # Cotidianul de Hunedoara
Dacă Victor Angelescu, al doilea acționar al clubului și o mare parte dintre jucătorii Rapidului și-au exprimat fățiș regretele și frustrarea pentru egalarea venită dintr-un penalty corect acordat, antrenorul Costel Gâlcâ s-a dovedit o mostră de fair-play,
15:00
Contractul lui Kane cu bavarezii expiră în 2027 și mai mult ca sigur că germanii vor prefera vara viitoare să primească banii pe clauză decât să în piardă gratis un an mai târziu.
14:40
Un documentar intitulat „Ascensiunea și decăderea lui VfB Stuttgart" face acuzații extrem de grave privind modul în care italienii au reușit să câștige trofeul.
14:40
Zeci de mii de lei pensie specială pentru un judecător retras din activitate la 48 de ani. Ce avere are ex-magistratul # Cotidianul de Hunedoara
Un fost judecător pensionat la doar 48 de ani se bucură de o pensie specială uriașă. Mihail Urdoiu a primit undă verde de la președintele Nicușor Dan. Acest caz aprinde din nou dezbaterea despre pensiile speciale în România, în timp ce mulți români se confruntă cu dificultăți financiare.
14:30
Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 11,538 miliarde euro.
14:20
Coaliția va discuta din nou în ședința de marți ce face cu pensiile speciale ale magistraților. Ceasul ticăie, 230 de milioane de euro sunt în joc.
14:20
Donald Trump a făcut afirmațiile într-un interviu realizat de CBS
14:20
Bărbatul se afla sub influența alcoolului. A fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara.
Acum 8 ore
14:10
Ofertele prietenoase cu buzunarul, disponibile online vineri.
14:10
Locul său, luat de un om de afaceri și consilier județean.
13:50
Horațiu Potra a apărut în fața magistraților din Dubai, după ce avocații săi au anunțat că se va preda autorităților române.
13:50
Lucrările se vor realiza la partea carosabilă, prin închiderea alternantă a câte unei benzi de circulație a fiecărui sens.
13:50
O decizie neașteptată amenință să lase fără loc de muncă aproape 1.000 de angajați din Arad. O fabrică își închide porțile, mutând producția în afara Uniunii Europene. Autoritățile caută urgent soluții pentru a salva economia locală și a proteja comunitatea afectată.
13:30
Consiliul Suprem de Apărare a Țării va discuta pe final de noiembrie despre planurile de dotări din bani europeni.
