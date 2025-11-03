Fosta ministră Luminiţa Odobescu, numită consilier de stat la Cancelaria premierului Ilie Bolojan
HotNews.ro, 3 noiembrie 2025 21:30
Luminiţa Odobescu, fost ministru de Externe, a fost numită în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Decizia, semnată de premierul Ilie Bolojan, a fost publicată luni în Monitorul Oficial. Din iunie, Luminiţa…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
21:30
Fosta ministră Luminiţa Odobescu, numită consilier de stat la Cancelaria premierului Ilie Bolojan # HotNews.ro
Luminiţa Odobescu, fost ministru de Externe, a fost numită în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Decizia, semnată de premierul Ilie Bolojan, a fost publicată luni în Monitorul Oficial. Din iunie, Luminiţa…
Acum o oră
21:00
Anca Alexandrescu, susținută de AUR la Primăria Capitalei: „Nu este o candidatură contra PSD” # HotNews.ro
Anca Alexandrescu, care a obținut luni susținerea partidului AUR pentru candidatura sa la alegerile pentru Primăria Capitalei, a afirmat, răspunzând unei întrebări HotNews, că ea nu candidează contra PSD, ci contra „puterii actuale”. Anca Alexandrescu…
20:50
Dizgrația prințului Andrew o afectează și pe fosta sa soție. Reputația lui Sarah Ferguson zguduită de scandalul legăturilor cu Jeffrey Epstein # HotNews.ro
Fosta soţie a lui Andrew, Sarah Ferguson, rămasă apropiată de fratele mai tânăr al regelui Charles al III-lea în pofida divorţului lor, a fost şi ea privată de titluri şi de o locuinţă regală după…
Acum 2 ore
20:40
Reforma pensiilor magistraților rămâne una dintre problemele care crează tensiuni în coaliție. Curtea Constituțională a decis că legea pe care premierul Bolojan este neconstituțională pe 20 octombrie. Guvernul așteaptă motivarea deciziei, PSD cere formarea unui…
20:20
Opoziția ungară acuză atacuri informatice constante. „TISZA este ținta unor pirați cibernetici susținuți în mod clar de serviciile ruse” # HotNews.ro
Liderul opoziției ungare Peter Magyar a acuzat luni autoritățile că au făcut să se scurgă ilegal datele personale ale susținătorilor săi, după un atac informatic cu malware, informează AFP. „Sistemele noastre sunt constant atacate de…
20:10
Medicii vor putea refuza să trateze pacienții agresivi verbal sau fizic. Situațiile în care pacienților li se poate refuza îngrijirea medicală # HotNews.ro
Medicii vor putea refuza să acorde îngrijiri medicale dacă un pacient sau aparținătorii acestuia sunt agresivi verbal sau fizic sau dacă pacientul manifestă o atitudine „ostilă sau ireverențioasă față de medic”. Prevederile apar în draft-ul…
20:00
Trupele ruse continuă să avanseze în interiorul oraşului Pokrovsk din estul Ucrainei, potrivit Moscovei, în timp ce Kievul afirmă că trupele sale continuă să reziste acolo, dar observatori militari semnalează atacuri constante ale dronelor ruseşti…
Acum 4 ore
19:40
Trump deplânge situația „tragică” din familia regală britanică, pe fondul presiunilor legate de scandalul Epstein # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că îi pare rău pentru familia regală britanică după ce regele Charles i-a retras fratelui său Andrew titlul de prinț, pe fondul presiunilor tot mai mari legate de legăturile…
19:10
Pedeapsa capitală, discutată în Parlamentul din Israel. Extrema dreaptă face presiuni asupra guvernului Netanyahu # HotNews.ro
Comisia pentru securitate naţională a Parlamentului israelian (Knesset) a votat luni în favoarea unui proiect de lege care prevede introducerea pedepsei cu moartea pentru autorii atacurilor „teroriste”, o măsură susţinută de ministrul israelian al securităţii…
18:50
Președintele Letoniei cere reexaminarea unei legi controversate privind combaterea violenței împotriva femeilor # HotNews.ro
Preşedintele Edgars Rinkevics a decis luni să retrimită Parlamentului pentru reexaminare o lege extrem de controversată privind retragerea Letoniei din Convenţia privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, informează AFP, citată…
18:20
Un „Trudeau olandez”, ales la conducerea alianței de stânga, după demisia lui Frans Timmermans în urma eșecului în alegeri # HotNews.ro
Alianța olandeză de stânga dintre Verzi și Partidul Laburist l-a ales luni pe tânărul Jesse Klaver, adept al social media, drept noul său lider, în urma demisiei lui Frans Timmermans, fost vicepreședinte al Comisiei Europene,…
18:00
Cine este Zico Kolter, profesorul puțin cunoscut care a fost numit în una din cele mai puternice poziții din Silicon Valley? # HotNews.ro
Dacă crezi că inteligența artificială reprezintă riscuri grave pentru omenire, atunci un profesor de la Universitatea Carnegie Mellon din Statele Unite ocupă în prezent unul dintre cele mai importante roluri din industria tehnologică, scrie techXplore.…
18:00
Jurnalistul Charley Ottley a obținut cetățenia română după o așteptare de cinci ani. Documentarele sale au promovat România în întreaga lume # HotNews.ro
Jurnalistul şi producătorul de film britanic Charley Ottley a obţinut cetăţenia română, el urmând să depună jurământul de credinţă pe 6 noiembrie, informează Agerpres. Ottley spunea, în luna septembrie, că a depus dosarul de cetățenie…
18:00
FOTO România are de luni o nouă navă militară. Nava de 75 de milioane de euro a ajuns în Portul Constanța din Scoția / Ce rol va avea # HotNews.ro
Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” a intrat luni, 3 noiembrie, în portul militar Constanța, pentru prima dată de la intrarea în serviciul Forțelor Navale Române. Echipajul navei a executat un marș de…
17:50
România a cumpărat 18 avioane F-16 cu 1 euro fără TVA din Olanda. Avioanele, complet operaționale, au un scop special # HotNews.ro
Contractul interguvernamental de achiziție de către România a 18 aeronave F-16 de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos, a fost semnat luni, 3 noiembrie, la sediul Ministerului Apărării Naționale. România cumpără 18 aeronave care vor…
17:50
Avertisment de la Bruxelles: România trebuie să amâne adoptarea a două legi privind protecția minorilor pe internet / Ele propun noi reguli și amenzi pentru giganții IT # HotNews.ro
Ministerul Digitalizării a atenționat luni Camera Deputaților, for decizional, că adoptarea legii privind majoratul digital și a legii privind protecția minorilor în fața conținutului nociv de pe marile platforme online (precum Facebook, TikTok, YouTube ori…
Acum 6 ore
17:30
Revirimentul vânzărilor Tesla în Europa a durat doar o lună. Impactul „factorului Musk” # HotNews.ro
Vânzările automobilelor Tesla s-au prăbușit în luna octombrie într-o serie de țări europene, precum Spania, Olanda și țările nordice, semn că dificultățile producătorului american în Europa continuă. Tesla anunțase în septembrie o creștere a vânzărilor…
17:20
Care sunt cu adevărat cele mai sănătoase alimente la micul dejun și cum să le asociezi corect # HotNews.ro
Cerealele integrale, proteinele și fructele proaspete ar trebui să fie nelipsite de la micul dejun, pentru că pot controla glicemia și mențin senzația de sațietate până la prânz, potrivit studiilor. În schimb, alimentele procesate și…
17:10
Șeful eMAG, întrebat despre „lupta” cu Temu: „Taxa aceea e un pas într-o direcție de a egaliza puțin terenul de joc” # HotNews.ro
Tudor Manea, directorul general (CEO) al grupului de e-commerce eMAG, a vorbit luni, la o conferință de presă dedicată campaniei Black Friday 2025, care va debuta pe 7 noiembrie la gigantul online, despre competiția cu…
17:10
Un lanț de supermarketuri din Belgia a lansat promoția „2 + 5 gratis”. Ce a făcut apoi lanțul rival # HotNews.ro
Lanțul olandez de supermarketuri Albert Heijn a introdus o nouă ofertă promoțională în locații ale sale din Belgia, unde clienții vor putea pleca acasă cu șapte produse la preț de două pentru o perioadă limitată…
17:10
AUR este pregătit să o susțină pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Cel mai probabil vom miza pe ea” / Ședință decisivă în această seară # HotNews.ro
Conducerea AUR se reunește luni, după ora 17:00, într-o ședință la Parlament pentru a decide prin vot pe cine va susține pentru Primăria Capitalei. De la ora 19:00, Realitatea Plus, postul la care Anca Alexandrescu…
17:00
Socialist, musulman și nou venit în politică: cine este Zohran Mamdani, tânărul de 34 de ani care marți are prima șansă să devină primar al New York-ului # HotNews.ro
Alegerile de marți pentru primăria orașului New York au un favorit clar, în persoana candidatului progresist Zohran Mamdani, care și-a divizat propriul partid și a atras atacurile violente ale președintelui republican, în vreme ce a…
16:50
Cercetătorii au identificat după 70 de ani numele a 5 din cei 6 milioane de evrei uciși în Holocaust # HotNews.ro
Cinci milioane dintre cei peste șase milioane de evrei uciși în Holocaust au fost acum identificați, iar cu ajutorul suplimentar al inteligenței artificiale (AI), ar putea fi identificate și mai multe nume, au declarat luni…
16:40
Replică din USR la adresa social-democraților: „Nu mor caii când vor câinii”/ PSD, acuzat de „o formă misterioasă de coabitare cu opoziția” # HotNews.ro
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat, luni, în legătură cu posibilitatea înlocuirii premierului Ilie Bolojan, invocată din PSD, că „nu mor caii când vor câinii”, menţionând că nu a fost „înghesuială” pentru această funcţie,…
16:40
Black Friday 2025 – Un sondaj arată cât sunt dispuși românii să cheltuiască și ce produse caută cel mai mult # HotNews.ro
Un sondaj comandat de procesatorul de plăți PayU arată că 70% dintre români intenționează să cumpere ceva de Black Friday, unii au și buget de peste 2.000 de lei, însă media este cam la jumătate.…
16:40
Digi bate toate recordurile în Spania. Clienții pleacă de la concurență și vin la operatorul român # HotNews.ro
Operatorul român de telecomunicații Digi a doborât în Spania, în octombrie, toate recordurile sale istorice de creștere lunară a portabilității numerelor, depășind recordul anterior cu peste 96.000 de noi clienți. În total, operatorul român a…
16:40
Preşedintele finlandez Alexander Stubb a afirmat luni că a început o „nouă eră a armelor nucleare”, după declaraţiile repetate ale preşedintelui Donald Trump, care şi-a anunţat intenţia de a relua testele nucleare, relatează AFP și…
16:30
Juriul Romanian PR Award anunță nominalizările și diplomele de excelență la cea de-a XXIII-a ediție a competiției. Proiectele nominalizate se detașează prin rigoare, creativitate și impact, consideră membrii juriului. Ediția din acest an s-a bucurat…
16:30
Cerealele integrale, proteinele și fructele proaspete ar trebuisă fie nelipsite de la micul dejun, pentru că pot controlaglicemia și mențin senzația de sațietate până la prânz, potrivit studiilor. În schimb, alimentele procesate șiprodusele de patiserie reprezintă o adevărată provocarepentru metabolism. Potrivit dr. Monique Tello, medic la Massachusetts General Hospital și lector la Harvard Medical School, din SUA, organismul reacționează la carbohidrații rafinați, cum sunt cerealele dulci, brioșele sau pâinea albă, la fel cum reacționeazăla deserturi. Nivelul de zahăr din sânge crește brusc, urmat de o secreție intensă de insulină, iar excesul de glucoză ajunge încelulele adipoase sub formă de grăsime. Grăsimile saturate din bacon, cârnați și unt pot bloca arterele șiduc la infarct sau accident vascular cerebral. Sarea în cantitățimari determină retenție de apă și creșterea tensiunii arteriale. Combinația acestor factori cauzează treptat obezitate, hipertensiune și alte boli cardiovasculare. Importanța primei mese Asociația Americană a Inimii (AHA) atrage atenția că aproapedouă treimi dintre persoanele care sar peste micul dejun nu reușesc să își acopere necesarul zilnic de nutrienți. Mai multe cercetări au arătat că cei care nu mănâncă dimineațaau un risc mai mare de diabet, hipertensiune, colesterol crescutși afecțiuni cardiovasculare. La acestea se adaugă un consummai mare de zahăr în timpul zilei și o tendință spre sedentarism. Deși renunțarea la prima masă poate reduce aportul caloric, alimentația devine dezechilibrată. Micul dejun stabilizeazăglicemia, oferă energie constantă și reduce riscul de a mânca înexces mai târziu, potrivit studiilor. După orele de repaus din timpul nopții, organismul are nevoie de alimente care refacenergia și pregătesc metabolismul pentru ziua care urmează. Cele mai potrivite combinații sunt cele care aduc în același timpcarbohidrați complecși, proteine și grăsimi sănătoase. Iată, maijos, câteva exemple concrete. Băuturi care dau energie Apa este primul pas al dimineții. Rehidratează organismul dupăorele de somn, menține temperatura corpului stabilă, lubrifiazăarticulațiile și ajută la eliminarea toxinelor.…
16:20
„Spun că dorm 8 ore, dar se trezesc obosiți: mulți dintre ei au apnee.” Legătura dintre sforăit, oprirea respirației și riscul de boli serioase, explicată de dr. Carmen Ardelean, somnolog MedLife # HotNews.ro
Sforăitul este de multe ori tratat anecdotic și unul dintre principalele motive ale unui fenomen tot mai întâlnit astăzi: divorțul de somn. Totuși, orice persoană care sforăie în fiecare noapte ar trebui să meargă la…
15:50
VIDEO Un turn medieval din apropierea Colosseumului din Roma s-a prăbușit parțial în timpul unor lucrări de renovare. Muncitori răniți # HotNews.ro
Un muncitor a fost dus la spital cu răni grave, iar un altul a fost prins sub dărâmături, după ce un turn medieval aflat în renovare s-a prăbușit parțial, luni, în centrul Romei, în apropiere…
15:50
Anca Alexandrescu spune că mesajul lui Călin Georgescu de duminică „nu e despre candidați”: „A avut o reacție punctuală” # HotNews.ro
„Mesajul domnului Georgescu trebuie citit nu ca o reacție punctuală, ci ca o radiografie a unui lung lanț de abuzuri”, spune Anca Alexandrescu, pe pagina ei de Facebook, după ce Călin Georgescu a cerut boicotarea…
Acum 8 ore
15:10
Grindeanu nu îl invită pe Nicuşor Dan la Congresul PSD. „E dreptul meu” / Ponta vine, Liviu Dragnea are „anumite restricţii” # HotNews.ro
Sorin Grindeanu a anunțat luni că nu îl invită pe preşedintele Nicuşor Dan la Congresul PSD de vineri, când el devine șeful partidului. Grindeanu a spus că este dreptul său să decidă pe cine cheamă…
15:00
„O manevră într-o altă manevră”. Dificultățile de care s-au lovit francezii ca să-și aducă echipamentele militare în România pentru marele exercițiu NATO „Dacian Fall” # HotNews.ro
Armata franceză a desfășurat o complexă operațiune logistică pentru a transporta echipamentele sale în România pentru vastul exercițiu Dacian Fall al NATO, o „manevră într-o altă manevră”, deoarece s-a lovit de obstacolele administrative care încă…
15:00
Cancerul de sân: drumul de la diagnostic la vindecare, alături de echipa multidisciplinară de la Memorial România # HotNews.ro
Cancerul de sân rămâne cea mai frecventă formă de cancer la femei, dar și una dintre cele mai vindecabile, dacă este depistat la timp. În România, peste 12.000 de femei sunt diagnosticate anual, însă aproximativ…
15:00
Sorin Grindeanu, despre prezența președintelui la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă: „Are nevoie de proptea ca să creadă că are șanse” # HotNews.ro
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a spus marți, într-o conferință de presă, că nu a fost surprins de prezența lui Nicușor Dan la evenimentul de lansare al candidatului USR Cătălin Drulă „Pentru mine nu…
15:00
Finlanda propune un nou loc de întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin, departe de Europa # HotNews.ro
Președintele finlandez Alexander Stubb, considerat unul dintre liderii europeni apreciați de Donald Trump, a propus organizarea unor noi discuții între liderul de la Casa Albă și omologul său rus Vladimir Putin la summitul G20 ce…
14:50
Antrenorul revelației din SuperLiga surprinde: „Se apropie momentul când o să spun stop” # HotNews.ro
Leo Grozavu, antrenorul echipei FC Botoșani, a anunțat că ia în considerare să se retragă din fotbal în viitorul apropiat, în cazul în care nu va primi o ofertă din partea unui club important. În…
14:50
„Nu mai pot continua”. Liderul regiunii Valencia demisionează la un an după inundațiile catastrofale care au ucis 229 de oameni # HotNews.ro
În anunțul demisiei, Carlos Mazon a admis „greșelile” făcute în timpul tragediei din 29 octombrie 2024, dar a acuzat de asemenea sprijinul insuficient al guvernului de la Madrid, scrie Reuters. Liderul regiunii Valencia din estul…
14:40
Prima ruptură masivă între Georgescu și Simion. Întâlnirea din biserica goală, cu ușile închise # HotNews.ro
După ce Călin Georgescu a cerut susținătorilor să boicoteze alegerile din București, pentru că vor fi „o farsă”, AUR a venit în conferință de presă și a spus: „Îndemnăm pe toţi cetăţenii bucureşteni care au…
14:40
Probleme la preluarea First Bank de către Intesa Sanpaolo: Clienții nu și-au putut folosi mai multe zile conturile și cardurile bancare. Cozi și oameni nervoși în sucursale # HotNews.ro
Clienții First Bank România au rămas încă de joi în imposibilitatea de a-și folosi cardurile și nici nu au putut face tranzacții bancare sau plăți online, odată cu preluarea băncii de către Intesa Sanpaolo. Situația…
14:30
Prognoza meteo: Temperaturi mai mari decât normalul până la mijlocul lunii noiembrie / Când vor fi ploi # HotNews.ro
Valorile termice prognozate pentru următoarele două săptămâni (3 – 16 noiembrie), deși vor avea oscilații semnificative de la un interval la altul, se vor menține, în general, peste normalul climatologic pentru data din calendar, în…
14:30
Sorin Grindeanu spune că se va stabili o nouă dată pentru ca Bolojan să meargă în Parlament: „În mod clar, va veni” # HotNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că premierul Ilie Bolojan va veni la „Ora prim-ministrului” din Parlament la o altă dată, spunând că angajaţii de la cabinetele celor doi demnitari lucrează pentru…
14:20
Grecia a apelat la un aliat din adâncuri pentru a vedea cât de poluate au ajuns mările sale cristaline: „Te lasă fără cuvinte” # HotNews.ro
Supraturismul și traficul maritim intens din Marea Mediterană contribuie la creșterea poluării apelor azurii ale Greciei, afirmă oamenii de știință greci care au amplasat mii de midii pe fundul mării pentru a ajuta la detectarea…
14:10
Proporția alegătorilor americani cu o opinie pozitivă despre capitalism a scăzut sub 50%, arată un nou sondaj. Ce părere au despre socialism # HotNews.ro
Mai puțin de 50% dintre alegătorii americani înregistrați au o opinie pozitivă despre capitalism, o situație întâlnită pentru prima dată în șapte ani de sondaje NBC News pe această temă — o schimbare care survine…
14:00
AUR decide astăzi pe cine susține pentru Primăria București / Petrișor Peiu: „Nu avem cum să nu participăm la alegeri” # HotNews.ro
AUR decide, luni seară, pe cine susţine la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, iar partidul condus de George Simion are în considerare mai multe „opțiuni”, au anunțat liderii partidului, într-o conferință de presă.…
14:00
Florin Mircea, deputat PSD de Brăila, și-a depus demisia din Parlament la Biroul Permanent (BP) al Camerei Deputaților. „Am decis să îmi dau demisia din motive personale”, a spus Florin Mircea contactat de HotNews. Florin…
14:00
Băiat de 15 ani torturat într-un apartament de alți trei copii, doi băieți și fată, în Italia. L-au ademenit pretinzând că sunt prietenii lui, iar „el era fericit” # HotNews.ro
Doi băieți și o fată, în vârstă de 14, 15 și respectiv 16 ani, sunt acum anchetați pentru răpire și agresiune la Torino, în Italia. Potrivit anchetatorilor, cei trei l-au torturat pe un tânăr de…
13:50
Cine dintre candidații la Primăria Capitalei este mai hotărât să ne scoată din mașina personală? # HotNews.ro
Într-un oraș în care sunt mai multe mașini înmatriculate decât locuințe, singura soluție viabilă pentru a crește mobilitatea urbană o reprezintă descurajarea mersului cu autoturismul personal. Cât de hotărâți sunt principalii 3 candidați la Primăria…
13:50
Sper să scăpăm de perspectiva negativă a ratingului la începutul anului viitor, spune șeful Trezoreriei Statului # HotNews.ro
România ar putea scapa de perspectiva negativă a ratingului de ţară începând de la jumătatea anului următor, o consecinţă a măsurilor de consolidare luate în ultimele luni, a transmis Ştefan Nanu, Director General al Trezoreriei…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.