Italia: Doi muncitori români au fost răniți după ce o clădire în reabilitare s-a prăbușit. Precizările ministrului de Externe
Aktual24, 3 noiembrie 2025 19:20
Un muncitor român a fost rănit uşor după ce o clădire în reabilitare din apropierea Romei s-a prăbuşit, luni, iar altul este prins sub dărâmături şi urmează să fie extras din zonă, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Autorităţile italiene prezente la faţa locului au informat că un muncitor, cetăţean român, a fost rănit uşor, fiind […]
• • •
Acum 5 minute
20:00
O jumătate de miliard de euro. La atât se ridică investiția din România anunțată de firma germană de armament Rheinmetal într-o nouă fabrică de pulberi pentru armament, în județul Brașov. Ar trebui să ne uităm la asemenea investiții ca la niște șanse de dezvoltare pentru România. Pentru că exact asta vor fi pentru mult timp […]
Acum 30 minute
19:40
Elon Musk a lansat un satelit pentru a testa sistemele primei stații spațiale private. Se va testa dacă se poate construi primul centru de date spațial bazat pe inteligență artificială # Aktual24
În primele ore ale zilei de duminică, SpaceX, compania lui Elon Musk, a trimis în spațiu o rachetă Falcon 9 care transporta 18 sateliți diferiți, într-o misiune pe care o numește Bandwagon-4. Unul dintre acești sateliți a fost Haven Demo, un satelit de testare conceput pentru a ajuta Vast Space – o companie aerospațială cu […]
Acum o oră
19:20
Italia: Doi muncitori români au fost răniți după ce o clădire în reabilitare s-a prăbușit. Precizările ministrului de Externe # Aktual24
19:10
Industria jocurilor de noroc online este una dintre cele mai dinamice și competitive piețe digitale. Milioane de utilizatori accesează zilnic platforme de cazinou pentru a se distra, a juca live sau a participa la turnee. În acest context, infrastructura tehnică pe care se bazează un operator devine un factor critic pentru succes. Iar la baza […]
Acum 2 ore
19:00
După ce Călin Georgescu l-a „faultat” în lunile anterioare de câteva ori pe George Simion, azi pare să fi venit rândul Ancăi Alexandrescu, realizatoarea de la Realitatea care candidează la alegerile pentru primărie din București. Georgescu și-a îndemnat, nici mai mult nici mai puțin, electoratul la boicotarea alegerilor pentru București. Într-un moment în care Anca […]
18:50
Acum 4 ore
17:10
Întrevedere-șoc? Zelenski, Putin și Trump s-ar putea vedea în Africa de Sud, spune președintele Finlandei # Aktual24
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a sugerat pe 3 noiembrie o posibilă întâlnire între liderii Ucrainei, Rusiei și SUA la summitul G20 din Africa de Sud (Johannesburg, 22–23 noiembrie). Ideea vine pe fondul eforturilor diplomatice din culise pentru a găsi o cale de a pune capăt războiului din Ucraina. Planul pare, însă, greu de realizat: Kremlinul […]
16:40
Impact major asupra economiei Rusiei. Rafinăriile chineze reduc semnificativ importurile de petrol rusesc după noile sancțiuni ale SUA # Aktual24
Rafinăriile chineze de petrol reduc importurile de țiței rusesc după ce SUA au anunțat noi sancțiuni care îi vizează pe giganții petrolieri Rosneft și Lukoil. Giganții de stat Sinopec și PetroChina au anulat deja unele transporturi de petrol rusesc, relatează Bloomberg, care citează traderi. Rafinăriile private mai mici, precum Shandong Yulong Petrochemical, care a fost […]
Acum 6 ore
16:00
Presshub: Dosarul „10 august” și controlul asupra unui alt Parchet, mizele schimbării din funcție a procurorului Pîrlog # Aktual24
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) dezbate, marți, raportul Inspecției Judiciare (IJ) privind organizarea, comunicarea și managementul instanței de către Bogdan Pîrlog, procuror șef al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti. Printr-o hotărâre din iulie 2025, Secția pentru procurori a CSM a sesizat IJ după ce procurorul general al României, […]
15:50
Bruxelles: Summit istoric privind extinderea UE. Moldova ar putea adera „poate de două ori mai repede” decât candidații tipici # Aktual24
Summitul fără precedent, care va avea loc marți, 4 noiembrie, la Bruxelles, va marca un moment definitoriu pentru politica de extindere a UE în inima Europei, întrucât greii politici ai continentului se vor reuni pentru a discuta extinderea mai rapidă a blocului format din 27 de state membre spre est și sud-est. Summitul îi va […]
15:40
AUR, pe sens invers față de Georgescu: ”Îi îndemnăm pe toți bucureștenii cu drept de vot să își exprime opțiunea”. Georgescu cere boicotarea alegerilor # Aktual24
Consiliul Național de Conducere al AUR se va reuni luni seara pentru a desemna candidatul partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei, a anunțat prim-vicepreședintele Marius Lulea. Întrebat dacă Anca Alexandrescu este unicul posibil candidat, Lulea a răspuns: ‘Au fost luate în considerare mai multe opțiuni și urmează în această seară să se ia o decizie […]
15:30
Minune în Parlament, un deputat PSD renunță de bunăvoie la funcția de parlamentar. Cum își explică gestul # Aktual24
Deputatul PSD Mircea Florin şi-a depus luni demisia din Parlament la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor. „Subsemnatul Mircea Florin, deputat ales în Circumscripţia nr. 9 – Brăila, vă rog să luaţi act de demisia mea, urmând să încetez activitatea la data de 07.11.2025”, se arată în document. Mircea Florin este vicelider al Grupului PSD de […]
15:20
Georgescu, cu un an înainte de prezidențiale: ”Eu o să fiu președinte, jocurile sunt făcute”. A doua mărturie care confirmă spusele judecătoarei Adriana Stoicescu # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu i-a spus lui George Simion, încă din anul 2023, cu mai bine de un an înainte de alegerile prezidențiale că ”jocurile sunt făcute” și că el va fi președinte. Această dezvăluire a fost făcută luni de jurnalistul Cătălin Tolontan. Tolontan a scris pe hotnews.ro că aceste informații ”din indiscrețiile publice ale […]
15:10
eMAG anunță de Black Friday reduceri de 90% la bilete de festivaluri. Cu ce noutăți mai vine în acest an # Aktual24
Reprezentanții eMAG au anunțat, luni, într-o conferință de presă că de Black Friday, anul acesta, vor exista și bilete la festivaluri, iar reducerile vor ajunge la un nivel record de 90%. Ediția Black Friday 2025 va avea loc pe 7 noiembrie. Retailerul pregătește peste 1,5 milioane de oferte la cel mai bun preț, bugete de […]
14:50
Grindeanu nu-l cheamă și pe Dragnea la Congresul PSD, în schimb îl invită pe ”trădătorul” Victor Ponta. Ce spune despre invitarea lui Nicușor Dan # Aktual24
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că nu îl va invita și pe Liviu Dragnea la Congresul PSD, în condițiile în care a spus că îi va chema pe toți foștii președinți ai PSD. Reamintim că Dragnea l-a făcut prim-ministru pe Grindeanu, aducându-l la București din funcția de șef al CJ Timiș. Grindeanu a […]
14:40
Spania a ajuns la un record de 76,5 milioane de turiști străini până în septembrie. Cheltuielile turiștilor în Spania au ajuns la o sumă astronomică # Aktual24
Cheltuielile cumulate ale turiștilor străini care au vizitat Spania au depășit, pentru prima dată, cifra de 100 de miliarde de euro între ianuarie și septembrie, cu 7% mai mult față de anul precedent (98,947 milioane în 2024). Sosirea acestor turiști a stabilit, de asemenea, cifre record, ajungând la un total, potrivit Institutului Național de Statistică […]
14:40
Grindeanu, după ce Băluță a furat fonturile USR: ”Cătălin Drulă are nevoie de proptele/ A copiat sloganul de campanie al lui Nicușor Dan” # Aktual24
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că ”ştiu cu toţii, Cătălin Drulă are nevoie de proptele ca să creadă că va candida cu şanse”, comentând astfel prezența lui Nicușor Dan la lansarea lui Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei. Grindeanu a mai susținut cp Drulă a copiat şi sloganul de campanie al lui Nicușor […]
14:10
Ample schimbări în Germania în domeniul militar: ”Din Germania și Polonia va veni o mare parte din puterea europeană de foc” # Aktual24
Germania își revendică rolul de lider militar în Europa, după ce a ridicat restricțiile financiare asupra sectorului său de apărare. Berlinul investește sute de miliarde de dolari în tancuri, artilerie, avioane de vânătoare și nave de război de ultimă generație, folosind fonduri din bugetul național dar și împrumuturi cu dobândă avantajoasă din programele de înzestrare […]
Acum 8 ore
13:40
„Evident, localnici”. Anchetatorii anunță că hoții de la Muzeul Luvru sunt infractori mărunți # Aktual24
La câteva săptămâni după spectaculosul jaf de la Muzeul Luvru, parchetul din Paris a publicat informații despre presupușii autori. Aceștia par a fi amatori. Potrivit parchetului, bărbații proveneau dintr-o suburbie săracă de la nordul Parisului. Unii sunt încă în libertate. Bijuteriile istorice care încă lipsesc de la Muzeul Luvru din Paris nu au fost furate […]
13:10
Președintele Iranului sfidează SUA și Israelul, promite să reconstruiască programul nuclear # Aktual24
Președintele iranian Masoud Pezeskhian a declarat că Teheranul își propune să reconstruiască instalațiile nucleare avariate de atacurile forțelor americane și israeliene din iunie. Declarația vine ca o sfidare a amenințării președintelui american Donald Trump de a ordona noi atacuri în cazul în care Teheranul încearcă să repare cele patru situri afectate, relatează DW. Iranul se […]
13:00
Anca Alexandrescu, bușită de Georgescu chiar când începea să crească în sondaje. Ce arată cel mai recent sondaj # Aktual24
Un sondaj realizat la comanda PNL arată că Anca Alexandrescu ar fi ajuns la 15% din intențiile de vot, în condițiile în care trei săptămâni în urmă era cotată la 10%. În același timp, liderul pe care Alexandrescu îl adulează seară de seară la Realitatea Plus, Călin Georgescu, și-a îndemnat adepții (posibilii votanți ai lui […]
12:40
„Producem mai multă muniție decât Franța”. Vučić nu se opune ca Europa să cumpere muniție pentru Ucraina din Serbia # Aktual24
Președintele sârb Aleksandar Vučić a sugerat ca Europa să cumpere muniție de la industria de apărare sârbă și nu se opune transferului ulterior al acesteia către Ucraina. Președintele sârb a declarat acest lucru într-un interviu acordat publicației germane Cicero. Vučić a spus că depozitele sârbe sunt „pline de muniție”, în special obuze de mortier. „Producem […]
12:30
Trump anunță că Xi l-a asigurat că China nu va face nimic în privința Taiwanului cât timp el se află la Casa Albă # Aktual24
Președintele Donald Trump spune că președintele chinez Xi Jinping i-a dat asigurări că Beijingul nu va lua nicio măsură în direcția obiectivului său declarat de a unifica Taiwanul cu China continentală cât timp liderul republican este în funcție. Trump a spus că problema controversată a Taiwanului nu a fost abordată în discuțiile sale cu Xi […]
12:10
Ucraina transformă atacurile cu drone într-un joc video: soldații câștigă puncte și arme pentru inamicii eliminați # Aktual24
Forțele ucrainene au implementat un sistem inovator de tip „joc video” pentru atacurile cu drone împotriva ocupanților ruși, un mecanism care combină recunoașterea, artileria și operațiunile logistice. Potrivit declarațiilor făcute de ministrul ucrainean al Transformării Digitale, Mihailo Fedorov, pentru cotidianul The Guardian, sistemul a fost lansat acum mai bine de un an și funcționează pe […]
Acum 12 ore
11:40
Intimidare sau provocare? O navă de grăniceri rusească a arborat steagul grupării Wagner, pe râul Narva, la granița cu Estonia – VIDEO # Aktual24
Un incident neobișnuit a fost semnalat duminică pe râul Narva, care separă Estonia de Federația Rusă: un vas al grănicerilor ruși a fost surprins navigând purtând steagul controversatei organizații paramilitare Wagner Group. Ministerul de Externe al Estoniei a făcut publică apariția pe contul său de X (fost Twitter), ironizând situația și sugerând că grupul ar […]
11:20
De ce PSD refuză să spună cui dă bani din presă: ”Să nu știe Bogdan Chireac de la DCNews, care ia bani și de la partid, și de la ministere, și de la primării, câți bani încasează Radu Budeanu la Gândul” # Aktual24
Jurnalistul Cristian Andrei dezvăluie că motivul principal pentru care liderii PSD continuă să țină la secret contractele cu presa, deși este vorba despre bani publici, îl reprezintă teama că unii patroni de presă s-ar supăra că alți patroni primesc mai mulți bani. ”Cum funcționează sistemul, cine comandă știrile? Partidele primesc bani de la bugetul de […]
11:10
Ciprian Ciucu se află pe primul loc în opțiunile de vot pentru Primăria Bucureștiului, într-un sondaj comandat de PNL # Aktual24
Un sondaj realizat în Capitală de Novel Research la comanda PNL și făcut public luni de liberali arată că în cursa pentru Primăria Bucureștiului conduce Ciprian Ciucu, urmat de Daniel Băluță și Cătălin Drulă. Conform datelor citate de Cotidianul, Ciprian Ciucu (PNL) ar fi preferat de 26,4% dintre bucureștenii cu opțiune de vot, urmat de […]
10:50
Ample percheziții la firmele lui Micula, într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare. Operațiunea „Jupiter 4” # Aktual24
Polițiștii și procurorii au descins, marți dimineață, la mai multe adrese din județul Bihor, într-un dosar penal ce vizează grupul de firme controlat de frații Micula. Acțiunea, denumită „Jupiter 4”, este coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția de Investigare a Criminalității […]
10:40
Pe când și la noi? China a impus restricții severe influencerilor de pe rețelele sociale – doar profesioniștii calificați pot comenta teme sensibile din medicină, drept sau educație # Aktual24
Autoritățile de la Beijing au adoptat o măsură istorică prin care influencerii fără calificări profesionale nu mai pot comenta pe subiecte sensibile, precum finanțe, medicină, drept sau educație. Noua reglementare, implementată recent de Administrația Spațiului Cibernetic din China (CAC), plasează responsabilitatea legală asupra platformelor de social media pentru verificarea credențialelor creatorilor de conținut înainte ca […]
10:10
Ho, ho, ho: consumatorii americani vor cheltui cu aproape 30 de miliarde de dolari mai mult pe cadourile de Crăciun, din cauza tarifelor lui Donald Trump # Aktual24
Consumatorii americani s-ar putea confrunta cu facturi mai mari în sezonul de sărbători din cauza tarifelor impuse de administrația Donald Trump, arată o analiză realizată de platforma financiară LendingTree. Potrivit studiului, noile tarife ar putea adăuga până la 40 de miliarde de dolari la costurile combinate suportate de consumatori și retaileri în perioada cadourilor de […]
09:40
Maldive devine prima țară din lume care interzice fumatul pentru o generație întreagă: toți cei născuți după 1 ianuarie 2007 nu vor mai putea să cumpăre tutun și nici să fumeze # Aktual24
Maldive a devenit prima țară din lume care introduce o interdicție generațională împotriva fumatului, făcând ilegal fumatul, vânzarea și cumpărarea de tutun pentru oricine s-a născut după 1 ianuarie 2007. Măsura a intrat în vigoare sâmbătă și marchează un pas istoric în eforturile guvernului de a proteja sănătatea publică și de a promova o generație […]
09:20
Va fi război? „Zilele lui Maduro ca președinte al Venezuelei sunt numărate”, anunță liderul de la Casa Albă # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că zilele lui Nicolás Maduro la conducerea Venezuelei sunt pe terminate, deși a refuzat să spună dacă Statele Unite ar urma să întreprindă acțiuni militare directe împotriva țării sud-americane. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru CBS News, în care liderul american a comentat și tensiunile tot mai mari […]
09:10
Polițiștii și procurorii au declanșat Operațiunea „Jupiter 4”: Se fac zeci de percheziții la nivel național vizând infracțiuni precum contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune și furt – VIDEO # Aktual24
Încă din zorii zilei de luni, polițiștii și procurorii au declanșat 78 de percheziții în mai multe județe ale țării, în cadrul operațiunii „Jupiter 4”. Acțiunea este coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Inspectoratul General al Poliției Române, și vizează destructurarea unor grupări implicate în activități infracționale […]
08:50
Un cutremur puternic a lovit nordul Afganistanului: un prim bilanț relevă cel puțin 20 de morți și peste 150 de răniți # Aktual24
Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,3 pe scara Richter a zguduit nordul Afganistanului în noaptea de 3 noiembrie, fiind simțit chiar și în capitala Kabul. Potrivit BBC, care citează Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), seismul a avut epicentrul în regiunea Hindu Kush, în apropiere de orașul Mazar-i-Sharif, la o adâncime de 28 de kilometri. […]
08:40
Drone suspecte, detectate deasupra bazei militare Kleine-Brogel din Belgia, care găzduiește arme nucleare ale NATO # Aktual24
Mai multe drone au fost observate deasupra bazei aeriene Kleine-Brogel, una dintre cele mai importante unități militare din Belgia, iar ministrul apărării, Theo Francken, a declarat că acestea erau prezente pentru a spiona aeronavele și munițiile strategice. Incidentul survine într-un context european de alertă sporită, după mai multe încălcări ale spațiului aerian NATO în ultima […]
08:20
Adio, Premiul Nobel pentru Pace: „SUA au suficiente arme nucleare pentru a distruge lumea de 150 de ori”, se laudă Donald Trump, care confirmă intenția de a relua testele nucleare # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că țara sa deține suficiente arme nucleare pentru a distruge planeta de 150 de ori și a confirmat intenția de a relua testele nucleare, în contextul unor discuții recente cu liderii Rusiei și Chinei despre dezarmare. Într-un interviu acordat CBS News, Trump a subliniat că SUA dețin mai […]
08:10
Data de 3 noiembrie aduce cu ea două sărbători inedite, care ne invită să privim lumea cu umor și curiozitate. Astăzi este celebrată Ziua Clișeelor și Ziua Meduzelor, fiecare cu propria semnificație și farmec. Ziua Clișeelor este dedicată expresiilor, ideilor și elementelor artistice prea des folosite în viața de zi cu zi sau în cultură. […]
07:50
Un român în vârstă de 49 de ani, care și-a petrecut după gratii 26 de ani, a fost arestat pentru a 24-a oară în Austria, după ce a adormit, beat, la „locul faptei” # Aktual24
Un român de 49 de ani a fost condamnat din nou la închisoare în Austria, după o serie de spargeri comise în vestul țării. Este a 24-a condamnare primită de bărbat, care a petrecut deja 26 de ani din viață după gratii. Procesul a avut loc vinerea trecută, la Tribunalul Regional Feldkirch, potrivit publicației Krone.at. […]
07:40
În timp ce rușii continuă masacrul în Ucraina, Donald Trump a refuzat din nou să transfere Kievului rachete Tomahawk, pe motiv că „nu dorește escaladarea conflictului” # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică, 2 noiembrie, că, pentru moment, nu ia în considerare aprobarea unui acord prin care Ucraina ar putea primi rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Potrivit agenției Reuters, liderul american a explicat că dorește să evite o escaladare a conflictului cu Rusia și că Statele […]
07:20
Caz unic în istoria modernă a Spaniei: Procurorul general, trimis în judecată într-un caz de scurgere de informații confidențiale # Aktual24
Pentru prima dată în istoria modernă a Spaniei, procurorul general al statului, Álvaro García Ortiz, este trimis în fața instanței într-un dosar de scurgere de informații confidențiale. Cazul, care a atras atenția presei naționale și internaționale, îl plasează pe premierul socialist Pedro Sánchez într-o situație politică delicată, într-un moment deja marcat de tensiuni și controverse […]
07:10
Un sirian în vârstă de 22 de ani, suspectat că ar fi pregătit un atac islamist, a fost arestat în Germania # Aktual24
Autoritățile germane au anunțat duminică arestarea, la Berlin, a unui sirian în vârstă de 22 de ani, suspectat că plănuia un atac islamist, pe fondul unei creșteri a violențelor în Germania. Suspectul, arestat sâmbătă în districtul Neukolln al capitalei, este suspectat că plănuia ”un atentat motivat de jihad”, a declarat un purtător de cuvânt al […]
Acum 24 ore
23:20
Georgescu, lovitură pentru Alexandrescu. Ea crede că va câștiga alegerile, el anunță că nu recunoaște alegerile și îndeamnă la boicot # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a anunțat, duminică seară, că nu recunoaște alegerile din Capitală întrucât ar fi organizate de un ”guvern ilegitim”. Asta în contextul în care Anca Alexandrescu, propagandista fanatică a lui Georgescu de la Realitatea Plus, este convinsă că va câștiga. Georgescu a postat un video, duminică noapte, în care a anunțat că […]
23:00
Germania s-a ținut de cuvânt, a livrat sistemele Patriot către Ucraina. Zelenski: ”Atacurile aeriene rusești reprezintă principala miză a lui Putin în acest război” # Aktual24
Ucraina a primit sistemele de apărare antiaeriană Patriot promise de Germania, a anunțat președintele Volodimir Zelenski pe 2 noiembrie, subliniind cooperarea continuă cu partenerii internaționali pentru consolidarea apărării aeriene a țării. Zelenski a declarat că livrarea întărește capacitățile existente ale Ucrainei în ceea ce privește sistemele Patriot. „Am consolidat componenta Patriot a apărării aeriene ucrainene”, […]
22:40
22:10
București, micul Las Vegas. Capitala României este pe locul 2 în lume, după Las Vegas, în privința numărului de cazinouri # Aktual24
Un studiu intitulat „Global Casino Index” arată că Bucureștiul are aproximativ 164 cazinouri şi un raport de aproximativ 9,28 cazinouri la 100.000 de locuitori, ceea ce îl situează pe locul 2 în lume, după Las Vegas, în topul orașelor cu cele mai multe cazinouri. Las Vegas, 26,28 cazinouri la 100.000 de locuitori Las Vegas are […]
21:40
Scandal cu Bellantoni și soțul ei sicilian. Cei doi au fost reținuți după ce și-au agresat vecinii # Aktual24
Un incident violent petrecut în Sectorul 2 al Capitalei s-a încheiat cu reținerea fostei membre SOS România, Amalia Bellantoni, și a soțului ei italian, originar din Sicilia. Cei doi sunt acuzați de tâlhărie calificată și loviri sau alte violențe, după ce ar fi agresat doi vecini, o femeie și un bărbat în vârstă, în curtea […]
21:40
21:30
21:10
Bulgaria s-ar putea confrunta cu proteste și o criză guvernamentală din cauza sancțiunilor impuse companiei ruse Lukoil # Aktual24
Guvernul bulgar intenționează să solicite o derogare de la sancțiunile SUA impuse companiei Lukoil, temându-se că restricțiile economice ar putea declanșa proteste și destabilizarea guvernului. Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere ale Rusiei, Rosneft și Lukoil, determinând mai multe țări din UE în care aceste companii operează […]
20:50
Oficial, Guvernul reacție de refuz ironic-subtilă: ”Premierul Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan nu se va prezenta luni în Parlament, așa cum au solicitat PSD și AUR, a anunțat oficial Guvernul României, duminică seară. ”Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR la „Ora Premierului” din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16. Parlamentul este o instituție fundamentală […]
