Peru rupe relațiile diplomatice cu Mexicul din cauza cererii de azil a fostului prim-ministru peruan Betssy Chavez
Aktual24, 4 noiembrie 2025 00:20
Peru a decis să rupă relațiile diplomatice cu Mexicul, a declarat luni ministrul de Externe al națiunii andine, după ce a început procesul de acordare a azilului fostului premier peruan Betssy Chavez, care a servit sub președintele Pedro Castillo. Ministrul peruan de Externe Hugo de Zela le-a declarat jurnaliștilor că Mexicul a comis un „act […]
Președintele Letoniei retrimite în Parlament legea privind retragerea țării din Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor # Aktual24
Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a decis luni să retrimită Parlamentului pentru reexaminare contoversata lege privind retragerea țării din Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Ratificarea și denunțarea Convenției în timpul unuia și aceluiași mandat al Parlamentului „trimite un mesaj contradictoriu atât societății letone, cât și aliaților internaționali’ și ar […]
Chile va pune capăt vieții privilegiate din închisoare a acoliților dictatorului Pinochet # Aktual24
Deținuții dintr-o celebră închisoare militară de înaltă securitate din Chile, care găzduiește autorii unor crime împotriva drepturilor omului din epoca dictaturii, urmează să își piardă condițiile privilegiate în urma planurilor de încorporare a închisorii în rețeaua publică de închisori. Președintele Gabriel Boric a anunțat luni că Punta Peuco va fi transformată într-o închisoare obișnuită pentru […]
Ambasadorul rus la Roma, convocat la MAE după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a spus că „economia Italiei se va prăbuși la fel ca turnul de la Roma” # Aktual24
Ministerul italian de Externe a anunțat, luni, că îl va convoca pe ambasadorul Rusiei în urma declarațiilor purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maia Zaharova, care a ironizat prăbușirea unui turn medieval din centrul Romei. Ambasadorul ar putea fi convocat marți, potrivit unor surse din minister. „În urma ajutorului oferit Ucrainei în conflictul […]
23:00
În această săptămână, retailerul online de produse fast-fashion (modă rapidă) Shein va deschide, la Paris, primul său magazin fizic permanent din lume, pe fondul indignării politice, al furiei angajaților și al avertismentelor primăriei că va afecta imaginea progresistă a capitalei franceze. Compania cu sediul în Singapore, fondată în China, a construit o afacere online masivă […]
22:50
O avalanșă a măturat o tabără de pe Muntele Yalung Ri din Nepal, ucigând cinci alpiniști străini și doi ghizi nepalezi, au declarat oficialii. Shailendra Thapa, un purtător de cuvânt al forțelor de poliție armate, a declarat că alte cinci persoane au fost rănite în tabăra de bază, situată la 4.900 de metri, potrivit The […]
Fostul procuror militar general din Israel arestat după ce a recunoscut că a făcut public un videoclip cu abuzurile soldaților israelieni. Atacurile la adresa sa s-au intensificat. „Putem continua cu linșajul” # Aktual24
Poliția din Israel a arestat-o și reținut-o pe general-maiorul Yifat Tomer-Yerushalmi, cea care a condus sistemul juridic militar al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), după ce aceasta a recunoscut că a permis difuzarea unei înregistrări care arată soldați israelieni agresând violent un prizonier palestinian. Șefa justiției militare a declarat într-o scrisoare de demisie de […]
22:00
SUA: A început procesul unui bărbat din Washington DC care a aruncat cu un sendviș într-un agent federal. Bărbatul este considerat un simbol al rezistenței # Aktual24
Aruncarea unui sendviș spre un agent federal l-a transformat pe Sean Charles Dunn într-un simbol al rezistenței împotriva creșterii numărului de membri ai forțelor de ordine ale președintelui Donald Trump în capitala americană. În această săptămână, procurorii federali încearcă să convingă un juriu format din locuitori ai orașului Washington, D.C., că Dunn a încălcat legea. […]
Avem vânător de mine. Nava „Căpitan Constantin Dumitrescu” a ajuns la Constanța după 41 de zile pe mare # Aktual24
Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” a intrat, luni, în portul militar Constanța, pentru prima dată de la intrarea în serviciul Forțelor Navale Române. Vânătorul de mine, din clasa Sandown, a intrat în serviciul Forțelor Navale la data de 4 august, devenind pământ românesc, și are la bord un echipaj format din 40 […]
UE ia în considerare extinderea competențelor Frontex pentru a combate amenințarea reprezentată de drone # Aktual24
Țările UE analizează planurile de a acorda agenției de frontieră a Uniunii Europene, Frontex, competențe de a ajuta la monitorizarea spațiului aerian și la protejarea infrastructurilor critice. Acest lucru este menționat în documente confidențiale ale Consiliului UE, analizate de Euractiv. O notă a Consiliului UE din 30 octombrie, trimisă țărilor UE, spune că liderii europeni […]
UE ia în considerare să-și schimbe politica privind reducerea emisiilor cu 90% până în 2040 # Aktual24
Uniunea Europeană ia în considerare introducerea unei clauze de frânare pentru a reduce obiectivul său climatic de reducere a emisiilor de CO2 cu 90% până în 2040. Acest lucru a fost cuprins de proiectul de propunere de compromis a UE, care a fost analizat de Reuters. Țările UE încearcă să aprobe noul lor obiectiv climatic […]
PNL a scos pe piață un sondaj în care candidatul PNL, Ciprian Ciucu, câștigă alegerile la primăria Capitalei. După ce PSD a scos vreo două în care câștiga candidatul PSD, Daniel Băluță. N-ar fi de mirare ca și USR să vină cu câteva în care candidatul său este pe primul sau al doilea loc. Vor […]
Operațiune Jupiter 4: Un consilier județean și pastor din Timiș, vizat de percheziții. Ar fi construit două blocuri cu banii unei asociații creștine iar apartamentele le-ar fi dat în chirie # Aktual24
Un consilier județean PNL din cadrul CJ Timiș, pastor la Biserica Creștină Speranța și Lumina din Timișoara, a fost vizat de perchezițiile din cadrul operațiunii Jupiter 4. Potrivit Opinia Timișoarei, consilierul este și director executiv al unei asociații creștine din Lovrin, unde, susțin anchetatorii, în locul unor activități sociale, ar fi folosit banii din donații […]
AUR a decis cu scandal să o susțină pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei: ”Suntem cel mai mare partid și nu avem candidat propriu” # Aktual24
Conducerea AUR a decis luni să susțină oficial candidatura independentă a Ancăi Alexandrescu pentru funcția de primar general al Bucureștiului. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe tensionate a Consiliului Național de Coordonare (CNC), după ce au fost analizate opțiunea unui candidat propriu și varianta sprijinirii unui independent. Deputatul AUR Mohammad Murad a contestat […]
Alianță PNL-USR contra lui Ciolacu la Buzău, candidat comun: ”Avem şanse să ne debarasăm de PSD şi, mai ales, de Marcel Ciolacu” # Aktual24
Alianţa dintre PNL şi USR a oficializat, luni, într-o şedinţă comună, susţinerea lui Mihai Răzvan Moraru drept candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. Decizia marchează un moment istoric pentru politica locală, fiind prima dată când cele două formaţiuni de dreapta îşi unesc forţele împotriva PSD şi a candidatului PSD, Marcel Ciolacu, anunță […]
Moment excepțional pentru Bătrânul Continent: Cum îi imping noile politici în domeniul științific ale lui Trump pe cercetători spre Europa # Aktual24
Recentele schimbări în finanțarea și politicile științifice din SUA sub noua administrație au fost o cauză a unei îngrijorări semnificative în comunitatea de cercetare. Cu înghețarea finanțării, restricțiile privind partajarea datelor și reducerile bugetare ale agențiilor critice, mulți oameni de știință din SUA – în special cei din domeniul climei, sănătății și inteligenței artificiale – […]
O jumătate de miliard de euro. La atât se ridică investiția din România anunțată de firma germană de armament Rheinmetal într-o nouă fabrică de pulberi pentru armament, în județul Brașov. Ar trebui să ne uităm la asemenea investiții ca la niște șanse de dezvoltare pentru România. Pentru că exact asta vor fi pentru mult timp […]
Elon Musk a lansat un satelit pentru a testa sistemele primei stații spațiale private. Se va testa dacă se poate construi primul centru de date spațial bazat pe inteligență artificială # Aktual24
În primele ore ale zilei de duminică, SpaceX, compania lui Elon Musk, a trimis în spațiu o rachetă Falcon 9 care transporta 18 sateliți diferiți, într-o misiune pe care o numește Bandwagon-4. Unul dintre acești sateliți a fost Haven Demo, un satelit de testare conceput pentru a ajuta Vast Space – o companie aerospațială cu […]
Italia: Doi muncitori români au fost răniți după ce o clădire în reabilitare s-a prăbușit. Precizările ministrului de Externe # Aktual24
Un muncitor român a fost rănit uşor după ce o clădire în reabilitare din apropierea Romei s-a prăbuşit, luni, iar altul este prins sub dărâmături şi urmează să fie extras din zonă, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Autorităţile italiene prezente la faţa locului au informat că un muncitor, cetăţean român, a fost rănit uşor, fiind […]
Industria jocurilor de noroc online este una dintre cele mai dinamice și competitive piețe digitale. Milioane de utilizatori accesează zilnic platforme de cazinou pentru a se distra, a juca live sau a participa la turnee. În acest context, infrastructura tehnică pe care se bazează un operator devine un factor critic pentru succes. Iar la baza […]
După ce Călin Georgescu l-a „faultat” în lunile anterioare de câteva ori pe George Simion, azi pare să fi venit rândul Ancăi Alexandrescu, realizatoarea de la Realitatea care candidează la alegerile pentru primărie din București. Georgescu și-a îndemnat, nici mai mult nici mai puțin, electoratul la boicotarea alegerilor pentru București. Într-un moment în care Anca […]
După ce Călin Georgescu l-a „faultat” în lunile anterioare de câteva ori pe George Simion, azi pare să fi venit rândul Ancăi Alexandrescu, realizatoarea de la Realitatea care candidează la alegerile pentru primărie din București. Georgescu și-a îndemnat, nici mai mult nici mai puțin, electoratul la boicotarea alegerilor pentru București. Într-un moment în care Anca […]
Întrevedere-șoc? Zelenski, Putin și Trump s-ar putea vedea în Africa de Sud, spune președintele Finlandei # Aktual24
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a sugerat pe 3 noiembrie o posibilă întâlnire între liderii Ucrainei, Rusiei și SUA la summitul G20 din Africa de Sud (Johannesburg, 22–23 noiembrie). Ideea vine pe fondul eforturilor diplomatice din culise pentru a găsi o cale de a pune capăt războiului din Ucraina. Planul pare, însă, greu de realizat: Kremlinul […]
Impact major asupra economiei Rusiei. Rafinăriile chineze reduc semnificativ importurile de petrol rusesc după noile sancțiuni ale SUA # Aktual24
Rafinăriile chineze de petrol reduc importurile de țiței rusesc după ce SUA au anunțat noi sancțiuni care îi vizează pe giganții petrolieri Rosneft și Lukoil. Giganții de stat Sinopec și PetroChina au anulat deja unele transporturi de petrol rusesc, relatează Bloomberg, care citează traderi. Rafinăriile private mai mici, precum Shandong Yulong Petrochemical, care a fost […]
Presshub: Dosarul „10 august” și controlul asupra unui alt Parchet, mizele schimbării din funcție a procurorului Pîrlog # Aktual24
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) dezbate, marți, raportul Inspecției Judiciare (IJ) privind organizarea, comunicarea și managementul instanței de către Bogdan Pîrlog, procuror șef al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti. Printr-o hotărâre din iulie 2025, Secția pentru procurori a CSM a sesizat IJ după ce procurorul general al României, […]
Bruxelles: Summit istoric privind extinderea UE. Moldova ar putea adera „poate de două ori mai repede” decât candidații tipici # Aktual24
Summitul fără precedent, care va avea loc marți, 4 noiembrie, la Bruxelles, va marca un moment definitoriu pentru politica de extindere a UE în inima Europei, întrucât greii politici ai continentului se vor reuni pentru a discuta extinderea mai rapidă a blocului format din 27 de state membre spre est și sud-est. Summitul îi va […]
AUR, pe sens invers față de Georgescu: ”Îi îndemnăm pe toți bucureștenii cu drept de vot să își exprime opțiunea”. Georgescu cere boicotarea alegerilor # Aktual24
Consiliul Național de Conducere al AUR se va reuni luni seara pentru a desemna candidatul partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei, a anunțat prim-vicepreședintele Marius Lulea. Întrebat dacă Anca Alexandrescu este unicul posibil candidat, Lulea a răspuns: ‘Au fost luate în considerare mai multe opțiuni și urmează în această seară să se ia o decizie […]
Minune în Parlament, un deputat PSD renunță de bunăvoie la funcția de parlamentar. Cum își explică gestul # Aktual24
Deputatul PSD Mircea Florin şi-a depus luni demisia din Parlament la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor. „Subsemnatul Mircea Florin, deputat ales în Circumscripţia nr. 9 – Brăila, vă rog să luaţi act de demisia mea, urmând să încetez activitatea la data de 07.11.2025”, se arată în document. Mircea Florin este vicelider al Grupului PSD de […]
Georgescu, cu un an înainte de prezidențiale: ”Eu o să fiu președinte, jocurile sunt făcute”. A doua mărturie care confirmă spusele judecătoarei Adriana Stoicescu # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu i-a spus lui George Simion, încă din anul 2023, cu mai bine de un an înainte de alegerile prezidențiale că ”jocurile sunt făcute” și că el va fi președinte. Această dezvăluire a fost făcută luni de jurnalistul Cătălin Tolontan. Tolontan a scris pe hotnews.ro că aceste informații ”din indiscrețiile publice ale […]
eMAG anunță de Black Friday reduceri de 90% la bilete de festivaluri. Cu ce noutăți mai vine în acest an # Aktual24
Reprezentanții eMAG au anunțat, luni, într-o conferință de presă că de Black Friday, anul acesta, vor exista și bilete la festivaluri, iar reducerile vor ajunge la un nivel record de 90%. Ediția Black Friday 2025 va avea loc pe 7 noiembrie. Retailerul pregătește peste 1,5 milioane de oferte la cel mai bun preț, bugete de […]
Grindeanu nu-l cheamă și pe Dragnea la Congresul PSD, în schimb îl invită pe ”trădătorul” Victor Ponta. Ce spune despre invitarea lui Nicușor Dan # Aktual24
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că nu îl va invita și pe Liviu Dragnea la Congresul PSD, în condițiile în care a spus că îi va chema pe toți foștii președinți ai PSD. Reamintim că Dragnea l-a făcut prim-ministru pe Grindeanu, aducându-l la București din funcția de șef al CJ Timiș. Grindeanu a […]
Spania a ajuns la un record de 76,5 milioane de turiști străini până în septembrie. Cheltuielile turiștilor în Spania au ajuns la o sumă astronomică # Aktual24
Cheltuielile cumulate ale turiștilor străini care au vizitat Spania au depășit, pentru prima dată, cifra de 100 de miliarde de euro între ianuarie și septembrie, cu 7% mai mult față de anul precedent (98,947 milioane în 2024). Sosirea acestor turiști a stabilit, de asemenea, cifre record, ajungând la un total, potrivit Institutului Național de Statistică […]
Grindeanu, după ce Băluță a furat fonturile USR: ”Cătălin Drulă are nevoie de proptele/ A copiat sloganul de campanie al lui Nicușor Dan” # Aktual24
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că ”ştiu cu toţii, Cătălin Drulă are nevoie de proptele ca să creadă că va candida cu şanse”, comentând astfel prezența lui Nicușor Dan la lansarea lui Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei. Grindeanu a mai susținut cp Drulă a copiat şi sloganul de campanie al lui Nicușor […]
Ample schimbări în Germania în domeniul militar: ”Din Germania și Polonia va veni o mare parte din puterea europeană de foc” # Aktual24
Germania își revendică rolul de lider militar în Europa, după ce a ridicat restricțiile financiare asupra sectorului său de apărare. Berlinul investește sute de miliarde de dolari în tancuri, artilerie, avioane de vânătoare și nave de război de ultimă generație, folosind fonduri din bugetul național dar și împrumuturi cu dobândă avantajoasă din programele de înzestrare […]
„Evident, localnici”. Anchetatorii anunță că hoții de la Muzeul Luvru sunt infractori mărunți # Aktual24
La câteva săptămâni după spectaculosul jaf de la Muzeul Luvru, parchetul din Paris a publicat informații despre presupușii autori. Aceștia par a fi amatori. Potrivit parchetului, bărbații proveneau dintr-o suburbie săracă de la nordul Parisului. Unii sunt încă în libertate. Bijuteriile istorice care încă lipsesc de la Muzeul Luvru din Paris nu au fost furate […]
Președintele Iranului sfidează SUA și Israelul, promite să reconstruiască programul nuclear # Aktual24
Președintele iranian Masoud Pezeskhian a declarat că Teheranul își propune să reconstruiască instalațiile nucleare avariate de atacurile forțelor americane și israeliene din iunie. Declarația vine ca o sfidare a amenințării președintelui american Donald Trump de a ordona noi atacuri în cazul în care Teheranul încearcă să repare cele patru situri afectate, relatează DW. Iranul se […]
Anca Alexandrescu, bușită de Georgescu chiar când începea să crească în sondaje. Ce arată cel mai recent sondaj # Aktual24
Un sondaj realizat la comanda PNL arată că Anca Alexandrescu ar fi ajuns la 15% din intențiile de vot, în condițiile în care trei săptămâni în urmă era cotată la 10%. În același timp, liderul pe care Alexandrescu îl adulează seară de seară la Realitatea Plus, Călin Georgescu, și-a îndemnat adepții (posibilii votanți ai lui […]
„Producem mai multă muniție decât Franța”. Vučić nu se opune ca Europa să cumpere muniție pentru Ucraina din Serbia # Aktual24
Președintele sârb Aleksandar Vučić a sugerat ca Europa să cumpere muniție de la industria de apărare sârbă și nu se opune transferului ulterior al acesteia către Ucraina. Președintele sârb a declarat acest lucru într-un interviu acordat publicației germane Cicero. Vučić a spus că depozitele sârbe sunt „pline de muniție”, în special obuze de mortier. „Producem […]
Trump anunță că Xi l-a asigurat că China nu va face nimic în privința Taiwanului cât timp el se află la Casa Albă # Aktual24
Președintele Donald Trump spune că președintele chinez Xi Jinping i-a dat asigurări că Beijingul nu va lua nicio măsură în direcția obiectivului său declarat de a unifica Taiwanul cu China continentală cât timp liderul republican este în funcție. Trump a spus că problema controversată a Taiwanului nu a fost abordată în discuțiile sale cu Xi […]
Ucraina transformă atacurile cu drone într-un joc video: soldații câștigă puncte și arme pentru inamicii eliminați # Aktual24
Forțele ucrainene au implementat un sistem inovator de tip „joc video” pentru atacurile cu drone împotriva ocupanților ruși, un mecanism care combină recunoașterea, artileria și operațiunile logistice. Potrivit declarațiilor făcute de ministrul ucrainean al Transformării Digitale, Mihailo Fedorov, pentru cotidianul The Guardian, sistemul a fost lansat acum mai bine de un an și funcționează pe […]
Intimidare sau provocare? O navă de grăniceri rusească a arborat steagul grupării Wagner, pe râul Narva, la granița cu Estonia – VIDEO # Aktual24
Un incident neobișnuit a fost semnalat duminică pe râul Narva, care separă Estonia de Federația Rusă: un vas al grănicerilor ruși a fost surprins navigând purtând steagul controversatei organizații paramilitare Wagner Group. Ministerul de Externe al Estoniei a făcut publică apariția pe contul său de X (fost Twitter), ironizând situația și sugerând că grupul ar […]
De ce PSD refuză să spună cui dă bani din presă: ”Să nu știe Bogdan Chireac de la DCNews, care ia bani și de la partid, și de la ministere, și de la primării, câți bani încasează Radu Budeanu la Gândul” # Aktual24
Jurnalistul Cristian Andrei dezvăluie că motivul principal pentru care liderii PSD continuă să țină la secret contractele cu presa, deși este vorba despre bani publici, îl reprezintă teama că unii patroni de presă s-ar supăra că alți patroni primesc mai mulți bani. ”Cum funcționează sistemul, cine comandă știrile? Partidele primesc bani de la bugetul de […]
Ciprian Ciucu se află pe primul loc în opțiunile de vot pentru Primăria Bucureștiului, într-un sondaj comandat de PNL # Aktual24
Un sondaj realizat în Capitală de Novel Research la comanda PNL și făcut public luni de liberali arată că în cursa pentru Primăria Bucureștiului conduce Ciprian Ciucu, urmat de Daniel Băluță și Cătălin Drulă. Conform datelor citate de Cotidianul, Ciprian Ciucu (PNL) ar fi preferat de 26,4% dintre bucureștenii cu opțiune de vot, urmat de […]
Ample percheziții la firmele lui Micula, într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare. Operațiunea „Jupiter 4” # Aktual24
Polițiștii și procurorii au descins, marți dimineață, la mai multe adrese din județul Bihor, într-un dosar penal ce vizează grupul de firme controlat de frații Micula. Acțiunea, denumită „Jupiter 4”, este coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția de Investigare a Criminalității […]
Pe când și la noi? China a impus restricții severe influencerilor de pe rețelele sociale – doar profesioniștii calificați pot comenta teme sensibile din medicină, drept sau educație # Aktual24
Autoritățile de la Beijing au adoptat o măsură istorică prin care influencerii fără calificări profesionale nu mai pot comenta pe subiecte sensibile, precum finanțe, medicină, drept sau educație. Noua reglementare, implementată recent de Administrația Spațiului Cibernetic din China (CAC), plasează responsabilitatea legală asupra platformelor de social media pentru verificarea credențialelor creatorilor de conținut înainte ca […]
Ho, ho, ho: consumatorii americani vor cheltui cu aproape 30 de miliarde de dolari mai mult pe cadourile de Crăciun, din cauza tarifelor lui Donald Trump # Aktual24
Consumatorii americani s-ar putea confrunta cu facturi mai mari în sezonul de sărbători din cauza tarifelor impuse de administrația Donald Trump, arată o analiză realizată de platforma financiară LendingTree. Potrivit studiului, noile tarife ar putea adăuga până la 40 de miliarde de dolari la costurile combinate suportate de consumatori și retaileri în perioada cadourilor de […]
Maldive devine prima țară din lume care interzice fumatul pentru o generație întreagă: toți cei născuți după 1 ianuarie 2007 nu vor mai putea să cumpăre tutun și nici să fumeze # Aktual24
Maldive a devenit prima țară din lume care introduce o interdicție generațională împotriva fumatului, făcând ilegal fumatul, vânzarea și cumpărarea de tutun pentru oricine s-a născut după 1 ianuarie 2007. Măsura a intrat în vigoare sâmbătă și marchează un pas istoric în eforturile guvernului de a proteja sănătatea publică și de a promova o generație […]
Va fi război? „Zilele lui Maduro ca președinte al Venezuelei sunt numărate”, anunță liderul de la Casa Albă # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că zilele lui Nicolás Maduro la conducerea Venezuelei sunt pe terminate, deși a refuzat să spună dacă Statele Unite ar urma să întreprindă acțiuni militare directe împotriva țării sud-americane. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru CBS News, în care liderul american a comentat și tensiunile tot mai mari […]
Polițiștii și procurorii au declanșat Operațiunea „Jupiter 4”: Se fac zeci de percheziții la nivel național vizând infracțiuni precum contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune și furt – VIDEO # Aktual24
Încă din zorii zilei de luni, polițiștii și procurorii au declanșat 78 de percheziții în mai multe județe ale țării, în cadrul operațiunii „Jupiter 4”. Acțiunea este coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Inspectoratul General al Poliției Române, și vizează destructurarea unor grupări implicate în activități infracționale […]
Un cutremur puternic a lovit nordul Afganistanului: un prim bilanț relevă cel puțin 20 de morți și peste 150 de răniți # Aktual24
Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,3 pe scara Richter a zguduit nordul Afganistanului în noaptea de 3 noiembrie, fiind simțit chiar și în capitala Kabul. Potrivit BBC, care citează Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), seismul a avut epicentrul în regiunea Hindu Kush, în apropiere de orașul Mazar-i-Sharif, la o adâncime de 28 de kilometri. […]
