Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie

Ne izbim de scumpiri nu doar la pompă, ci şi în pieţe şi supermarketuri. În prag de iarnă, legumele costă tot mai mult şi, pe deasupra, nici nu sunt ale noastre. Pentru că până şi ultima recoltă din acest sezon pleacă la export, în timp ce magazinele de la noi sunt deja pline de legume din afară. Importăm 60% din legume, după ce producem doar 40%. Asta într-o ţară care, cel puţin pe hârtie, are un potenţial agricol uriaş.