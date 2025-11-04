Românul prins sub dărâmături la Roma, salvat după 10 ore. Striga îngropat sub ruine, la doi metri de pompieri
ObservatorNews, 4 noiembrie 2025 01:40
Octav Stroici, muncitorul român de 66 de ani, originar din Suceava, a fost salvat după ce a stat 10 ore prins sub dărâmături la Roma, după ce părți din Torre dei Conti, un turn din apropiere de Colosseum, s-au prăbușit luni, în timp ce se desfășurau lucrări de consolidare. Pompierii au salvat inițial patru muncitori, dar o nouă prăbușire a complicat salvarea lui Octav, rămas blocat la primul etaj. Soția lui a asistat la operațiunea de salvare, alături de ambasadoarea României la Roma. Turnul se afla în renovare, în baza unui contract de 7 milioane de euro.
• • •
Acum o oră
01:40
Acum 6 ore
21:40
Președintele USR, Dominic Fritz, a comparat atitudinea PSD din coaliție cu cea a fiicei sale care refuză să se îmbrace pentru a pleca la grădiniță. Unii nu au înțeles gravitatea situației, hai să fim adulți, a spus Fritz.
21:40
Rusia a lansat la apă, în weekend, un nou submarin cu propulsie nucleară, "Habarovsk", în portul Severodvinsk, a anunţat Ministerul rus al Apărării.
21:10
Super Luna din noiembrie se numeşte Luna Castorului. Ce vom vedea pe cer pe 4 noiembrie # ObservatorNews
Românii vor putea admira în noaptea de 4 spre 5 noiembrie un fenomen spectaculos: Super Luna Castorului. Satelitul natural al Pământului va fi mai aproape de noi decât de obicei, părând mai mare, mai strălucitor și mai clar decât în restul anului.
21:00
Trump spune că armele nucleare din prezent sunt suficiente pentru a arunca planeta în aer de 150 de ori # ObservatorNews
Donald Trump avertizează că armele nucleare din prezent sunt suficiente pentru a arunca planeta în aer de 150 de ori. Avertismentul a fost dat într-un interviu în care liderul de la Casa Albă a vorbit despre Vladimir Putin şi liderul chinez Xi Jinping, pe care i-a numit adversari de temut.
21:00
Un bărbat din Roman s-a împuşcat în cap, în direct, în timp ce transmitea în direct pe Facebook. Omul de 74 de ani a fost preluat de un echipaj la domiciliul său şi transportat la spitalul din Roman.
20:40
Ministrul Energiei: "România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri din Europa şi poate chiar din lume" # ObservatorNews
Plătim cea mai scumpă electricitate din Europa. Şi, din acest motiv, plătim acum mai scump orice - de la pâine până la haine sau vacanţe. Este rezultatul zecilor de ani în care "băieţii deştepţi" au făcut legea şi ne-au triplat facturile, în timp ce statul era complice.
20:30
La 3 săptămâni de la explozia din Rahova, un cartier întreg nu se poate racorda la utilităţi # ObservatorNews
Trei săptămâni au trecut de la explozia blocului din Rahova, iar mii de oameni încă nu-şi găsesc liniştea. Un cartier întreg nu se poate racorda la utilităţi, pentru că firmele acreditate ar refuza solicitările locatarilor să intervină. Astăzi, angajaţii Distrigaz au constatat noi probleme la blocurile din jur - ţevi vechi şi revizii care nu s-au mai făcut la instalaţiile de gaze.
20:20
Cum acţiona reţeaua care a dat un tun de 7 milioane €, după ce a luat credite şi maşini de lux cu acte false # ObservatorNews
Au fost percheziţii în această dimineaţă în Iaşi, Ilfov şi în Capitală pentru prinderea unei reţele care a dat tunuri de 7 milioane de euro după ce a luat credite şi maşini de lux, în leasing, cu acte false. Mai multe bănci au fost înşelate de reţeaua care era coordonată de un bărbat dat în urmărire internaţională.
20:20
Un român, martor la prinderea bărbatului care a înjunghiat 10 pasageri într-un tren din Marea Britanie # ObservatorNews
Un taximetrist român a filmat capturarea agresorului care a înjunghiat 10 pasageri într-un tren din Marea Britanie. Suspectul, un tânăr britanic, mai atacase cu câteva ore înainte doi oameni. Poliţiştii încearcă să afle ce a fost în mintea lui. Până atunci, mecanicul trenului este considerat erou! Fost ofiţer-şef în Marina Regală, el a deviat vagoanele spre cea mai apropiată gară, unde poliţiştii au putut interveni.
Acum 8 ore
20:10
"Băieţii deştepţi" din energie ne-au calculat cele mai scumpe facturi din UE. Statul, complice şi beneficiar # ObservatorNews
Plătim cea mai scumpă electricitate din Europa. Şi, din acest motiv, plătim acum mai scump orice - de la pâine până la haine sau vacanţe. Este rezultatul zecilor de ani în care "băieţii deştepţi" au făcut legea şi ne-au triplat facturile, în timp ce statul era complice.
19:50
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie # ObservatorNews
Curent la ofertă, aur, bilete de avion şi de festival cu reduceri! Magazinele online anunţă marile surprize ale ediţiei Black Friday de vineri. Aproape jumătate din populaţie spune că vânează deja obiectele care în restul anului sunt prea scumpe.
19:50
Petronel Petrea, liderul unei grupări care a obţinut credite şi maşini de lux cu acte false # ObservatorNews
Un individ dat în urmărire de Poliţie a reuşit o dublă lovitură. S-a ascuns de agenţi aproape doi ani, şi-a cumpărat maşini de lux de 35 de milioane, prin credite obţinute cu acte false. Poliţiştii au avut nevoie de un pont ca să îl prindă pe el şi cei 16 complici.
19:40
INFOGRAFIE. Tot ce trebuie să știi despre controversata cometă 3I/Atlas, "naveta" unui cercetător Harvard # ObservatorNews
Un obiect interstelar, cometa 3I/Atlas, descoperit la începutul lunii iulie, suscită interesul lumii științifice și a oamenilor de rând deopotrivă. Desigur, cu precădere a conspiraționiștilor, care au plecat de la un articol al cercetătorului Harvard Avi Loeb, care ia în calcul că această cometă este de fapt o navă extraterestră deghizată, care ar putea avea chiar intenții ostile.
19:30
Angajaţii unui centru pentru persoane cu dizabilităţi, filmaţi cum bat cu nuiaua un pacient # ObservatorNews
Scene şocante filmate într-un centru pentru persoane cu dizabilităţi din Bihor. O angajată loveşte cu brutalitate un pacient. Îl târăşte pe jos şi chiar apelează la o nuia ca să-i aplice corecţia crudă. Femeia este acum cercetată disciplinar. Şefii i-au găsit explicaţii pentru comportamentul violent.
19:30
SURSE: PSD insistă la PNL cu schimbarea lui Bolojan, după ce premierul n-a venit în Parlament # ObservatorNews
Chemat de PSD şi AUR să dea explicaţii în faţa Parlamentului pentru retragerea trupelor americane, premierul nu a răspuns convocării. A invocat programul încărcat - a semnat un acord cu cel mai mare producător din Europa pentru o fabrică de pulberi ultra-modernă, de peste o jumătate de miliard de euro.
19:20
Fraţii Micula şi-au mutat bunurile pentru a nu plăti la stat. În 2020 au golit fondul de rezervă al Guvernului # ObservatorNews
Fraţii Micula, oameni de afaceri cu o avere de sute de milioane de euro, sunt în centrul unui scandal de spălare de bani şi delapidare. Firmele pe care le controlează ar fi înstrăinat bunuri în valoare de peste 160 de milioane de lei, pentru a nu putea fi confiscate de autorităţi. Aşa ar fi evitat plata sumele datorate de milionari pentru un ajutor de stat primit ilegal. Autorităţile au de recuperat datorii de aproape 400 de milioane de euro de la fraţii Micula.
19:10
Dezastru în capitala Italiei, unde doi muncitori români au fost prinşi sub dărâmăturile unui turn medieval. Clădirea, veche de peste un mileniu, a început să se prăbuşească în timpul lucrărilor de reabilitare, la care participau cinci muncitori. Românii au rămas captivi sub moloz chiar în timp ce pompierii se chinuiau să ajungă la ei, moment în care clădirea s-a prăbuşit a doua oară. În ajutorul lor, italienii au mobilizat cele mai bune echipe de salvatori. Operaţiunea e încă în desfăşurare, de peste şapte ore.
18:40
Franţa marchează zece ani de la atentatele teroriste din Paris: "Ameninţarea este puternică şi întinerită" # ObservatorNews
Ameninţarea teroristă "rămâne puternică" în Franţa, la zece ani de la atacurile de la 13 noiembrie, estimează luni, la postul de radio France Inter, procurorul antiterorist Olivier Christen.
18:40
Un bărbat a murit, după ce maşina în care se afla a luat foc în urma unui accident în Prahova # ObservatorNews
Accident grav pe DN1, în oralul Băicoi. Un bărbat a murit, după ce autoturismul în care se afla a luat foc în urma unui accident rutier.
Acum 12 ore
18:00
Bulgaria riscă să piardă 50 de milioane euro lunar, în urma restricționării exporturilor Lukoil # ObservatorNews
Fostul ministru bulgar al Energiei, Alexander Nikolov, a avertizat că Bulgaria s-ar putea confrunta cu pierderi economice substanţiale, după ce Parlamentul a interzis Lukoil să exporte motorină şi combustibil pentru aviaţie.
18:00
Cum a ajuns România să importe 60% dintre legume. Avem potenţial agricol doar pe hârtie # ObservatorNews
Ne izbim de scumpiri nu doar la pompă, ci şi în pieţe şi supermarketuri. În prag de iarnă, legumele costă tot mai mult şi, pe deasupra, nici nu sunt ale noastre. Pentru că până şi ultima recoltă din acest sezon pleacă la export, în timp ce magazinele de la noi sunt deja pline de legume din afară. Importăm 60% din legume, după ce producem doar 40%. Asta într-o ţară care, cel puţin pe hârtie, are un potenţial agricol uriaş.
17:50
Planurile Ferrari în România: "Este o piaţă foarte importantă pentru noi, sofisticată" # ObservatorNews
Gad Bitton şi Reno de Paoli au acordat un interviu Exclusiv Observator în care au vorbit despre planurile Ferrari pe piaţa din România.
17:40
Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, candidează pentru funcția de primar general al Capitalei.
17:30
Test crucial pentru Trump: Virginia și New Jersey își aleg guvernatorii, iar New York, primarul. Analiză CNN # ObservatorNews
Săptămâna importantă pe scena politică americană: două state democrate, Virginia și New Jersey, își aleg marţi următorul guvernator, iar în New York se decide primarul. Cursa pentru primăria New York‑ului atrage şi cel mai mult interes, inclusiv internaţional. Republicanii nu au mai câştigat aici de 13 ani. Ultimele sondaje arată că învingătorul va fi democratul Zohran Mamdani, numit "micul comunist" de Donald Trump, cu între 41 % şi 51 %, urmat de democratul Andrew Cuomo, cu între 26 % şi 34 %.
17:20
Incident neobişnuit în Arad. O maşină mortuară a pierdut pe drum un sicriu, chiar în faţa unei treceri de pietoni. Culmea, un incident similar s-a întâmplat şi în 2018, tot în Arad.
17:10
Lecţia dată de livratorul srilankez tinerilor care l-au agresat: şi-a retras plângerea ca să nu le facă rău # ObservatorNews
În Popeşti-Leordeni, un curier sri-lankez a fost scuipat, înjurat şi lovit şi o tânără de 23 de ani. Nu putem reproduce limbajul ei, dar putem învăţa ceva din răspunsul lui, al victimei. Muncitorul şi-a retras plângerea, pentru că nu vrea să îi facă fetei rău, şi a declarat că îi place România pentru că sunt oameni buni aici.
17:00
Vremea se răceşte în aproape toată ţara. Vor fi ploi în cea mai mare parte a regiunilor, iar temperaturile se vor apropia de normalul perioadei. Minimele vor fi cuprinse în general între 0 şi 9 grade.
16:40
Cum s-a răzbunat un hunedorean pe soţia de care se separase. Bărbatul a ajuns în arest # ObservatorNews
Un bărbat din Hunedoara s-a răzbunat pe soția sa de care s-a separat și a tăiat cu un cuțit cauciucurile mașinii femeii. Polițiștii au considerat că bărbatul prezintă pericol, l-au reținut și au emis pe numele lui un ordin de protecție, informează Mediafax.
16:30
România achiziţionează 18 aeronave de luptă pentru preţul incredibil de 1 euro. Cum a fost posibilă tranzacţia # ObservatorNews
România cumpără 18 aeronave F-16 Fighting Falcon din Olanda. Contractul a fost semnat luni de MApN. Aeronavele care costă 1 euro vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruire.
16:30
Duel în primul tur de la WTT Champions Frankfurt. Eliza Samara – Minhyung Jee LIVE VIDEO pe AntenaPLAY # ObservatorNews
Eliza Samara se pregăteşte de debutul la WTT Champions Frankfurt, turneul cu premii totale de 500.000 de dolari la care va participa şi Bernadette Szocs şi care va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY.
16:30
Bernadette Szocs – Sofia Polcanova LIVE VIDEO pe AntenaPLAY. Duel tare la WTT Champions Frankfurt # ObservatorNews
Bernadette Szocs va participa la WTT Champions Frankfurt, turneul cu premii de 500.000 de dolari ce va fi transmis în exclusivitate în AntenaPLAY, în perioada 4-9 noiembrie.
16:20
Bărbat, filmat cum fură un căţel din rasa Bichon dintr-o curte. A fost ajutat de un taximetrist # ObservatorNews
Culmea jafului la Brăila, unde un individ, încă de negăsit, a venit cu taxiul și a intrat într-o locuință până în casă furând un cățel de rasă bichon. Nu a luat nimic altceva din casă, deși locuința fusese uitată descuiată de proprietarul care fugise până la o mătușă, la câteva sute de metri distanță.
16:20
O cunoscută fabrică din Arad se închide în decembrie. Sute de angajaţi vor rămâne fără locuri de muncă # ObservatorNews
O cunoscută fabrică din judeţul Arad îşi închide porţile în luna decembrie, iar sute de muncitori vor rămâne fără locuri de muncă. Este vorba de cel mai mare angajator din zona oraşului Ineu.
16:10
Drulă susţine că Nicuşor Dan îl va vota pentru Primărie: "El olimpic la matematică, eu la informatică" # ObservatorNews
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, spune că el l-a sunat la pe Nicușor Dan și l-a invitat la evenimentul de lansare a candidaturii și este convins că președintele îl va vota ca primar general, o asemănare fiind că ambii sunt olimpici: Dan la matematică, iar Drulă la informatică.
16:00
Consiliul Naţional de Conducere al AUR se va reuni luni seara pentru a desemna candidatul partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei, a anunţat prim-vicepreşedintele Marius Lulea.
16:00
Fată de 11 ani, adoptată în urmă cu opt ani, dusă în stare gravă la spital, cu semne de malnutriţie # ObservatorNews
Un copil de 11 ani, înfiat în urmă cu opt ani, a ajuns la un spital din Baia Mare în stare gravă, având semne de malnutriţie. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş a demarat o anchetă şi a sesizat Poliţia, după ce asistenţii din cadrul instituţiei au văzut starea gravă în care se află copilul. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă tribunalul Maramureş.
15:40
Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit parțial în timpul lucrărilor de renovare: un român, sub dărâmături # ObservatorNews
Turnul Torre dei Conti din Roma s-a prăbuşit parţial în timpul lucrărilor de renovare. Un muncitor a fost prins sub dărâmături. Este vorba de un român, care a suferit leziuni la nivelul capului, scrie Corriere della Sera. Bărbatul făcea parte din echipa care lucra la renovarea turnului mediaval, situat în apropiere de Colosseum şi de Forum Roman. Alţi patru muncitori au fost răniţi uşor.
15:30
Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este dreptul său să decidă pe cine invită la congresul partidului, menționând că fostul președinte social-democrat, Liviu Dragnea nu a fost invitat.
15:30
Rușii controlează 60% din Pokrovsk; susțin că au eliminat trupele speciale ucrainene trimise cu un Black Hawk # ObservatorNews
Rusia controlează în prezent aproximativ 60% din orașul Pokrovsk, relatează presa ucraineană, citând surse din cadrul armatei. Aproape întregul oraș, care avea 60.000 de locuitori înainte de război, a fost plasat în aşa numita "zonă gri" de către DeepState, un proiect ucrainean care realizează hărți ale liniei de front. Ministerul Apărării de la Moscova susţine că forțele ruseşti au eliminat trupe speciale ucrainene, debarcate recent cu un elicopter Black Hawk, care încercau să deblocheze căile de acces în și dinspre oraș.
15:30
Președintele Academiei Române, despre viitorul țării: „Fără educație, nu există 2050”. Interviu exclusiv # ObservatorNews
România nu poate vorbi despre un viitor solid fără o bază reală în educație, avertizează academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, într-un interviu acordat în cadrul campaniei „Proiect de țară – România 2050”, inițiată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Într-un context în care se discută tot mai des despre strategiile pentru următorii 25 de ani, mesajul său este tranșant: fără o reformă profundă în educație și în formarea morală a tinerilor, România nu poate construi un viitor coerent.
15:20
Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit parțial în timpul lucrărilor de renovare: un muncitor rănit grav # ObservatorNews
Turnul Torre dei Conti din Roma s-a prăbuşit parţial în timpul lucrărilor de renovare. Un muncitor a fost prins sub dărâmături. Este vorba de un bărbat de 64 de ani, care a suferit leziuni la nivelul capului. Bărbatul făcea parte din echipa care lucra la renovarea turnului mediaval, situat în apropiere de Colosseum şi de Forum Roman. Alţi doi muncitori au fost răniţi uşor.
15:00
14:50
Maşina unui poliţist implicată într-un accident mortal. S-a răsturnat, a rupt o ţeavă de gaze, apoi a luat foc # ObservatorNews
Un om a murit și alţi doi au fost răniţi după ce o mașină s-a răsturnat, a rupt o ţeavă de gaze și a luat foc într-o localitate din Maramureş. Printre supraviețuitori este și un polițist, despre care s-a descoperit că avea alcool în sânge.
14:50
Beat şi nervos pe soţie, un bărbat din Hunedoara şi-a aruncat Bichonul de la etajul 2. Acum are dosar penal # ObservatorNews
Un bărbat de 32 de ani, din oraşul Călan, a fost reţinut de poliţişti după ce, în urma unui conflict cu soţia şi pe fondul consumului de alcool, şi-a aruncat căţelul de la etajul doi al blocului în care locuia, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara, citat de Agerpres.
14:40
Explozia a trecut, haosul rămâne. Zeci de familii din Rahova, încă fără gaze și curent # ObservatorNews
La aproape trei săptămâni de la deflagraţia care a omorât 3 oameni şi a rănit alţi 15, locatarii blocului afectat de explozie în cartierul Rahova sunt disperaţi. Nu au niciun orizont de timp în ce priveşte întoarcerea în propriile apartamente, pentru că nu ştiu când vor fi racordate din nou la utilităţi. Teoretic, angajaţii Distrigaz au aprobarea ISU pentru a începe rebranşările la scările din vecinătatea celei distruse.
14:40
Aseară, la Asia Express – Drumul Eroilor, a început etapa semifinală a competiției, iar Irina Fodor a pus în joc mult așteptatul bilet de aur. Este o etapă decisivă, în care nu mai există imunități, iar echipele trebuie să lupte din răsputeri pentru a aduna cartonașele cu eroi locali, care le pot asigura un loc direct în etapa finală. Prima ediție a acestei etape a adus și cea mai grea degustare din istoria Asia Express, specialitățile coreene dovedindu-se o adevărată provocare pentru concurenți. Drumul Eroilor arată complet diferit în Coreea, iar tensiunea a crescut vizibil – competiția a devenit mai strânsă ca oricând, ținând telespectatorii cu sufletul la gură. Rezultatul? Asia Express a fost și aseară lider detașat de audiență, pe toate segmentele de public.
14:40
Serghei Mizil, Gabi Tamaș și soții Doroftei, printre numele care vin la amuletele sezonului 16 Chefi la cuțite # ObservatorNews
Noul sezon Chefi la cuțite, care va avea premiera la Antena 1 și pe AntenaPLAY duminică, 16 noiembrie, de la ora 20:00, vine cu o nouă dinamică în etapa amuletelor. Cei patru jurați, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu se vor întrece pentru a câștiga cele mai valoroase amulete în locuri emblematice din țară – iar degustările vor aduce multă emoție, suspans, dar și umor cu o varietate surprinzătoare de invitați.
14:40
Prognoză meteo 3 - 16 noiembrie 2025. Ultima zi cu temperaturi ridicate. De marţi revin ploile şi frigul # ObservatorNews
De marți, 4 noiembrie, vremea se va răci în toate regiunile, iar valorile termice se vor apropia de normalul perioadei, anunţă ANM. Cerul va deveni variabil în vestul și nord-vestul teritoriului, iar în rest va fi mai mult noros.
14:40
