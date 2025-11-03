Ema Oprișan de la Insula iubirii, probleme de sănătate. De ce a apărut bruneta de curând cu un ochi bandajat

12:50

Aseară, la Asia Express – Drumul Eroilor, a început etapa semifinală a competiției, iar Irina Fodor a pus în joc mult așteptatul bilet de aur. Este o etapă decisivă, în care nu mai există imunități, iar echipele trebuie să lupte din răsputeri pentru a aduna cartonașele cu eroi locali, care le pot asigura un loc direct în etapa finală. Prima ediție a acestei etape a adus și cea mai grea degustare din istoria Asia Express, specialitățile coreene dovedindu-se o adevărată provocare pentru concurenți. Drumul Eroilor arată complet diferit în Coreea, iar tensiunea a crescut vizibil – competiția a devenit mai strânsă ca oricând, ținând telespectatorii cu sufletul la gură. Rezultatul? Asia Express a fost și aseară lider detașat de audiență, pe toate segmentele de public.