România va primi 121 de ambulanțe noi înainte de Crăciun. În ce județe vor fi livrate cele mai multe autospeciale
StirileProtv.ro, 3 noiembrie 2025 21:30
Ministerul Afacerilor Interne anunţă că până la sfârşitul acestui an vor fi livrate 121 de ambulanţe către Serviciile de Ambulanţă şi SMURD, iar alte 470 vor fi distribuite până în luna iunie a anului viitor.
• • •
