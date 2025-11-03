Luminița Odobescu se întoarce în Guvern. Este noul consilier de stat al lui Ilie Bolojan
Jurnalul.ro, 3 noiembrie 2025 22:50
Un fost ministru de Externe a fost numit consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Este vorba despre Luminița Odobescu. Ea a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan.
• • •
Luminița Odobescu se întoarce în Guvern. Este noul consilier de stat al lui Ilie Bolojan
