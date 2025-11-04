Doi transsexuali s-au încăierat în Penitenciarul Jilava pentru un deținut. Unul a fost înjunghiat, iar adversarul său și-a pierdut un dinte
Doi transsexuali încarcerați în Penitenciarul Jilava s-ar fi încăierat, din gelozie. În urma incidentului, unul ar fi fost rănit cu un cuțit artizanal, în timp ce oponentul său și-a pierdut un dinte. Unul dintre cei mai populari transsexuali de pe social media a povestit, într-o postare pe TikTok, o întâmplare violentă în care a fost […]
Doi transsexuali s-au încăierat în Penitenciarul Jilava pentru un deținut. Unul a fost înjunghiat, iar adversarul său și-a pierdut un dinte
Ar putea fi premiată pentru cel mai înfricoșător costum de Halloween. Cum a arătat Heidi Klum costumată în Medusa
Heidi Klum a atras atenția cu cel mai înfricoșător costum de Halloween. Actrița în vârstă de 52 de ani s-a costumat în Medusa, o gorgonă cu șerpi în loc de păr care poate pietrifica orice ființă vie cu privirea. Klum spune că adoră mitul grecesc al Medusei,o femeie frumoasă care a fost violată de Poseidon […]
Motivul pentru care Shein își retrage toate păpușile sexuale din vânzare după ce autoritățile franceze au amenințat magazinul online cu închiderea
Shein și-a retras toate păpușile sexuale de pe platforma sa de marketplace după scandalul din Franța. La Bazar de l’Hotelde Ville, câteva persoane au protestat împotriva gigantului magazin chinez de vestimentație, chiar pe durata deschiderii primului magazin Shein de la Paris. Manifestanții au apărut cu pancarte pe care erau scrise mesaje „Rușine Shein!”, „Shein este […]
Victor Ponta reacționează la scandalul Planșeului Unirii: „Guvernul instalat de președinte taie banii pentru lucrări"
Victor Ponta reacționează la scandalul Planșeului Unirii, după ce Gândul a publicat un amplu material cu titlul: „Lucrările la planșeul Unirii se suspendă până la anul. Explicațiile constructorului, în EXCLUSIVITATE pentru Gândul”. Din cauza redimensionării bugetelor alocate pentru proiectele finanţate prin Anghel Saligny, există riscul ca una dintre cele mai importante lucrări să se oprească, […]
Primul BEBELUȘ „fabricat" de Inteligența Artificială. Programul Sperm Tracking and Recovery a avut nevoie de un singur spermatozoid de nădejde
Cercetătorii de la Universitatea Columbia, din Statele Unite, au reuşit o premieră medicală: prima sarcină obţinută printr-o metodă de fertilizare asistată de inteligenţă artificială (AI). Tehnica, numită STAR (Sperm Tracking and Recovery), permite identificarea şi recuperarea spermatozoizilor viabili chiar şi la bărbaţii cu azoospermie – o formă severă de infertilitate masculină. „Ai nevoie doar de […]
Badantă din Italia, amenințată de fiul bătrânei pe care o îngrijea: „Dacă nu te întorci cu mine, îți omor copiii"
Un bărbat Italian în vârstă de 44 de ani din Alba, regiunea Piemont, a fost condamnat la 8 ani de pușcărie de Tribunalul din Asti pentru violență agravată și împiedicarea înfăptuirii justiției. Conform anchetatorilor, bărbatul, pe nume Joseph Borgogno, ar fi agresat-o în mod repetat pe îngrijitoarea mamei lui, cu care avusese anterior o relație […]
SCANDAL între doi jurnaliști. Sidonia Bogdan anunță că-l dă în judecată pe Ovidiu Vanghele. Jurnalista face apel la femeile care ar fi fost jignite de acesta s-o ajute
Jurnalista Sidonia Bogdan a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că intenționează să formuleze o plângere penală împotriva lui Ovidiu Vanghele, pe care îl acuză de „abuz asupra demnității umane”. În mesajul public, aceasta face apel la femeile care ar fi fost agresate verbal de jurnalist să îi trimită capturi de ecran cu mesajele sau postările […]
Revolut a început să blocheze conturile rușilor și belarușilor. Banca online se conformează ultimului pachet de sancțiuni al UE
Revolut, banca online populară printre expații din Uniunea Europeană, a început să blocheze conturile cetățenilor ruși și belaruși. Potrivit companiei, măsura este un efort de a se conforma celui mai recent pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, adoptat pe 23 octombrie, relatează Meduza. Această mișcare bruscă i-a făcut pe clienți să se chinuie să-și […]
George Clooney își exprimă „disprețul" față de Hunter Biden. Anul trecut, actorul i-a cerut fostului președinte Joe Biden să se retragă din alegeri
George Clooney a sugerat disprețul său față de Hunter Biden după ce fostul fiu al primului președinte l-a criticat pe actor pentru un articol de opinie pe care l-a scris, cerându-i tatălui său să demisioneze Actorul a afirmat că înlocuirea președintelui Joe Biden cu vicepreședinta Kamala Harris în postura de candidat desemnat din partea Partidului […]
Controversă la CJ Brașov: Consilierii s-au întrunit în ședință pentru a desemna un vicepreședinte care să semneze hotărârile aprobate luna trecută
Controversă la CJ Brașov: Consilierii s-au întrunit în ședință pentru a desemna un vicepreședinte care să semneze hotărârile aprobate luna trecută, în contextul în care vicepreședintele prezent atunci e acum sub control judiciar și nu are voie să ia legătura cu instituția. Asfel, consilierii județeni brașoveni s-au întrunit luni, 3 noiembrie, într-o ședință de îndată, […]
Scene șocante în județul Neamț. Un bărbat de 74 de ani din municipiul Roman s-a împușcat în cap, în timpul unei transmisiuni live pe internet, luni după-amiază, în jurul orei 16:30. Incidentul a fost semnalat la 112 de un bărbat care a văzut în direct momentul, iar polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului. Din […]
Vitamina esențială pentru dezvoltarea copiilor. Pediatrul Mihai Craiu: „Nu protejează doar oasele, ci întărește întregul organism"
Care este vitamina esențială pentru dezvoltarea copiilor. Medicul pediatru Mihai Craiu spune: „Nu protejează doar oasele, ci întărește întregul organism”. Mihai Craiu atrage deci atenția asupra importanței vitaminei D pentru sănătatea copiilor, precum și asupra schimbărilor apărute în ultimele trei decenii în recomandările medicale. Conform specialistului, numeroase aspecte în ce privește sănătatea celor mici s-au […]
Marius Tucă Show începe marți, 4 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitată: Anca Alexandrescu
Invitata zilei este Anca Alexandrescu, jurnalist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Marius Lazurca, mesaj de susținere pentru românii care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma: „Sper să fie salvat compatriotul nostru"
Marius Lazurca, consilier pe politică externă al lui Nicușor Dan, a transmis, pe X, un mesaj de susținere pentru românii care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma, care s-a prăbușit parțial. Din primele cercetări a reieșit faptul că 11 muncitori au fost implicaţi, dintre care unul în stare gravă şi altul, de cetăţenie română, […]
Pelosi se pregătește de pensionare după o carieră politică de 60 de ani. Democrata de 85 de ani nu caută să mai candideze la alegerile din 2026
Democrații se pregătesc pentru posibila retragere a lui Nancy Pelosi. Democrata din California, în vârstă de 85 de ani, va alege să nu candideze pentru realegere în alegerile intermediare din 2026 pentru un nou mandat de reprezentantă în Congresul SUA. Nancy Pelosi are o carieră politică de 60 de ani. A intrat în politică ca […]
Valentin Stan acuză că vizita Oanei Țoiu în SUA a provocat RETRAGEREA trupelor americane din România: „Cel mai mare dezastru diplomatic"
În cadrul emisiunii Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan a avut o intervenție incisivă la adresa ministrului de Interne, Ionuț Moșteanu, dar și a ministrului de Externe, Oana Țoiu, pe care o acuză de retragerea trupelor americane de pe teritoriul României. Urmăriți aici emisiunea integrală Valentin Stan a început prin a ironiza lipsa de claritate […]
Mesajul lui George Simion la susținerea candidaturii Ancăi Alexandrescu: „Bucureștenii au de ales între 3 candidați ai sistemului"
Liderul AUR, George Simion, a transmis, luni seara, în cadrul unei declarații de presă că o susține pe Anca Alexandrescu la primăria Capitalei. „Alegerea AUR pentru o candidatură cu șanse a poporului român, a tuturor celor nemulțumiți, a celor care vor să pună cruce caracatiței și grupurilor mafiote care sunt, în acest moment, înșirate la […]
Zelenski dezvăluie că Ucraina a ajuns să producă 800 de drone pe zi: Facem progrese în producția de rachete. Avem și „Neptunii" noștri.
„Nu am văzut un plan european pentru încheierea războiului”, a declarat Volodimir Zelenski într-o conferință de presă. Președintele Ucrainei dezvăluie că în Pokrovsk, în ultimele zile, rușii nu au avut succes, iar ucrainenii fac „progrese”. Zelenski a vorbit și despre creșterea salariilor pentru militarii ucraineni. „În Kupiansk au rămas până la 60 de ruși, se […]
Zodiile cu noroc la bani în luna noiembrie. Nativii vor avea succes pe plan financiar și noi începuturi
Luna noiembrie este considerate una dintre cele mai bune pentru nativii care vor să pună punct unei etape mai puțin fericite din viață. Sezonul Scorpionului va dura până pe 22 noiembrie, astfel că unii dintre nativi ar putea fi interesați mai mult decât de obicei de planul financiar. Trei zodii au însă mare noroc la […]
România, țara „rablelor vopsite". Suntem campioni și la manipularea kilometrajului mașinilor second hand
Frauda prin manipularea kilometrajului și ascunderea daunelor continuă să fie o problemă majoră pe piața mașinilor second-hand din România. Țara noastră se menține pe locul 22 din 25 în indicele de transparență al pieței auto europene, aceeași poziție ocupată și în 2024. Doar Lituania, Letonia și Ucraina stau mai rău ca România în acest clasament. […]
Luminița Odobescu, fostul ministru de Externe, a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan
Luminița Odobescu, fostul ministru de Externe, a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan, iar decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. ”Având în vedere Adresa Cancelariei Prim-Ministrului nr. 3.100 din 31 octombrie 2025, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/33.909/S.R.O. din 31 octombrie 2025, în temeiul art. 19, […]
Incredibil. Care era Codul INDESTRUCTIBIL al sistemului video de la Luvru. Floare la ureche pentru un țânc de grădiniță
Jaful extrem de îndrăzneţ comis de la Luvru în plină zi a dus la o reevaluare a situaţiei securităţii muzeelor din Franţa. De atunci, patru persoane au fost puse sub acuzare, dar cel puţin un alt autor al furtului este încă în libertate, a declarat procurorul din Paris. Presa franceză a speculat că hoţii sunt […]
Conducerea AUR a decis în această seară că jurnalista Anca Alexandrescu va fi candidatul oficial al partidului în cursa pentru Primăria Capitalei. „Eu sunt Anca! Și voi pune Bucureștiul pe primul loc”. Așa și-a început zilele trecute campania candidata independentă. Tot atunci, jurnalista și-a lansat și primul clip electoral. Atât senatorul AUR Petrișor Peiu cât […]
De necrezut! România a ieșit campioană și vicecampioană mondială în sportul milionarilor, dar sportivii n-au încasat niciun ban: „S-a cântat imnul"
România a ieșit campioană și vicecampioană la cea de-a 16-a ediție a Campionatului Mondial de Pescuit la Răpitori cu momeli artificiale din barcă. S-a mers acolo cu două echipe și țara noastră a terminat pe primele două poziții la competiția desfășurată în Estonia, pe lacul Vortsjarv, scrie Prosport. Astfel, România a strâns 13 penalizări și […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache" începe marți, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu
Invitatul emisiunii este Florin Călinescu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Stadiul lucrărilor pe mai multe tronsoane care compun Autostrada Transilvania arată un progres semnificativ. Trei oferte au fost depuse pentru contractul de supervizare a lucrărilor pe lotul Chiribiş – Biharia al Autostrăzii Transilvania – A3. CNIR postează imagini spectaculoase despre avansul lucrărilor. Autostrada Transilvalnia. Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că a primit 3 […]
Frații Norbert și Francesca Maior s-au impus autoritar în ultima etapă a Campionatului Național de Raliuri 2025, Raliul Argeșului, fiind cei mai rapizi în 9 dintre cele 10 probe programate pe asfalt, cursa ajungând inclusiv pe Transfăgărășan. La bordul unui Citroën C3 Rally2, cei doi frați, care au deja în palmares un titlu de campioni […]
Administrația Trump plănuiește o nouă operațiune militară împotriva cartelurilor de droguri din Mexic, în cadrul Războiului dus împotriva Drogurilor care a fost inițiat de fostul președinte Richard Nixon, în anul 1971. Președintele ar putea trimite trupe americane pe teritoriul mexican pentru a lovi laboratoarele de droguri și a-i anihila sau captura pe liderii cartelurilor. Informațiile […]
Cristoiu, dezlănțuit împotriva lui Nicușor Dan: „Nu mă așteptam să fie așa slab. Are toate clișeele proaste, politicianiste din România"
În ediția de luni a emisiunii marca Gândul Ai Aflat!, jurnaliștii Ionuț Cristache și Ion Cristoiu au discutat profilul președintelui Nicușor Dan comparativ cu foștii șefi de stat, dar și în contextul cadrului politic actual. Astfel, apreciază cunoscutul gazetar și scriitor, actualul președinte face o figură neașteptat de modestă. Mai mult, manifestă multe dintre clișeele […]
România a ajuns GLUMA presei de la Budapesta. „Bucureștiul visează din nou la lucruri mărețe: de data aceasta, vrea să devină un gigant militar pe continent"
Presa din Ungaria râde de planurile României de a-și construi propria industrie militară. Publicația Mandiner.hu scrie, într-un articol plin de sarcasm, că „Bucureștiul visează din nou la lucruri mărețe, vrea să devină un gigant militar pe continent”, dar „independența începe cu șuruburi importate”. Jurnaliștii maghiari comentează ironic declarațiile directorului fabricii Carfil din Brașov, care a […]
De de nu există Black Friday la materiale de construcții. Principalele motive pentru care reducerile sunt imposibile
Reducerile de Black Friday la materile de construcții sunt o iluzie, afirmă specialiștii. Cărămida, fierul beton, profilele metalice, acoperișurile, panourile sandwich, instalațiile sau pavajul fac parte din categoria materialelor grele, unde profitabilitatea reală se joacă în câțiva euro pe tonă. Astfel, prețurile mici sunt imposibil de pus în practică, citează Libertatea. „Spre deosebire de electronice […]
Ion Cristoiu invită la boicotarea alegerilor din București: „Nu legitimez o farsă electorală"
Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a abordat tensionatul tablou politic al alegerilor pentru Primăria Bucureștiului. Provocat de moderator să comenteze pe marginea prezenței lui Nicușor Dan la lansarea oficială a candidaturii lui Cătălin Drulă, din partea USR, la Primăria Capitalei, Ion Cristoiu și-a exprimat convingerea că fostul ministru al Transporturilor […]
Povestea lui Edith Macefield, femeia care a refuzat să-și vândă mica și vechea casă chiar și pentru un milion de dolari
Povestea americancei Edith Macefield, femeia care a refuzat să-și vândă modesta casă chiar și pentru un milion de dolari. Ea a devenit un simbol al demnității și al rezistenței în fața presiunilor marilor corporații. Astfel, în 2006, o bătrânică din Seattle, Statele Unite, a scris, fără voia sa, o pagină de istorie urbană, refuzând o […]
Putin păstrează în biblioteca de la Kremlin „o bucată dintr-un tanc german" de pe frontul din Ucraina
Potrivit presei ruse, Vladimir Putin păstrează în biblioteca sa personală din Kremlin o colecție neobișnuită de „suveniruri” primite de la soldații ruși care luptă în Ucraina, inclusiv o bucată dintr-un tanc Leopard. Acest lucru a fost dezvăluit în emisiunea „Moscova. Kremlin. Putin”. Jurnalistul Pavel Zarubin a arătat imagini din interiorul bibliotecii lui Putin. Biblioteca liderului […]
Culmea ironiei! Statul este principalul datornic al… statului. Sute de companii, somate de ANAF să-și plătească datoriile. Sumele se apropie de 10 miliarde de lei
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că va trimite notificări către toate companiile de stat care au restanțe la buget. Potrivit instituției, 249 de firme de stat datorează statului peste 9,4 miliarde de lei și trebuie să achite sumele până la data de 30 noiembrie 2025. ANAF le încurajează să-și plătească datoriile sau […]
FOTO. Cum își păstrează energia și echilibrul Loredana Groza. "Cred că toate astea ne INFLUENȚEAZĂ foarte tare"
Binecunoscuta artistă Loredana Groza, în vârstă de 55 de ani, a explicat cum reușește să își păstreze energia și echilibrul. Loredana Groza debordează de energie. Artista a spus, pentru revista Viva, cum reușește să facă față ritmului super intens de viață pe care îl are și să rămână echilibrată. ”Mă ajută foarte mult să fiu […]
Începând cu 6 noiembrie, jurnalistul britanic Charley Ottley devine cetăţean român. Ceremonia va avea loc la ANC
Jurnalistul Charley Ottley a devenit cetăţean român cu acte în regulă. Acesta a obţinut cetăţenia română şi va depune jurământul de credinţă pe 6 noiembrie. Chiar dacă a dat piept cu realitatea românească, şi a stat câteva zile pe întuneric în localitatea în care s-a stabilit, tot a continuat să vrea cetăţenia română. Autoritatea Naţională […]
În Afganistan, 27 de persoane au murit în urma unui cutremur, iar numărul total al persoanelor rănite a crescut la 830. Noile date despre bilanțul cutremului devastator au fost anunțate de canalul de televiziune TOLOnews. Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter a lovit nordul Afganistanului luni dimineață. Rapoartele inițiale arătau 20 […]
ANAF somează companiile de stat. DATORII de peste 9 miliarde de lei trebuie plătite până la finalul lunii
Arsenal descoperit în Argeş. 600 de bombe cu aruncător scoase la suprafaţă de un detector de metale
Un detectorist, plecat în căutarea unor comori istorice, a dat peste un adevărat arsenal îngropat într-o pădure din Valea Ursului, comuna Bascov-Argeş. Angajaţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş au ridicat muniţia neexplodată, care datează din perioada Primului Război Mondial. Cei de la ISU Argeş au mers în pădure şi au ridicat muniţia neexplodată, pentru […]
Oana Ţoiu spune că sunt doi muncitori români răniţi în urma prăbușirii Turnului Conti, la Roma. Unul dintre ei este încă prins sub dărâmături
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunțat că doi dintre muncitorii răniți în urma prăbușirii Turnului Conti sunt români. Unul dintre ei se află încă sub dărâmături. Un muncitor român a rămas blocat sub dărâmături luni, la Roma, după ce o parte din emblematicul Torre dei Conti, aflat în reabilitare, s-a prăbuşit, potrivit Corriere della […]
Fabrica de componente auto Aptiv, cel mai important angajator din orașul Ineu, județul Arad, urmează să își oprească activitatea începând din luna decembrie. Potrivit autorităților locale, producția ar urma să fie relocată într-o țară din afara Uniunii Europene, iar sute de angajați vor fi afectați, preia Adevărul. Primarul orașului, Călin Abrudan, susține că închiderea fabricii vine după […]
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, confirmă că muncitorii prinşi sub dărâmături sunt români şi sunt în viaţă. Turnul Conti din Forul Imperial de la Roma s-a prăbuşit peste ei, după cum titrează presa italiană. Operaţiunea de extragere a celor doi muncitori români prinşi sub dărâmături este foarte riscantă, mai scriu ziarele italiene. Specialiștii din comandamentul provincial […]
Nutriționistul Mihaela Bilic: Ce se întâmplă când procentul de carbohidrați depășește un sfert din farfurie? Mâncăm pe „datorie"!
Mihaela Bilic, reputatul medic nutriționist din România explică faptul că este important să fim atenți la cantitatea de mâncare din farfurie atunci când consumăm carbohidrați. Potrivit informațiilor oferite, atunci când carbohidrații depășesc un sfert din porție, corpul ajunge să „mănânce pe datorie”, adică să consume mai multă energie decât are nevoie, permițând astfel depunerea de […]
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, confirmă că muncitorii prinşi sub dărâmături sunt români şi sunt în viaţă. Turnul Conti din Forul Imperial de la Roma s-a prăbuşit peste ei, după cum titrează presa italiană. Operaţiunea de extragere a celor doi muncitori români prinşi sub dărâmături este foarte riscantă, mai scriu ziarele italiene. Specialiștii din comandamentul provincial […]
Ucraina a primit de la britanici rachete cu rază lungă de acțiune, după ce Trump a refuzat să trimită Tomahawk-uri Kievului
Marea Britanie a furnizat Ucrainei mai multe rachete cu rază lungă de acțiune. Este vorba despre rachete de croazieră Storm Shadow care permit ucrainenilor să lanseze atacuri la mare distanță pe teritoriul Rusiei. Guvernul britanic a furnizat recent Ucrainei mai multe rachete de croazieră Storm Shadow, conform unui raport citat de Bloomberg și Sky News. […]
Rusia avansează lună de lună în Ucraina. După ce a capturat aproape 500 km pătrați în octombrie, a ajuns să ocupe 20% din teritoriul ucrainean
În luna octombrie 2025, Rusia a înregistrat progrese constante în „Operațiunea Militară Specială” desfășurată în Ucraina din februarie 2022. Institutul pentru Studiul Războiului cu sediul în SUA a constatat că Federația Rusă controlează acum 19,2% din teritoriul Ucrainei. Numai luna trecută, Rusia a capturat aproape 500 km pătrați, ceea ce stârnește îngrijorare nu numai la […]
