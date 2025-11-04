Primăria Iași introduce ePortal, platforma care primește documente mari online
IasiTV Life, 4 noiembrie 2025 06:00
Pentru a veni în sprijinul cetățenilor și al persoanelor juridice care doresc să trimită documente mai mari de 7 MB, Primăria Municipiului Iași a dezvoltat ePortal – Portalul servicii electronice. Platforma poate fi accesată de pe site-ul Primăriei: https://www.primaria-iasi.ro/ sau direct la https://eportal.primaria-iasi.ro/. Noul portal permite transmiterea documentelor fără limite de dimensiune, cu protecția datelor personale prin criptare.
• • •
Acum o oră
06:00
Acum 24 ore
16:20
Organizația Județeană a Partidului Social Democrat Iași anunță desemnarea domnului Lupu Bogdan Constantin drept candidat al PSD pentru funcția de primar al comunei Vânători, în cadrul alegerilor parțiale ce vor avea loc pe 7 decembrie 2025. Vedeți și Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași: Domnule Bolojan, moralitatea liberală s-a oprit la intrarea în județul Iași! Decizia
14:30
INVITAT / Prof. NUCU ANTOHI – Coordonator zonal CRSSE Iași
10:20
08:40
INVITAT / CĂTĂLIN LUPU – Primarul comunei Ciurea
07:00
VIDEO. Polițist din Constanța, beat la volan, a rănit două femei și a părăsit locul accidentului # IasiTV Life
Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați duminică, 2 noiembrie, despre un accident rutier produs la intersecția bulevardului Mamaia cu strada I. G. Duca. La volanul mașinii se afla un bărbat de 21 de ani, care, după ce a lovit o altă mașină în care se aflau trei femei, a fugit de la
Ieri
06:50
INVITAT / Dragoș Panainte – Terapeut sistemic și coach relațional
06:50
INVITAT / Prof. Univ. Dr. Laura Gheucă Solovăstru – Medic primar Dermato-venerologie
Mai mult de 2 zile în urmă
06:00
Petrecerile de Halloween au trimis trei tineri direct la spitalul „Sf. Spiridon" din Iași, în cursul nopții. Victimele, două femei și un bărbat, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) diagnosticate cu etilism acut din cauza consumului excesiv de alcool. Potrivit Prof. Dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU SMURD Iași, pacienții aveau vârste cuprinse între
05:50
Argint la Balcaniada de Informatică: Elev de la Colegiul „Costache Negruzzi” Iași, medaliat în Cipru # IasiTV Life
Juniorii români au încheiat cu succes Olimpiada Balcanică de Informatică (JBOI), desfășurată în perioada 24-30 octombrie 2025 în Larnaca, Cipru. România a obținut un total de patru medalii: două de argint și două de bronz, toți cei patru elevi care au reprezentat țara urcând pe podium. Elevii medaliați sunt: Ministerul Educației a transmis felicitări elevilor,
05:40
Pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Iași au intervenit sâmbătă, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casă veche din satul Slobozia, comuna Ciurea. La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau generalizat pe o suprafață de circa 80 de metri pătrați, fiind însoțite de degajări intense de fum. Intervenția a fost efectuată cu două autospeciale
05:40
Accident între un autoturism și o autoutilitară pe DJ 248 Scânteia. Copil de doi ani, transportat la spital # IasiTV Life
Traficul pe Drumul Județean 248 (DJ 248) a fost afectat sâmbătă după amiază de un accident rutier produs în localitatea Scânteia. Coliziunea dintre o autoutilitară și un autoturism a implicat șase persoane, inclusiv un minor. Pompierii și ambulanța au intervenit rapid. Deși nimeni nu a fost încarcerat, o femeie de 18 ani și un copil
1 noiembrie 2025
12:50
Caravana OFA & FICSIMM – ediția a III-a: Dialog, inovație și solidaritate pentru antreprenorii din Regiunea Nord-Est # IasiTV Life
Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM) și Patronatul Organizația Femeilor Antreprenor (OFA) anunță lansarea celei de-a treia ediții a Caravanei OFA & FICSIMM, care se va desfășura în perioada 11 noiembrie – 5 decembrie 2025 în județele din Regiunea Nord-Est a României. După succesul edițiilor anterioare, care au adunat sute de antreprenori,
11:10
Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași: Domnule Bolojan, moralitatea liberală s-a oprit la intrarea în județul Iași! # IasiTV Life
PNL Iași, condus formal de Alexandru Muraru și din umbră de Costel Alexe, a devenit în ultimii ani un exemplu de imunitate morală de partid. În timp ce la nivel național premierul Ilie Bolojan vorbește despre „toleranță zero pentru corupție", la Iași, partidul domniei sale protejează și promovează personaje care ar trebui să fie departe
08:20
Femeie găsită moartă în casă la Dagâța. Procurorii deschid dosar pentru posibilă crimă # IasiTV Life
Un caz deces este investigat de autoritățile din Iași, după ce vineri după-amiază, la ora 16:50, o femeie în vârstă a fost descoperită fără viață în locuința sa din comuna Dagâța. La fața locului au acționat echipe complexe de anchetatori din cadrul Poliției (Serviciul de Investigații Criminale) și un procuror al Parchetului de pe lângă
08:10
Succes internațional: Elevă de la Colegiul „Negruzzi” din Iași, medalie de argint la Olimpiada de Astronomie și Astrofizică # IasiTV Life
La numai 15 ani, Daria Tiana Lițcanu, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi" din Iași, a confirmat statutul de tânăr geniu, câștigând medalia de argint la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori (IOAA Jr). Pasiunea pentru stele și constelații a apărut încă din copilărie, iar Tiana a transformat fascinația
07:30
INVITAT / Pr.Paroh MIHAI MĂRGINEANU – Parohia "Toma Cozma" Iași
07:10
Politehnica Iași a învins-o pe FC Bihor Oradea cu scorul de 2-1 (0-1), în deschiderea etapei a 12-a a Ligii 2, obținând a doua victorie consecutivă. Bihorul a deschis scorul prin Stahl (21). Poli Iași a ratat șansa egalării din penalty, prin Vidakovic (25), dar a revenit după pauză: Tiehi a egalat în minutul 55.
31 octombrie 2025
17:20
INVITAT / Marian Uscatu – consilier județean PMP
14:30
INVITAT / LEON BĂLTEANU – Primarul comunei Mircești
08:10
Un accident tragic s-a produs joi pe un șantier din zona Cicoarei, după ce un bărbat a căzut de la înălțime. Alerta a fost dată prin apel la 112, semnalând incidentul petrecut la un bloc aflat în construcție pe strada Cicoarei. Imediat, la fața locului s-au deplasat opt subofițeri de la Detașamentul 2 de Pompieri
08:10
Un bărbat din Ceplenița a suferit răni grave după ce i-a fost prinsă mâna într-un utilaj # IasiTV Life
Forțe de intervenție au fost chemate de urgență joi, în jurul prânzului, în comuna Ceplenița, după ce un bărbat a suferit un accident de muncă pe un teren agricol. Bărbatul rămăsese cu mâna prinsă într-o combină agricolă. La locul indicat s-au deplasat un echipaj de pompieri de la Hârlău, un echipaj SMURD și unul SAJ.
08:00
Sindicatele din învățământ au inițiat consultările interne necesare pentru declanșarea grevei generale. Președintele Confederației „Spiru Haret", Marius Nistor, a fost primul lider care a anunțat public intenția. La nivelul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, o hotărâre similară va fi luată în cursul săptămânii viitoare, conform declarațiilor lui Laviniu Lăcustă, liderul USLIP Iași. Lăcustă a menționat
07:50
Un accident rutier s-a produs joi seară în satul Măgura, comuna Măgura, mobilizând un număr mare de forțe de intervenție. Potrivit informațiilor, la locul evenimentului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială hidroperforare, o autospecială de descarcerare, precum și o ambulanță SMURD. Echipajele au constatat că un autoturism ieșise de
30 octombrie 2025
16:50
INVITAT / MIHAI CHIRICA – Primarul municipiului Iași
16:50
INVITAT / Prof. dr. CAMELIA GAVRILĂ – Director Colegiul Național "Costache Negruzzi" Iași
09:50
Colegiul Medicilor Stomatologi Iași: Evenimentul „Rüya Dental Clinic” nu respectă Legea Practicii Stomatologice din România # IasiTV Life
Colegiul Medicilor Stomatologi Iași (CMS Iași) aduce la cunoștința publicului și a profesioniștilor din domeniul stomatologic faptul că evenimentul promovat de către clinica „Rüya Dental Clinic", anunțat a se desfășura în perioada 1–2 noiembrie 2025, în incinta Hotelului Ramada Iași City Center, nu se desfășoară în concordanță cu prevederile legale privind exercitarea profesiei de medic
08:00
Roboți și tehnologii avansate, achiziționate de Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” din Iași # IasiTV Life
Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu" din Iași, pol strategic în rețeaua sanitară a Moldovei, face un pas istoric în modernizare. Unitatea medicală demarează achiziția unui lot de echipamente de ultimă generație, în valoare estimată de 84.831.000 lei (peste 17 milioane de euro), pentru secția de neurochirurgie. Investiția răspunde complexității crescute a cazurilor
08:00
Consiliul Județean Iași a lansat licitația pentru cumpărarea a cinci microbuze școlare electrice, după ce a anulat anterior două proceduri de achiziție pentru un număr mai mic de mașini. Achiziția este realizată cu 3,44 milioane de lei, fonduri rămase în urma controversatei licitații de anul trecut, care a stârnit un scandal național privind prețurile umflate
07:20
O investigație a BCCO Iași și DIICOT a scos la lumină un caz de sclavie care a durat aproape patru ani, între 2021 și octombrie 2025. Doi bărbați din aceeași familie, de 31 și 39 de ani, sunt acuzați că au supus la muncă forțată, trafic de persoane și cerșetorie două victime recrutate prin înșelăciune.
07:10
Campus extins la Botoșani: Universitatea „Al. I. Cuza” construiește cămin la Ștefănești # IasiTV Life
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iași a demarat miercuri lucrările la o nouă clădire de cazare pentru studenți, situată în localitatea Ștefănești, Botoșani. Investiția, evaluată la 12,24 milioane de lei, este finanțată prin PNRR și va fi finalizată până în august 2026. Noul cămin, parte a Stațiunii de Cercetare a UAIC, va oferi studenților
07:10
20 de milioane de lei din fonduri europene pentru Lacul CUG 2. Ce include proiectul de reamenajare # IasiTV Life
Lacul CUG 2 se pregătește să devină un spațiu modern de recreere pentru cartierele CUG și Ciurea. Primăria Iași a intrat în faza de proiectare și anunță că va atrage fonduri europene pentru a acoperi costul uriaș al reamenajării, estimat la peste 20 de milioane de lei. Primarul Mihai Chirica a subliniat că transformarea lacului,
07:00
Spitalul Clinic de Recuperare din Iași a devenit la sfârșitul lunii octombrie primul centru din România care a utilizat robotul Otodrive (MED-EL, Austria) pentru o intervenție de implant cohlear. Prin acest pas, România se numără printre primele țări din Europa care introduc asistența robotică în chirurgia implantului cohlear, marcând o etapă esențială în evoluția chirurgiei
07:00
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon" Iași a obținut o finanțare PNRR de peste 4,67 milioane de lei pentru digitalizare. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii IT și creșterea eficienței serviciilor medicale. Principalele obiective: Citiți și VIDEO. Prima implantare cohleară asistată robotic în România, realizată la Iași Prin această investiție, spitalul urmărește ca informațiile medicale să
29 octombrie 2025
15:20
INVITAT / Dr. AURICA ICHIM – Manager Muzeul Municipal „Regina Maria" Iași
15:20
INVITAT / Ana-Maria Bostan – Expert Contabil și Analist Financiar
15:20
INVITAT / LAURENȚIU IVAN – Director general SC Servicii Publice Iași
06:30
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a murit marți în Munții Piatra Craiului, după ce a căzut în gol pe o distanță estimată între 250 și 300 de metri. Victima se afla pe creastă alături de fratele său și nepotul său de 12 ani. Salvamont Z
06:20
Doi morți la Bălțați: O tânără de 19 ani, luată la ocazie, a pierit nevinovată în accidentul cu TIR-ul # IasiTV Life
Bilanțul accidentului petrecut marți după-amiază la Bălțați este tragic: două persoane au decedat pe loc în urma impactului violent dintre un autoturism BMW și un camion. Una dintre victime este o tânără de 19 ani, din comuna Bălțați. Potrivit primelor informații, aceasta fusese luată la ocazie de șoferul autoturismului și se afla pe bancheta din [...] The post Doi morți la Bălțați: O tânără de 19 ani, luată la ocazie, a pierit nevinovată în accidentul cu TIR-ul first appeared on IasiTV Life.
06:10
O persoană cu probleme locomotorii a fost rănită marți, pe trecerea de pietoni din zona Pasajului Eminescu din Iași. Victima, care se deplasa cu un scuter electric special destinat persoanelor cu dizabilități, a fost lovită de un autoturism în timp ce traversa regulamentar. La fața locului au intervenit de urgență un echipaj medical și Poliția [...] The post Accident în trafic: O persoană cu dizabilități, lovită pe trecerea de pietoni first appeared on IasiTV Life.
28 octombrie 2025
16:30
INVITAT / Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN – Prorector Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi The post DEZBATEREA ZILEI / ZILE DE SĂRBĂTOARE LA UTI IAȘI first appeared on IasiTV Life.
16:30
INVITAT / Carmen Tarhon – Psihoterapeut integrativ The post DAREA DE SEAMĂ / Relațiile în era digitală first appeared on IasiTV Life.
14:40
Muzica lăutărească m-a fascinat din copilărie. Am cântat muzică lăutărească inclusiv la nunți de cartier. Deoarece profesorul meu de vioară o respingea, punându-mă să învăț doar muzică clasică, am luat lecții de la colegul și prietenul meu din liceu, Vasile Budala, rudă îndepărtată a celebrului Marcel Budala. Spre deosebire de mine, care eram un interpret [...] The post Vasile Astărăstoae: Muzica lăutărească astăzi first appeared on IasiTV Life.
13:30
Șeful PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru: Premierul Ilie Bolojan trebuie să lase scuzele și să treacă la treabă. România nu-și permite un premier în contratimp! # IasiTV Life
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași solicită premierului Ilie Bolojan să înceteze tergiversările și să finalizeze de urgență pachetul de măsuri discutat în Coaliție: reorganizarea administrației locale și centrale, cele două proiecte PSD pentru stimularea economiei, creșterea salariului minim, dar și pachetul fiscal reîntors în Parlament din cauza unor prevederi neconstituționale. V edeți și Paradoxalul [...] The post Șeful PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru: Premierul Ilie Bolojan trebuie să lase scuzele și să treacă la treabă. România nu-și permite un premier în contratimp! first appeared on IasiTV Life.
11:30
Arbitrul internațional Vlad Ciobanu a fost delegat de UEFA la meciuri din etapa principală (Main Round) a UEFA Futsal Champions League, competiția supremă a cluburilor europene de fotbal în sală, care se desfășoară în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie, la Gzira (Malta). Vedeți și Noile calcule ale pensiilor din România: cât vei primi cu [...] The post Arbitru ieșean delegat la etapa principală a UEFA Futsal Champions League din Malta first appeared on IasiTV Life.
10:00
Noile calcule ale pensiilor din România: cât vei primi cu adevărat după o viață de muncă # IasiTV Life
Un nou tabel arată ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră. Este un tabel estimativ și orientativ pentru mai multe salarii brute și vechimi, iar pentru aflarea lor a fost utilizată formula publică de calcul a pensiei. Vedeți și PNL acuză că PSD îl sabotează pe Ilie Bolojan [...] The post Noile calcule ale pensiilor din România: cât vei primi cu adevărat după o viață de muncă first appeared on IasiTV Life.
09:50
Opera Iași prezintă o nouă premieră. „Spartacus”. Biletele se pot cumpăra începând de astăzi # IasiTV Life
Opera Națională Română din Iași a stabilit programul tuturor evenimentelor care vor avea loc în noiembrie.Luna va debuta, după cum s-a anunțat, cu spectacolul aniversar „Tosca”, de Giacomo Puccini, care va avea loc pe 2 și 3 noiembrie, ultimul fiind programat exact la 69 de ani de la prima reprezentație din istoria teatrului liric ieșean. [...] The post Opera Iași prezintă o nouă premieră. „Spartacus”. Biletele se pot cumpăra începând de astăzi first appeared on IasiTV Life.
06:50
Un control de rutină efectuat de polițiștii Secției Rurale Gârcina, în localitatea Alexandru cel Bun, a dus la descoperirea unei duble ilegalități. O femeie de 30 de ani, cu dublă cetățenie româno-bulgară, din județul Timiș, a fost oprită în trafic, iar în mașina acesteia au fost găsite 25 de kilograme de trufe negre. Trufele, recoltate [...] The post 25 de kilograme de trufe negre, confiscate în Neamț de către polițiști first appeared on IasiTV Life.
06:50
Polițiștii de la Stânca au depistat un român dat în urmărire internațională de Germania # IasiTV Life
Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca au depistat un bărbat cu cetăţenie română și Republica Moldova, pe numele căruia era o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare emis de autoritățile Germane. În data de 26 octombrie a.c., în jurul orei 20.30, în Punctul de Trecere a Frontierei [...] The post Polițiștii de la Stânca au depistat un român dat în urmărire internațională de Germania first appeared on IasiTV Life.
06:40
Ateneul Național din Iași anunță un program divers și atractiv pentru luna noiembrie, care include titluri de neratat și o premieră așteptată. Publicul este invitat să se bucure de spectacole deja îndrăgite, precum „Farmazonul din Hârlău” și „Steaua fără nume”, dar și de cea mai recentă premieră – „Bungalow 21”. Nici cinefilii nu sunt uitați: [...] The post Ateneul Național din Iași anunță un program divers și atractiv pentru luna noiembrie first appeared on IasiTV Life.
