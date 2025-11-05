DEZBATEREA ZILEI / NOUTĂȚI LA USV IAȘI

06:20

Bilanțul accidentului petrecut marți după-amiază la Bălțați este tragic: două persoane au decedat pe loc în urma impactului violent dintre un autoturism BMW și un camion. Una dintre victime este o tânără de 19 ani, din comuna Bălțați. Potrivit primelor informații, aceasta fusese luată la ocazie de șoferul autoturismului și se afla pe bancheta din [...]