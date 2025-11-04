Microsoft a semnat un acord de 9,7 miliarde de dolari cu operatorul de centre de date IREN
Bursa, 4 noiembrie 2025 08:20
Microsoft a încheiat un acord în valoare de 9,7 miliarde de dolari cu IREN, operator de centre de date, care include acces la cipurile avansate ale Nvidia, într-un efort de a atenua deficitul global de putere de calcul ce limitează profitul gigantului american din explozia inteligenţei artificiale, relatează Reuters.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
08:30
Statele Unite devin prima ţară din lume care exportă peste 10 milioane de tone de GNL într-o singură lună # Bursa
Statele Unite au devenit, în premieră mondială, prima ţară care exportă peste 10 milioane de tone metrice de gaz natural lichefiat (GNL) într-o singură lună, potrivit datelor preliminare publicate de compania financiară LSEG, citată de Reuters.
Acum 15 minute
08:20
Microsoft a încheiat un acord în valoare de 9,7 miliarde de dolari cu IREN, operator de centre de date, care include acces la cipurile avansate ale Nvidia, într-un efort de a atenua deficitul global de putere de calcul ce limitează profitul gigantului american din explozia inteligenţei artificiale, relatează Reuters.
08:20
Vânzările de vehicule complet electrice au scăzut drastic în octombrie, după ce administraţia Trump a eliminat stimulentele federale de până la 7.500 de dolari pentru achiziţia de maşini electrice, au anunţat luni mai mulţi producători auto, transmite CNBC.
Acum o oră
07:40
Belarusul a fost criticat dur, luni, la ONU, de către numeroase ţări care-i deplâng bilanţul în domeniul drepturilor omului şi îl acuză de reprimare sistematică, urmăriri penale cu caracter politic şi tortură generalizată, relatează AFP.
Acum 2 ore
07:30
OpenAI a semnat un contract major, în valoare de 38 de miliarde de dolari, pentru achiziţionarea de capacitate de calcul de la Amazon Web Services (AWS), parteneriat care marchează prima colaborare a companiei cu liderul mondial al infrastructurii cloud şi un pas important spre diversificarea relaţiilor sale dincolo de Microsoft, relatează CNBC.
07:20
Bursele europene au deschis prima zi de tranzacţionare a lunii decembrie pe o tendinţă pozitivă, pe fondul aşteptărilor privind deciziile de politică monetară ale băncilor centrale şi publicarea rezultatelor trimestriale ale companiilor, transmite Reuters.
07:20
Microsoft a anunţat luni că a obţinut licenţe de export pentru a livra cipuri Nvidia către Emiratele Arabe Unite (EAU), o decizie care ar putea accelera ambiţiile regiunii de a deveni un centru global al inteligenţei artificiale, transmite CNBC.
Acum 12 ore
00:00
O ştire curioasă a apărut la agenţiile de presă zilele trecute.
00:00
Piaţa clădirilor verzi din Europa este estimată să crească de la 181,55 miliarde de dolari în 2024 la 462,53 miliarde dolari în 2033, în baza unui avans anual compus (CAGR) de 10,95%, arată un raport Research And Markets, citat de globenewswire.com.
00:00
BRD Groupe Societe Generale SA a raportat rezultate solide pentru primele nouă luni din 2025, cu venituri în creştere pe toate segmentele, susţinute de o activitate comercială dinamică, dublată de o supraveghere disciplinată a costurilor, în ciuda unui mediu macroeconomic şi politic nelipsit de provocări, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,74%.
00:00
Euro a crescut, ieri, cu 0,10 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0861 lei/euro.
00:00
Acord strategic cu Rheinmetall: cea mai modernă fabrică de pulberi din lume se ridică la Victoria # Bursa
Semnarea de către Guvern, ieri, a acordului cu gigantul german Rheinmetall AG, privind construcţia unei fabrici moderne de pulberi în oraşul braşovean Victoria, reprezintă deschiderea drumului unei investiţii strategice cu impact regional şi european în domeniul apărării.
00:00
GovSatcom, răspunsul Europei la Starlink: comunicaţii securizate gratuite pentru toate statele UE # Bursa
Bruxelles-ul se pregăteşte să pună în funcţiune, până la sfârşitul anului 2025, GovSatcom, un sistem revoluţionar de comunicaţii guvernamentale prin satelit, care va oferi gratuit tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene acces la reţele de comunicaţii securizate, furnizate de sateliţi geostaţionari europeni, potrivit unui articol publicat ieri de cotidianul francez La Tribune.
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea se va răci în toate regiunile, iar valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei.
00:00
Europa şi Statele Unite se află în pragul unei decizii care ar putea zdruncina fundaţiile internetului, se arată într-o investigaţia publicată ieri de site-ul Follow The Money, ai cărui jurnalişti au analizat sute de documente judiciare din SUA, dosare de lobby european şi mărturii ale experţilor, avocaţilor şi oficialilor implicaţi în cazuri de concurenţă în privinţa giganţilor Big Tech.
00:00
Între imperiu şi stat-naţiune. Naţionalizarea ortodoxiei în Europa de Sud-Est între autocefalie şi politizare (Ep. 2) # Bursa
În spaţiul ortodox, modernitatea nu a însemnat separarea dintre Biserică şi stat, ci o reconfigurare a dependenţelor reciproce. Dacă în Apus Reforma a dat naştere pluralismului confesional şi, odată cu el, germenilor libertăţii religioase, în Răsărit destrămarea imperiilor a produs efectul invers: capturarea teologiei de către statul-naţiune.
00:00
CORESPONDENTA DIN MADRID Huawei Connect 2025: Inteligenţa Artificială, inovaţia şi parteneriatele marchează viitorul digital al Europei # Bursa
Tehnologii precum inteligenţa artificială, 5G şi energia verde vor schimba toate industriile, printre acestea numărându-se educaţia, sănătatea, finanţele şi producţia, a subliniat David Wang, Executive Director of the Board, Huawei.
00:00
Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, în deschiderea unei săptămâni în care sunt aşteptate noi raportări ale companiilor, dar şi decizii ale băncilor centrale.
00:00
Toţi indicii Bursei de Valori Bucureşti au închis creştere, ieri, cu excepţia indicelui BET-FI, care a stagnat. Indicele BET, ce grupează cele mai tranzacţionate 20 de acţiuni de la bursa noastră, a crescut cu 0,56% la 22.642 puncte. BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a înregistrat o creştere de 0,53%, până la 4.381 puncte.
00:00
Constructorii români trag un semnal de alarmă privind restanţele acumulate de autorităţile publice în plata lucrărilor executate şi îngheţarea finanţărilor pentru proiecte din principalele programe de investiţii - Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi programul and #8222;Anghel Saligny and #8221;. Potrivit acestora, tergiversările ameninţă să producă blocaje majore în piaţa construcţiilor.
00:00
* OMC: Primii 30 de importatori din lume au cumpărat împreună, în 2024, bunuri în valoare de 20,4 trilioane de dolari
3 noiembrie 2025
22:00
Tim Cook spune că Apple va integra mai multe modele de inteligenţă artificială în Apple Intelligence # Bursa
Apple plănuieşte să se and #8222;integreze and #8221; cu mai multe companii and #8222;în timp and #8221;, potrivit CEO-ului
21:40
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că o competiţie pentru Primăria Capitalei este normală, el spunând că, în opinia sa, and #8221;constelaţia politică and #8221; existentă la nivel central nu trebuie neapărat replicată şi la nivel local. and #8221;Toţi cei care vor mai multă cordialitate, este foarte mult spaţiu pentru pace la nivel de coaliţie şi de guvernare and #8221;, spune Dominic Fritz
21:30
Trupele ruse continuă să avanseze în interiorul oraşului Pokrovsk din estul Ucrainei, potrivit Moscovei, în timp ce Kievul afirmă că trupele sale continuă să reziste acolo, dar observatori militari semnalează atacuri constante ale dronelor ruseşti asupra liniilor de aprovizionare vitale ale armatei ucrainene şi pătrunderea tot mai semnificativă a infanteriei ruse în acest oraş cheie, a cărui cădere este iminentă şi ar avea implicaţii pentru întregul front din Doneţk
21:30
Forţele armate israeliene au întreprins luni noi lovituri în sudul Libanului, ucigând un comandant al organizaţiei paramilitare Hezbollah şi un alt bărbat în atacuri separate
21:20
Rusia a lansat la apă, în weekend, un nou submarin cu propulsie nucleară - and #8221;Habarovsk -, în portul Severodvinsk, a anunţat Ministerul rus al Apărării, potrivit Euronews
21:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România importă energie la ore la care aceasta este foarte scumpă din cauză că nu a avut and #8221;inspiraţia şi inteligenţa and #8221; de a investi în capacităţi de stocare a energie
21:10
Trump deplânge situaţia and #8222;tragică and #8221; din familia regală britanică, după retragerea titlului de prinţ lui Andrew # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că îi pare rău pentru familia regală britanică, după ce regele Charles i-a retras fratelui său, Andrew, titlul de prinţ, pe fondul scandalului legat de legăturile acestuia cu Jeffrey Epstein, potrivit Reuters.
21:00
SABON lansează colecţia de sărbători and #8222;Majestic Gala and #8221;, ediţie limitată inspirată din atmosfera balurilor regale # Bursa
Brandul de cosmetice SABON a lansat colecţia de sărbători and #8222;Majestic Gala and #8221;, o ediţie limitată cu parfum floral-lemnos, creată de parfumierul francez Laurence Leon, potrivit unui comunicat SABON emis redacţiei. Noua gamă reuneşte produse de îngrijire corporală şi articole de ambianţă, inspirate din eleganţa şi fastul unui bal de iarnă.
21:00
Partidul extremist AUR a anunţat, luni seara, după şedinţa Consiliului Naţional de Conducere, că nu va avea candidat propriu la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, ci o va susţine pe Anca Alexandrescu
21:00
Bucureşti găzduieşte Romanian Security Summit, cel mai important eveniment de securitate al anului # Bursa
Romanian Security Summit are loc pe 5 şi 6 noiembrie 2025, între orele 9:00 şi 17:30, la Pavilionul C2 din Romexpo, potrivit unui anunţ al organizatorilor.
20:50
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/anca-alexandrescu-a-fost-prezenta-la-sedinta-aur-87794759 Anca Alexandrescu a fost prezentă la şedinţa AUR---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/calin-georgescu-se-dezice-de-anca-alexandrescu-si-indeamna-la-boicotul-alegerilor-pentru-primaria-capitalei-08294755 Călin Georgescu se dezice de Anca Alexandrescu şi îndeamnă la boicotul alegerilor pentru Primăria Capitalei---Conducerea partidului Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) se reuneşte luni, după ora 17:00, într-o şedinţă la Parlament pentru a decide prin vot pe cine va susţine la alegerile pentru Primăria Bucureşti, programate pe 7 decembrie, potrivit HotNews.
20:50
China va lansa Mengzhou-1, vehiculul său spaţial de nouă generaţie conceput pentru a transporta astronauţi în spaţiu, în anul 2026, a anunţat sâmbătă Agenţia Chineză pentru Zboruri Spaţiale cu Echipaj Uman (CZSEU), informează Xinhua
20:50
Serviciile speciale ucrainene au distrus un sistem antiaerian S-400 şi radare ruseşti în Crimeea ocupată # Bursa
Ofiţerii Direcţiei Principale de Informaţii a Ministerului Apărării din Ucraina au atacat în noaptea de 2 noiembrie mai multe obiective militare ruse din Crimeea, distrugând un post de comandă al unui batalion S-400 Triumph, un radar multifuncţional 92N6E şi sistemul autonom de alimentare al complexului, potrivit presei ucrainiene.
20:40
Grindeanu anunţă că PSD vrea revenirea la sistemul care a dat baronilor locali putere absolută asupra senatorilor şi deputaţilor # Bursa
Senatul a adoptat tacit, luni, proiectul privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari iniţiat de USR. Proiectul a fost adoptat tacit pentru cî s-a depăşit termenul în care ar fi trebuit dezbătut, astfel că legea merge la Camera Deputaţilor pentru dezbatere
20:40
Partidul extremist AUR a anunţat, luni seara, după şedinţa Consiliului Naţional de Conducere, că nu va avea candidat propriu la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, ci o va susţine pe Anca Alexandrescu
20:30
Miniştrii de externe din ţările musulmane cer Israelului şi Hamas să respecte armistiţiul în Fâşia Gaza # Bursa
Miniştrii de externe din ţările musulmane, reuniţi luni la Istanbul, au cerut Israelului şi Hamas să respecte fragilul acord de încetare a focului în Fâşia Gaza, subliniind necesitatea unor măsuri suplimentare pentru a obţine o soluţie pe termen lung la acest conflict
20:20
Maia Sandu merge la Bruxelles pentru raportul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Bursa
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează marţi o vizită oficială la Bruxelles, unde Comisia Europeană va prezenta raportul privind progresele realizate de ţara sa în ultimul an pe calea aderării la Uniunea Europeană, potrivit Europei Libere.
20:20
Comisia pentru securitate naţională a Parlamentului israelian (Knesset) a votat luni în favoarea unui proiect care prevede introducerea pedepsei cu moartea pentru autorii atacurilor and #8222;teroriste and #8221;, potrivit AFP.
20:20
Trupele ruse continuă să înainteze în interiorul oraşului Pokrovsk, un important nod logistic din estul Ucrainei, în timp ce forţele ucrainene rezistă sub presiunea constantă a atacurilor cu drone şi a infiltraţiilor de infanterie, potrivit presei internaţionale.
20:10
Portland Trust închiriază 3.800 m and #178; în J8 Office Park către Teleperformance, DY Nutrition şi Samsic # Bursa
Compania Portland Trust a semnat noi contracte de închiriere pentru aproximativ 3.800 m and #178; de spaţii de birouri în complexul J8 Office Park, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Noii chiriaşi sunt Teleperformance (3.100 m and #178;), DY Nutrition (420 m and #178;) şi Samsic (300 m and #178;), consolidând astfel poziţia proiectului ca unul dintre principalele huburi de afaceri din zona de nord-vest a Capitalei.
20:10
Concelex finalizează modernizarea clădirii and #8222;Mihai Eminescu and #8221; a Academiei de Studii Economice din Bucureşti # Bursa
Compania Concelex, unul dintre principalii constructori din România, a finalizat lucrările de consolidare, reabilitare şi dotare a clădirii and #8222;Mihai Eminescu and #8221;, parte din campusul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Proiectul, realizat prin Compania Naţională de Investiţii, a presupus o investiţie totală de 164,63 milioane lei şi a transformat imobilul într-un spaţiu educaţional contemporan, cu infrastructură digitală integrată şi dotări moderne pentru activităţi didactice, de cercetare şi administrative.
20:10
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a finalizat cu succes o procedură amiabilă de soluţionare a unui caz de dublă impunere între România şi Germania, eliminând integral efectele fiscale asupra unei companii româneşti, potrivit unui comunicat al instituţiei.
20:00
Alianţa dintre PNL şi USR a oficializat, luni, într-o şedinţă comună, susţinerea independentului Mihai Răzvan Moraru drept candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. Decizia marchează un moment istoric pentru politica locală, fiind prima dată când cele două formaţiuni de dreapta îşi unesc forţele împotriva PSD şi a candidatului social-democrat, Marcel Ciolacu
20:00
Luminiţa Odobescu a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan # Bursa
Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu a fost numită, luni, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-Ministrului Ilie Bolojan, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial
19:50
Ministrul Economiei, despre plecarea Lukoil: Statul român trebuie să se asigure că nu iese în pagubă # Bursa
Statul român trebuie să se asigure că datoriile companiilor străine care pleacă din ţară nu vor rămâne istorie şi că nu va rămâne din nou cu o pagubă, consideră ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă
19:50
Comisia pentru securitate naţională a Parlamentului israelian (Knesset) a votat luni în favoarea unui proiect care prevede introducerea pedepsei cu moartea pentru autorii atacurilor and #8222;teroriste and #8221;, potrivit AFP.
19:40
Vizită decisivă a Maiei Sandu la Bruxelles pentru raportul privind aderarea Republicii Moldova la UE # Bursa
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează marţi o vizită oficială la Bruxelles, unde Comisia Europeană va prezenta raportul privind progresele realizate de ţara sa în ultimul an pe calea aderării la Uniunea Europeană, potrivit Europei Libere.
Acum 24 ore
19:30
Conducerea AUR s-a reunit luni seară, la ora 19:00, în Parlament, pentru a decide prin vot pe cine va susţine la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, potrivit HotNews.ro. Anca Alexandrescu, considerată principala favorită, a ajuns la Palatul Parlamentului cu aproximativ o oră înainte de începerea şedinţei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.